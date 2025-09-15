Vers une nouvelle ère de coopération arabo-islamique : un tournant historique pour la région

La région arabo-musulmane traverse une période complexe, marquée par des tensions géopolitiques croissantes, des crises internes et des défis économiques. Pourtant, cette situation pourrait aussi être perçue comme une opportunité : celle de redéfinir les relations entre les pays de la région et de repenser l’unité arabo-islamique dans un monde de plus en plus multipolaire. Le sommet arabo-islamique prévu le 15 de ce mois à Doha, au Qatar, pourrait être l’occasion d’amorcer ce tournant historique. À cette fin, plusieurs propositions stratégiques méritent d’être envisagées.

1. Rupture diplomatique avec l’entité sioniste : un acte de solidarité et de souveraineté

L’une des propositions les plus radicales et significatives pourrait être la rupture des relations diplomatiques avec l’entité sioniste pour les pays qui entretiennent encore des relations avec Israël. Cette décision ne serait pas simplement symbolique ; elle revêtirait une dimension politique profonde, marquant une rupture nette avec un acteur qui, depuis des décennies, reste au centre des conflits dans la région. Le soutien constant de certains pays occidentaux, notamment les États-Unis, à Israël, a exacerbé les tensions et les souffrances au Moyen-Orient.

Plus récemment, le génocide en cours à Gaza, où l’entité sioniste a mené des attaques dévastatrices contre des populations civiles innocentes, a franchi des limites inacceptables. Cette violence systématique, la destruction des infrastructures civiles et le ciblage direct des familles palestiniennes sont des actes qui ne sauraient être tolérés. La communauté internationale, et particulièrement les pays arabo-musulmans, se doivent de condamner fermement ces crimes et de prendre des mesures concrètes pour isoler politiquement et diplomatiquement l’entité sioniste.

De plus, la violation incessante des territoires libanais et syriens par Israël, notamment par des frappes aériennes régulières et des incursions militaires, a également déstabilisé l’ensemble de la région. Il est plus que jamais nécessaire de se dresser contre ces agressions impunies et de rétablir l’équilibre des forces en faveur de la justice.

Un tel geste permettrait aux pays arabo-musulmans de réaffirmer leur solidarité avec le peuple palestinien et d’agir en conformité avec les principes de justice et de souveraineté qui fondent leur identité collective. En parallèle, il serait également pertinent d’envisager un gel des relations avec les États-Unis, un acteur dont l’implication systématique dans les affaires du Moyen-Orient n’a que trop souvent alimenté les conflits.

2. La création d’une organisation de coopération politico-militaire arabo-islamique (OCPMAI) : vers une défense commune

La mise en place d’une organisation dédiée à la coopération politico-militaire, telle que l’OCPMAI, représenterait une avancée majeure. L’objectif serait de renforcer l’unité politique et la défense collective des nations arabo-musulmanes, tout en créant une structure capable de répondre rapidement aux menaces géopolitiques croissantes. Cette organisation pourrait coordonner les efforts diplomatiques, sécuritaires et militaires, en mettant en place des mécanismes de défense communs.

Une telle initiative répondrait aux défis géopolitiques actuels, en particulier la montée de nouvelles puissances régionales et la nécessité de protéger les intérêts communs face à des acteurs extérieurs. En outre, une coopération renforcée en matière de sécurité permettrait de mieux faire face aux tensions régionales, aux ingérences étrangères et aux risques de déstabilisation.

3. La dissolution de structures anachroniques : pour une nouvelle organisation plus agissante

Un autre point essentiel de cette vision serait la dissolution de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), des structures qui, malgré leur longue histoire, sont aujourd’hui perçues comme inadaptées aux réalités géopolitiques modernes. Leur lenteur à réagir face aux crises récurrentes et leur manque d’efficacité en matière de coopération ont montré leurs limites.

Il est grand temps de repenser ces institutions, de les remplacer par une organisation plus moderne, plus réactive, capable de prendre des décisions stratégiques rapides. Cette organisation devrait être plus qu’un simple forum de discussion ; elle devrait disposer de mécanismes d’action concrets et d’une capacité d’intervention sur des enjeux régionaux, tout en reflétant les priorités et les ambitions de la nouvelle ère arabo-musulmane.

4. L’attaque lâche contre les négociateurs palestiniens à Doha : un signal de réflexion

Il convient également de rappeler les événements tragiques qui se sont déroulés récemment à Doha, où l’entité sioniste a mené une attaque lâche contre des négociateurs palestiniens présents dans la capitale qatarienne. Cette attaque, visant à empêcher toute avancée vers une solution politique juste et pacifique, est un exemple supplémentaire de la politique de terreur et de déstabilisation menée par Israël. Il est primordial que la région se souvienne de ces actes et qu’elle prenne des mesures concrètes pour défendre les droits des Palestiniens, sans se laisser intimider par des actions qui n’ont pour but que de détruire toute perspective de paix.

Une vision pour l’avenir : une unité solide et durable

Au-delà de ces propositions immédiates, il est impératif de penser à des initiatives à plus long terme. Par exemple, la création d’un marché commun arabo-islamique, le renforcement des infrastructures énergétiques et technologiques, ainsi que la mise en place d’une défense collective contre les menaces globales, sont des pistes qui méritent d’être explorées.

L’objectif ultime est de bâtir un bloc puissant, non seulement économiquement mais aussi politiquement, capable de redonner à la région sa place de leader dans un monde multipolaire. En favorisant la coopération entre les nations arabo-musulmanes, ce bloc pourrait constituer un contrepoids aux puissances dominantes actuelles et redéfinir les rapports de force mondiaux.

Conclusion : une nouvelle rédemption pour la région arabo-islamique

Le monde arabo-musulman, en cette époque de bouleversements géopolitiques et d’incertitudes mondiales, est appelé à se réinventer. La mise en place de structures plus solides, cohérentes et efficaces pourrait bien être la clé pour transformer la région en un acteur stratégique de premier plan sur la scène internationale. Le sommet de Doha, s’il prend la direction de ces propositions, pourrait marquer le début d’une ère nouvelle de coopération arabo-islamique : une ère d’unité, de prospérité et de force collective.

Mustapha STAMBOULI, Tunisie