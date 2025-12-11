Le corollaire Trump - L’impérialisme américain en Amérique latine, de la doctrine Monroe à Maduro

La récente vague d’exécutions extrajudiciaires en mer, la décision de la CIA de lancer des opérations secrètes à l’intérieur du Venezuela, l’afflux de troupes américaines dans les Caraïbes, la réouverture d’une base navale longtemps fermée à Porto Rico et le déploiement du porte-avions USS Gerald Ford dans la région constituent des développements frappants mais pas surprenants. Il ne s’agit là que de la dernière manifestation d’un projet idéologique à travers lequel Washington cherche depuis longtemps à façonner l’hémisphère de manière à renforcer davantage la puissance américaine et à protéger les profits des multinationales occidentales.

Ce projet officiel remonte au moins à la doctrine Monroe de 1823, lorsque les États-Unis ont unilatéralement revendiqué l’Amérique latine comme leur sphère d’influence exclusive. Sa renaissance aujourd’hui est indéniable et clairement dangereuse. Comme l’a déclaré le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, reprenant les termes de cette politique vieille de deux siècles, « l’hémisphère occidental [le continent américain - NdT] est le voisinage de l’Amérique, et nous le protégerons ».

Les résultats de cette doctrine sont clairs depuis longtemps : des profits immenses pour quelques-uns et la violence, les bouleversements politiques, les bouleversements sociaux et la dévastation économique pour le plus grand nombre. Si les aspirations impériales de Washington dans l’hémisphère ont longtemps été contrariées par des mouvements contestant la domination américaine, ceux-ci ont été maintes fois contraints de revenir à la position subordonnée qui leur était assignée dans un ordre capitaliste mondial conçu pour profiter à leur « bon voisin ».

Ce n’est pas un hasard si, au milieu des années 1970, l’Amérique latine s’était transformée en un hémisphère dominé par des régimes autoritaires de droite soutenus par les États-Unis. Des régions entières, comme le Cône Sud, sont devenues des laboratoires de répression, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay formant un bloc coordonné de juntes militaires. Avec le soutien direct de Washington, ces régimes ont supervisé ce qui allait devenir l’opération Condor, établissant un réseau transnational de terreur d’État. Les conséquences ont été catastrophiques : 50 000 personnes tuées, des dizaines de milliers « disparues » et des centaines de milliers torturées et emprisonnées pour le crime présumé de sympathies réelles ou supposées avec la gauche.

Au cours de cette période antérieure, le Venezuela avait été largement épargné par les excès brutaux de l’interventionnisme direct des États-Unis dans la région (en partie grâce au régime répressif des hommes forts successifs soutenus par les États-Unis, Juan Vicente Gómez et Marcos Pérez Jiménez). Cela a changé en 1998, lorsque Hugo Chávez, le prédécesseur bien plus populaire de Maduro, est devenu président et a mené une politique de souveraineté populaire et de nationalisme des ressources visant à garantir que les vastes réserves de pétrole du pays (les plus importantes au monde) servent les intérêts des Vénézuéliens plutôt que d’être détournées pour enrichir des entreprises étrangères. Dès lors, le Venezuela est devenu la dernière cible des efforts de Washington pour affaiblir, discipliner et finalement neutraliser les gouvernements progressistes « gênants » à travers l’Amérique latine.

Pour bien comprendre la guerre que mène actuellement Washington dans la région, il est nécessaire de revenir sur les épisodes antérieurs au cours desquels les États-Unis sont intervenus, de manière violente et antidémocratique, pour façonner le destin politique des pays de l’hémisphère. Trois cas sont particulièrement instructifs : Cuba, le Guatemala et le Chili. Ensemble, ils mettent en lumière le long arc de l’impérialisme américain en Amérique latine et clarifient les dangers de la confrontation actuelle.

La montée du Plattismo à Cuba

Cuba a longtemps été le joyau de la couronne dans l’imaginaire impérialiste de Washington. Dès 1823, les élites politiques américaines considéraient déjà l’île comme essentielle pour l’avenir des États-Unis. Le président John Quincy Adams, par exemple, décrivait Cuba, alors colonie espagnole, comme « indispensable » aux « intérêts politiques et commerciaux » du pays. Il notait de manière inquiétante que si l’île était « séparée de force de son lien artificiel avec l’Espagne et incapable de subvenir à ses propres besoins », elle ne pourrait « que graviter vers l’Union nord-américaine ». Thomas Jefferson affirmait de même que la possession de Cuba était « exactement ce qui manquait pour compléter notre puissance en tant que nation ». Dans cet esprit, au cours des années 1840 et 1850, les présidents Polk et Pierce cherchèrent à acheter Cuba à l’Espagne, mais leurs propositions furent rejetées à plusieurs reprises.

Ces efforts se sont déroulés pendant une période d’expansionnisme territorial rapide des États-Unis, marquant une époque où Washington considérait la conquête continentale comme à la fois une « destinée providentielle » et un impératif politique et économique. Lorsque des mécanismes apparemment légaux tels que l’achat de terres pouvaient être invoqués, ils étaient adoptés. Lorsque la force militaire offrait un moyen plus rapide d’acquérir des territoires, comme dans le cas de la guerre d’agression qui a dépouillé le Mexique de la moitié de son territoire et a placé ce qui est devenu le sud-ouest américain sous le contrôle des États-Unis en 1848, elle était utilisée sans hésitation.

L’occasion de réaliser des ambitions de longue date à Cuba et d’inaugurer les États-Unis en tant qu’empire outre-mer s’est présentée avec la guerre hispano-américaine de 1898. Au cours de ce conflit, Washington est intervenu dans les soulèvements anticolonialistes, de Porto Rico aux Philippines, non pas pour défendre une véritable libération, mais pour s’assurer que toute « indépendance » ultérieure serait subordonnée aux intérêts stratégiques et économiques des États-Unis. Il en est résulté un ordre politique délibérément conçu pour maintenir Cuba fermement attachée aux priorités et au pouvoir des États-Unis.

Cela a été codifié dans l’amendement Platt de 1901, qui a effectivement annulé les garanties antérieures de Washington concernant la souveraineté cubaine et a accordé à Washington le droit d’établir des bases militaires (dont Guantánamo), un contrôle substantiel sur le trésor cubain et la possibilité d’intervenir chaque fois que les États-Unis le jugeaient nécessaire pour sauvegarder leur notion arbitrairement définie de ce qui constituait « l’indépendance cubaine » ou pour défendre « la vie, la propriété et la liberté individuelle ». »

Dans la pratique, Cuba est sortie de la guerre en tant que protectorat dépendant, et non en tant que nation souveraine. Ce modèle a rapidement été codifié pour l’ensemble de l’hémisphère avec le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe publié en 1904, qui accordait aux États-Unis un mandat auto-proclamé pour maintenir « l’ordre » dans la région.

À Cuba, cet arrangement a servi les intérêts de Washington pendant des décennies. En 1959, à la veille de la révolution cubaine, les entreprises américaines contrôlaient 90 % du commerce de l’île, 90 % de ses services publics, 75 % de ses terres arables et 40 % de son industrie sucrière. Pendant ce temps, la grande majorité des Cubains restaient sans terre, privés de leurs droits et enlisés dans la pauvreté.

En engendrant des inégalités stupéfiantes, l’impérialisme de Washington a rendu Cuba mûre pour la révolution. En 1959, après des années d’exil, Fidel Castro est revenu sur l’île avec un soutien populaire écrasant, après avoir lancé une lutte armée et après avoir tenté de se présenter aux élections de 1952, annulées par le dirigeant cubain Fulgencio Batista, soutenu par Washington. Plutôt que de s’attaquer aux politiques qui avaient provoqué la révolution, les responsables américains ont décidé de faire de Castro un exemple, menant une campagne obsessionnelle pour saper son gouvernement révolutionnaire et punir la population dont le soutien avait rendu son ascension possible.

Washington a tout tenté, des invasions malheureuses aux assassinats, des complots qui, en octobre 1962, ont conduit le monde au bord d’un holocauste nucléaire. Il a également imposé un blocus économique punitif destiné à étouffer l’économie de l’île, à faire avorter le socialisme et à dissuader d’autres nations de contester l’hégémonie américaine. Ces efforts ont exclu toute possibilité d’engagement constructif, auquel Castro s’était initialement montré ouvert, poussant Cuba de manière décisive dans l’orbite soviétique et créant ainsi le résultat même que Washington prétendait vouloir éviter.

La chute du Guatemala

Castro n’est pas revenu seul à Cuba. Il est arrivé en compagnie de l’Argentin Ernesto « Che » Guevara, qui allait devenir un idéologue clé de la révolution, apportant avec lui son engagement à construire un mouvement mondial anti-impérialiste. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 1955 à Mexico, où Castro organisait son exil et où Guevara s’était installé après avoir travaillé comme médecin au Guatemala, pays où il était entré pour soutenir le printemps démocratique du président Jacobo Árbenz.

L’expérience démocratique au Guatemala a été brutalement et violemment interrompue en 1954, lorsqu’un coup d’État soutenu par les États-Unis a renversé Árbenz. De cette expérience, Guevara a tiré une leçon indélébile sur la portée du pouvoir américain et la volonté de Washington de déployer la force pour défendre les intérêts des entreprises, ainsi que sur les conséquences profondément antidémocratiques et déstabilisatrices de l’intervention américaine dans tout l’hémisphère.

Ce coup d’État au Guatemala a été mené au service du véritable centre du pouvoir dans ce pays, la United Fruit Company, basée à Boston. Fondée en 1899, la United Fruit a consolidé sa position dans le pays grâce à une série d’accords commerciaux préférentiels, les hommes forts successifs cédant de vastes étendues de terres et des infrastructures essentielles à la société en échange d’un enrichissement personnel. Ce processus a transformé le Guatemala en une « république bananière » archétypale.

United Fruit en est venue à dominer les secteurs agricole et industriel du Guatemala, devenant l’une des entreprises les plus rentables au monde. Elle a obtenu des rendements extraordinaires grâce à son pouvoir monopolistique, à la limitation des salaires et à la criminalisation des syndicats. Son influence s’étendait jusqu’aux plus hautes sphères de Washington. Le secrétaire d’État John Foster Dulles avait représenté United Fruit en tant qu’associé principal du cabinet d’avocats Sullivan and Cromwell, et son frère, le directeur de la CIA Allen Dulles, avait précédemment siégé au conseil d’administration de cette société.

Árbenz considérait United Fruit non seulement comme une menace pour la souveraineté du Guatemala, mais aussi comme un moteur d’injustice. Dans un pays où 2 % des propriétaires fonciers contrôlaient 72 % de toutes les terres arables (dont plus de la moitié était contrôlée par United Fruit), dont une grande partie était délibérément laissée en jachère, il a cherché à remettre en cause un système qui privait des millions de paysans de l’accès à la terre dont dépendait leur survie. Son programme de réforme agraire ne s’appliquait qu’aux terres non cultivées. Le gouvernement proposait d’acheter les terres inutilisées à leur valeur fiscale déclarée (basée sur les propres évaluations de la société). Mais comme United Fruit avait systématiquement sous-évalué ses vastes propriétés foncières pour échapper à l’impôt, la société refusa.

Les politiques d’Árbenz, motivées par le fait qu’il était nationaliste (et non communiste), visaient à démanteler la dépendance impériale du Guatemala. Son objectif était de transformer, comme il le disait lui-même, « le Guatemala, pays lié à une économie essentiellement féodale, en un État capitaliste moderne, et de mener cette transformation de manière à élever le niveau de vie de la grande majorité de notre population au plus haut niveau ». Cependant, dans le climat idéologique tendu des premières années de la guerre froide, ces réformes inspirées du New Deal ont été présentées par Washington comme la preuve irréfutable qu’une « tête de pont soviétique » était en train de s’implanter en Amérique centrale.

En 1954, les responsables américains ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient « pas d’autre choix » que d’intervenir pour empêcher le pays de « tomber » dans le communisme. Le coup d’État qui s’ensuivit s’appuya sur une campagne de propagande orchestrée, le financement d’une armée mercenaire et le bombardement aérien de la ville de Guatemala. La pression combinée de tous ces éléments contraignit Árbenz à démissionner. Dans son dernier discours, il condamna les attaques « comme un acte de vengeance de la United Fruit Company » et démissionna dans l’espoir, rapidement déçu, que son départ permettrait de préserver ses réformes.

Le pouvoir fut rapidement transféré au régime militaire de Carlos Castillo Armas, tandis que le président américain Dwight D. Eisenhower proclamait triomphalement que « le peuple guatémaltèque, dans un effort magnifique, s’était libéré du joug de la domination communiste internationale ». En réalité, la United Fruit avait étendu son influence, tandis que le pays sombrait dans des décennies de terreur d’État. La guerre civile qui s’ensuivit fit plus de 200 000 morts, notamment lors d’une campagne génocidaire contre le peuple indigène maya ixil, menée avec le soutien direct des États-Unis [et d’Israël - NdT].

L’écrasement du socialisme chilien

Si le Guatemala a révélé la volonté de Washington de détruire une modeste social-démocratie au nom du communisme et pour défendre le pouvoir des entreprises, le Chili a démontré la maturation complète et violente d’un interventionnisme impénitent de la guerre froide. Lorsque le médecin socialiste Salvador Allende a remporté la présidence en 1970 lors d’une élection démocratique, Washington s’est immédiatement lancé dans une campagne secrète et soutenue pour étouffer son gouvernement avant qu’il ne puisse réussir.

Allende cherchait à développer la protection sociale et à démocratiser l’économie. Son programme prévoyait la nationalisation des industries stratégiques, le développement des soins de santé et de l’éducation, le renforcement des syndicats et le démantèlement des monopoles fonciers bien établis. Ces initiatives ont reçu le soutien d’une large alliance multipartite issue des paysans chiliens ainsi que des classes ouvrières et moyennes. Avant tout, le programme d’Allende visait à récupérer les richesses minérales du pays des mains du capital étranger, en particulier du géant américain du cuivre Anaconda, dont les profits colossaux ne rapportaient que peu à la population chilienne.

Le président Richard Nixon et le conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger trouvèrent cela intolérable et en vinrent rapidement à considérer Allende non seulement comme une menace symbolique, mais aussi comme une menace réelle pour la puissance américaine dans la région. Après tout, un État socialiste couronné de succès, issu des urnes, risquait de démontrer qu’une autre voie politique et économique était bel et bien possible.

S’ensuivit une campagne coordonnée visant à déstabiliser les sphères économique, sociale et politique. La CIA versa des millions aux partis d’opposition, aux associations professionnelles et aux médias chiliens. Elle finança des grèves et des perturbations destinées à créer et à exploiter la pénurie afin, selon les termes de Nixon, de « faire hurler l’économie » et d’éroder la confiance dans le gouvernement de l’Unité populaire d’Allende. Les responsables américains ont également noué des liens avec des factions réactionnaires de l’armée chilienne, encourageant les complots de coup d’État et soutenant finalement directement le renversement d’Allende le 11 septembre 1973.

Il en résulta l’une des dictatures les plus sanglantes de l’hémisphère au XXe siècle. Le régime du général Augusto Pinochet se livra à des tortures, des disparitions et des exécutions extrajudiciaires à grande échelle, tandis que des économistes formés aux États-Unis imposaient des politiques néolibérales radicales (similaires à celles qui sont actuellement mises en œuvre sans succès par Javier Milei en Argentine avec l’aide d’un plan de sauvetage de Donald Trump) qui démantelèrent les protections sociales et ouvrirent l’économie chilienne aux capitaux étrangers.

Ne touchez pas au Venezuela

Dans tous les cas où les États-Unis sont intervenus en Amérique latine, faisant des dizaines de milliers de morts et déstabilisant des sociétés entières, ce n’était jamais vraiment le communisme que Washington craignait. Ce qui alarmait les décideurs politiques et les intérêts des entreprises qu’ils servaient, c’était la perspective que les nations de l’hémisphère puissent échapper à l’architecture économique de la domination américaine.

Lorsque Hugo Chávez a achevé la nationalisation du secteur pétrolier vénézuélienen 2007, il a suivi une trajectoire longue et périlleuse tracée par les dirigeants régionaux qui ont osé affronter la puissance américaine. Ce faisant, ils ont commis ce que Washington considérait comme le « péché capital » d’affirmer leur contrôle souverain sur les ressources nationales dans un hémisphère qu’il considérait depuis longtemps comme son pré carré stratégique. Ces dirigeants ont démontré, même brièvement, qu’il était possible de tenir tête aux États-Unis, mais qu’une telle défiance serait finalement réprimée par une force écrasante.

Les puissances indépendantes de cet hémisphère qui suivaient leur propre voie constituaient une menace que Washington et Wall Street ne pouvaient tolérer. C’est pour la même raison que les États-Unis manœuvrent une fois de plus vers un conflit ouvert au Venezuela. S’engager dans cette voie reviendrait bien sûr à rejouer certains des chapitres les plus catastrophiques de la politique étrangère américaine. La leçon à tirer de cet aventurisme impérialiste en Amérique latine est sans équivoque. Lorsque Washington s’ingère dans les affaires d’autres nations, le résultat n’est jamais la stabilité ou la démocratie, mais leur négation absolue.

Eric Ross

Traduction LGS

EN COMPLEMENT :

La Doctrine Monroe est une politique étrangère américaine énoncée en 1823 par le président James Monroe dans son message annuel au Congrès. Elle repose sur trois principes fondamentaux :

Non-ingérence européenne : Les puissances européennes ne doivent pas coloniser ou intervenir dans les affaires des nations indépendantes des Amériques (Amérique du Nord et Amérique du Sud).

: Les puissances européennes ne doivent pas coloniser ou intervenir dans les affaires des nations indépendantes des Amériques (Amérique du Nord et Amérique du Sud). Non-intervention américaine en Europe : Les États-Unis s’engagent à ne pas s’immiscer dans les conflits ou les affaires politiques européennes.

: Les États-Unis s’engagent à ne pas s’immiscer dans les conflits ou les affaires politiques européennes. L’Amérique pour les Américains : Toute tentative de colonisation ou d’ingérence européenne dans les Amériques serait considérée comme une menace à la sécurité des États-Unis.

La Doctrine Monroe a été formulée dans un contexte de décolonisation en Amérique latine et de crainte d’une réintervention européenne (notamment par la Sainte-Alliance). Elle est devenue un pilier de la politique étrangère américaine, souvent invoquée par la suite pour justifier une influence ou une intervention des États-Unis dans les affaires du continent américain.

Elle a été renforcée par la Doctrine Roosevelt (1904) et a influencé la politique américaine jusqu’au XXᵉ siècle, notamment pendant la Guerre froide.