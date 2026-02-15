Epstein, ou la pointe de l’iceberg de l’infâme caste au pouvoir, piégée par les sionistes

L’affaire Epstein n’en est sans doute qu’à ses débuts. D’autres noms, et d’entre les plus prestigieux puisqu’il s’agit essentiellement de gens de pouvoir et d’argent, risquent d’être encore révélés. Et tant mieux !

Après une année 2025 des plus secouées et meurtrières de ces derniers temps, avec la poursuite aux yeux de tous, du génocide à Gaza et de la guerre que l’OTAN ne veut pas cesser en Ukraine, l’année 2026 dont certains naïfs pensaient comme à chaque nouvel an – pourquoi et selon quel improbable miracle ? – qu’elle serait peut-être moins sordide que la précédente, commençait fort : l’empire et son business-président organisait l’enlèvement du couple présidentiel vénézuélien, et dans la foulée, déclarait quelques jours plus tard, qu’il envisageait s’approprier le Groenland.

Toujours animés par cette détestable justice à géométrie variable, peu ont réagi au rapt du couple Maduro, mais outrés, se sont mobilisés dès qu’il s’est agi du Groenland, vaste étendue oubliée dont ils n’avaient jamais parlé auparavant. D’illustres ’’experts’’ et observateurs de la vie politique nous annonçaient, atterrés et dans des papiers alarmistes que ’’l’ordre international’’ était menacé, voire, renversé. Comme si cet ’’ordre’’ d’antan avait quelque motif qui soit pour nous réjouir. Faut-il rappeler que ceux-là, peut-être inconsciemment, défendent un ’’ordre’’ basé sur la spoliation et la prédation que l’Occident n’a eu de cesse d’exercer tout autour de la planète, depuis plusieurs siècles ? Jusqu’aux plus hautes instances internationales, telle celle de l’ONU ? Ce qui les choque dès lors, c’est la manière. Le canard Donald s’est révélé taureau Trump et aurait dû y mettre les formes, sauf que, fort de son deuxième mandat, il ne s’en embarrasse pas. Il ne revêt pas la peau de l’agneau que ceux-là portent depuis longtemps pour perpétuer leurs prédations sur les nations les plus faibles et dont ils n’ont jamais cessé de voler les matières premières qui les intéressent.

En réalité, cet ’’ordre’’ auquel ils se réfèrent n’est pas renversé, mais il est dévoilé de manière brutale. Sans y mettre les gants de la bienséance. Comme l’exprime Léo Ferré dans son poème ‘Préface’ : ’’Ce n’est pas le rince-doigts qui fait les mains propres’’ ! Et en termes de propreté, ils sont loin du compte. Propres sur eux, peut-être, polis, courtois et en cols blancs, mais dégueulasses à l’intérieur. Et pour ceux-là qui n’ont jamais été inquiétés, vivant dans l’impunité de l’entre-soi, cela doit sérieusement les déranger.

Cet ’’ordre’’ n’est donc en aucun cas menacé ni renversé, il est tout au contraire, confirmé : et c’est bien l’ordre et la loi du plus fort, qui prévaut, définitivement. Ce que l’on voit se dérouler à Gaza et en Cisjordanie l’annonçait depuis longtemps, et en est le signe révélateur. La loi du plus fort s’impose, brutalement, violemment, sans répit ni compassion de la part de cette caste sordide et criminelle. Et les plus faibles en paient le prix, depuis toujours !

Autre illustration de cet ’’ordre’’ hypocrite : faut-il rappeler que Ghislaine Maxwell [dernier enfant du feu magnat de presse britannique Robert Maxwell (issu d’une famille juive) et Elisabeth Maxwell (historienne qui s’est spécialisée dans la ’’shoah’’) proches d’’Israël], et intime de J. Epstein, intervenait en 2013 et 2014 à l’ONU (!) dans le cadre de son rôle de fondatrice de TerraMar Project, une organisation (aujourd’hui dissoute) présentée comme dédiée à la conservation des océans et au développement durable. Une description du parcours de cette dévoyée est disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghislaine_Maxwell... Nausée garantie ! En fait, des documents (tax filings, emails, releases DOJ 2025-2026) montrent que TerraMar servait de façade. Pendant qu’elle se présentait en public comme une philanthrope écolo et mondaine (TED Talk, Huffington Post, CNN, etc.), elle était – selon les accusations retenues au tribunal – impliquée depuis des années dans le recrutement, le grooming - processus qu’une personne, généralement un adulte, utilise pour se faire passer comme ami, afin d’établir une relation de confiance avec un enfant, dans l’objectif ultime de l’exploiter sexuellement – et la facilitation d’abus sexuels sur des mineures pour Epstein et son réseau. Elle a été condamnée en 2021 à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineures, entente criminelle et autres chefs, et purge sa peine actuellement. https://pgibertie.com/2026/02/09/epstein-et-maxwell-intervenaient-a-lonu-financaient-lescrologie-et-concevaient-le-changement-climatique-comme-le-pretexte-a-supprimer-une-partie-de-lhumanite/

Les discours de cet écœurant gotha sont d’une hypocrisie inégalée et ne sont qu’un tissu de mensonges, ne faisant qu’ajouter à leur culpabilité. Ils signent des lois qu’ils s’empressent de contourner. Ils dénoncent des pratiques qu’ils exercent eux-mêmes, en coulisses. Leurs mains manucurées sont maculées de sang d’innocents dont ils se contrefichent et vis-à-vis desquels, ils n’éprouvent pas la moindre compassion... Et ’’ce n’est pas le baise-main qui fait la tendresse’’, complète Ferré, dans cette vision perspicace de ce monde de gangsters encravatés.

Le recherché 1er ministre B. Netanyahu, coupable de génocide qui s’est rendu une nouvelle fois à Washington ces jours-ci pour y rencontrer D. Trump et pousser ce dernier à agir militairement contre l’Iran – cible de toujours du régime terroriste israélien – a pu survoler en avion la Grèce, l’Italie et la France pourtant tous trois signataires du Statut de Rome qui les contraint à appliquer le mandat d’arrêt émis par la CPI (Cour Pénale Internationale).

Tout à l’inverse, la France, comme d’autres Etats européens, qui n’a de cesse de criminaliser les associations et les citoyens qui soutiennent de manière pacifique le peuple palestinien – et qui relève de leur droit le plus strict – et dénoncent la soumission de l’État aux diktats sionistes, s’en prend via son médiocre ministre des AE, J-N Barrot, à Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations-unies pour les territoires palestiniens :

« Le 11 février, lors de la séance des questions au gouvernement, Jean-Noël Barrot a déclaré devant l’Assemblée nationale que ’’la France condamne sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Mme Francesca Albanese’’, l’accusant d’antisémitisme. Le ministre français a également annoncé que Paris demanderait sa démission lors de la prochaine session du Conseil des droits de l’homme, prévue le 23 février (...) or, Mme Albanese a déclaré : ’’Le fait qu’au lieu d’arrêter ‘Israël’, la plupart des pays du monde l’aient armé, lui aient fourni des excuses politiques, un parapluie politique ainsi qu’un soutien économique et financier est un défi’’, ajoutant : ’’ Nous, qui ne contrôlons pas de vastes capitaux financiers, ni les algorithmes, ni les armes, constatons désormais qu’en tant qu’humanité, nous avons un ennemi commun’’ en faisant référence au ‘système’ qui ne permet pas d’amener à une cessation des crimes d’’Israël’ ». https://french.presstv.ir/Detail/2026/02/13/763977/La-France-exige-la-démission-de-Francesca-Albanese-

Quel l’on ne s’y méprenne donc pas. Cet ’’ordre’’ n’est pas renversé. Il est quelque peu bousculé dans ses formes. Le fond ne change pas. Ce sont toujours les plus forts – comprenez, les plus riches et donc, il faut regarder du côté des banques aussi, sans lesquelles ces flux d’argent massif n’est pas possible – qui mènent la macabre danse. Et cela restera vrai tant que les peuples ne se soulèveront pas pour y mettre fin, et exiger un radical changement de paradigmes. Certains avancent que les BRICS sont la solution. Nous verrons bien. En attendant, ce qui se passe sous nos yeux et l’inaction de plusieurs membres de ces BRICS quant au génocide en cours à Gaza, la poursuite de la colonisation en Palestine occupée, la situation au Venezuela et ce qui se profile maintenant pour Cuba laisse quelque peu sceptique sur leur capacité/volonté (?) d’action.

En attendant, que le dossier Epstein, même expurgé, continue à faire des vagues, que sortent les noms de toute la vermine cupide qui s’y est vautrée impunément et que la justice agisse, si possible de manière indépendante et déterminée. Que les coupables – malgré mes doutes – paient cher leurs crimes sur les enfants. C’est tout ce qu’il faut souhaiter pour qu’avance peut-être un nouvel ’’ordre’’ tant souhaité pour les plus défavorisés qui restent encore et toujours les victimes de ce monde pourri dont on ne peut que souhaiter la disparition.

Encore, toujours et plus que jamais, la Palestine comme boussole !

Daniel Vanhove -

13.02.26