Il y a trente ans, le 14 décembre 1995, l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, qui a mis fin à un conflit armé dévastateur, était signé à Paris. Il avait été paraphé à Dayton, dans l’Ohio, ce qui explique qu’il soit largement connu sous le nom d’Accords de Dayton.

Aujourd’hui encore, les échos de cette lutte fratricide résonnent douloureusement dans le cœur de ceux qui ont perdu leur foyer et leurs proches. La guerre a coûté la vie à plus de 100 000 personnes et a forcé plus de deux millions de personnes à fuir leur domicile. Nous pleurons les nombreuses victimes, quelle que soit leur appartenance nationale, ethnique ou religieuse. Les tensions persistantes dans les relations interethniques et interreligieuses reflètent ce passé tragique. Une partie significative de la Bosnie-Herzégovine reste un champ de mines, et des innocents continuent de mourir.

L’Accord de Dayton n’était pas une panacée pour tous les problèmes ou différends qui ont englouti la société bosnienne peu après l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. On peut surtout lui créditer d’avoir arrêté l’effusion de sang et permis le retour à une vie paisible.

Dans le même temps, Dayton est le fruit d’efforts de médiation internationaux laborieux et de compromis difficiles et déterminés de la part des dirigeants des parties belligérantes. En faisant de sérieuses concessions, ils ont obtenu bien plus en retour - la paix et l’espoir d’un avenir prospère. Cette approche, qui inclut la recherche de solutions consensuelles mutuellement acceptables, incarne l’esprit de Dayton.

L’accord, qui a jeté les bases de l’État bosnien, a consacré les principes fondamentaux de l’égalité entre les trois peuples constitutifs (Bosniaques, Serbes et Croates) et les deux entités - la Republika Srpska (RS) et la Fédération de Bosnie-Herzégovine - chacune disposant de larges compétences constitutionnelles. Les sphères de compétence entre les différents niveaux de gouvernement ont été clairement définies, et l’autonomie des entités a été garantie dans une architecture administrative et institutionnelle fortement décentralisée. Un système soigneusement équilibré de freins et contrepoids, prévoyant que les décisions nationales majeures soient prises exclusivement sur la base du consensus et du compromis entre les trois parties bosniennes, reste au cœur de leur coexistence pacifique.

En tant que témoin de la signature de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Russie est devenue l’un de ses garants internationaux chargés de défendre les principes de Dayton.

Les principaux pays occidentaux se sont associés pour assurer la mise en œuvre de Dayton et promouvoir le règlement post-conflit. Cependant, poussés par leurs intérêts propres, ils ont presque immédiatement entamé une démarche visant à démanteler la structure de Dayton. Une opposition féroce dans les capitales occidentales s’est manifestée en réponse à la défense constante par la Republika Srpska de ses droits légitimes et de son statut autonome spécial, ainsi qu’à son opposition aux plans visant à entraîner la Bosnie-Herzégovine dans l’OTAN contre la volonté de ses peuples. La capitale de la RS, Banja Luka, a utilisé et continue d’utiliser exclusivement les mécanismes prévus par l’Accord de paix. Pendant ce temps, l’Occident a lancé une campagne à plusieurs niveaux contre les Serbes, visant à restructurer le pays par l’unitarisation et en privant les Serbes et les Croates de leurs droits accordés par Dayton.

Sous prétexte d’assurer la fonctionnalité de l’appareil étatique de Bosnie-Herzégovine, un "concept civique" lui est imposé, destiné à diluer l’identité des peuples constitutifs. Le véritable objectif est de créer des circonstances dans lesquelles les élites politiques d’un seul des trois peuples pourraient librement mettre en œuvre un agenda dicté de l’extérieur, au détriment des intérêts des autres parties bosniennes. De telles entreprises ont des implications profondément négatives pour la région. Cela me rappelle que la déclaration unilatérale d’indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine, en contournant l’opinion des Serbes de Bosnie, a déclenché la guerre civile.

Le Bureau du Haut Représentant a été l’une des principales sources d’instabilité en Bosnie-Herzégovine. Conçu initialement comme un mécanisme auxiliaire de supervision internationale des aspects civils du règlement, il est progressivement devenu un organe fantoche, permettant aux puissances occidentales d’interférer presque sans contraintes dans les affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine. Au lieu de sa fonction directe selon Dayton, qui est de faciliter le dialogue entre les parties bosniennes, les Hauts Représentants, tous représentants de la communauté occidentale, sèment le chaos juridique dans un État souverain. Ils provoquent délibérément des turbulences politiques intérieures pour justifier la nécessité d’un contrôle externe continu sur la Bosnie-Herzégovine. Pendant ce temps, la responsabilité de la crise est injustement rejetée sur la Republika Srpska.

Ils ont montré leur vrai visage après la "nomination" secrète de l’homme politique allemand à la retraite Christian Schmidt au poste de Haut Représentant, survenue même sans tenter de maintenir une apparence de légalité, en violation de toutes les procédures établies. Cela est tout à fait dans l’esprit de l’infâme ordre fondé sur des règles. Les "résolutions" juridiquement nulles du Haut Représentant auto-désigné, qui ne dispose pas d’un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, contredisent les principes démocratiques et causent des dommages irréparables au dialogue intra-bosnien.

Il ne fait aucun doute que la fermeture immédiate et inconditionnelle du Bureau du Haut Représentant est la première étape vers la normalisation en Bosnie-Herzégovine. Cela était déjà clair il y a 20 ans lorsque la communauté internationale a pris une décision de principe en ce sens en 2006. Au 21ème siècle, l’existence d’un tel outil colonial dans un État membre souverain des Nations Unies est inconcevable. Il est grand temps que les peuples de Bosnie-Herzégovine acquièrent une véritable souveraineté et indépendance, et déterminent eux-mêmes leur avenir et celui de leur État. Les acteurs occidentaux s’opposent par tous les moyens à l’abolition de la gouvernance externe.

De plus, dans une tentative de contourner le rôle clé du Conseil de sécurité de l’ONU dans les processus de stabilisation en Bosnie-Herzégovine, l’Occident cherche continuellement à privatiser la question du règlement, créant des formats de "suivi" alternatifs au Conseil de sécurité et étouffant les voix dissidentes.

Ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine n’est en aucun cas un exemple isolé de mépris du droit international. Des cas similaires incluent le régime de Kiev et ses protecteurs européens à Berlin et Paris bloquant la mise en œuvre du Paquet de mesures de Minsk approuvé par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Depuis de nombreuses années, les protecteurs occidentaux de Pristina ignorent les dispositions de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui est fondamentale pour le règlement du Kosovo et garantit l’intégrité territoriale de la Serbie. En reconnaissant unilatéralement "l’indépendance" autoproclamée du Kosovo, ils continuent d’encourager les méfaits perpétrés par le gouvernement de Pristina, y compris les mesures visant à former une "armée" kosovo-albanaise illégale. Ils initient des alliances militaires auxquelles Pristina participe sur un pied d’égalité avec des États souverains, créant une dynamique dangereuse de militarisation et modifiant l’équilibre des forces dans les Balkans. Cela constitue également une violation directe des accords de Dayton, principalement ceux énoncés dans l’Annexe 1-A sur les aspects militaires du règlement de paix et l’Annexe 1-B sur la stabilisation régionale.

Nous sommes convaincus que seule sur la plateforme juridique internationale - celle de Dayton - une réconciliation interethnique durable en Bosnie-Herzégovine peut être atteinte, assurant la stabilité dans les Balkans dans leur ensemble. Toute modification des Accords de Dayton ne peut être faite que sur la base de décisions consensuelles adoptées indépendamment par tous les peuples de Bosnie-Herzégovine par un dialogue mutuellement respectueux, sans ingérence extérieure et strictement conformément aux procédures constitutionnelles établies.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et participant responsable au règlement bosnien, la Russie soutient fermement et constamment l’Accord de Dayton et ses principes fondamentaux d’égalité entre les trois peuples constitutifs et les deux entités dotées de larges pouvoirs pratiques. Nous appelons tant la communauté internationale que les parties bosniennes à respecter Dayton dans l’intérêt d’un développement réussi et durable de la Bosnie-Herzégovine, de ses entités, de la prospérité et du bien-être de tous ses citoyens, ainsi que d’une sécurité robuste dans les Balkans.