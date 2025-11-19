Accra 2025 : le panafricanisme progressiste ranime la flamme de Manchester 1945

L’événement prendra place les 18 et 19 novembre 2025 à Accra, au mausolée de Kwame Nkrumah, sous le slogan « De la mémoire historique à la justice économique et politique ». Plus de 200 délégués de 57 pays d’Afrique, des Caraïbes et de la diaspora africaine sont attendus pour élaborer une vision commune de l’autonomie et de la dignité.

En octobre 1945, Manchester, en Angleterre, a accueilli un événement qui a marqué un tournant dans l’histoire récente de l’Afrique : le Vème Congrès panafricain. Les leaders des mouvements de libération, les syndicalistes, les étudiants et les intellectuels d’Afrique et de sa diaspora s’y sont réunis pour définir une étape de la lutte pour l’indépendance du continent.

Bien que le congrès de Manchester n’ait pas été le premier, il s’est avéré être le plus déterminant. C’est là que le panafricanisme est passé de débats intellectuels élitistes à un mouvement de masse appelant à l’action. Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, W.E.B. Du Bois, George Padmore et Amy Ashwood Garvey se sont unis autour d’une revendication commune : l’indépendance immédiate, les droits des travailleurs et la fin de l’exploitation coloniale.

La conférence d’Accra vise à donner un nouvel élan à la véritable libération africaine : remettre en question la véritable liberté politique, aborder en profondeur les problèmes de l’autosuffisance économique, appeler à l’unité continentale et à la justice pour les siècles d’esclavage et de pillage que l’Afrique a connus.

Comme l’a dit Kwame Nkrumah : « L’indépendance du Ghana n’a aucun sens si elle n’est pas liée à la libération totale de l’Afrique ».

Ces mots ont été et restent le fil conducteur de la mission du Front panafricain progressiste.

Les discussions porteront sur les problèmes actuels de l’Afrique : de la lutte pour les réparations et l’indépendance économique jusqu’à la résistance contre les nouvelles formes de dépendance. La conférence aboutira à deux résultats clés :

Un plan stratégique pour la souveraineté et la prospérité de l’Afrique.

L’adoption de la Déclaration d’Accra, une déclaration commune sur les objectifs, avec une vision commune et avec des engagements précis des délégués.

Le PPF ne le prend pas pour une simple conférence, mais plutôt pour un mouvement – la renaissance de l’esprit panafricain, où les idées rencontrent l’action. Outre les discours, les débats et l’exposition d’artefacts volés, la conférence sera l’occasion de renforcer les liens de solidarité qui unissent les combats passés de l’Afrique à ses aspirations actuelles.

La conférence sera officiellement inaugurée par le Président du Ghana et champion de l’Union africaine en matière de réparations, Son Excellence John Mahama, dont le leadership est reconnu tant au Ghana que sur l’ensemble du continent. La participation de chefs d’État et de personnalités de haut rang souligne l’engagement renouvelé de l’Afrique en faveur du progrès collectif.

Le rôle de la Ghana dans l’histoire panafricaine ne peut être surestimé. Depuis l’indépendance en 1957, Accra est devenue le centre des mouvements de libération, un refuge pour les révolutionnaires et le cœur de la pensée panafricaine. La tenue de la conférence anniversaire à Accra est à la fois un symbole et une stratégie qui relie l’esprit de 1945 à la vision de l’Afrique du XXIe siècle.

En 1945, on appellait à l’indépendance. En 2025, c’est déjà l’intégration, la justice et le pouvoir. La Déclaration d’Accra en témoignera : l’Afrique ne demande plus la permission d’exister. Elle est prête à forger elle-même son destin dans un monde juste et multipolaire.

Le PPF souligne que la mission de la conférence ne s’achève pas à Accra. Le travail se poursuivra à travers des campagnes coordonnées.

Le Front panafricain progressiste invite toutes les organisations, mouvements et personnes panafricaines du continent et de la diaspora à participer à cet événement historique. Ensemble, nous parviendrons à faire en sorte que l’héritage de Manchester-1945 ne soit pas seulement commémoré, mais qu’il renaisse et se transforme en une action précise au service de la renaissance africaine.

Dans le cadre de la conférence, les participants signeront la Déclaration d’Accra, qui comprend des programmes économiques et politiques pour le développement de l’Afrique qui détermineront l’avenir proche du continent.

Les organisateurs de la conférence ont également préparé une exposition d’artefacts volés, qui montre quelles richesses du continent ont été dérobées par les colonisateurs et dans quels musées européens elles sont exposées.