Raphaël Enthoven : « Plutôt Le Pen... »

On cherchera chez Raphaël Enthoven, l’amorce de commencement d’un embryon d’une pensée philosophique. Pourtant, ce professeur de philosophie, est présenté comme « philosophe  ».

Le 21 septembre 1996, il a épousé Justine Lévy, fille de Bernard-Henri Lévy (l’un des meilleurs amis de son père, Jean-Paul Enthoven). Puis, il a séduit Carla Bruni, la compagne de son père et il a partagé quelques années sa vie avec elle.

En 2017, il a dénoncé les abstentionnistes comme des « fainéants et des ingrats ».
Mais en juin 2021, il a dit préférer Marine Le Pen en cas de duel avec Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle 2022. Puis, il a dû rectifier prudemment le tir une semaine plus tard en se prononçant plutôt pour l’abstention.

En 2021 il a reproché à Jean-Luc Mélenchon d’avoir préfacé « le livre d’un négationniste du génocide ouïghour, Maxime Vivas ». C’était un livre de citations écrit avec Viktor Deda et paru en... 2011, à une époque où les États-Unis n’avaient pas décidé qu’il fallait parler du Xinjiang, région inconnue dont Bernard Kouchner, ministre socialo-sarkozyste, croyait qu’elle était peuplée de… Yoghourts.

Le 4 avril 2022, sur Europe 1, Enthoven a avoué (sur le ton satisfait de celui qui se vante d’un glorieux fait d’armes) ce que fut sa basse besogne au PS entre 2003 et 2004 : « Mon travail à l’époque était de dire du mal de Jean-Luc Mélenchon… On m’avait demandé ça au Parti socialiste, c’était explicitement mon cahier des charges, ce dont je m’acquittais avec grand plaisir, avec sincérité . »

En 2024, en soutien du carnage militaire israélien, il a affirmé : « il n’y a pas de génocide à Gaza ».
Egalement, il a nié l’existence de frappes massives et délibérées sur les populations civiles.

En 2025, réagissant aux plus de 200 assassinats ciblés de journalistes gazaouis par Israël il a affirmé : « Il n’y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse ».

Sa présence au salon du livre de Besançon ayant de ce fait soulevé un tollé, il a effectué une autre marche arrière en déclarant regretter ses propos et considérer qu’il n’aurait pas dû écrire cette phrase.

Le 1er mai 2024, à l’approche des élections européennes, Raphaël Enthoven avait qualifié La France Insoumise de mouvement « détestable, violent, complotiste et passionnément antisémite » et de « club de déficients ». Il a aussi accusé les députés LFI d’avoir des « comportements totalitaires » et de reprendre « à la lettre le narratif du Hamas et de Poutine ».

LFI a alors porté plainte.

Deux jours avant l’audience, le professeur de philosophie Enthoven a déclaré que LFI est
« le premier parti antisémite de France ».

Le 6 novembre 2025, la Justice l’a relaxé.

Le jugement note qu’il « convient d’observer que le message de Raphaël Enthoven ne renferme l’imputation d’aucun fait précis susceptible de faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve […] les faits énumérés restant très généraux, aucunement circonstanciés et sans explication de leurs tenants et aboutissants.... »

Cependant, les juges ont estimé que « les limites de la liberté d’expression » n’ont pas été outrepassées, et que ces propos « relèvent de façon manifeste du domaine de la polémique politique ».

Aussitôt, et avec la mauvaise foi qui le caractérise, le polémiste pérore : « Les cadres de LFI nous expliquent qu’ils ne sont "pas antisémites" puisqu’ils n’ont "pas été condamnés pour ça". Tout à l’heure, j’ai été relaxé pour avoir notamment dit qu’ils étaient passionnément antisémites » .

LFI a décidé de ne pas faire appel afin de ne pas cantonner le débat politique dans le marigot piégeux du « reductio ad Hitlerum », procédé dénoncé pour la première fois en 1951 par Leo Strauss (oui, un philosophe un vrai). L’expression désigne, sous forme de locution latine, le procédé rhétorique consistant à disqualifier les arguments d’un adversaire en les associant, en les réduisant, à ceux d’Adolf Hitler.

Dans les années 1990, le romancier Didier Daenincks avait entrepris une croisade contre les « rouges-bruns » en politique et en littérature. Il s’agissait de débusquer les nazis (chemises brunes) déguisés en bolchéviks. En ratissant large, la méthode permit à certains d’englober les administrateurs du Grand Soir.

A l’approche des élections présidentielles de 2027, les adversaires les moins scrupuleux de LFI, sans renoncer à l’accusation d’islamo-gauchisme, resserrent le tir sur celle d’antisémitisme.

Quand les arguments politiques font défaut, il reste le collage de cette infamante étiquette qui devient crédible par sa répétitivité.

Les organisations, militants, journalistes qui protestent contre le génocide israélien et contre le vol des terres palestiniennes ont intérêt à redoubler de prudence. Qu’ils se souviennent de ce mot attribué à Richelieu :  « Qu’on me donne six lignes écrites de la main du plus honnête homme, j’y trouverai de quoi le faire pendre. »

Maxime VIVAS

  Maxime VIVAS   France

COMMENTAIRES  

22/11/2025 14:54 par Fayçal

Cette crapule philosophale (comme lui je n’outrepasse pas, selon la justice, les limites de la bienséance ni de la liberté d’expression, si ? ou y a-t-il une loi pour nous autres, béotiens, et une pour cette ordure passionnément négationniste ?) avait, il y a je crois une 20 aine d’années ou 15 (peut-être 17, car un peu avant les présidentielles de 2007) du temps où il infestait (il infeste encore il me semble) la station france cu (démolie en 99 par sa semblable en ordurerie l’érostrate lauradelairienne) avait interviewé, dans une parodie d’émission politique comme il sied à tout ce service public pourri jusqu’au trognon, Raymond Barre à qui il avait laissé tenir des propos antisémites véritables, répugnants, dégoûtants, le toutou couché s’était bien gardé alors de tenir son rôle de commissaire de la pansée bienséante et vigilante, dame c’est qu’un ancien 1er ministre, hein..
Pareil , même courage de flatter les puissants et lyncher les inconnus sans pouvoir aucun, lorsqu’il avait reçu celui qui, alors, représentait les CAL (Comités Anti Libéraux) l’inconnu M.Yves Salesse, en voie de représenter la gauche de rupture aux Présidentielles, il avait alors étalé toute sa morgue, son mépris de classe, piétinant son devoir de neutralité pour donner libre cours à son discours partisan, à sa logorrhée de Castafiore libérale.

C’est cette chose qui donne le la aujourd’hui dans ce pays sinistré.
Et cette chose fait cause commune avec l’Adéle, bombardée par le pouvoir directrice du fromage Radio Rance* et tout ça bave à qui mieux mieux, et crache du matin au soir et du soir au matin, et pisse d’abondance et à jets continus, et chie d’importance, missionné par son maître, sur tout ce qui ressemble à de la gauche, à tout ce qui tente de s’opposer au massacre, au génocide, aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité, à l’abattage en masse d’enfants , niant en bloc , noyant le poisson, répandant écran de fumée sur écran de fumée avec leur machine à brouillard, tant ils sont partie prenante de l’escorte médiatique du génocide, tous les journaux de propagande d’une chaîne publique déhonorée faisant chorus, sous cette férule , à l’état colonial d’apartheid et génocidaire dont la promotion est ainsi faite en permanence par cette engeance de groupie hystérique que la "justice" couvre... Voilà, Jean, cet autre bilan)

Qui jugera, et, surtout, condamnera cette abomination criminelle ?

*ou Francintox je sais plus mais c’est la même eau tiède, croupie et gouvernementale, qui est passée de france cu à francintox son enthoven sous le bras

22/11/2025 16:29 par CAZA

N’ ayant plus ni télé ni radio depuis une vingtaine d’ année Enthoven n’ évoquait pas grand chose pour moi
Après le portrait fait par Maxime j’ ai aussi lu Wikipedia pour compléter le portrait nauséabond du saltimbanque .
Et là ça sent pire .
.Et constater le naufrage de la philosophie sur les chaines d’ infaux .
Et bien plus grave :
<<<< Il n’y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse >>>
ou <<< un bébé aurait été brûlé dans un four >>>
ou <<< il n’y a pas de génocide à Gaza »
La décadence morale de l’ imposteur est décortiqué partout ailleurs que dans les médias collabos du capitalisme apatride sionisé .
Du " roman bourbier" pour ses écrits à " l’ imposteur de la philo "
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_Enthoven

Dans ce CV décadent moralement on retrouve tous les acteurs qui polluent le monde audiovisuel et politique actuel .
Mais pourquoi maintenant Maxime ?

23/11/2025 08:37 par Maxime Vivas

@Caza
Mais pourquoi maintenant Maxime ?
Dans des articles et dans mon dernier livre, j’ai déjà dénoncé cet individu. Aujourd’hui, l’actualité est dans sa relaxe et dans l’usage crapuleux qu’il en fait.
Je profite de mon commentaire pour signaler que, dans ma fiche Wikipédia, malveillante tout au long, un encadré en haut à droite me désigne comme négationniste du "génocide culturel" des ouïghours. Savourons l’arrivée du mot "culturel" qui sonne comme un recul des menteurs.
MV

23/11/2025 10:48 par CAZA

HéHé relaxe qui fleure bon effectivement la complicité sioniste .
<<<< Les juges ont estimé que « ces propos n’ont pas excédé les limites admissibles de la liberté d’expression » et que le débat prenait « également sa source dans tout un ensemble de polémiques récurrentes à propos de pratiques et de propos jugés violents, outranciers, complotistes et/ou antisémites de membres » de LFI.>>>

L’antisémitisme est un délit pénal me semble t il et LFI doit pouvoir faire appel ?
https://www.leclubdesjuristes.com/en-bref/lfi-passionnement-antisemite-raphael-enthoven-relaxe-par-le-tribunal-correctionnel-de-paris-12837/

Wikipédia c’est la voix de son maitre l’ impérialiste américain. Mais en lisant entre les lignes avec l’expérience du GS ( "site complotiste non fiable" ) on peut y apprendre beaucoup sur les méthodes de la propagande.
Sinon "le génocide" selon wiki doit beaucoup à la rumeur et hésite beaucoup sur la qualification ( internement, travail forcé, déplacement de population) c’est pas trop culturel.
<<<< Zenz propose, en 2020, le nombre de 1,2 million d’internés en 2018 et 1,8 million, l’année suivante[26]. >>>
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_culturel_des_Ou%C3%AFghours

25/11/2025 09:53 par Josy

Enthoven ressemble à Gluxman en dehors de l’étiquette si simplette et passe partout de "philosophe" qui tournicote autour des "concepts "pour mieux les embrouiller. L’un et l’autre travestissent leur lâcheté ,leur souci de politiquement dans le sens du vent dominant et leur ambition de rester dans la lumière ,qui rapporte ses petits profits "pas si petits que ça et prometteurs toutefois ).
Des médiocrités qui font carrière sans être dégoutés d’eux même et qui tiennent la rampe de france -télévision qui offre à tous ces petits lécheurs de bottes de bonnes pantoufles et de bons "narratifs.fr qui ne défrisent pas les suiveurs habituels.

25/11/2025 15:26 par André LACROIX

Entre les deux Raphaël (Glucksmann et Enthoven), c’est Rafael Nadal que je préfère.

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