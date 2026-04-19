L’élection présidentielle du Pérou reste indéfinie cinq jours après le dépouillement des votes. Le scrutin de dimanche dernier (17) a réuni 35 candidats présidentiels tentant de devenir le 9e président péruvien en seulement dix ans, dans une période de grande turbulences politiques dans le pays voisin.

La candidate de droite Keiko Fujimori, avec 17 % des voix, a mathématiquement assuré sa place au second tour, prévu le 7 juin. Cependant, l’adversaire de Keiko reste totalement indéterminé, les deuxième et troisième étant séparés par moins de 3 000 voix.

Le candidat de gauche Roberto Sánchez Palomino, allié de l’ancien président destitué Pedro Castillo, est à 12 % des voix, tandis que l’ultraconservateur Rafael Aliaga, présenté comme un admirateur du président des États-Unis, Donald Trump, suit avec 11,9 % des suffrages valables.

Jusqu’en début d’après-midi ce vendredi, le Pérou avait dépouillé 93,3 % des urnes. Les mises à jour peuvent être suivies sur Internet.

Quatrième pays le plus peuplé d’Amérique du Sud, avec environ 34 millions d’habitants, le Pérou partage une frontière de 2 900 kilomètres avec le Brésil, la deuxième plus longue après celle avec la Bolivie.

Le professeur d’études supérieures en Intégration de l’Amérique latine à l’Université de São Paulo (USP), Gustavo Menon, estime que cette élection a des répercussions sur la concurrence commerciale entre la Chine et les États-Unis en Amérique latine.

« Roberto Sánchez s’oppose vigoureusement à la plateforme défendue par Keiko Fujimori, qui entend se réaligner avec les États-Unis. Elle a déjà fait des signes à Donald Trump en vue de durcir la politique migratoire et d’endiguer l’influence chinoise qui passe notamment par le port de Chancay », évalue-t-il.

Fujimori

Fille de l’ex-dictateur Alberto Fujimori, qui a gouverné le Pérou de 1990 à 2000, Keiko mène la course avec 2,6 millions de voix sur 27 millions d’électeurs. Il s’agit déjà de la quatrième élection présidentielle de Keiko, qui a perdu au second tour lors des trois derniers scrutins, en 2011, 2016 et 2021.

Les défaites successives de Keiko suggèrent qu’elle n’a pas réussi à dépasser un plafond de voix en raison de la résistance à l’héritage politique de son père, condamné pour violations des droits de l’homme.

L’anthropologue Salvador Schavelzon, professeur à l’Université fédérale de São Paulo (Unifesp) et spécialiste de la politique en Amérique latine, souligne ce facteur.

« Fujimori évoque au Pérou la guerre contre le Sentier lumineux, la réédition de ce discours antiterroriste, mais qui, dans les provinces, est associé aux élites, au néolibéralisme », souligne-t-il.

Gauche

Le candidat Roberto Sánchez a, à ce jour, 1,8 million de voix comptabilisées. Il est l’allié de l’ancien président Pedro Castillo, destitué et emprisonné pour tentative présumée de coup d’État après avoir tenté de dissoudre le Parlement. Pour ses partisans, Castillo a été victime du puissant Parlement péruvien parce qu’il représentait le vote de la population rurale.

L’anthropologue Salvador Schavelzon, professeur à l’Université fédérale de São Paulo (Unifesp) et spécialiste de la politique en Amérique latine, affirme que Sánchez a un profil national-populiste.

« C’est un nationalisme populaire qui revendique la couleur de peau, le chapeau, qui sont des symboles importants d’un secteur politique qui arrive petit à petit, mais avec beaucoup de résistance de la part des élites. Il cherche à apporter une réponse aux majorités qui travaillent la terre, de l’intérieur, et a promis quelques réformes », dit-il.

Parmi ses propositions de gouvernement figurent la nationalisation des ressources naturelles, une nouvelle assemblée constituante pour refonder les pouvoirs institutionnels du Pérou et davantage de droits du travail.

Sánchez a été ministre du Commerce extérieur et du Tourisme du gouvernement de Pedro Castillo en 2021. Psychologue de formation, il est député péruvien du parti « Ensemble pour le Pérou » et a été l’un des enthousiastes de la création du port de Chancay, construit avec d’importants investissements chinois pour écouler la production vers l’Asie.

Malgré ce lien avec la population rurale, Sánchez est un politicien qui vient de ce jeu partisan du Congrès péruvien, prévient Schavelzon.

Aliaga

Sánchez dispute la deuxième place du second tour avec l’auto-proclamé ultraconservateur Rafael López Aliaga, qui peut être considéré comme relevant du champ de l’extrême droite, selon le professeur Menon.

« Si le Pérou a une élection au second tour entre Keiko Fujimori et Rafael Aliaga, c’est le camp de l’extrême droite qui sort renforcé. Il y aura un réalignement vers la Maison Blanche, malgré l’interdépendance entre le Pérou et la Chine du point de vue des relations commerciales », ajoute Schavelzon, qui est également professeur à l’Université catholique de Brasilia (UCB).

Ancien maire de Lima, la capitale du pays, Aliaga est souvent comparé à Donald Trump ou au président argentin Javier Milei, car il combine un discours ultraconservateur avec une défense radicale du libre marché.

Allégations de fraude

L’ultraconservateur du parti Révolution populaire recueille 1,8 million de voix. Il figurait en deuxième position au début du dépouillement. Cependant, lorsque les votes des zones rurales ont commencé à être comptabilisés, Aliaga a été dépassé par le candidat de gauche Sánchez.

Face à ce changement de situation, le candidat d’extrême droite a dénoncé une prétendue fraude électorale, sans apporter de preuves. L’accusation de fraude a été critiquée par son adversaire.

« Nous lançons un appel ferme à notre peuple pour qu’il reste calme, qu’il exerce une vigilance démocratique et qu’il ait confiance dans les canaux institutionnels, en attendant avec responsabilité les résultats officiels », a déclaré une note du parti de Sánchez, « Ensemble pour le Pérou ».

Dans un communiqué préliminaire, la Mission de l’Union européenne chargée de superviser les élections péruviennes n’a présenté aucun indice de fraude, malgré les retards dans 13 bureaux de vote à Lima, qui ont retardé le vote de 55 000 personnes.

Gouvernabilité

Avec neuf présidents en dix ans, le Pérou a été marqué par des démissions et des destitutions. Le professeur Gustavo Menon estime que, quel que soit le vainqueur, la gouvernabilité ne sera pas garantie.

« Quel que soit le nouveau président élu, la vie avec le Parlement péruvien ne sera pas facile face à cette fragmentation des partis et du système électoral. Pour former une base de gouvernement, le président élu devra faire une série de concessions », souligne-t-il.

Menon souligne que, bien que le Pérou soit un régime présidentiel, « c’est le Parlement, dans une large mesure, qui mène les agendas gouvernementaux ».

Crise politique

Lors de la dernière élection, en 2021, le candidat Pedro Castillo a battu Keiko Fujimori au second tour. L’élection d’un professeur rural de centre-gauche avait été considérée comme une surprise car il ne figurait pas parmi les mieux placés dans les sondages d’opinion à l’époque.

Cependant, Castillo a fini par être écarté et emprisonné après avoir tenté de dissoudre le Parlement, ayant été condamné, en novembre 2025, à plus de 11 ans de prison pour tentative de coup d’État. Pour certains, Castillo a été victime d’un coup d’État du Parlement péruvien.

La vice-présidente Dina Boluarte a pris la relève, réprimant violemment les manifestations contre la destitution de Castillo, avec un bilan de 49 morts, selon Amnesty International.

Avec une très faible popularité, Boluarte a été destituée par le Congrès le 10 octobre 2025.

Le président du Parlement péruvien, José Jerí, a pris la relève pour un mandat qui n’a pas duré longtemps. Le 17 février de la même année, le Congrès a destitué Jerí, et José María Balcázar Zelada a assumé l’intérim par élection indirecte du puissant Parlement péruvien, considéré comme le pouvoir de fait dans le pays andin.