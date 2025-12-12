L’Union européenne contre la Russie, les Etats-unis contre le Venezuela, le Japon contre la Chine...

Sanae Takaichi : des actes dangereux et un mépris pour l’histoire

Ma JIAYNG

Logo : Preuves de l’utilisation d’armes chimiques par l’armée japonaise exposées au Musée de la résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise à Beijing, en Chine, le 5 septembre 2015. /VCG

La Journée nationale à la mémoire des victimes du massacre de Nanjing est observée chaque année le 13 décembre. L’histoire n’oubliera jamais les personnes qui sont mortes dans les expérimentations bactériologiques de l’Unité 731 de l’armée japonaise, ni les eaux du Yangtsé teintées de sang lors du massacre de Nanjing. Pourtant, au Japon, la nouvelle cheffe de gouvernement Sanae Takaichi se lance dans une manœuvre irresponsable et risquée  : détourner le Japon de sa voie pacifique pour le ramener vers les sombres abysses d’une histoire que l’humanité a condamnée.

Les propos fallacieux de Takaichi tenus récemment au Parlement concernant la région chinoise de Taïwan ne relèvent ni d’une simple « erreur de langage » ni d’un « écart de conduite », mais d’un pari politique téméraire. En jouant avec l’avenir du pays et la paix régionale, elle ouvre la boîte de Pandore. Ces déclarations trahissent la Constitution pacifique du Japon, empiètent sur les affaires intérieures de la Chine et défient l’ordre international d’après-guerre. Les leçons de l’histoire sont encore vivaces : la tentative de Takaichi de faire reculer l’histoire est vouée à l’échec.

Ses déclarations erronées sur Taïwan marquent plusieurs « premières » depuis 1945 pour un dirigeant japonais : première fois qu’un responsable japonais lie officiellement la question de Taïwan à l’exercice du droit à l’autodéfense collective ; première fois qu’une éventuelle intervention armée est évoquée ; première fois que la Chine est directement menacée. Les propos de Takaichi sapent les fondements politiques des relations sino-japonaises et soulèvent l’indignation du peuple chinois.

Plus profondément, l’initiative de Takaichi n’est pas un acte isolé ; elle s’inscrit dans un courant conservateur au Japon qui cherche à réhabiliter le militarisme et à se libérer des contraintes du système d’après-guerre. Ce que désirent ardemment Takaichi et ses semblables, ce n’est nullement de préserver la paix et la sécurité du peuple japonais, mais plutôt d’utiliser les « menaces extérieures » comme prétexte pour lever les obstacles à la révision de la Constitution pacifique, réaliser la soi-disant « normalisation » de l’armée et reprendre la vieille voie de la « grande puissance militaire ». La question de Taïwan n’est pour eux qu’un point d’appui pour faire avancer cet agenda dangereux. En attisant délibérément les crises, ils n’hésitent pas à entraîner le peuple japonais dans une logique d’affrontement avec ses voisins, leur objectif ultime étant de briser la Constitution pacifique et de libérer le monstre de la guerre.

Pourtant, le peuple japonais n’est pas entièrement trompé par les manœuvres du courant conservateur. Les déclarations dangereuses de Takaichi ont immédiatement suscité une vigilance immédiate et de fortes protestations au sein du Japon. Des critiques sévères du chef du principal parti d’opposition aux inquiétudes exprimées par des membres expérimentés du Parti libéral-démocrate, en passant par la consternation des universitaires et la colère des manifestants, tout cela montre que la société japonaise conserve des voix de raison et des forces attachées à la paix. Les appels à la démission de Takaichi et au refus d’attiser la guerre sont une réponse puissante de l’opinion publique japonaise face à des dirigeants qui entraînent le pays sur une voie dangereuse.

L’histoire est un miroir. La guerre d’agression lancée par le militarisme japonais au siècle dernier a non seulement infligé de profondes souffrances aux peuples d’Asie, mais a aussi coûté cher au Japon lui-même, le faisant frôler l’abîme. La reprise économique et la prospérité du Japon d’après-guerre reposent fondamentalement sur le choix de la voie du développement pacifique et sur la promesse solennelle faite au monde de « ne plus jamais faire la guerre ». Cette promesse est la pierre angulaire du retour du Japon dans la communauté internationale et le fondement de sa place dans le monde. Si Takaichi persiste à s’écarter de la voie juste de l’histoire et continue à défier les 1,4 milliard de Chinois, son échec sera nécessairement plus cuisant encore qu’il y a 80 ans.

COMMENTAIRES  

12/12/2025 22:42 par J.J.

Le bellicisme est actuellement de retour chez un certain nombre de fadas : j’écoutais d’une oreille ahurie ce soir le gégéne de Villiers, le frère de l’agité du Bocage, déclarer en substance que 80 ans de paix ( il semble quand même qu’il a oublié un certain nombre de conflits auxquels la France s’est faite un devoir de participer) ça avait assez duré et qu’il fallait se préparer à mettre fin à cette anomalie.
De quoi remettre vigoureusement à la mode la chanson de Boris Vian.

13/12/2025 09:18 par Zéro...

Il me semble que Chine et Russie n’ont pas compris que l’Occident, ses larbins et son Big Boss ne sont absolument pas prêts à céder le pouvoir mondial au BRICS et qu’il iront jusqu’à la guerre pour empêcher que cela arrive...

Le pire est que les peuples occidentaux n’ont visiblement pas réalisé que leurs dirigeants étaient décidés à les sacrifier pour continuer à exploiter la Planète et tombent dans tous les pièges pour leur faire accepter une guerre !!

13/12/2025 11:33 par diogène

@ JJ

"Les héritiers sont revenus ! Rois du XIXe siècle, laminés après les guerres, ils prennent leur revanche depuis les années 1980. La part de l’héritage dans le patrimoine des Français retrouve en effet les niveaux observés au début du XXe siècle. Même situation ailleurs, souligne l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) dans un rapport publié début mai. L’organisation recommande donc d’augmenter l’impôt sur les donations et successions, car il ne représente plus que 0,5% des recettes fiscales des Etats, contre environ le double dans les années 1970."
Romane Sauvage - Héritage : le retour des héritiers - Alternatives économiques, n°414 - Juillet-Août 2021

Malheureusement, ce n’est pas cette recommandation qui a été appliquée. Les héritiers ont les mêmes chromosomes que leurs aieux et n’imaginent pas d’outres soluyions que celles adoptées par eux. Et ça fait très lontemps que ça dure, parceque les contre pouvoirs se corrompent. Accepter l’injustice sociale, c’est préparer la guerre d’une manière ou d’une autre..

