1995, 2005, 2015 : A chaque anniversaire de la Grande loi de Séparation des Églises et de l’État ; qui a fondé le respect de la liberté de conscience et qui garantit les libertés d’association, de réunion, de manifestation ; la Fédération nationale de la Libre Pensée a pris ses responsabilités et a organisé des manifestations et des meetings laïques unitaires pour célébrer ces principes de liberté.

Dans cette continuité militante, la Fédération nationale de la Libre Pensée a proposé aux Laïques authentiques d’organiser ensemble le 6 décembre 2025 un Grand Meeting Laïque national et unitaire pour célébrer et rappeler les principes de libertés et de démocratie qui ont été élaborés sous l’égide du Congrès mondial de la Libre Pensée de Rome en 1904 et qui ont triomphé par un vaste mouvement d’opinion dans le vote de la loi du 9 décembre 1905.

A ce jour, ce sont une trentaine au moins d’Associations et d‘Organisations de toutes natures qui ont répondu favorablement à cette demande de la Vigie de Laïcité, de la Libre Pensée, de la Ligue des Droits de l’Homme, de l’Union Rationaliste, de la Ligue de l’Enseignement et de Solidarité Laïque. Nous en publions ci-dessous une première liste provisoire.

La Laïcité, ce ne sont pas les lois liberticides « Sécurité globale » et « Séparatisme » !

Ces lois réactionnaires sont liberticides, xénophobes, racistes, policières. Elles sont les négations des principes de liberté. C’est pourquoi le Mouvement laïque authentique avec la Libre Pensée ne saurait agir aux côtés des xénophobes et racistes pour qui la Laïcité n’est qu’une machine à réprimer nos concitoyens d’origine arabo-musulmane ou présupposés tels et tous ceux qui ne « pensent » pas comme eux.

Force est de constater que les tenants d’une telle conception raciste, policière et répressive sont ultra-minoritaires dans le pays laïque et ne représentent rien, même si quelques officines groupusculaires se croient les grenouilles de la fable de Jean de la Fontaine en se prenant pour une outre bovine gonflée de prétentions et entendent violer les principes de liberté de la loi de 1905.

En aucun cas, le mouvement laïque authentique avec la Libre Pensée ne saurait s’associer à des racistes, xénophobes, liberticides, pétris de haine contre ceux qui n’acceptent pas leurs discours de guerre civile.

Les organisateurs du 6 décembre 2025 s’adressent donc à toutes les associations laïques, organisations démocratiques, syndicats, obédiences maçonniques fidèles à ces principes de liberté pour qu’ensemble nous nous réunissions le 6 décembre 2025 pour faire prévaloir le principe de la liberté de conscience.

La laïcité, c’est la liberté !

La liberté, c’est la laïcité !

Défendons-les ensemble !

Associations et Syndicats ayant donné leur accord pour leur participation le 6 décembre 2025

(Liste provisoire)

• La Vigie de la Laïcité

• La Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP)

• Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

• La Ligue de l’Enseignement

• Union Rationaliste (UR)

• Solidarité Laïque

• CNAFAL

• Fédération Syndicale Unitaire (FSU)

• FNECFP – Force Ouvrière

• Syndicat national des chefs d’établissements, Indépendance et Direction FO

• FERC-CGT

• Union des Syndicats CGT de l’Éducation nationale

• SUD-Éducation

• Tendance Intersyndicale Émancipation

• Grande Loge de France (GLDF)

• Rites-Unis de Memphis-Misraïm

• Association pour le Droit de mourir dans la Dignité

• L’Association des Amis de la Commune de Paris 1871

• Coudes à Coudes

• La Marche des Solidarités

• Association Internationale de la Libre Pensée

• Humanists International

• Rob Boston, Américains-Unis pour la Séparation – EU

• Airés Rodriguez – ancien Député socialiste du Portugal

• Keith Porteous Wood, Expert international à l’ONU

Ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas



La loi de 1905, dite de Séparation des Églises et de l’État, assure la liberté et la paix civile. La France qui a connu les guerres de religion, les discriminations – (Alfred Dreyfus n’est réhabilité qu’en 1906 !) - répond par cette loi qui en République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, par la Séparation des Églises et de l’État. La loi commune découle de la volonté générale du peuple ; les valeurs morales restent du domaine de la conscience privée.

Quels sont les principes fondateurs de la séparation des Églises et de l’État ? :

• Le principe de séparation entre la sphère publique et la sphère privée. La sphère publique est composée du domaine des institutions, de l’administration, des pouvoirs publics, des services publics. La sphère privée est donc composée de tout le reste, ce qui est « d’ordre collectif ou social » n’est nullement obligatoirement dépendant de la sphère publique.

Ce principe garantit la nette distinction entre ce qui relève de la « chose publique » qui représente l’intérêt général dans laquelle la neutralité métaphysique et politique est la règle absolue, et le domaine privé où peuvent s‘exprimer totalement et librement les opinions, mêmes religieuses. (Article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789).

• Il ne faut pas confondre laïcisation et sécularisation. La laïcisation est celle des institutions dans la sphère publique, elle peut ou pas entraîner une sécularisation de la société, c’est-à-dire un détachement du religieux dans la sphère privée. Ces deux éléments agissent dans des champs différents : la laïcisation dans la « chose publique », la sécularisation chez les citoyens.

Prenons trois exemples pour faire comprendre cela : la France est un pays dont les institutions sont laïques et la société est profondément sécularisée ; les EU connaissent des institutions laïques, mais la sécularisation avance lentement et la « religiosité » de la société est encore importante ; les Pays-Bas ont des institutions cléricalo-monarchistes, mais la société est profondément sécularisée. La laïcisation est œuvre de gouvernement, la sécularisation est œuvre des citoyens.

• Les religions, comme l’athéisme, sont des philosophies et ne sauraient être un principe institutionnel de gouvernement. Tout État qui dit : « crois » ou « ne crois pas » et qui veut imposer sa conception métaphysique à tous ses concitoyens est un État totalitaire. La laïcité exige le respect de la liberté de conscience de chacun et de tous.

• L’égalité des citoyens ne peut se faire que par un traitement égal entre toutes les conceptions métaphysiques par leur non-reconnaissance officielle. Nous rappelons que « reconnaissance » est un terme juridique qui ouvre des droits. Par exemple quand des parents « reconnaissent » un enfant, ils lui assurent des droits et ils ont des devoirs envers lui. Toute reconnaissance d’une conception métaphysique est un traitement de faveur, fait obligatoirement au détriment d’autres conceptions.

• Cette non-reconnaissance implique un non-financement public des cultes, directement ou indirectement pour leurs œuvres, comme pour les réseaux d’enseignements privés par exemple. On le voit clairement dans la loi Debré de décembre 1959 qui avantage outrageusement l’école catholique au détriment de l’Enseignement public et s’applique, de surcroît, de manière inégale, notamment pour les écoles musulmanes. Cette discrimination se fait à tous les échelons, notamment dans le contrôle de l’administration qui est largement laxiste pour l’enseignement catholique (Affaire Stanislas) et très pointilleuse pour les écoles musulmanes (Lycée Averroès).

C’est la liberté de l’enseignement qui est inscrite dans le bloc constitutionnel et certainement pas le financement public de l’enseignement privé à hauteur de 12 milliards d’euros par an, détournés de leur objet : l’instruction publique pour tous les enfants de la République. Le financement public de l’enseignement privé (à 90% catholique) relève de simples contrats d’engagements qui peuvent être dissous à tout moment par la puissance publique. Le financement public des cultes et de leurs œuvres est prohibé par la loi du 9 décembre 1905.

C’est pourquoi, dans le cadre du collectif unitaire pour la défense de l’École publique, impulsé par la FSU avec un grand nombre d’organisations, la Libre Pensée a élaboré un Plan de sortie en six ans du financement public de l’enseignement privé, plan assorti de trois propositions de loi traitant de différents aspects de cette sortie. Ce plan est déposé et sera l’objet d’une discussion dans ce collectif pour arriver à la conclusion d’un plan commun d’abrogation de la Loi Debré et des lois antilaïques. (Voir : https://www.fnlp.fr/2024/05/pour-en-finir-avec-le-financement-public-de-lenseignement-prive/). L’abrogation de la loi Debré est la revendication du mouvement laïque authentique, c’est d’ailleurs cette revendication qui l’a fondé en 1960.

• L’État n’a pas à faire œuvre d’idéologie et/ou à imposer une quelconque idéologie. Francis de Pressensé, Président de la Ligue des Droits de l’Homme disait en 1905 : « l’État s’arrête où commence la conscience », toute idéologie d’État est totalitaire par essence et par nature. Par la loi dite « Séparatisme », Emmanuel Macron et ses affidés de toutes natures font un barnum incessant sur « les valeurs républicaines à respecter » sous peine de sanctions pénales et financières. Alors que les gouvernements eux-mêmes sont incapables de définir avec précision ces valeurs, ils organisent ainsi une idéologie d’État qui détruit toute liberté de conscience pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans l’idéologie gouvernementale.

Rappelons que « Liberté-Égalité–Fraternité » ne sont pas des valeurs, mais des principes institutionnels et juridiques qui, s’ils sont bafoués, peuvent conduire au Tribunal pour discrimination. Les « valeurs » ne sont pas soumises à une quelconque justice ou juridiction ; les principes eux, le sont. C’est le même rapport qu’entre l’éthique et la morale, la première est le rapport à soi, c’est le domaine des valeurs ; la seconde est le rapport aux autres, car toute morale est sociale, c’est le domaine des principes.

• La loi dite « Séparatisme » de 2021 veut instituer une idéologie d’État à travers l’imposition obligatoire de « valeurs » à tous et imposera une « sécularisation » forcée, imposée et totalitaire à l’islam et surtout à celles et ceux qui se reconnaissent dans cette religion, et ce, au profit du christianisme (conférences aux Bernardins, par exemple, où Emmanuel Macron « veut réparer le lien entre l’Église et l’État », présence à la messe de réouverture de Notre-Dame) et au judaïsme (Hanoucca à l’Élysée, par exemple, où il insiste sur « le chemin de l’unité et de la bienveillance » entre l’État et le Judaïsme).

La loi dite « Sécurité globale », qui met la police partout et la justice nulle part, est une loi qui réprime les citoyens, la loi dite « Séparatisme » est une loi qui opprime les consciences en réprimant toute « déviance » caractérisée ainsi par l’État. C’est le totalitarisme en marche.

C’est pourquoi la défense réelle de la laïcité est incompatible avec un quelconque soutien à ces deux lois liberticides, racistes, xénophobes et policières. Ces deux lois s’inscrivent pleinement dans les lois mises en place depuis 1958, comme la loi Debré, mère de toutes les lois antilaïques. C’est pourquoi celles et ceux qui exigent l’abrogation de la loi Debré, avec force et vigueur et sans relâche depuis 1959, sont les seuls qui restent véritablement fidèles au Serment de Vincennes de 1960 :

Abrogation de la loi Debré et de toutes les lois antilaïques !

Abrogation des lois « Sécurité globale » et « Séparatisme » !

• La laïcité, ce n’est pas la xénophobie, le racisme, la répression, les interdits croissants contre tous ceux qui pensent autrement que le gouvernement.

La laïcité, c’est la liberté et non l’oppression !

Unité des laïques pour la Liberté de conscience !

Unité des laïques pour la défense de la loi de 1905 !

Unité des laïques pour l’abrogation de la loi Debré et de toutes les lois antilaïques !

Unité des Démocrates pour l’abrogation des lois « Séparatisme » et « Sécurité globale » !

• Il faut choisir entre la liberté et l’oppression, entre l’égalité et la xénophobie et le racisme, entre la liberté de conscience ou l’idéologie d’État imposée par la loi « Séparatisme ». Chacun doit choisir son camp.

Le 6 décembre 2025 à 14H,

Dans l’unité laïque,

Avec la Libre Pensée et une trentaine d’associations laïques, syndicales, démocratiques, maçonniques et de travailleurs Immigrés

Pour la défense de la loi de 1905 :

Tous à la Bourse du Travail !