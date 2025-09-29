Le monde ne déteste pas les Juifs, le monde déteste Israël

C’est tellement fou que deux ans après le début d’un génocide, nous subissions encore les foudres de propagandistes qui prétendent croire que le monde s’est spontanément mis à haïr Israël sans raison, dans une inexplicable explosion de haine antijuive.

« Les États-Unis enregistrent le plus grand nombre de foyers d’antisémitisme mondial en août », titrait récemment Fox News.

« Rapport : L’antisémitisme atteint un pic post-Holocauste », titrait Newsmax.

« L’antisémitisme occasionnel de la génération Z est en pleine croissance, alimenté par des influenceurs comme Tucker Carlson », titrait le New York Post.

Lors d’un récent sommet sur le « contre-terrorisme » à l’université Reichman, Jonathan Greenblatt, PDG de l’Anti-Defamation League, s’est plaint de la haine croissante du monde entier envers les juifs.

« Cette année, l’enquête Global 100 de l’ADL sur les attitudes antisémites dans le monde a révélé une augmentation de 46% de la population adulte, soit 2,2 milliards de personnes, présentant des niveaux élevés d’antisémitisme », a déclaré Greenblatt. « C’est près du double du taux observé il y a dix ans. Pour la première fois depuis que nous avons commencé à suivre ces attitudes dans les années 1960, la jeune génération est plus susceptible d’avoir des opinions antisémites prononcées que ses parents ou grands-parents ».

Ils parlent simplement de ceux qui s’opposent à Israël pour avoir perpétré un holocauste en direct. On ne déteste pas Israël parce qu’il est peuplé de juifs, on déteste Israël pour ce qu’il fait.

Il est absolument ahurissant de voir encore aujourd’hui un État ethno-nationaliste d’apartheid hypermilitariste affamer et massacrer des civils en raison de leur appartenance ethnique, bombarder des hôpitaux, assassiner des journalistes et des professionnels de la santé, assassiner des travailleurs humanitaires, déclencher des guerres, envahir des pays voisins, manipuler des gouvernements étrangers, menacer des militants et s’employer activement à étouffer la liberté d’expression dans tout le monde occidental, tout cela avec le soutien de l’empire le plus puissant de l’histoire.

Et pourtant, les institutions occidentales tentent toujours de nous convaincre que les gens détestent Israël à cause de préjugés religieux.

Il s’agit du même État d’apartheid génocidaire qui terrorise les militants qui tentent d’apporter du lait maternisé aux bébés affamés.

Ce même État d’apartheid génocidaire dont le dirigeant vient de comparaître devant l’ONU et d’annoncer que les victimes de son génocide étaient contraintes d’écouter son discours parce qu’Israël avait pris le contrôle de leurs téléphones.

Ce même État d’apartheid génocidaire dont le dirigeant se vante publiquement d’avoir pris le contrôle de TikTok afin de manipuler les propos que les Occidentaux sont autorisés à tenir sur les atrocités israéliennes.

Ce même État d’apartheid génocidaire dont le dirigeant se vanterait de posséder le président des États-Unis et de pouvoir imposer sa volonté aux États-Unis.

Depuis deux ans, nous regardons des images en provenance de Gaza montrant des abus corporels inédits, même dans les films d’horreur les plus sanglants jamais produits par Hollywood. Des histoires de viols, de torture, de personnes mutilées à mort par des chiens. Des souffrances inimaginables ici, dans nos petites maisons occidentales.

Et ils continuent de nous faire croire que notre répulsion envers l’État qui commet ces actes est le résultat d’« antisémitisme ».

Si j’étais dans le bus avec un homme qui maltraitait constamment les autres passagers, les maltraitait, les agressait et les dégradait, je le prendrais pour un con. Peu importe qu’il porte une étoile de David, une croix, un turban ou un keffieh ; je le prendrais pour un connard, quoi qu’il soit.

Si je regardais par la fenêtre et que je voyais des gens massacrer des enfants, je me dirais probablement : « C’est horrible ! » et « Comment puis-je arrêter ça ? »

La dernière chose qui me viendrait à l’esprit serait des pensées comme « De quelle religion sont-ils ? » ou « Leur religion est très pertinente dans toute discussion que nous pourrions avoir sur ce massacre » ou « Nous devrions absolument être très prudents lorsque nous abordons ce massacre, car nous ne voulons pas offenser ceux qui partagent la même religion que les auteurs du massacre ».

Il ne me viendrait jamais à l’esprit de considérer de telles choses, et encore moins que ces considérations devraient être au cœur de tous les discours sur le massacre pendant des années.

Issue d’une famille catholique, je n’ai jamais eu le sentiment d’être victime de discrimination lorsque des gens disaient que les prêtres devraient cesser d’agresser sexuellement des enfants. Je n’ai jamais tenté de prétendre avoir été victime d’un crime de haine chaque fois que quelqu’un affirmait que la pédophilie était un mal. J’ai compris que le viol d’enfants par l’Église était un abus monstrueux auquel il fallait mettre fin de toute urgence, et que cette évidence n’avait rien à voir avec la discrimination fondée sur la religion.

Une vidéo circule en Corée du Sud, montrant des manifestants anti-génocide jetant des chaussures sur un grand portrait de Benjamin Netanyahou. Ces gens n’ont probablement jamais rencontré de juif de leur vie, et la foi juive n’a aucune pertinence culturelle. Ils n’ont probablement pas beaucoup réfléchi aux juifs et au judaïsme. Ils détestent Netanyahou simplement parce qu’il commet un génocide actif.

Le monde ne déteste pas les juifs, il déteste Israël. Le monde déteste Israël parce qu’Israël est un État profondément maléfique dont les actes profondément odieux tourmentent des millions de personnes et ont un impact direct et croissant sur nos propres vies.

Quiconque bredouille « antisémitisme » en 2025 ne cherche qu’à vous faire taire pour que vous ne vous opposiez pas à la chose la plus odieuse qui se déroule dans votre monde aujourd’hui.

Caitlin Johnstone