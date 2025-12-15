11 

Attentat sur une plage à Sydney : « et si on mettait du sable plus fin ? »

PRÉAMBULE :

« Avant la fin de l’année » avais-je parié avec Dédé (prénom d’emprunt). « Chiche » qu’il m’a répondu, le con. Et croyez-moi, il va raquer le Dédé. D’abord parce que j’en ai marre de gagner à tous les coups et de ne jamais rien empocher en retour. Ensuite, j’en ai marre d’être son « ami communiste avec qui on peut discuter » alors que je ne sais même pas si je le suis, même si ça ne me gênerait pas plus que ça de l’être. Ce faisant, il croit me rendre service en « tempérant mon extrémisme » alors que je pense au contraire que c’est grâce à moi qu’il a quelques pépites de savoir utile dans un cerveau par ailleurs disponible 24/24h et 7/7j.

Dédé se pense « progressiste » et « libéral » et « informé » alors qu’il lit Le Point et regarde Cnews. Je l’accuse d’être de droite et lui se défend en disant qu’il vote socialiste. Alors, quand je lui rétorque « C’est pareil, j’ai encore raison », il a ce regard perdu accompagné d’un « pourquoi tu dis ça ? » qui me fend le coeur et du coup je me sens obligé de lui payer un coup à boire. En y réfléchissant, je me demande si ce n’est pas une stratégie de sa part pour boire à l’oeil et pour m’arnaquer. Du coup, c’est bien possible qu’il soit de droite et vote socialiste.

* * * *

Ca faisait un bon bout de temps qu’on se le disait entre nous - le « nous » étant ceux qui suivent l’actualité - sans savoir quand, où, par qui ni comment. Mais on le sentait venir. On le savait venir.

Pas besoin d’être un génie en fait. En partant du constat que « plus nos réactions sont prévisibles et plus nous devenons manipulables » - le « nous » ici étant l’opinion dite publique - il y a un glissement naturel de envisageable à prévisible à probable pour aboutir à certitude. Tôt ou tard, quelqu’un, quelque part, le fera. Et chaque fois que nous réagissons « comme prévu » à ce genre d’évènement, il y a quelque part des bouchons de champagne qui sautent.

Et comme à chaque fois, il faut se farcir le passage obligé des déclarations de rigueur entendues déjà mille fois en d’autres circonstances, interchangeables à souhait, aussi prévisibles que creuses.

Mais si l’expérience Wikileaks nous aura appris une chose, c’est l’écart monumental entre ce qu’on nous raconte et ce qui se trame.

Revenons à Sydney. Netanyahu, par une gymnastique intellectuelle de niveau Olympique, vient d’accuser le Premier ministre Australien d’être responsable de l’attentat parce que l’Australie, voyez-vous, a récemment reconnu la Palestine. On peut retourner cette déclaration dans tous les sens, l’examiner sous tous les angles, ça ressemble furieusement à l’annonce de l’exécution de menaces déjà proférées par le sombre individu.

Alors, pour s’amuser un peu, posons la question de rigueur dans certaines circonstances (mais pas toutes) : à qui profite le crime ?

Pour y répondre, nous allons employer une méthode scientifique. Pic et pic et colégram, Bour et bour et ratatam... « Israël ». Hum... il doit y avoir une erreur. Recommençons. Pic et pic et colégram... « Israël ». La science a parlé. Et les sionistes aussi, à voir les réseaux sociaux.

Comme dans toute secte, les mots d’ordre de récupération systématique se sont répandus avec la fluidité et l’aisance d’un dirigeant israélien qui annonce ses intentions génocidaires.

On trouvera par exemple l’image d’une manifestation anti-génocide à Londres accolée à celle du massacre à Sydney, le tout présenté comme une relation de cause à effet.

On lira la litanie habituelle, qui va crescendo, du danger que représente l’Islam (par opposition à ... ?). Et c’est Israël, avec son petit corps et ses soldats en sous-vêtements féminins, qui serait le dernier rempart contre la barbarie (ça s’appelle combattre le feu par le feu).

Et le coupable, c’est le Premier ministre Australien. Ou le Hamas. Ou l’Iran et le Hezbollah. Sans oublier la France Insoumise.

Au final, on pourrait résumer toutes ces réactions à celle-ci : "aah... si seulement cette fusillade pouvait détourner l’attention et effacer un génocide de la mémoire collective". D’ailleurs, certains se sont offusqués à l’emploi du mot « fusillade ». Ils ont raison. C’est comme parler de « guerre » à Gaza.

En tous cas, je constate qu’il est plus facile de trouver deux ou trois abrutis prêts à tirer dans le tas sur une plage en Australie qu’un sioniste qui ne soit pas déjanté.

Dans une scène de la bande-dessinée « Astérix aux Jeux Olympiques », Astérix, sans sa potion magique, n’arrive pas à courir assez vite pour se qualifier. Obélix observe alors le sablier qui sert de chronomètre et demande « et en mettant du sable plus fin ? ».

Mais la finesse n’est pas vraiment leur point fort.

Viktor Dedaj

  Viktor DEDAJ   Australie

15/12/2025 18:18 par diogène

De 1946 à 1948 : les autorités britanniques font mener des attaques contre des navires transportant des juifs immigrant en Palestine. Un faux groupe dénommé « Défenseurs de la Palestine arabe » revendique ces attaques.

L’affaire Lavon en 1954 : un réseau israélien constitué de 13 Juifs égyptiens commet une série d’attentats à la bombe incendiaire contre des édifices britanniques et américains au Caire et à Alexandrie. L’objectif était que ces actes de terrorisme soient attribués aux nationalistes égyptiens afin d’empêcher tout rapprochement entre l’Égypte nassérienne et les puissances anglo-saxonnes.

De 1979 à 1983 : une unité secrète du commandement régional du Nord de l’armée israélienne mène une campagne à large échelle d’attentats à la voiture piégée qui tue des centaines de Palestiniens et de Libanais, civils pour la plupart, revendiqués par le « Front pour la libération du Liban des étrangers » (FLLE). Le général israélien David Agmon a indiqué qu’il s’agissait de « créer le chaos parmi les Palestiniens et les Syriens au Liban, sans laisser d’empreinte israélienne, pour leur donner l’impression qu’ils étaient constamment sous attaque et leur instiller un sentiment d’insécurité ». Le chroniqueur militaire israélien Ronen Bergman a même précisé que l’objectif principal était de « pousser l’Organisation de libération de la Palestine à recourir au terrorisme pour fournir à Israël la justification d’une invasion du Liban ».

L’incident de l’USS Liberty, une attaque opérée par l’armée israélienne le 8 juin 1967, pendant la guerre des Six Jours, sur l’USS Liberty (navire de l’US Navy qui collectait des informations pour la NSA). Dans le reportage de la BBC Dead in the Water, il a été suggéré qu’il s’agissait de simuler une agression égyptienne qui aurait justifié l’entrée en guerre des États-Unis au côté d’Israël.

Le 4 décembre 2002, le Premier ministre d’Israël Ariel Sharon a justifié les opérations militaires contre les habitants de la bande de Gaza en prétendant qu’Al-Qaïda y avait établi une base. Le 6 décembre, le chef de la Sécurité Palestinienne Rashid Abu Shbak a livré, dans une conférence de presse, les traces téléphoniques et bancaires qui tendraient à prouver que les services secrets israéliens auraient eux-mêmes tenté de créer de fausses cellules Al-Qaïda dans la bande de Gaza, en y recrutant des Palestiniens au nom d’Oussama ben Laden. Les recrues auraient ainsi reçu de l’argent et des armes.

Mais qu’est-ce que je raconte, moi ?

Ça n’a rien à voir. Circulez !

15/12/2025 19:18 par RV

Savez-vous qui est le héros de Sidney ? Il s’appelle Ahmad Al Ahmad, il est musulman…

https://histoireetsociete.com/savez-vous-qui-est-le-heros-de-sidney-il-sappelle-ahmad-al-ahmad-il-est-musulman/

.../... Lors de la fusillade survenue hier, le 14 décembre 2025, sur la plage de Bondi à Sydney, un passant héroïque a maîtrisé et désarmé l’un des deux tireurs.
.../... D’après les dernières informations de source : 7 news (média australien, l’homme qui a désarmé l’assaillant s’appelle Ahmad Al Ahmad, 43ans, père de famille, il est musulman, et s’est pris 2 balles pendant l’intervention (une à l’épaule et une à la main), aux dernières nouvelles il a été pris en charge, pronostic vital non engagé selon les médecins (malheureusement sa famille n’a pas encore eu le droit de le voir). .../...

15/12/2025 19:26 par Vagabond

@Diogène
L’assassin père serait un "sympathisant " de L’EI...
Ses "soldats " se faisaient soigner en Sionistan non ?

15/12/2025 19:27 par Made in Québec

« Alors, pour s’amuser un peu, posons la question de rigueur dans certaines circonstances (mais pas toutes) : à qui profite le crime ? » — Viktor Dedaj

À celui qui, sous une menace à peine voilée, a dit à Anthony Albanese qu’on se souviendrait de lui comme un politicien faible qui a trahi Israël et abandonné les Juifs d’Australie.

16/12/2025 06:29 par rhodine

Et Dedaj, dans son reflexe pavlovien, dresse la queue et les oreilles en hurlant "complooooot sioniste !"

16/12/2025 10:20 par Carlos

@Rhodine, il faudra apprendre à ne pas lire en diagonale et éviter que les émotions prennent le dessus sur la réalité, l’article ici ne parle d’aucun complot ou d’une fumeuse théorie, et en citant la fameuse phrase de tout bon roman policier, (à qui profite le crime ? et non pas "cherchez la femme") Victor Dedaj ne fait que reprendre la première réaction de Netanyahu et ses affidés qui ont sauté sur l’occasion pour associer, reconnaissance de la Palestine avec "tuerie de masse" (dont chacun appréciera que si c’est un musulman qui est suspecté (mais en réalité déjà jugé, voire exécuté sur place) on le sait dans la minute qui suit et on a aussitôt tout son curriculum vitae... étonnant non ?), donc non, il n’est pas question ici de théorie du complot mais encore et toujours de la propagande en forme d’écran de fumée lancée par les sionistes et autres complices de ce génocide (un peu comme chez nous... un problème ? hop un voile, ou un burkina voire une étoile de David dessinée sur un mur, sans doute par un musulman...les nouveaux juifs du 21em siècle, coupables de tout et par tous)

16/12/2025 10:54 par Made in Québec

@rhodine, si le coeur vous en dit, vous êtes "libre" d’aller malmener Satanyahu qui s’est empressé de proclamer haut et fort sur TwitteX qu’un héros juif avait désarmé un des deux tireurs…

16/12/2025 14:26 par Geb.

Et si on remonte, et bien plus loin qu’hier, on a l’"Affaire du Liberty."..

Chroniques de Palestine.

Au cours des sept décennies de barbarie de l’état israélien, un incident se détache, car les victimes n’étaient pas des Palestiniens, des Libanais, des Égyptiens, des Syriens, des Jordaniens, des Tunisiens ou d’autres Arabes qu’Israël massacre régulièrement mais des Américains. Si on examine cet épisode, on ne peut qu’aboutir à la conclusion que le « lien indéfectible » entre les États-Unis et Israël est un lien très malsain, destructeur des intérêts américains et, en fin de compte, destructeur d’Israël aussi, si ces intérêts doivent être compris en termes de coexistence pacifique avec les Palestiniens et les autres états du Moyen-Orient.

https://www.chroniquepalestine.com/attaque-du-liberty-ou-lecon-non-retenue/

Et déjà à l’époque "Le Monde" nous prenait déjà pour des cons :

Archives :
Les Israéliens attaquent par erreur un navire de guerre américain faisant dix morts et cent blessés
Publié le 10 juin 1967 à 00h00, modifié le 10 juin 1967 à 00h00
Temps de Lecture 1 min.

N.B. Les Israéliens ont bombardé le Liberty pendant 10 heures sans arriver à le couler. Et Johnson a fait retourner à Chypre les avions qui avaient été envoyés à son secours par l’Etat-Major de la Navy suite à un contact envoyé depuis deux sous-marins soviétiques en shadowing sur la zone.

J’ai pas voulu payer pour "lire la suite", je connais la vraie histoire depuis au moins 27 ans, depuis que j’ai accès Internet.

Et c’est chez les Américains que je l’ai trouvée.

16/12/2025 19:34 par Palamède Singouin

La propagandastaffel israélienne sévit jusque dans nos campagnes !!! Exemple :

Dans mon canard local, « La République des Pyrénées » un certain Bouguereau (ex soixante-huitard de Libé
finissant en macrono-socialiste) éditorialise le 16/12 sur le thème suivant à propos de la tuerie en Australie :

« LA MONDIALISATION DE LA HAINE ANTISÉMITE »

En quoi l’Asie du Sud et du Sud-Est, l’Amérique latine, l’Afrique sub-saharienne – c’est à dire la majorité des habitants de la planète - serait-elle concernée par le déferlement d’un antisémitisme créé et assumé depuis des siècles par une Europe qui soudainement s’en proclame le plus farouche adversaire ?

Ne s’agirait-il pas plutôt d’une mondialisation de l’horreur qu’inspire l’État raciste génocidaire un peu partout dans le monde que la vertueuse Europe s’évertue sans succès à dissimuler ?

Bref, ne s’agit-il pas d’une énième variante de l’increvable slogan antisionisme = antisémitisme ?

16/12/2025 23:21 par Made in Québec

@rhodine, puis-je vous suggérer de contacter rapidement votre camarade Arsen Ostrovsky afin de lui offrir quelques billets de loto en cadeau ? Parce que les chances de se trouver aux deux endroits, d’y être blessé et y survivre étaient d’une sur 61 millions : https://x.com/i/grok/share/B1eODBRFmDb4b6owcqCYOcNb9

17/12/2025 09:27 par diogène

Tout le monde n’est pas dupe il suffit d’être doté d’un minimum de discernement :
" Une opération sous faux drapeau c’est quand les médias vous disent qui regarder, quoi ressentir et quoi penser avant même qu’on ait le temps de réfléchir pour conditionner émotionnellement le spectateur, faire monter la tension."
lien

