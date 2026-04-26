Venezuela : qui sont nos amis, qui sont nos ennemis

29/04/2026 17:16 par RedBlueNote

Cher JP Page,

Une fois de plus, c’est un article pour ceux qui sont plus ou moins convaincus, mais ça ne convaincra personne d’autre. On a l’impression que vous foncez tête baissée … sans rien démontrer, ce qui ne peut que renforcer ce que vous prétendez défendre alors qu’il faudrait d’abord répondre point par point aux arguments de T Posado. Celui-ci est maintenant (et pour cause) régulièrement invité dans les media divers pour apporter une caution de gauche à la critique anti Chavès et anti-Maduro. Son point principal est de dire que l’action syndicale a été entravée gravement (répression, emprisonnement) par Chavès et surtout par le gouvernement Maduro. A cela s’ajoute la mention que ce dernier suivrait une trajectoire en fait néo-libérale et qu’il serait en fin de compte le premier responsable de la crise économique. [Posado étant par ailleurs aussi un critique de Cuba qui a été et reste semble-t-il solidaire du Vénézuela (Cuba étant selon lui "un état ouvrier déformé", formule de Trotski pour l’URSS en son temps), il sera intéressant de voir comment le PCF et des organisations de la CGT s’intéressant de nouveau à la défense de Cuba (tant mieux), vont se retrouver dans cette boue de la morale-politisation digne des TUIS de Brecht] .

Les thèses de Posado sont évidemment du pain béni pour la direction actuelle de la CGT et notamment de la revue Options. Leur priorité ne vise-t-elle pas à "déradical-politiser" l’action syndicale pour la rendre le moins possible compatible avec tout ce qui combat le ...capitalisme ! Le syndicalisme libéral-politique existe : c’est la CFDT, l’UNSA etc. et il attire dpuis longtemps la FSU, et donc même la CGT (et Sud).

Mais cela, aveuglé par votre anti-LFIsme primaire, vous ne pouvez le dire vraiment car cela reviendrait à dénoncer d’abord le rôle par exemple de Sophie Binet dans la destruction du NFP. Rappelez-vous les attaques de S. Binet contre JLM, et son interview et la place de ses déclarations dans le journal l’Humanité (dont le rôle toxique malgré qq bons côtés subsistant encore, n’est plus à démontrer) quelque jours avant les déclarations fracassantes de F Roussel actant une rupture avec LFI, et préparant ...les annonces similaires du PS. Coïncidence bien sûr (humour noir). Tout cela sous prétexte d’indépendance du mouvement syndical.

A coté de cette déradical-politisation, c-a-d. d’une démission face à la cause réelle de l’état du monde et de notre pays en particulier : le capitalisme, il y a une "moral-politisation" : il faut s’opposer au danger de l’extrême-droite (mais en étant prêts à dénoncer les anti-fas à l’occasion : quelle manipulation n’avons-nous pas subi récemment ? Merci LGS et qq autres) mais dont bien sûr les macronistes, le PS etc. sont supposés exclus, comme si leur solidarité objective avec l’extrême -droite n’existait pas (de la politique économique au défilé "contre l’antisémitisme", et surtout à leur refus de se désister pour JLM en 2022, dans un froid calcul égoïste de l’empêcher de devancer Le Pen).

Mais il faut dire un mot d’un des cœurs du sujet : la place du syndicalisme est-il le critère pour juger l’action d’un gouvernement ? Et quel syndicalisme ? Mis à part peut-être le cas de l’URSS à une période de force assurée et sans le stalinisme (mais quand justement ?), les contraintes d’existence ont-elles permis à un syndicalisme à la fois indépendant et co-constructeur d’une forme ou d’une autre de socialisme d’exister, malgré l’espoir de Lénine et de quelques autres. Vaste question, bien malin qui a la réponse. En tout cas on doit se souvenir de W. Benjamin : "le communisme c’est le partage de la pauvreté" qui, pourrait-on ajouter aujourd’hui, sauvegarderait notre environnement, que la société de consommation ne peut que détruire. Le syndicalisme entame à peine sa réflexion là-dessus, et guère autrement qu’en rejoignant les mouvances écologistes libéral-politisées. L’ Anthropocène n’est-il pas, pour reprendre un auteur, d’abord le Capitalocène ?

Enfin le Venezuela... Oui il faut finalement être un peu "campiste" et défendre les différents gouvernements depuis Chavès non parce ce qu’on serait pour un "camp" idéologique ou un clan corrompu, mais parce qu’on ne peut être que solidaires de tous ceux qui tentent quelque chose contre le capitalisme et son impérialisme. Mais cela ne doit pas être sans analyser les problèmes, les faiblesses, les erreurs, voire les trahisons. Le Vénézuela n’est ni Cuba, ni l’Iran, ni le Brésil etc. Les graves erreurs économiques sous Chavès ont été analysées (Cf le Monde Diplomatique notamment) et le gouvernement Maduro n’y a pas remédié. Il y a de la corruption qui continue, comme toujours au Venezuela depuis que la manne pétrolière existe (quel pays y échappe, à commencer par les USA ?) Il n’y a qu’une analyse concrète des conditions concrètes d’existence ... qui puisse nous éclairer. Alors on peut juger. Pour l’instant, il reste des aspects qui permettent de soutenir le Venezuela sans être aveugle face à ses défauts et ses problèmes. Va-t-il s’en sortir ? Comme vous le remarquez justement, T Posado ne nomme jamais ces vrais "syndicalistes". On ne sait pas ce qu’ils demandent ...autrement que la fin du bolivarisme ?

Ceux qui nous dénoncent, vous et moi, parce qu’on serait "campistes" ont le beau rôle puisqu’ils ont pour eux tout le système médiatico-politique. Mais la réalité est que leur indignation est toujours en retard quand il s’agit de voir ce qui se passe ... dans leur camp (et pour le coup c’est bien leur camp, à ceux qui soutiennent les dirigeants de l’UE qui n’ont aucune légitimité démocratique par exemple, comme la revue Options, c’est assez clair aujourd’hui). Cela fait par exemple un siècle que ce camp laisse faire le génocide palestinien, quand ce ne fut pas historiquement de l’organiser (le mandat britannique). Il est tout de même pénible de constater que les guerres au Moyen-Orient ont une cause essentielle toujours niée : quel sort pour les palestiniens ? A quand un Etat palestinien (ou un seul Etat laïque, sans apartheid) ? A quand la mise en quarantaine de l’Etat voyou qu’est Israel ?

Reprenant exactement l’argumentaire de Macron, la déclaration officielle de la CGT dénonce le caractère injustifié de l’attaque contre l’Iran … et celle de l’Iran attaquant les pays environnants ayant des bases US. Faut se frotter les yeux… La dictature iranienne a été maintes fois sanglante mais ceux qui l’attaquent ne visent-ils pas justement à la rendre encore plus sanglante, tant qu’elle ne tombera pas… dans leur main ? C’est une tactique qui fait payer aux peuples les calculs de l’impérialisme et qui justifie qu’on fasse tout pour arrêter les USA et Israel … et la complicité de l’UE et le RU. La sortie vers le meilleur ou le pire en Iran n’est pas jouée mais elle ne pourra être pour le meilleur que si l’agenda occidental ne la décide pas. Sous le Shah 70 % de la population était analphabète, aujourd’hui personne, et les filles sont majoritaires dans les universités du « régime des mollahs » pour parler comme on entend sur Arte... Alors il est clé que nous convainquions ici pour que nos gouvernants et leurs armes ne servent plus au pire. Par delà les différences, la même chose valait pour le Vietnam et vaut pour le Venezuela, Cuba et d’autres… Le drame de la tragédie palestinienne ne doit jamais être oubliée.

Bien cordialement,

RedBlueNote