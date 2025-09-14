Wikipédia, Libé, les Ouïghours et moi

Je ne sais pas qui écrit ma fiche Wikipédia, par qui elle a été créé. Elle n’est pas trop mal documentée, malveillante sans excès sur le fond, accueillante pour mes adversaires, discrète sur la bienveillance des critiques littéraires. Mais je ne m’en préoccupe pas habituellement. Je ne peux être sur tous les fronts du dénigrement. Si quelques lecteurs savent intervenir et corriger ou ajouter, je leur en saurai gré.

Cependant, j’ai décidé aujourd’hui de semer mon grain de sel.

"WIKIPEDIA Maxime Vivas

Extrait de l’encadré en haut à droite de la première page : « … écrivain, essayiste et cyber-journaliste français. Il est controversé pour son soutien de la politique de la Chine et du Kremlin, ainsi que sa négation du génocide culturel des Ouïghours » .

J’ai modifié ainsi : « … écrivain, essayiste et cyber-journaliste français. Il est controversé pour sa négation du génocide des Ouïghours ».

Citez les passages modifiés m’a demandé Wikipédia. J’ai répondu : suppression de "soutien à la politique du Kremlin " (je condamne les emprisonnements politiques et je déplore l’absence de laïcité ). Suppression de "culturel" dans "condamnation du génocide..." .

Le jour même, à 10h30 Wikipedia affichait : « Il est controversé pour sa négation du génocide des Ouïghours ». Joie !

Chacun comprend que le mot « culturel » est un discret et hypocrite recul puisque les médias m’ont passé à tabac (voir toute la quatrième partie de mon livre « Ouïghours, l’horreur était dans nos médias ») parce que j’ai affirmé dès 2020 que le « génocide des Ouïghours » était un bobard planétaire.

Au fil des mois, le mensonge généralisé a commencé à craquer (pas trop en France). De prestigieux intellectuels (étrangers !) ont fait litière de ce fake news. Le rapport du Haut commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, après enquête sur place en mai 2022, se garde de parler de génocide. C’est la raison pour laquelle (hormis dans mon livre cité) il est passé sous silence en France. C’est aussi la raison pour laquelle, la renversante (pour Libération, Le Monde) déclaration à Beijing de Michèle Bachelet, Haut commissaire au droits de l’homme de l’ONU est inconnue de tous, sauf de mes lecteurs (pardon pour la pub, elle est pédago-politique. Elle sert le journalisme).

Une demi-heure après avoir affiché mes rectifications, Wikipédia est revenu à :

« … écrivain, essayiste et cyber-journaliste français. Il est controversé pour son soutien de la politique de la Chine et du Kremlin, ainsi que sa négation du génocide culturel des Ouïghours ».

« Que faire » ? demandait Vladimir Ilitch Oulianov, dont je ne dis pas ici le nom d’usage pour ne pas relancer la machine kremlinophobe.

Maxime VIVAS