Nos dirigeants ne sont ni sages ni perspicaces. Ils ne sont même pas particulièrement intelligents. Notre société est dirigée par des ploutocrates qui ne savent que gagner plus d’argent, par des gestionnaires d’empire non élus qui ne savent que dominer et contrôler, et par des politiciens élus qui ne savent que prononcer les bons mots et conclure les bons marchandages afin de se faire élire.

Ces personnes ne sont pas capables de guérir notre civilisation de son dysfonctionnement. Elles ne possèdent pas les compétences ni les qualités nécessaires. Même s’ils n’étaient pas une bande de sociopathes maléfiques qui n’occupent leurs postes que parce qu’ils sont prêts à collaborer avec les programmes de l’oligarchie, de la guerre, du militarisme, de l’impérialisme, de l’écocide, de l’exploitation, de l’oppression et de la domination planétaire, ils n’ont même pas les caractéristiques personnelles nécessaires pour faire des choses comme mettre fin à la pauvreté, sauver notre biosphère, instaurer la paix mondiale ou favoriser l’épanouissement humain. Ils ne sauraient pas par où commencer.

Je dis cela parce que, lorsque je vois les Américains et les Australiens se bousculer pour justifier les récentes brutalités policières dans nos pays respectifs, je suis frappée par le nombre de personnes qui croient encore que notre société est dirigée par des dirigeants qui savent plus ou moins ce qu’ils font et qui nous guideront plus ou moins là où nous devons aller. Ils considèrent leur gouvernement comme un père sage et bienveillant qui sait ce qui est le mieux pour nous tous, et ils pensent que quiconque n’est pas d’accord avec papa est méchant.

C’est vraiment tout ce qu’il y a à dire. Ils inventent toutes sortes de justifications et d’excuses, mais en fin de compte, leur apologie de la police découle d’une vision infantile du monde qui considère que les autorités ont raison simplement parce qu’elles détiennent le pouvoir. Ils commencent par lécher les bottes du pouvoir, puis ils inventent des raisons pour justifier pourquoi ils doivent le faire.

C’est la vision du monde qui permet à beaucoup de gens de passer leur journée. Croire que notre société est fondamentalement juste et décente, et que nous n’avons pas besoin de nous préoccuper des problèmes du monde parce que nous avons des dirigeants hautement qualifiés qui travaillent dur pour les résoudre.

Croire que notre société est juste et décente permet de se détendre en partant du principe que l’on mérite tout le confort dont on dispose dans la vie et que le système ne se retournera jamais contre nous. Si quelqu’un est tué par la police, s’il est pauvre, emprisonné ou sans abri, c’est parce qu’il a fait quelque chose de mal et d’immoral, et tout ce qu’il faut faire pour éviter le même sort, c’est suivre les règles et faire des choix éthiques. Dans un système juste et décent, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes et les mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes. Il suffit donc d’être bon pour que tout aille bien, et si les choses vont mal pour vous, c’est parce que vous le méritez.

Croire que nous avons des dirigeants hautement qualifiés qui s’occupent des problèmes de notre monde permet de se détendre en partant du principe que tout est pris en charge. Il n’est pas nécessaire de se préoccuper de toutes les informations qui nous indiquent que nous sombrons de plus en plus profondément dans une dystopie tyrannique, en route vers une catastrophe environnementale sous un empire mondial alimenté par le sang humain, car papa s’occupe de tout.

En réalité, ce ne sont que des contes de fées juvéniles destinés à nous aider à nous éloigner psychologiquement des réalités inconfortables ; aucun adulte n’a intérêt à y croire. Mais beaucoup de gens feraient n’importe quoi pour éviter un malaise intérieur. Des univers psychologiques entiers sont construits autour de l’agenda inconscient qui consiste à ne pas ressentir de sentiments désagréables.

Papa ne va pas nous sauver, les enfants. Papa est un tueur en série avec des cadavres dans le grenier, et il lui manque de nombreuses parties importantes du cerveau. Nos problèmes ne seront pas résolus tant que nous ne nous serons pas débarrassés de papa. Se débarrasser de papa signifie se débarrasser de force de tout le système dans lequel nous vivons et le remplacer par quelque chose qui serve les intérêts des êtres humains ordinaires.

Les lèche-bottes détestent les politiques révolutionnaires, car elles sont diamétralement opposées à leur vision infantile du monde, où les divinités gouvernementales sont paternalistes. Mais les choses ne s’amélioreront pas tant que nous n’aurons pas trouvé le moyen de retirer le volant de notre monde des mains des personnes qui sont actuellement aux commandes. D’ici là, tout ne fera qu’empirer.

Caitlin JOHNSTONE