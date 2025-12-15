L’ALBA rejette l’atteinte à la souveraineté du Venezuela

L’Alliance bolivarienne pour les peuples de Notre Amérique (ALBA) condamne de la manière la plus énergique l’acte de vulgaire piraterie commis par le gouvernement des États-Unis, en attaquant et en confisquant illégalement un pétrolier vénézuélien dans la mer des Caraïbes. Cet acte constitue une violation très grave du Droit international et une agression directe contre la souveraineté de la République bolivarienne du Venezuela.

Ce fait, qui s’ajoute à la spoliation criminelle de Citgo, révèle une stratégie de pillage visant à s’approprier les ressources énergétiques vénézuéliennes, créant ainsi un précédent extrêmement dangereux pour la stabilité juridique et maritime internationale. L’ALBA rejette avec la plus grande fermeté cette agression impérialiste et réaffirme son soutien total au peuple et au gouvernement du Venezuela.

L’Alliance exige la restitution immédiate du navire et la cessation de toute action de spoliation contre les biens du Venezuela. Elle exhorte également les organismes multilatéraux, régionaux et mondiaux à se prononcer de toute urgence sur cette violation flagrante du droit international.