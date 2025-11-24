Le Chili qui ne s’est pas réveillé, ou pourquoi je n’ai pas voté pour Jeannette Jara.

Il y a seulement six ans, les rues de tout le Chili étaient remplies de manifestants déterminés à mettre fin au modèle économique et politique hérité de la dictature de Pinochet. Le pays vivait un phénomène psychosocial étrange, connu sous le nom de « l’explosion sociale chilienne », qui a brisé le mythe du « miracle économique » si largement médiatisé dans le monde par les médias occidentaux. Pendant les mois de protestations continues à travers le Chili, la répression fut brutale. L’une de ses principales caractéristiques fut les tirs des forces de l’ordre visant les yeux des manifestants. Selon l’Institut national des droits de l’homme (INDH) du Chili, entre octobre 2019 et janvier 2020, 427 personnes ont signalé des lésions oculaires. Plusieurs ont perdu leurs yeux.

En voyant les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du dimanche 16 novembre, je n’arrête pas de penser aux jeunes qui ont perdu leurs yeux pour que le Chili commence à voir. Que leur dirions-nous aujourd’hui ?

Le président chilien Gabriel Boric n’a pu accéder au pouvoir que grâce aux millions de citoyens qui ont investi les rues et les places de son pays, résistant à la répression, aux mensonges et au chantage. La mission du nouveau gouvernement de l’époque devait être de répondre aux demandes du peuple et, pour ce faire, il disposait d’un niveau de légitimité élevé, comme aucun autre depuis le retour à la démocratie en 1990.

L’explosion sociale, soutenue, selon diverses enquêtes de l’époque, par 55 à 68 % de la population chilienne, avait pour principal objectif d’en finir avec l’héritage de la dictature, d’éliminer les entraves légales du pinochetisme et de construire ensemble un pays plus juste et humain. Selon une étude du Centre d’études de la réalité contemporaine (CERC) en septembre 2013, 40 ans après le coup d’État, la perception populaire de Pinochet était la suivante : seulement 7 % considéraient que son régime avait été « bon », 76 % voyaient en Pinochet un « dictateur » et seulement 9 % croyaient qu’il était « l’un des meilleurs gouvernants du XXe siècle », ce qui représentait la moitié des personnes qui pensaient cela en 2009.

Lors des élections du 16 novembre 2025, deux candidats ouvertement pinochetistes, José Antonio Kast et Johannes Kaiser, ont obtenu à eux deux près de 38 % des voix. En ajoutant à ces deux-là les 12,13 % des voix de la fille d’un membre de la Junte militaire, Evelyn Mattei, il ressort que la moitié des électeurs chiliens soutiennent la droite dure. Les 19,71 % des voix sont allés au populiste Franco Parisi. Même en ajoutant miraculeusement ce pourcentage de voix à la candidate de « gauche », la candidate officielle Jeannette Jara, qui a obtenu 26,85 % des voix, ne l’emporterait pas au second tour.

Les trois candidats de centre-gauche, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami et Eduardo Artés, ont ensemble obtenu 28,71 % des voix. Pour que Jara puisse rivaliser avec Kast en décembre, la gauche aurait besoin d’au moins 10 points supplémentaires. Comme l’a déclaré un média de la droite chilienne, le premier tour s’est également révélé être le second, qui devient maintenant une simple formalité, à moins qu’un événement absolument imprévu ne se produise. Par exemple, un acte public de cannibalisme commis par le candidat Kast. Sinon, le 14 décembre, José Antonio Kast sera élu président du Chili.

Qu’est-il arrivé au peuple chilien ?

Sur les réseaux sociaux, l’analyse de l’un des candidats, le centriste de gauche Marco Enríquez-Ominami, circule déjà :

« La droite dure, pinochetiste et autoritaire, dépasse les 70 % et consacre ainsi son triomphe. Jamais, depuis 1990, elle n’avait obtenu une majorité d’une telle ampleur. Elle n’a pas seulement gagné une élection : elle a reconquis l’imaginaire politique du Chili. Sa victoire ne naît pas d’un projet nouveau, mais du retour à la peur et à l’ordre. La présidence de Boric porte une énorme responsabilité dans cet effondrement. Ce fut le premier gouvernement depuis 1990 à recevoir un mandat clair – et une majorité – pour réformer le pays. Il n’a pas réussi à construire un projet économique crédible, ni à restaurer l’autorité de l’État, ni à garantir la sécurité. Il a échoué à réécrire la Constitution, laissant le pays sans direction. Ce vide politique a permis à la droite dure de s’emparer du cycle. La demande sociale s’est déplacée vers la sécurité, le contrôle et l’ordre autoritaire. La droite n’a pas convaincu par ses solutions, mais par l’instrumentalisation de la peur. Elle a su exploiter les failles du gouvernement, l’incertitude économique et la violence quotidienne. Elle a transformé l’épuisement social en capital politique. Ce soir, le Chili referme la parenthèse démocratique qu’il avait tenté d’ouvrir pendant trente-cinq ans. La droite dure l’emporte parce qu’elle a profité de l’effondrement total du camp réformiste. Le pays entre dans une nouvelle ère marquée par la tension, le contrôle et l’autorité. »

Bien qu’Enriquez-Ominami ne m’ait jamais semblé être un bon candidat, je partage pleinement son analyse. Mais il y a aussi d’autres éléments. Pour comprendre tout événement local, nous devons le voir dans son contexte globalisé. Le système corporatif mondial a, depuis des décennies, pénétré les mouvements de gauche d’une grande partie du monde, leur retirant leur essence révolutionnaire anticapitaliste, et formatant la pensée à travers diverses fondations dans des collectifs « féministes », « écologistes », « animalistes », etc., pour orienter et détourner les causes de leur lutte.

Je ne dis pas que le féminisme ou l’écologisme ne peuvent pas être révolutionnaires. Mais pour être révolutionnaires, ils doivent lutter contre les causes profondes de l’injustice et non contre les conséquences, et la cause est le système capitaliste. Sinon, leur « progressisme » est un rideau du système qui cache ses problèmes de fond. Nous le voyons avec divers partis verts et de gauche européens, devenus les meilleurs gestionnaires des transnationales et de l’OTAN.

Avec le gouvernement de Boric, qui n’a rien fait pour changer la société chilienne, quelque chose de similaire s’est produit. De plus, avec sa démagogie sociale permanente sans rien accomplir et les spectacles décadents avec toutes sortes d’excentricités de mauvais goût, présentés comme de la « culture moderne », les gouvernements pseudo-gauchistes comme celui de Boric aident l’extrême droite à dessiner les caricatures de « communistes » à la Trump et renforcent toutes sortes de pinochetismes dans le monde qui promettent paix et ordre aux peuples désorientés et amnésiques.

L’extrême droite chilienne fait partie de l’extrême droite mondiale, qui en ce moment reprend le pouvoir, et le rôle historique de la fausse gauche : lui ouvrir la voie au nazisme. Monsieur Soros a lutté toute sa vie contre le communisme et sa célèbre Open Society Foundations fut l’un de ses projets les plus réussis pour atteindre cet objectif. Si quelqu’un croit encore qu’une marche de filles seins nus, chantant la chanson « le violeur, c’est toi », arrêtera le fascisme, il se trompe. Ce qui est particulièrement grave et répugnant, c’est qu’au Chili, cela s’est fait sous les portraits d’Allende.

Lors de l’explosion sociale chilienne, des millions de personnes ont scandé le slogan « Le Chili s’est réveillé ». Le « réveil » s’est avéré être l’une des phases du même rêve. La majorité de ceux qui exigeaient le changement de la Constitution de Pinochet ne l’avaient jamais lue. Le jeune, charismatique et ambitieux Boric fut l’une des figures les plus visibles de cette explosion, et l’habile droite chilienne qui a parié sur lui ne s’est pas trompée. Tout comme Zelensky, qu’admire ce « progressiste » et « féministe », Boric a rempli tous les critères exigés par les corporations qui gouvernent le Chili, et a déçu des milliers de naïfs qui ont un jour cru en lui. Pour les croyants aux miracles politiques, s’endormir s’est avéré aussi facile et rapide que le « réveil » lui-même.

Le Parti communiste du Chili a commis un suicide idéologique en entrant dans le gouvernement néolibéral de Boric. En conséquence, la militante communiste Jeannette Jara, suivant la ligne politique de son gouvernement, a fait ses débuts dans la campagne électorale en attaquant la « dictature vénézuélienne », que « personne ne va défendre » comme elle l’a dit. Pendant la campagne électorale, elle a tout fait pour gagner la confiance des entrepreneurs et des propriétaires du Chili ; son objectif était de démontrer qu’elle n’était pas communiste et elle m’a, du moins, convaincu facilement. Je crois qu’avec cette attitude, elle a perdu plus de voix qu’elle n’en a gagné. Dans son programme, on n’a vu aucune tentative d’analyse critique de la situation de la gauche chilienne, encore moins un projet politique réel de transformations sociales ; sa campagne s’est déroulée presque exclusivement sous le discours « arrêter l’extrême droite ». C’est pourquoi elle ne l’a pas arrêtée.

Pourquoi, en reconnaissant l’usure et l’échec politique de Boric, n’a-t-on pas pensé avec responsabilité à une option plus viable, vraiment capable d’isoler et d’arrêter l’extrême droite ? Par exemple, pourquoi, au lieu d’une candidature communiste qui essaie de ne pas en avoir l’air, n’a-t-on pas opté pour la candidature d’une force politique vraiment centriste, pour unir tout le monde, de la gauche à la droite modérée, contre la revanche pinochetiste, qui se préparait confortablement pendant tout le gouvernement actuel ? Parce que pour cela, il fallait l’humilité et l’autocritique qui ont fait défaut.

Contrairement à la gauche, qui vit souvent entre les mondes de l’euphorie et de la dépression, la droite chilienne, qui continue de contrôler presque tous les médias du pays, avait un plan politique clair et a bien fait son travail. La gauche n’a pas su s’organiser ni offrir au pays une alternative politique qui lui soit propre.

Aujourd’hui, l’attitude de ceux qui continuent avec des slogans du genre « Allez Jeannette », sans la moindre tentative de réflexion ou d’analyse, m’indigne profondément. Cela me semble nuisible, irresponsable et contre-révolutionnaire.

Dans les projections géopolitiques actuelles, où Washington se prépare au conflit avec la Chine, le Chili représente le contrôle de la côte sud du Pacifique et une partie de l’Antarctique. Il est également extrêmement important en tant que fournisseur de matières premières stratégiques. Aujourd’hui, la Chine est le principal partenaire commercial du Chili et le plus grand marché pour le cuivre, le lithium, le molybdène et les produits agricoles chiliens. Les grandes entreprises chiliennes soutiennent Kast comme leur seul candidat anticommuniste possible. Nous verrons ce qui se passera entre elles et le gouvernement lorsque les États-Unis, pays adulé par l’extrême droite chilienne, commencera à faire pression pour rompre les liens avec la Chine.

Pour le Chili, des temps difficiles s’annoncent. Je ne crois pas que le gouvernement pseudoprogressiste de Gabriel Boric, qui a assuré le retour au pouvoir du pinochetisme 37 ans après la fin de la dictature, soit pertinent pour l’histoire chilienne et latino-américaine. Le Chili a un lieu très spécial dans la géographie et dans l’histoire. Pablo Neruda a toujours insisté sur le fait que sa patrie n’est pas la fin, mais le commencement du monde. Cette triste leçon n’est pas pour nous déprimer ou nous décourager. Elle est pour apprendre et, avec plus de raisons que jamais, défendre avec joie nos idéaux et nos rêves qui ne dépendent d’aucune élection présidentielle.