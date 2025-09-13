Ce matin, 11 septembre 2025, le domicile de notre camarade Daniel Lévyne a été perquisitionné à Dinard. Il est en effet le directeur de publication du site de l’Union juive française pour la paix (UJFP).

Cette action forte et insensée est « justifiée » par une plainte déposée en 2024 par une organisation, l’association « Jeunesse Française Juive », spécifiquement créée après le 7 octobre 2023.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la circulaire du ministre de la Justice sur l’apologie du terrorisme, en entretenant une notion floue et en plaçant un bâillon contre le mouvement de solidarité pour la Palestine.

En l’absence de notre camarade qui était parti pour rejoindre la Fête de l’Huma, la police s’est emparée de quelques dossiers personnels et même de livres dans sa bibliothèque (1) ! Grand bien leur fasse !

Apologie du terrorisme ? Apologie du génocide ?

La plainte porte sur deux communiqués de l’UJFP après le 7 octobre (communiqués à consulter ICI et ICI) où nous évoquions la situation coloniale qui prévaut en Israël/Palestine et nous rappelions le droit international en la matière.

Dans certains médias français, les propos soutenant le génocide à Gaza ne sont pas poursuivis. Et on laisse le criminel de guerre Netanyahou, pourtant visé par un mandat d’arrêt international de la CPI, survoler le territoire français alors que la France est engagée à collaborer pleinement aux décisions de la CPI...

Bas les pattes devant le mouvement de solidarité avec la Palestine !

Notre organisation juive ne se laissera pas intimider. Nous avons en nous l’âme de la Résistance contre tous les pouvoirs racistes et persécuteurs. Nous continuerons à rejeter le racisme, le colonialisme, l’antisémitisme et l’islamophobie.

C’est en tant que Juifs, porteurs d’une mémoire et d’une histoire, que nous luttons contre toutes les formes du racisme, contre tous les apartheids, tous les crimes de guerre coloniaux, tous les génocides.

Nous réclamons l’abandon de cette plainte absurde : elle doit être classée sans suite !

Solidarité !

Soutenez l’UJFP et toutes les cibles de cette répression folle, du CCIE au porte-parole de Révolution Permanente !

Rejoignez le stand des Juifs et Juives antisionistes (UJFP et Tsedek) à la Fête de l’Humanité !

Continuez de soutenir la collecte pour Gaza !

On ne nous fera pas taire !

La Coordination nationale de l’UJFP, le 11 septembre 2025

(1) Peut-être ont-ils voulu s’emparer de l’ouvrage très subversif du père de Daniel, le penseur juif Emmanuel Lévyne (1928-1989), « Judaïsme contre sionisme » ?