L’Iran est « complexe »

Samedi soir, à 20h00, Al Jazeera nous informait que "Israël annonce la fermeture de tous les points de passage vers Gaza et la suspension de toute aide humanitaire."

On ne sait jamais. Une arme nucléaire tient dans un sac de farine.

Samedi, un déluge d’informations (au choix) :

"Les principaux piliers du pouvoir iranien" (Yahoo Actualités)

"Les principaux piliers du pouvoir iranien" (La Provence)

"Les principaux piliers du pouvoir iranien" (Courrier International)

"Les principaux piliers du pouvoir iranien" (Actualités Orange)

"Les principaux piliers du pouvoir iranien" (France24)

"Les principaux piliers du pouvoir iranien" (TV5Monde)

"Les principaux piliers du pouvoir iranien" (La Croix)

"Les principaux piliers du pouvoir iranien" (BourseDirecte)

...

Aurais-je le temps de tout lire ?

Mais, heureusement que :

"J’ai mis le passeport dans mon décolleté" : les influenceurs français à Dubaï en mode panique" (Marianne)

« On n’est plus dans notre bulle de sécurité » : à Dubaï, les expatriés français plongés dans l’angoisse pendant les frappes iraniennes" (Le Figaro)

"Je suis en panique" : Maeva Ghennam, Kamila... À Dubaï, les influenceurs français inquiets face aux missiles iraniens (BFMTV)

« J’ai peur » : Élodie Gossuin, Maeva Ghennam, Benjamin Samat… la détresse des influenceurs à Dubaï après les attaques iraniennes (Le Parisien)

« On a besoin d’aide s’il vous plaît » : le cri de détresse d’Élodie Gossuin sous les bombes à Dubaï (Le Figaro)

Ah, la guerre... une inépuisable source du journalisme d’investigation.

Dimanche, jour de repos : "La France ne peut que « se satisfaire » de la mort de Khamenei, assure la porte-parole du gouvernement" (Libération)

En plus clair : pas seulement de sa mort, mais aussi de son assassinat.

Bis repetita : Le macronisme est une version franchouillarde du trumpisme.

Et voici que l’on apprend que :

"l’armée israélienne dit ne "pas être au courant" d’une frappe israélo-américaine sur une école [élémentaire] en Iran" (L’indépendant) - Le Croissant-Rouge iranien a déclaré dimanche que 108 personnes [sic] avaient trouvé la mort lors d’une frappe contre l’école Minab, dans le sud de l’Iran.

Normal. Israël ne vise que des QG souterrains situés parfois sous des bâtiments indéfinissables.

Cela dit, 108, ça faut beaucoup de "personnes" tuées dans une école élémentaire à l’heure d’ouverture des classes.

Mais un chroniqueur de CNews a la réponse. Julien Dray (sur Twitter/X) : "c’est un missile iranien des gardiens de la révolution … Et maintenant silence !"

Yo. Julien, les grands esprits se rencontrent : j’allais justement te dire "ta gueule".

Mais il est vrai que :

"Ils veulent vous faire croire qu’attaquer l’Iran est « complexe ».

Que Gaza est « complexe ».

Que chaque crime qu’ils commettent est un labyrinthe de nuances.

Ce n’est pas complexe.

C’est simple.

Qui possède les bases ?

Qui possède l’arme nucléaire ?

Qui a le droit de veto ?

Qui a le droit de tuer et de se prétendre civilisé ?

Une fois que vous aurez répondu à cette question, il ne s’agira plus de savoir ce qu’ils vous feront.

Il s’agira plutôt de savoir ce que vous les empêcherez de faire."

- Sony Thăng @nxt888

Au final, voici ce que l’Histoire retiendra : le 28 février 2026, l’Iran fut attaqué par la Coalition Epstein lors de l’opération "Ça se prononce Epstiiine, bordel".

Viktor Dedaj

PS : J’ai aussi les paroles d’une chanson en tête, mais pas la mélodie.

"Ah ! ça Iran, ça Iran, ça Iran

Les impérialistes à la lanterne

Ah ! ça Iran, ça Iran, ça Iran

Les impérialistes on les pendra."

Mince. Ça ne rime pas. On oublie.