Comment les menteurs manoeuvrent discrètement en retrait

Wikipédia, Libé, les Ouïghours et moi

Depuis de longs mois, un encadré en haut de ma fiche Wikipédia m’exécute en une phrase et dissuade d’aller plus loin ceux qui veulent savoir qui je suis.
Dans mes contacts avec les politiques, les journalistes, les organisateurs de salons du livre, les éditeurs, etc. ces mensonges affichés d’emblée comme un panneau « Danger, défense d’entrer » me portent préjudice.

Je ne sais pas qui écrit ma fiche Wikipédia, par qui elle a été créé. Elle n’est pas trop mal documentée, malveillante sans excès sur le fond, accueillante pour mes adversaires, discrète sur la bienveillance des critiques littéraires. Mais je ne m’en préoccupe pas habituellement. Je ne peux être sur tous les fronts du dénigrement. Si quelques lecteurs savent intervenir et corriger ou ajouter, je leur en saurai gré.

Cependant, j’ai décidé aujourd’hui de semer mon grain de sel.

Wikiépédia. Lors du festival du livre jeunesse de Saint-Orens, le 24 janvier 2014.

"WIKIPEDIA Maxime Vivas
Extrait de l’encadré en haut à droite de la première page  : « … écrivain, essayiste et cyber-journaliste français. Il est controversé pour son soutien de la politique de la Chine et du Kremlin, ainsi que sa négation du génocide culturel des Ouïghours » .

J’ai modifié ainsi : « … écrivain, essayiste et cyber-journaliste français. Il est controversé pour sa négation du génocide des Ouïghours ».

Citez les passages modifiés m’a demandé Wikipédia. J’ai répondu : suppression de "soutien à la politique du Kremlin " (je condamne les emprisonnements politiques et je déplore l’absence de laïcité ). Suppression de "culturel" dans "condamnation du génocide..." .

Le jour même, à 10h30 Wikipedia affichait : « Il est controversé pour sa négation du génocide des Ouïghours ». Joie !

Chacun comprend que le mot « culturel » est un discret et hypocrite recul puisque les médias m’ont passé à tabac (voir toute la quatrième partie de mon livre « Ouïghours, l’horreur était dans nos médias ») parce que j’ai affirmé dès 2020 que le « génocide des Ouïghours » était un bobard planétaire.

Au fil des mois, le mensonge généralisé a commencé à craquer (pas trop en France). De prestigieux intellectuels (étrangers !) ont fait litière de ce fake news. Le rapport du Haut commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, après enquête sur place en mai 2022, se garde de parler de génocide. C’est la raison pour laquelle (hormis dans mon livre cité) il est passé sous silence en France. C’est aussi la raison pour laquelle, la renversante (pour Libération, Le Monde) déclaration à Beijing de Michèle Bachelet, Haut commissaire au droits de l’homme de l’ONU est inconnue de tous, sauf de mes lecteurs (pardon pour la pub, elle est pédago-politique. Elle sert le journalisme).

Une demi-heure après avoir affiché mes rectifications, Wikipédia est revenu à :
« … écrivain, essayiste et cyber-journaliste français. Il est controversé pour son soutien de la politique de la Chine et du Kremlin, ainsi que sa négation du génocide culturel des Ouïghours ».

« Que faire » ? demandait Vladimir Ilitch Oulianov, dont je ne dis pas ici le nom d’usage pour ne pas relancer la machine kremlinophobe.

Maxime VIVAS

  Maxime VIVAS   Médias/Journaux/Radios/Télés

COMMENTAIRES  

14/09/2025 17:08 par J.J.

De prestigieux intellectuels (étrangers !) ont fait litière de ce fake news.
Je vous suis et vous soutiens de mes faibles petits bras depuis le début de "l’affaire", mais pourquoi employer cet horrible terme anglosaxon, en lieu et place de canular, ragot, fausse nouvelle ou du suranné et populaire mais toujours utilisé en France : "bobard"’ (propos, récit fantaisiste et mensonger dictionnaire le Robert). ?
Avec tous mes encouragements amicaux.

14/09/2025 23:59 par maxime vivas

Le terme "fake news" figure dans le titre (choisi par mon éditrice) de mon premier livre sur les Ouighours. Je suis un peu tenu, mais j’utilise aussi bobard, canular, infaux, etc.
M.V.

15/09/2025 10:27 par J.J.

Merci pour cette rassurante précision.

16/09/2025 09:46 par bostephbesac

Quand on connaît les exactions des "yogourts" de Kouchner, dont la population Syrienne en souffre encore actuellement - Bachard n’ avait pourtant rien fait à cette ethnie Chinoise (ni à la Chine elle-même) - on sent le fossé entre l’ Occident et ses propres valeurs, vu que depuis les années 90, nous soutenons en permanence d’ horribles personnes, tels les mafieux de l’ UCK kosovare, et avons créé "des armées" de génocidaires islamiques, tels les "al-quaida et daech"

(Commentaires désactivés)