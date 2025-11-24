Peu après 15h46, heure de Doha, le 9 septembre, Oussama Hamdan reçut un appel d’un journaliste qui lui demandait s’il était au courant de l’explosion qui venait de se produire dans la capitale qatarie. Le haut responsable du Hamas se trouvait à une réunion à l’autre bout de la ville, non loin des bureaux du mouvement de résistance islamique, rue Wadi Rawdan, dans le quartier huppé de Legtaifiyah. Il n’avait rien entendu. « Il y a eu une explosion à Doha », se souvient Hamdan, et que le journaliste lui a dit « Je pense que vos hommes ont été visés. » Hamdan commença à appeler d’autres responsables du Hamas. « Personne ne répondait. Tous les téléphones étaient hors service », se souvient-il. « Au bout de cinq minutes environ, un des frères est venu me voir et m’a dit : ’Il y a eu une frappe aérienne contre le bureau.’ »

Alors que Hamdan se rendait sur les lieux, des responsables israéliens ont commencé à déclarer aux médias qu’Israël avait mené une série de frappes aériennes visant à assassiner de hauts responsables du Hamas. « Les membres de la direction qui ont été attaqués ont dirigé les activités de l’organisation terroriste pendant des années et étaient directement responsables du massacre du 7 octobre. Ils ont également dirigé la guerre contre l’État d’Israël », a indiqué l’armée dans un communiqué. Israël a affirmé que le bombardement visait à tuer le chef du Hamas à Gaza, le Dr Khalil Al-Hayya. « Nous attendons les résultats de l’attaque », a déclaré un responsable.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu participait à une réception organisée par l’ambassade américaine à Jérusalem au lendemain des frappes. « Au début de la guerre, j’ai promis qu’Israël traquerait les responsables de ces atrocités », a-t-il déclaré avec arrogance. « Aujourd’hui, c’est chose faite. »

Les frappes aériennes israéliennes étaient d’une audace remarquable, notamment parce qu’elles ont été menées au Qatar, un allié des États-Unis qui abrite le Commandement central américain, principale installation militaire stratégique des États-Unis dans la région. Les bureaux du Hamas à Doha ont été établis en 2011 à la demande expresse du gouvernement américain afin de maintenir le dialogue diplomatique avec le groupe. Le gouvernement qatari, au même titre que l’Égypte, compte parmi les principaux interlocuteurs sur lesquels les États-Unis s’appuient pour les négociations relatives aux conflits régionaux.

« C’était un message politique très clair : Netanyahu n’est pas disposé à un cessez-le-feu ni à aucune solution. Il voulait se débarrasser de la délégation qui négociait », a déclaré Hamdan à Drop Site. Il a ajouté que Netanyahu voulait revendiquer « une victoire après l’assassinat du chef du Hamas à Gaza ». En bombardant le Qatar, « il montre aussi qu’il ne respecte même pas ceux qui sont prêts à œuvrer pour un cessez-le-feu en tant que médiateurs ».

Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de comptes pro-israéliens affirmant qu’Al-Hayya avait été tué, ainsi que d’autres hauts responsables du Hamas, dont Khaled Meshaal et Zaher Jabbarin. Netanyahu a déclaré qu’Israël avait frappé « les plus hauts chefs terroristes du Hamas ». Mais Hamdan a rapidement constaté qu’en réalité, aucun haut responsable du Hamas n’avait été tué. « Ils ont concentré leurs attaques sur la zone où ils pensaient que se tenait la réunion de la délégation », a déclaré Hamdan à propos des tentatives d’assassinat. « Mais ils ont échoué. »

Les frappes ont tué le fils d’Al-Hayya, Hammam, ainsi que le secrétaire particulier du chef du Hamas, et trois assistants et gardes du corps. Un agent de sécurité qatari a également péri. Au total, l’aviation israélienne aurait tiré entre 10 et 12 missiles sur le complexe, détruisant les bureaux administratifs et l’appartement d’Al-Hayya. L’épouse, la belle-fille et les petits-enfants d’Al-Hayya ont également été blessés lors des frappes.

Hamdan a dû annoncer à Al-Hayya la mort de son fils, tombé en martyr lors de l’attaque. Le chef du Hamas, dont le fils Oussama avait été tué lors d’une frappe israélienne en 2014, a perdu de nombreux membres de sa famille dans le génocide de Gaza. Hamdan a indiqué qu’Al-Hayya avait assimilé la nouvelle et avait ensuite exprimé des sentiments que le chef du Hamas réitérerait publiquement par la suite.

« Malgré la douleur de perdre mon fils, mon compagnon, mon directeur et les jeunes hommes qui m’entouraient – ​​une douleur humaine naturelle –, nous ne sommes ni de fer ni de pierre. Nous pleurons nos martyrs, nous pleurons nos familles, nous pleurons nos frères », a déclaré Al-Hayya. « Ce que je vois chaque jour à Gaza – les massacres, la tyrannie, les assassinats et les destructions – me fait oublier la douleur de perdre mes proches, mes frères et tous les autres. Car je les considère tous comme mes propres enfants. »

Alors qu’Israël justifiait publiquement la frappe de Doha en invoquant le 7 octobre, l’attaque visait en réalité à éliminer l’équipe de négociation du Hamas à un moment crucial, et ce sur le territoire d’un pays qui assurait la médiation des pourparlers de cessez-le-feu. Dans les jours précédant l’attentat, l’administration Trump, par l’intermédiaire de médiateurs qataris, avait transmis au Hamas un résumé de ce que les responsables américains présentaient comme une nouvelle proposition de cessez-le-feu.

L’offre officieuse du président Donald Trump était vague quant aux détails, mais son exigence principale était la libération immédiate, et non progressive, de tous les prisonniers israéliens détenus par le Hamas et le Jihad islamique palestinien à Gaza. En échange, le président américain laissait entendre qu’il ferait pression sur Israël pour qu’il accepte un cessez-le-feu et reprenne l’acheminement de l’aide humanitaire vers l’enclave. Du point de vue du Hamas, l’offre apparaissait comme un piège, notamment en raison de son imprécision quant aux conditions que l’accord imposerait à Israël pour mettre fin au génocide et à la campagne de famine.

Le Hamas avait déjà été déçu par les promesses de Trump. En mai, des émissaires américains ont rencontré directement des responsables du Hamas pour négocier la libération d’Edan Alexander, citoyen américain et soldat israélien, qui figurait parmi les prisonniers détenus à Gaza. En échange, le Hamas s’était vu garantir par Trump un cessez-le-feu immédiat et la reprise de l’aide humanitaire à Gaza. Le Hamas a libéré Alexander, mais Trump n’a pas tenu sa promesse.

Pourtant, les hauts responsables de la résistance palestinienne reconnaissaient que la seule voie vers une fin négociée du génocide passerait par Trump, et c’est pour cette raison qu’ils s’étaient réunis à Doha pour discuter de la proposition américaine le 9 septembre, lorsque Israël a tenté de les assassiner.

Le Hamas a accepté un accord avant la frappe israélienne.

Le 18 août, trois semaines avant l’attaque israélienne à Doha, l’équipe de négociation palestinienne avait proposé des concessions substantielles et accepté les termes d’une proposition de cessez-le-feu en 13 points exigée par Trump et Israël. Ce « cadre Witkoff », initialement rédigé en mars, tire son nom de l’envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff. L’acceptation de ces termes par le Hamas a été l’aboutissement de mois de négociations et de discussions techniques, suite à l’abandon unilatéral par Israël, le 2 mars, de l’accord de cessez-le-feu initial de janvier, à l’imposition d’un blocus total de Gaza et à la reprise des bombardements stratégiques le 19 mars. Le cadre Witkoff prévoyait un cessez-le-feu initial de 60 jours, la reprise des livraisons d’aide humanitaire, la libération de la moitié des prisonniers israéliens, vivants ou décédés, et la possibilité de prolonger le cessez-le-feu dans le cadre des négociations visant à mettre fin au conflit.

« Je crois que le président Trump estimait que le Hamas ne livrerait pas les 20 otages de Gaza en une seule fois, car c’était le seul atout dont disposaient encore le Hamas et la résistance », a déclaré Mohammed Al-Hindi, négociateur politique en chef du Jihad islamique palestinien, lors d’un entretien avec Drop Site la semaine dernière. « Le Hamas et les factions se sont consultés et ont décidé d’accepter l’accord de Witkoff. »

Les négociateurs palestiniens ont conclu qu’il était crucial de sortir de l’impasse et de réduire leurs lignes rouges au strict minimum. Pendant des mois, les Israéliens avaient formulé de nouvelles exigences à répétition, même lorsque les négociateurs palestiniens laissaient entendre qu’un accord était possible. Afin de mettre la pression, les négociateurs palestiniens ont informé les médiateurs qu’ils accepteraient de faire des concessions substantielles. Celles-ci incluaient la libération de huit prisonniers israéliens dès le premier jour d’un accord, l’abandon de leur exigence d’un calendrier précis pour le retrait des forces israéliennes du corridor de Philadelphie et l’acceptation d’une « zone tampon » israélienne encerclant Gaza, empiétant davantage sur le territoire palestinien que ce qu’ils souhaitaient. Ils ont également accepté de procéder à un accord temporaire en l’absence de garantie claire de la part de Trump quant à la fin de la guerre. « Si le gouvernement israélien refuse désormais d’accepter la proposition des médiateurs – qui est fondamentalement la sienne –, cela révèle la véritable nature de la position israélienne », a déclaré Al-Hindi à DropSite en août.

Les négociateurs palestiniens considéraient l’accord Witkoff comme un plan imparfait et temporaire qui laissait la porte ouverte à la reprise du génocide par Israël et au maintien de forces importantes à Gaza, mais l’équipe de négociation a réitéré sa position selon laquelle le Hamas était prêt à conclure un accord « tous contre tous » pour libérer tous les captifs israéliens en même temps et à signer une trêve à long terme avec Israël.

« La question posée à M. Witkoff était la suivante : comment définissez-vous le cessez-le-feu ? S’agit-il d’un cessez-le-feu permanent ou seulement d’une trêve temporaire ? », se souvient Hamdan. « La réponse fut : c’est un pas vers la fin de la guerre, mais ce n’est pas un cessez-le-feu permanent », a-t-il précisé. Malgré leurs réserves initiales, les négociateurs palestiniens décidèrent d’accepter les conditions et d’entamer ce qu’ils espéraient être le début d’un processus qui mettrait fin au conflit.

« Même lorsque nous avons accepté cet accord le 18 août, dans notre réponse, nous avons indiqué préférer la fin de la guerre et, le cas échéant, restituer tous les prisonniers de guerre et les dépouilles », a déclaré Hamdan. « Nous avons suggéré : pourquoi ne pas modifier la première phrase en disant : “Conformément à cet accord, il y aura un cessez-le-feu permanent”, ou une déclaration de fin de guerre assortie d’un échange complet de prisonniers ? »

Israël n’a pas réagi officiellement à l’acceptation par le Hamas du cadre proposé par Witkoff ni à sa proposition d’un accord global. Au lieu de cela, Israël s’est joint à de hauts responsables américains pour affirmer, à tort, que le Hamas refusait tout accord, alors même qu’il avait accepté ce qu’un haut responsable qatari a qualifié de 98 % des exigences américano-israéliennes.

« Nous avons été surpris du rejet de cette proposition par Israël, et même par Witkoff, qui a tenté d’en rejeter la responsabilité sur le Hamas et la résistance palestinienne », a déclaré Al-Hindi. « Ils ont ainsi offert à Israël une nouvelle occasion de détruire la bande de Gaza. Durant cette période, Israël a intensifié ses frappes contre les civils à Gaza – autant de crimes – comme s’il répondait au refus des factions, alors même que ces dernières avaient accepté la proposition. »

Alors qu’Israël intensifiait ses opérations terrestres contre Gaza et lançait ce qu’il présentait comme une invasion à grande échelle de la ville de Gaza, visant à déplacer de force un million de Palestiniens, le président Trump a annoncé le 3 septembre, une nouvelle offre « finale » au Hamas. Ignorant le fait que les négociateurs palestiniens avaient déjà accepté ce que Trump avait également qualifié de « dernière chance » de parvenir à un accord, les États-Unis ont présenté une offre « finale » dans un document de 100 mots adressé au Hamas, par l’intermédiaire de médiateurs qataris, en proposant la libération inconditionnelle de tous les prisonniers israéliens à Gaza, vivants et morts. Cet échange impliquerait un cessez-le-feu de 60 jours et un engagement vague à mettre fin à la guerre.

« Le Hamas salue toute initiative contribuant à mettre fin à l’agression contre notre peuple. Nous affirmons notre disposition immédiate à nous asseoir à la table des négociations », a déclaré le groupe dans un communiqué le 7 septembre.

Alors que les États-Unis entamaient des pourparlers secrets avec le Hamas, prétendant vouloir conclure un accord, le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, menaçait publiquement d’assassiner les dirigeants du Hamas hors de Gaza si la résistance palestinienne ne capitulait pas. « La plupart des dirigeants du Hamas se trouvent à l’étranger ; nous les atteindrons également », a-t-il déclaré.

Le 8 septembre, des médiateurs qataris ont remis au Hamas une version augmentée de la proposition de 100 mots de Trump. Le lendemain, moins de deux heures après la réunion des négociateurs du Hamas à Doha pour discuter de leur réponse à Trump, Israël a lancé l’opération d’assassinat.

Trump et d’autres responsables américains ont affirmé qu’Israël n’avait pas informé les États-Unis au préalable de la frappe et que le président n’avait été mis au courant des mouvements d’avions de combat israéliens par l’armée américaine que peu de temps avant les frappes. Cette version est peu crédible, étant donné que le Qatar abrite le CENTCOM, ainsi que d’importants moyens militaires et de renseignement américains.

Le Qatar possède également d’importants systèmes de défense aérienne américains et coordonne régulièrement ses actions avec l’armée américaine, notamment pour contrer les frappes de missiles iraniens contre la base aérienne d’Al Udeid en juin 2025. Le 9 septembre, Israël n’a rencontré aucune résistance lors de ses frappes contre les bureaux du Hamas à Doha. Deux jours avant ces attaques, Trump a publié une déclaration menaçante : « J’ai averti le Hamas des conséquences d’un refus. C’est mon dernier avertissement, il n’y en aura pas d’autre ! », a-t-il écrit sur Truth Social.

« Ils le savaient à cent pour cent », a déclaré Hamdan à propos de la connaissance qu’avaient les États-Unis des frappes de Doha. « Je pense qu’il y avait une sorte de feu vert, peut-être pas une autorisation formelle, car Netanyahu leur disait avant d’agir : ’Je peux faire quelque chose qui peut changer toute la situation. Et si nous le faisions, vous pourriez donner à Israël une victoire décisive et avoir une chance de mettre fin à la guerre.’ » Hamdan a ajouté que l’affirmation de Trump, après coup, selon laquelle il s’était opposé aux bombardements, relevait de la pure mise en scène.

La frappe de Doha a été le premier acte d’une nouvelle offensive menée par les États-Unis pour aider Israël à obtenir ce qu’il n’a pas réussi à obtenir par sa guerre génocidaire : la capitulation de la cause de libération palestinienne et l’assujettissement à long terme du peuple palestinien.

L’unité palestinienne en réponse au plan de Trump

À en croire Donald Trump, l’accord finalement signé par Israël et le Hamas le 8 octobre constituait un exploit monumental, inédit au Moyen-Orient depuis des millénaires. Il a salué son plan en 20 points comme « l’un des plus grands jours de l’histoire de la civilisation » et s’est vanté qu’il instaurerait « une paix éternelle au Moyen-Orient ».

Le plan de Trump était d’une ampleur considérable et impliquait des conséquences majeures pour l’avenir non seulement de Gaza, mais aussi de la libération palestinienne dans son ensemble. Sur le plan pratique, les négociateurs ne pourraient pas répondre rapidement à chaque point du plan. Sur le plan politique, le Hamas estimait ne pas avoir le droit de négocier unilatéralement un tel accord au nom de tous les Palestiniens.

Le plan de Trump prévoyait le déploiement de troupes étrangères et la création d’un conseil international, placé sous sa direction et secondé par l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, chargé de dicter la politique de Gaza. Il laissait également entrevoir la possibilité d’une présence militaire israélienne durable à Gaza et envisageait le désarmement total des Palestiniens, les privant ainsi de leur droit de résister à l’occupation israélienne. Aux yeux des négociateurs, le message principal de Trump était clair : les Palestiniens devaient renoncer à leur lutte pour la libération et l’autodétermination et se soumettre à une domination internationale, principalement américano-israélienne.

En réalité, la partie palestinienne n’a pas accepté toutes les conditions de Trump. Le Hamas a plutôt proposé une solution alternative, une réponse multiforme fruit de consultations avec un large éventail de factions politiques, y compris celles qui ne contrôlent pas les forces armées, dans le but de répondre au président Trump par une position unifiée. Si les négociateurs n’avaient eu à se prononcer que sur un cessez-le-feu, la résistance palestinienne était convaincue de pouvoir parvenir à un accord. La situation était plus complexe car le cessez-le-feu proposé était lié à ce que les responsables du Hamas considéraient comme des enjeux existentiels pour la lutte de libération nationale et impliquait de parvenir à une position unifiée entre les factions palestiniennes et les négociateurs.

Dans les jours précédant l’accord d’octobre, les négociateurs palestiniens ont subi une pression sans précédent de la part des médiateurs arabes et islamiques pour qu’ils fassent des concessions importantes et parviennent enfin à un accord de cessez-le-feu. Ils entendaient également des demandes de plus en plus pressantes émanant de Gaza, exigeant un accord qui mette fin au génocide. Les chefs des services de renseignement turcs et égyptiens, ainsi que de hauts responsables qataris, les ont assurés que Trump était déterminé à stopper l’offensive israélienne.

Les négociateurs palestiniens, conscients du caractère imprévisible de Trump, ne doutaient pas que ce dernier ait tenu de tels propos aux médiateurs régionaux. Toutefois, si Trump décidait d’autoriser Israël à reprendre le génocide après la libération de tous les prisonniers israéliens, ils craignaient qu’il soit impossible de faire respecter le cessez-le-feu.

« Les médiateurs régionaux sont incapables de contraindre Israël à respecter ses engagements au titre de l’accord. Nous insistons sur ce point : il y a une incapacité parmi les médiateurs régionaux », a déclaré Al-Hindi. « Bien sûr, les Américains sont partiaux – partiaux en faveur d’Israël qu’ils soutiennent. Malgré des divergences ponctuelles, ils restent favorables à Israël. »

Lors de leurs délibérations, la coalition des factions palestiniennes a élaboré une stratégie délicate : le Hamas et le Jihad islamique – dont les branches armées détenaient des prisonniers israéliens et combattaient l’occupation israélienne – n’étaient mandatés pour conclure un accord que sur les questions directement liées à un cessez-le-feu et à l’échange des prisonniers. « Le tournant a été que, pour la première fois depuis deux ans, les médiateurs et l’administration américaine ont clairement affirmé que cela signifiait la fin de la guerre contre Gaza, et donc l’arrêt du génocide », a déclaré Hamdan.

La libération de tous les captifs, alors que les forces israéliennes étaient encore profondément retranchées à Gaza, constituait un pari que la résistance palestinienne avait toujours refusé. Cependant, selon une analyse interne, Trump avait décidé de faire de la fin de la guerre contre Gaza une priorité. Ce n’était pas par respect ou préoccupation sincère pour les Palestiniens, mais en raison d’un ensemble complexe d’intérêts en jeu : des accords commerciaux, ses relations avec les monarchies du Golfe et sa quête du prix Nobel de la paix. On comprenait également que Trump reconnaissait l’incapacité d’Israël à récupérer vivants les 20 captifs israéliens à Gaza par la force militaire et que sa réputation internationale était gravement compromise.

Al-Hindi a exposé la réflexion stratégique à Drop Site :

Dès le début, nous n’avions aucune objection à la libération immédiate de tous les captifs, à condition toutefois que deux conditions soient garanties : la cessation des hostilités et le retrait des troupes. Ce sont les deux éléments sur lesquels nous avons toujours insisté. Si Israël avait accepté un accord prévoyant l’échange de tous les captifs en une seule fois, ni le Jihad islamique ni le Hamas n’y auraient objecté. Mais c’est Israël qui a insisté sur une approche progressive. Et je vous le dis, ils ont insisté parce que Netanyahu souhaite prolonger la guerre pour des raisons politiques liées à sa coalition gouvernementale en Israël, et aussi pour des raisons personnelles. Il a donc opté pour des accords fragmentés, des échanges limités. Mais nous étions prêts à libérer tout le monde dès le premier jour si Israël avait donné son accord, à condition que le prix à payer soit la fin de la guerre et le retrait des troupes.

Al-Hindi a déclaré que, concernant les conditions de négociation pour mettre fin au génocide en cours à Gaza, les grandes lignes du plan de Trump étaient « globalement conformes à notre position, mais nous avions besoin de garanties quant à la fin de la guerre et au retrait des troupes, même par étapes ». Lors de plusieurs réunions – notamment avec Witkoff et Kushner, ainsi qu’avec des médiateurs du Qatar, d’Égypte et de Turquie – les Palestiniens ont été assurés que Trump était déterminé à contraindre Israël à mettre fin à la guerre.

Dans la semaine précédant l’annonce de l’accord, les négociateurs du Hamas ont diffusé des propositions de texte auprès des factions palestiniennes et les ont transmises aux commandants des Brigades Qassam et à la direction politique du Hamas à Gaza. Malgré les invitations répétées du Hamas et d’autres acteurs, Abbas et l’Autorité palestinienne ont refusé de participer aux délibérations. Un consensus s’est dégagé : mettre fin au génocide était la priorité absolue, mais cela ne pouvait se faire au prix de céder aux exigences menaçantes de Trump concernant l’avenir de la Palestine.

« L’élément le plus important du plan de Trump est le cessez-le-feu », a déclaré le Dr Mustafa Barghouti, secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne et figure politique de premier plan, dans une interview accordée à Drop Site.

Ancien candidat à la présidentielle, élu député en 2006, Barghouti a joué un rôle déterminant dans la recherche d’un consensus au sein de la scène politique palestinienne durant le génocide et a été directement impliqué dans la définition de la réponse au plan Trump. Il a convenu que l’obtention d’un cessez-le-feu devait être dissociée de la réponse aux exigences plus générales de Trump. « Le reste doit être négocié de manière à garantir une véritable reconstruction de Gaza et la libération, à terme, des Palestiniens, de Gaza et de la Cisjordanie de l’occupation israélienne », a déclaré Barghouti à Drop Site. « C’est là, à mon avis, l’enjeu principal, et nous devons nous y atteler. »

Pour ces raisons, le Hamas et le Jihad islamique ont accepté un accord limité portant uniquement sur les conditions suivantes : mettre fin au conflit aigu, lever le blocus de Gaza et procéder à un échange de prisonniers. « Il s’agit de la première phase, et nous sommes pleinement engagés à la mener à bien », a déclaré Al-Hindi, qui a participé directement aux négociations. Les négociateurs palestiniens ont affirmé que tout accord ou réponse formelle concernant l’essentiel de la proposition de Trump nécessiterait l’implication de toutes les factions palestiniennes, et pas seulement du Hamas et du Jihad islamique.

En acceptant la première phase, Al-Hindi a déclaré que les négociateurs palestiniens avaient indiqué aux médiateurs qu’ils souhaitaient une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU « précisant le mandat, les rôles et la durée du déploiement des forces à Gaza ». Il a ajouté : « Nous n’acceptons pas que ces forces opèrent dans la bande de Gaza d’une manière qui s’oppose au peuple palestinien et à sa résistance ; nous voulons qu’il s’agisse de forces de maintien de la paix. Nous exigeons une formulation claire liant la Cisjordanie à Gaza, sans ambiguïté quant aux réformes de l’Autorité palestinienne, qui seraient contrôlées par Israël et les États-Unis. »

Bien que le Hamas ait accepté la première phase de la proposition de Trump, il a déclaré dans un communiqué le 3 octobre que les autres phases du plan de Trump « seront discutées dans un cadre palestinien unifié, auquel le Hamas participera et contribuera de manière responsable ».

« Nous avons déclaré que toutes les questions de la deuxième phase sont des questions nationales impliquant toutes les factions et les forces nationales qui participent à leur proposition », a ajouté Al-Hindi.

En réaction à l’acceptation du Hamas, Trump a ignoré les nuances de la réponse palestinienne et a déclaré que c’était « un GRAND jour pour le monde arabe et musulman, Israël, toutes les nations voisines et les États-Unis d’Amérique ». Commença alors une mini-tournée triomphale au Moyen-Orient, d’abord pour prononcer un discours devant la Knesset israélienne, puis à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour la signature symbolique d’un accord lors d’un « Sommet de la paix de Gaza » — un événement auquel n’ont participé ni Palestiniens ni Israéliens.

« Cette longue et difficile guerre est désormais terminée. Certains parlent de 3 000 ans, d’autres de 500 ans ; quoi qu’il en soit, c’est la plus importante de toutes. Et, fait sans précédent, la quasi-totalité de la région a approuvé le plan de démilitarisation immédiate de Gaza, de désarmement du Hamas et de garantie que la sécurité d’Israël ne sera plus menacée d’aucune manière », a déclaré Trump à la Knesset le 13 octobre. « Israël, avec notre aide, a donc remporté toutes les victoires possibles par la force des armes. Vous avez gagné. Je veux dire, vous avez gagné. Il est temps maintenant de transformer ces victoires contre les terroristes sur le champ de bataille en la récompense ultime : la paix et la prospérité pour tout le Moyen-Orient. Il est grand temps que vous puissiez profiter des fruits de votre labeur. »

Le Hamas a respecté ses engagements au titre de l’accord limité et a libéré les 20 otages israéliens encore en vie le jour même de l’arrivée de Trump en Israël. Il a également restitué les corps de la plupart des personnes décédées et coopère avec les équipes internationales pour localiser les quelques personnes encore ensevelies sous les décombres laissés par les bombardements israéliens. « À Charm el-Cheikh, nous avons reçu un engagement clair de l’administration américaine et Witkoff et [le gendre de Trump, Jared] Kushner nous ont affirmé directement que le président Trump avait la garantie absolue que tous ces arrangements et accords seraient mis en œuvre à 100 % », se souvient Hamdan.

De son côté, Israël a violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu, tuant 340 Palestiniens à Gaza depuis le 10 octobre et refusant d’autoriser l’acheminement des biens de première nécessité convenus dans l’enclave. Aux termes de l’accord, Israël a libéré près de 2 000 Palestiniens détenus et a restitué les corps de 330 Palestiniens décédés. Nombre d’entre eux portaient des traces de torture et d’exécutions extrajudiciaires. Selon des sources médicales, certains avaient subi des prélèvements d’organes. Les Palestiniens libérés sont sortis des prisons et des camps militaires israéliens amaigris, malades – certains amputés ou ayant perdu un œil – et ont témoigné d’atroces tortures.

Les forces d’occupation israéliennes restent retranchées sur plus de la moitié du territoire de Gaza et leurs dirigeants continuent de clamer haut et fort que leur guerre d’anéantissement et de conquête se poursuivra jusqu’à la capitulation des Palestiniens. Les responsables israéliens affirment qu’ils construisent des infrastructures dans l’est de Gaza et qu’ils envisagent d’y rester pour un avenir prévisible.

« Il y a un cessez-le-feu, mais Israël continue de détruire les maisons, ou du moins ce qui en reste, à Gaza. Cela signifie qu’ils veulent faire de Gaza un endroit invivable », a déclaré Hamdan. « Est-ce un signe d’espoir de paix ? Je pense qu’ils montrent à la population qu’il est impossible de continuer à vivre sur sa terre sans résister. »

Le coup d’État de Trump à l’ONU : une imposture de légitimité internationale

Depuis la signature de l’accord, l’administration Trump s’est efforcée de trouver un moyen de mettre en œuvre son programme plus large, à savoir son engagement à désarmer la résistance palestinienne et à démilitariser Gaza. Si les pays arabes et islamiques ont publiquement soutenu les efforts de Trump, aucun ne s’est engagé à fournir des troupes, un déploiement qui risquerait d’entraîner des affrontements avec les combattants de la résistance palestinienne. Le Hamas, le Jihad islamique et d’autres dirigeants palestiniens ont clairement indiqué qu’ils étaient ouverts à la présence d’une force internationale sous l’égide des Nations Unies, mais seulement si son seul mandat est de faire respecter le cessez-le-feu.

« Nous n’avons aucune objection à la présence de forces internationales, mais uniquement pour le maintien de la paix, comme la FINUL au Liban. Des forces qui préservent la paix dans la région », a déclaré Al-Hindi. « Cependant, si leur rôle s’étend aux affaires intérieures de la bande de Gaza – gestion et distribution de l’aide humanitaire, protection des civils ou formation de la police palestinienne –, ces rôles risquent d’entraîner des ingérences et des frictions entre ces forces et la population palestinienne à Gaza. Pour maintenir la stabilité dans la région, ces forces doivent être des forces de maintien de la paix qui se tiennent entre les Israéliens et la bande de Gaza. »

Le 3 novembre, l’administration Trump a commencé à diffuser un projet de résolution de l’ONU, espérant ainsi conférer à Trump une légitimité internationale lui permettant de mettre en œuvre son programme. Au cœur de cette démarche figurait l’obtention d’un soutien formel de l’ONU au « Conseil de la paix » de Trump, faisant de lui le vice-roi de facto du territoire. Les États-Unis, cependant, ne souhaitaient pas qu’une force internationale soit placée sous commandement ou supervision de l’ONU. Dans les jours qui suivirent, l’administration Trump œuvra en coulisses pour faire pression sur les pays arabes et autres pays islamiques afin qu’ils se joignent à sa campagne. Les dirigeants palestiniens y virent une situation périlleuse.

« Il y a trois principes sur lesquels nous, forces palestiniennes, nous sommes tous accordés avec la partie égyptienne et les médiateurs », a déclaré Barghouti. « Premièrement, Gaza sera administrée par les Palestiniens eux-mêmes, et non par une autorité étrangère. Deuxièmement, Gaza ne doit pas être séparée de la Cisjordanie. Et troisièmement, la force internationale dont il est question doit être une force de maintien de la paix des Nations Unies chargée de faire respecter le cessez-le-feu, de nous séparer des Israéliens et de garantir le retrait complet d’Israël de Gaza. Ce sont ces principes qui doivent guider toute proposition aux Nations Unies. » Barghouti a ajouté : « Nous ne devons plus jamais accepter aucune forme de domination étrangère. Nous n’avons plus besoin du colonialisme, et surtout pas de Tony Blair pour nous gouverner. »

À l’approche du vote, Trump a remporté une victoire diplomatique lorsque la résolution a été approuvée par une coalition de pays islamiques : le Qatar, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Indonésie, le Pakistan, la Jordanie et la Turquie. Il a également obtenu un soutien à la Pyrrhus de l’administration du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui gouverne nominalement des parties de la Cisjordanie occupée et est extrêmement impopulaire auprès des Palestiniens. Abbas contrôle également le siège d’observateur non membre de l’« État de Palestine » à l’ONU. Trump pouvait désormais affirmer que « les Palestiniens » et Israël étaient du même côté.

Israël, incapable de vaincre ou de désarmer la résistance palestinienne à Gaza après deux années de génocide, exigeait que toute aide ou tout retrait israélien soit conditionné au désarmement palestinien – une notion inscrite dans le langage vague du plan Trump. Netanyahu n’a jamais caché son aversion pour l’ONU, qui a adopté des centaines de résolutions au fil des décennies pour condamner le régime d’apartheid israélien. En septembre, à l’Assemblée générale, il a qualifié l’ONU de « marécage de fiel antisémite ». Netanyahu voyait néanmoins une opportunité stratégique dans le soutien de l’ONU au désarmement de la résistance palestinienne et à la démilitarisation de Gaza, surtout si cela se faisait sans intervention concrète de l’ONU.

Le 17 novembre, le Conseil de sécurité s’est réuni pour voter sur la résolution. L’envoyé spécial des États-Unis auprès de l’ONU, Mike Waltz, a averti les États membres que le génocide reprendrait si le Conseil ne cédait pas aux exigences de Trump, déclarant : « Voter contre cette résolution, c’est voter pour le retour à la guerre. »

Dans une décision sans précédent, le Conseil de sécurité a approuvé le déploiement d’une force internationale qui n’opérerait pas sous l’égide de l’ONU, mais serait commandée et contrôlée par Trump et son prétendu Conseil de la paix. L’ONU a de fait cautionné la position de Trump selon laquelle les Palestiniens devraient être privés de leur droit à la résistance armée contre l’occupation et l’apartheid. La résolution stipule que les forces d’occupation de Trump seraient autorisées à opérer avec le soutien de l’ONU jusqu’à fin 2027, date à laquelle leur mandat pourrait être renouvelé.

« Nous avons l’expérience de ce genre de choses. Tout ce qui est renouvelable peut se poursuivre indéfiniment et n’est pas temporaire. Cela peut durer longtemps », a déclaré Al-Hindi, chef adjoint du Jihad islamique et cofondateur du mouvement. « Avec les accords d’Oslo, on avait dit qu’ils étaient prolongeables de cinq ans, mais cela fait maintenant plus de 30 ans, et nous vivons toujours sous leur régime. »

La résolution, adoptée sans objection, ne contenait aucune instruction contraignante ni de plan détaillé pour le retrait complet des forces israéliennes, consolidant ainsi l’occupation israélienne indéfinie de vastes portions de Gaza. Elle stipule qu’Israël collaborera avec l’Égypte et les troupes internationales pour « stabiliser la situation sécuritaire à Gaza » en désarmant le Hamas et les autres forces de résistance palestiniennes.

Bien que Trump ait remporté une victoire à l’ONU, la mise en œuvre de son plan pourrait s’avérer complexe. Fin octobre, Trump a affirmé sur Truth Social que plusieurs États arabes « m’ont fait savoir de manière explicite et ferme, avec un grand enthousiasme, qu’ils seraient ravis, à ma demande, d’intervenir à Gaza avec une force importante et de ’remettre le Hamas dans le droit chemin’, si ce dernier persiste dans ses agissements répréhensibles, en violation de l’accord conclu avec nous. »

Plusieurs États arabes importants, dont l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie, ainsi que la Ligue arabe, ont indiqué qu’ils n’enverraient aucune troupe dans une mission de désarmement des Palestiniens. Les responsables américains ont discrètement reconnu qu’ils peinaient, pour l’instant, à les convaincre de revoir leur position. Certains de ces acteurs n’ont toutefois pas totalement exclu de participer à une force internationale et ont demandé des précisions sur le périmètre de la mission. L’administration américaine a entamé des discussions avec des pays islamiques non arabes, notamment l’Indonésie, la Turquie, le Pakistan et l’Azerbaïdjan, mais aucun pays ne s’est encore engagé publiquement à participer au dispositif actuel. Même si certains pays proposent des troupes, il est probable que Trump doive recourir à des entreprises militaires privées pour constituer sa force.

« Je crois que les États arabes et islamiques qui étaient censés participer à ces forces refusent tous d’entrer dans la bande de Gaza dans le but de désarmer la résistance palestinienne », a déclaré Al-Hindi. « C’est la tâche d’Israël, une tâche qu’il n’a pas accomplie depuis deux ans. Ces forces devraient-elles venir faire le sale boulot pour le compte d’Israël ? » Il a ajouté : « Tout plan visant à désarmer le peuple palestinien – c’est-à-dire à le priver de sa volonté, car les armes sont essentiellement une expression de la volonté – et à le réduire à un point où il croit que toute résistance est inutile est voué à l’échec. »

Tant Trump que Netanyahu ont présenté la question du désarmement palestinien comme un fait accompli dans leurs agendas respectifs pour Gaza, comme si les Palestiniens avaient capitulé. En conséquence, Israël maintient sa menace de poursuivre la guerre si Gaza n’est pas démilitarisée.

« Franchement, ce genre de déclarations relève souvent de la rhétorique et ne reflète pas la réalité », a déclaré Mousa Abu Marzouk, membre fondateur du Hamas, dans une interview accordée à Drop Site. « Si vous luttez contre un mouvement de résistance depuis deux ans sans parvenir à l’anéantir définitivement, est-il envisageable d’obtenir gain de cause à la table des négociations sur ce point ? Je pense que c’est très difficile. Ils doivent donc revoir leurs attentes à la baisse. »

Bien que la résolution mentionne la création d’un comité technocratique palestinien apolitique à Gaza, celui-ci opérerait sous la supervision d’un comité nommé par Trump, plaçant de facto la gouvernance de Gaza sous contrôle étranger. « L’ONU est subordonnée aux seuls intérêts des États-Unis et d’Israël – du fait de la domination américaine – et toute résolution qui ne sert pas les intérêts des États-Unis ou d’Israël ne peut être adoptée par le Conseil de sécurité », a déclaré Ihsan Ataya, membre du bureau politique du Jihad islamique palestinien. « Il est inacceptable d’imposer à notre peuple la vision israélo-américaine, dissimulée sous le couvert de l’ONU. »

Trump a également présenté ses projets pour Gaza comme une opération commerciale, se vantant des nombreux engagements d’investissement déjà obtenus. Depuis qu’il a évoqué pour la première fois son idée de transformer Gaza en une « Riviera du Moyen-Orient » américaine en février, il a fréquemment mis en avant le potentiel immobilier du littoral palestinien. Son plan de « reconstruction » actuel repose sur un programme d’investissement privé et public à but lucratif de plusieurs milliards de dollars.

« Le problème réside aussi dans la présidence par Trump du ’Conseil de la Paix’, dont la première mission est de créer un fonds pour collecter des fonds et reconstruire Gaza. Cela signifie que tous les fonds collectés dans le monde entier seront versés dans ce fonds, qui sera contrôlé par Trump lui-même », a déclaré Ataya à Drop Site. « Par sa ruse et sa duplicité, le président américain a associé son nom à ce conseil d’une manière qui lui permet d’en rester le président même après avoir quitté ses fonctions aux États-Unis. Ainsi, Gaza deviendrait de facto le projet économique personnel de Trump. »

La Russie et la Chine, qui avaient proposé une résolution alternative mais s’étaient rapidement rétractées, ont décidé de ne pas opposer leur veto au plan de Trump et se sont abstenues, scellant ainsi son adoption.

« Félicitations au monde entier pour le vote historique du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui vient de reconnaître et d’approuver le Conseil de la paix, que je présiderai et qui réunira les dirigeants les plus influents et respectés du monde », a écrit Trump sur Truth Social après le vote. « Ce vote restera comme l’une des plus importantes approbations de l’histoire des Nations Unies, il contribuera à instaurer une paix durable dans le monde entier et constitue un moment véritablement historique ! »

Netanyahu a salué la résolution, déclarant : « Nous sommes convaincus que le plan du président Trump mènera à la paix et à la prospérité, car il insiste sur la démilitarisation complète, le désarmement et la déradicalisation de Gaza. » Il a prédit que le plan de Trump, avec l’aval de l’ONU, « permettrait d’approfondir l’intégration d’Israël et de ses voisins et d’élargir les accords d’Abraham. »

Le porte-parole de Netanyahu, Shosh Bedrosian, a déclaré : « Gaza sera démilitarisée et le Hamas désarmé. Cela se fera soit par la voie facile, soit par la voie difficile. Quant à la création d’un État palestinien, notre opposition reste ferme, légitime et n’a pas changé d’un iota. »

Une large coalition de factions palestiniennes, regroupant la quasi-totalité des organisations politiques et mouvements de résistance à l’exception du Fatah d’Abbas, a publié une déclaration commune dénonçant la résolution, la qualifiant de « décision soutenue par les États-Unis qui viole les cadres de sécurité internationaux et ouvre la voie à des actions israéliennes sur le terrain contre la volonté du peuple palestinien ». Elle a affirmé le droit du peuple palestinien à la résistance armée et a décrit le déploiement d’une force étrangère comme « un nouvel instrument d’agression contre notre peuple et la poursuite de son génocide ».

Le Hamas a publié un communiqué distinct affirmant que la résolution vise à imposer un « mécanisme de tutelle internationale à Gaza », ajoutant que le déploiement d’une force ayant pour mandat de désarmer les Palestiniens « transforme le Hamas d’un acteur neutre en un partenaire dans la mise en œuvre du programme d’occupation ». Il a dénoncé le fait que la résolution codifie une structure où la distribution de nourriture, de médicaments et d’autres produits de première nécessité, ainsi que les efforts de reconstruction, « restent sujets à la politisation, au chantage et à la subjugation ».

Avec cette résolution, les Palestiniens se trouvent à un tournant historique : une lutte pour leur survie et leur libération contre un axe américano-israélien officiellement soutenu par de nombreux pays arabes et entériné par l’Autorité palestinienne, qui agit sans mandat populaire. Il s’agit en réalité d’une tentative de désarmer la cause palestinienne et de confier son avenir à un comité étranger nébuleux présidé par Trump.

« Personne – et surtout pas les Américains, les Européens aussi, et malheureusement certains Arabes – ne souhaite une résistance à Israël dans la région. Cette résistance les gêne », a déclaré Al-Hindi. « L’objectif ultime est donc que le peuple palestinien perde sa résistance. Si nous perdons cette résistance et la capacité de résister, la cause palestinienne est perdue. Ce qui protège le peuple palestinien, c’est sa résistance. Il ne s’agit pas de noms comme Hamas ou Jihad islamique : le peuple palestinien résiste parce que l’ennemi, Israël, attaque sans cesse. »

Le piège du désarmement

Dans un discours prononcé le 6 novembre lors d’une conférence d’affaires à Miami, Witkoff a déclaré que les États-Unis étaient « en train de mettre en place un processus de désarmement – ​​un programme de démilitarisation et d’amnistie ». Il a également affirmé que le Hamas s’était engagé à désarmer et à remettre ses armes à la force internationale de Trump. « Le Hamas a toujours indiqué qu’il désarmerait. Ils l’ont dit ; ils nous l’ont dit directement lors de cette fameuse réunion que Jared a eue avec eux », a déclaré Witkoff. « Le Hamas a toujours dit que nous aurions besoin de la force de sécurité internationale pour intervenir et servir d’intermédiaire pour la remise des armes. »

Dans l’interview accordée à Drop Site, Hamdan a catégoriquement nié que le Hamas ait pris un tel engagement. « Non. Je ne sais pas ce qu’il dit, mais nous n’avons pas dit cela, car toute la délégation était présente et personne n’a tenu de tels propos », a affirmé Hamdan. « Si l’on veut négocier, cela prendra du temps, bien plus que les quatre jours de négociations » qui ont précédé l’accord de Charm el-Cheikh. « Nous devons dialoguer avec nos frères et les autres factions. Et lorsque nous aurons trouvé un consensus national, nous pourrons entamer les discussions avec les médiateurs et les Américains. » Le Département d’État n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant les affirmations de Witkoff et le démenti du Hamas.

Au sein des factions de la résistance palestinienne, un large consensus se dégage : Netanyahu cherche à instrumentaliser le désarmement pour justifier la poursuite de la guerre d’anéantissement à Gaza. Malgré le cessez-le-feu, Israël l’exploitera pour étendre ses attaques contre Gaza, comme il l’a fait à maintes reprises au Liban. Les Palestiniens affirment que le désarmement ne concerne pas réellement les armes elles-mêmes, mais vise à légitimer une capitulation qu’Israël n’a pu obtenir ni par plus de deux ans de bombardements massifs et d’opérations terrestres, ni par 77 ans d’occupation et de nettoyage ethnique. La résolution de l’ONU, disent-ils, entérine de fait ce projet.

« Nous rejetons cette résolution, ainsi que toute résolution qui qualifie la résistance de terroriste, qui autorise l’ennemi sioniste à cibler le peuple palestinien à Gaza sous de fallacieux prétextes et qui lui confère l’autorité sécuritaire absolue que cette résolution lui accorde », a déclaré Ataya. « Il est naturel que les États-Unis cherchent à rendre service à l’ennemi sioniste, car ils n’ont pas réussi à éliminer la résistance pendant la guerre. C’est pourquoi ils s’emploient à désarmer la résistance et à anéantir ses sources de force. »

Si l’on s’en tient uniquement au discours israélien concernant l’armement de la résistance palestinienne à Gaza, on pourrait croire qu’elle possède un arsenal sophistiqué d’armes de pointe, capable de menacer l’existence même d’Israël. Or, comme c’est le cas depuis le blocus de Gaza en 2006, la réalité est que le Hamas et le Jihad islamique utilisent en grande majorité des armes artisanales fabriquées clandestinement à Gaza. La quasi-totalité des roquettes tirées sur Israël a été épuisée au cours des deux dernières années de guerre, les combattants de la résistance utilisant désormais des armes légères, des engins explosifs improvisés, des munitions israéliennes réutilisées et des lance-roquettes.

« La tentative d’Israël de présenter les armes détenues par la résistance palestinienne autrement que comme une défense contre l’invasion et l’occupation est sans fondement », a déclaré Abou Marzouk.

« Les Israéliens eux-mêmes ont déclaré avoir éliminé la plupart des brigades Qassam à Gaza – au nord, à Khan Younis et à Rafah – et qu’il ne reste pratiquement plus aucun membre de ces brigades. Le président Trump a affirmé que 25 000 membres des Qassam avaient été tués, et leurs chiffres sont à peu près de cet ordre de grandeur », a-t-il ajouté. « Israël a également annoncé récemment que la majeure partie des capacités militaires du Hamas avait été détruite – ils ont déclaré que 90 % des capacités du Hamas avaient été anéanties. Alors, s’ils ont détruit 90 % des capacités militaires du Hamas et tué la plupart des combattants des Qassam, comme le prétend le président Trump, quelles armes comptez-vous désarmer et où sont les armes que vous affirmez vouloir retirer alors que vous les avez déjà détruites ? »

« Je vous le dis, il n’y a pas d’armes lourdes. Même les munitions antichars sont fabriquées par de jeunes Palestiniens à Gaza. Quant aux histoires de contrebande et autres, ce ne sont que des rumeurs propagées par Israël dans les médias pour faire croire que Gaza possède une grande puissance militaire », a déclaré Al-Hindi. « Par exemple, les lance-roquettes Yassin 105 : ils sont fabriqués dans la bande de Gaza par des jeunes, et ils peuvent les fabriquer à tout moment. Les mortiers sont également fabriqués à Gaza, tout comme les engins explosifs improvisés (EEI), eux aussi fabriqués à l’intérieur de la bande de Gaza. »

Tout au long des négociations visant à mettre fin à la guerre à Gaza, les négociateurs palestiniens ont maintes fois exprimé leur position sur la question des armes et ont clairement indiqué qu’ils étaient ouverts à une trêve à long terme, imposée internationalement, durant laquelle les forces de résistance ne s’engageraient dans aucune opération offensive.

« Les armes présentes à Gaza sont avant tout des armes de volonté », a déclaré Al-Hindi. « Dès que le besoin s’en fait sentir, les jeunes les fabriquent immédiatement, et leur détermination est sans faille. Par conséquent, parler de remise d’armes est illusoire, irréaliste et dénué de sens, car à tout moment, s’il y a volonté et agression – et si le peuple palestinien souhaite se défendre –, des armes peuvent être facilement fabriquées à Gaza. »

Alors que le Hamas nie avoir conclu un quelconque accord sur les armes, la position de la résistance palestinienne est nuancée. Tout au long des négociations visant à mettre fin au génocide, Israël a exigé un désarmement total et le démantèlement du Hamas. Les groupes de résistance ont affirmé qu’il s’agissait d’une ligne rouge et que cela équivaudrait à une capitulation de la cause de la libération et de l’autodétermination. Parallèlement, ils ont indiqué aux médiateurs – ainsi qu’aux responsables américains lors d’entretiens directs – qu’ils étaient ouverts à des accords internationalement certifiés et supervisés, prévoyant le démantèlement effectif des armes détenues par la résistance, sans pour autant les rendre. Cependant, ils précisent que la résistance n’accepterait cette condition que dans le cadre d’une trêve durable avec Israël et d’un arrêt total des attaques militaires contre les Palestiniens.

« Lorsque la délégation de négociation abordera la clause relative à la reddition des armes, la question se posera : à qui remettrions-nous ces armes ? » a déclaré Ataya. « Existe-t-il un État palestinien ou un gouvernement palestinien qui défend notre peuple à Gaza et à qui nous pourrions remettre nos armes ? Ou devrions-nous les remettre à notre ennemi et capituler ? Est-il concevable que la résistance – qui n’a pas été vaincue pendant la guerre, que l’ennemi n’a pas réussi à éradiquer et avec laquelle il a été contraint de négocier un échange de prisonniers – hisse désormais le drapeau blanc, capitule et se trahisse elle-même ? »

Al-Hindi a déclaré pour sa part : « La question des armes n’est pas négociable. Autrement dit, leur remise n’est pas envisageable, mais leur présence ou leur utilisation peut faire l’objet de discussions. Concrètement, aucune arme ne devrait apparaître dans les rues palestiniennes, et les forces de police et de sécurité palestiniennes exerceraient un contrôle total sur le territoire. Les sites d’entraînement des résistants seraient démantelés, les armes stockées, et nous conclurions une trêve dont la durée serait définie. Quant à l’idée de remettre nos armes… Quelles armes y a-t-il d’ailleurs à Gaza ? »

Hamdan a réaffirmé une position constamment exprimée par le Hamas : les groupes de résistance armée deviendront obsolètes si un État palestinien doté d’une armée nationale capable de se défendre est établi. « Parmi les Palestiniens, y compris au sein de la résistance, une idée est très simple et claire : nous sommes une nation sous occupation. Si la fin de l’occupation peut se faire pacifiquement, ce sera une bonne chose pour les Palestiniens », a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas que davantage de Palestiniens soient tués. En fait, nous ne voulons la mort de personne. Ni aujourd’hui, ni hier, ni depuis le premier jour de 1948. Mais l’histoire de l’occupation montre clairement qu’Israël n’est pas prêt à capituler. Si vous voulez que nous rendions les armes, que se passera-t-il ensuite ? Il n’y a pas de réponse. Cela signifie qu’ils nous tueront ou qu’ils nous expulseront. »

Un responsable israélien a récemment indiqué à CNN qu’Israël craignait que l’administration Trump ne poursuive finalement le processus de reconstruction — et d’autres aspects du plan américain — sans aborder de manière concluante la question du désarmement.

Al-Hindi, pédiatre qui a consacré sa vie à la construction de la résistance palestinienne et qui a déjà négocié des accords avec Israël, estime qu’Israël sera finalement contraint d’accepter un compromis sur la question du désarmement dans le cadre du plan Trump. « Ce qu’ils veulent, c’est un message symbolique et psychologique pour pouvoir dire au monde qu’ils ont vaincu la résistance palestinienne et que toute résistance est inutile », a déclaré Al-Hindi. « C’est quelque chose qu’ils n’obtiendront jamais. »

Israël démasqué

Le plan de Trump pour Gaza a, à bien des égards, sauvé Israël de lui-même. Si Israël est parvenu à tuer 70 000 Palestiniens – un chiffre officiel probablement largement sous-estimé – et à raser de vastes portions de Gaza, il n’a pas réussi à remporter la victoire militaire promise par Netanyahu. Israël n’a pas pu libérer par la force les Palestiniens détenus à Gaza et a dû signer un accord négocié avec une insurrection composée en grande partie de guérilleros chaussés de sandales et attaquant les troupes d’occupation avec des armes artisanales.

Le plan de Trump offrait à Israël l’opportunité de préserver son programme d’extermination des Palestiniens sous couvert de la légitimité conférée par la coalition d’États arabes et islamiques qu’il avait ralliée à sa cause. Cette stratégie a abouti à l’adoption récente d’une résolution de l’ONU sans aucune condition. La réputation d’Israël étant ruinée par sa guerre génocidaire, Trump s’est employé à présenter, de manière malhonnête, l’ensemble de l’opération comme un prélude capital à une paix historique dans la région.

« Ces deux dernières années de génocide ont révélé qu’Israël n’est pas aussi fort qu’il le prétend. Sans le soutien américain et occidental – armes, renseignements et toutes ces ressources –, Israël n’aurait pas pu résister aux petites factions à Gaza. Israël ne peut pas tenir seul, il a besoin de l’Occident », a déclaré Al-Hindi. « Israël est désormais perçu comme un État raciste, commettant des crimes au grand jour devant le monde entier et faisant l’objet de poursuites devant les tribunaux internationaux. Voilà le nouvel Israël. L’Israël qui, autrefois, alignait son idéologie et les croyances de son peuple sur son image de soi, sa vision du monde et sa politique internationale, est devenu un État rongé par des divisions internes. »

Hamdan a déclaré que, bien que le programme de Trump soit globalement aligné sur celui d’Israël, Netanyahu reste préoccupé par le fait qu’une fin de la guerre à Gaza puisse, à terme, menacer son pouvoir. « Les Israéliens tentent toujours de saper l’accord. Netanyahu comprend que si la guerre cesse, la situation se retournera contre lui. Il devra répondre de ses actes devant la justice. La communauté internationale évoquera la question de la CIJ [Cour internationale de Justice] et le mandat d’arrêt de la CPI [Cour pénale internationale] », a déclaré Hamdan. « Il comprend que cela aura des répercussions négatives sur son plan politique. Il souhaite donc maintenir l’instabilité pour des raisons personnelles et politiques, car il ne faut pas oublier que, ces deux dernières années, il a clairement parlé d’un "Grand Israël". Or, un Grand Israël ne peut se créer par la paix. Il ne peut se créer que par la guerre. »

Al-Hindi estime que le monde a pris conscience de la véritable nature de la position d’Israël dans la région, et que la campagne de propagande menée depuis des décennies pour dépeindre les Palestiniens comme des terroristes est en train d’être démantelée en conséquence directe de la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza, a-t-il déclaré.

« La résistance palestinienne se compose de mouvements de libération nationale en phase de libération nationale – c’est là l’interprétation correcte et la définition fondamentale. Nous sommes des mouvements de résistance nationale, et notre lutte se déroule en Palestine, uniquement en Palestine, et depuis la Palestine », a-t-il déclaré. « Le véritable danger politique, c’est Israël, car il s’agit d’un projet hégémonique visant à affaiblir tout le monde », a-t-il ajouté. « Notre lutte est dirigée contre Israël et se déroule en Palestine, et nous nous défendons. Nous sommes des mouvements de libération nationale, et nous sommes prêts à établir des relations avec tous sur cette base. »

L’histoire n’a pas commencé le 7 octobre et ne s’achèvera pas avec le projet colonial de Trump. Hamdan reconnaît que le chemin à parcourir est semé d’embûches et de dangers, mais il est également convaincu que les deux dernières années de génocide ont envoyé au monde un message clair : les Palestiniens n’abandonneront jamais leur combat pour l’indépendance.

« Notre histoire nous montre qu’il y a eu des moments où l’on a cru les Palestiniens vaincus, mais ils se sont relevés », a-t-il déclaré. « Quiconque pense pouvoir contraindre le peuple palestinien à renoncer à ses droits se trompe. Nous ne sommes pas vaincus. Et, inshallah, nous ne sommes plus très loin de voir un État palestinien indépendant et souverain. »

Jeremy Scahill et Jawa Ahmad

Traduction LGS via un outil d’IA et quelques ajustements.