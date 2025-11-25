Chronique d’un monde qui bascule peu à peu. La modernité deviendrait-elle chinoise ?

"L’affaire Schein "

Sur le plan économique, citons "L’affaire Schein", un évènement qui a récemment dominé l’actualité en France. "Schein" est une grande entreprise chinoise, basée à Singapour, de vente sur le net, notamment de vêtements bon marché, fabriqués en Chine... Elle a cherché à s’installer en France comme elle l’a fait dans de nombreux pays. Les entreprises françaises, elles aussi, s’installent en Chine. Normalement donc pas de problème, surtout lorsque, de plus, on se réclame du libre marché. Et pourtant, il va y avoir des problèmes. Une campagne intense va être déclenchée contre Schein dans les médias publics et privés. Le gouvernement, lui-même en prend la direction. La raison évoquée : Schein aurait proposé, à la vente, sur son site une "poupée pédopornographique", comme l’ont nommée les médias et les autorités françaises. La poupée, qu’on a du reste bien du mal à identifier comme un objet de débauche, était en vente aussi sur Amazone, mais là pas de problème. Il s’ensuit un véritable délire mediaticopolitique autour de cette poupée. Un ministre français va aller jusqu’à déballer à l’aéroport 200 000 colis de Schein pour vérifier "la conformité de ses produits avec les normes européennes". Mais la campagne est un échec. Devant le BHV de Paris, qui a ouvert en son sein une boutique "Schein", quelques manifestants esseulés brandissent en vain des pancartes accusant Schein de "pervertir la France". Mais la foule des clients est là : malgré la pression médiatique.

Les médias regardent songeurs l’échec de leur campagne de boycott commercial. La défaite est significative, et au fond stratégique : c’est une défaite de la toute-puissance médiatique. Elle en dit long sur l’avenir.

Les gens ont compris que cette affaire de "poupée" n’était, au fond, qu’un prétexte et que l’entreprise Schein était visée car chinoise. D’ailleurs, quand Schein annonce le retrait de cette poupée de son catalogue, la campagne se poursuit quand même, et s’élargit à d’autres justifications, celles des thèmes habituels : "exploitation éhontée de la main d’œuvre chinoise", "faible coût du travail en chine", "concurrence déloyale", "normes de qualité et de sécurité non respectées", etc.." il y a même l’argument du "génocide des Ouighours". Tout cela est assez amusant venant de pays dont les grandes marques n’ont cessé, les décennies précédentes, à exploiter jusqu’au travail des enfants dans les pays pauvres. On se souvient des grands scandales au sujet de ces pratiques, au Bangladesh, et ailleurs. La sous-traitance du textile français en Tunisie et au Maroc, à des faibles coûts de main d’œuvre, mais à des prix de vente très élevés, a permis, pendant longtemps, des superprofits.

L’Occident ne peut se passer de la Chine

En réalité, la Chine a déjà gagné la bataille commerciale. Et cette affaire "Schein" est un épisode révélateur du basculement économique et commercial en train de s’opérer. L’Occident renâcle mais il ne peut se passer des produits chinois, il ne peut rien faire d’efficace contre eux vu leur rapport qualité-prix et l’attraction qu’ils exercent sur les consommateurs, du textile aux voitures thermiques ou électriques, et aux produits de la haute technologie.

L’accusation d’exploitation de sa propre population par la Chine peut difficilement tenir la route. Il est manifeste que la Chine a élevé le niveau de vie de ses habitants à une vitesse impressionnante. Elle a du même coup développé ainsi, encore, son immense marché interne de consommation, ce qui la met en position très forte de concurrence. Un des indices convaincants de cette élévation spectaculaire du niveau de vie en Chine, est qu’elle est loin devant les États-Unis en nombre de touristes chinois à l’étranger, en chiffres absolus : 159 millions contre 93 millions en 2019 avant le COVID.

La Chine a fait bénéficier, par la logique interne même de son développement et celle de ses intérêts nationaux, les autres pays du monde de sa croissance.

Elle a mis à la portée du reste du monde, et notamment des couches populaires, y compris en Occident, des produits de qualité, et, relativement, à faible prix. Les gens peuvent s’habiller aujourd’hui correctement, bénéficier des produits de la technologie récente, à des coûts qui défient toute concurrence. C’est, là, la raison toute simple de cette foule qui se pressait au BHV, grande enseigne parisienne s’il en est, le jour de l’inauguration de la boutique Schein.

La vérité est toute simple. Les coûts de productions occidentaux sont trop élevés. Ils sont grevés par les retards technologiques de l’Europe et même des États-Unis. Il en résulte une productivité plus faible et donc, à la fin, des prix plus élevés. Même la solution de les taxer n’en est pas une, car les pays occidentaux en ont besoin, y compris en tant qu’entrants de leur production, et au final, c’est la vie qui y devient plus chère.

Les robots fabriquent les robots

En Chine, la production matérielle, les services, l’économie sont dans une révolution technologique continue. Ce sont, de plus en plus, dans la grande l’industrie, les robots qui fabriquent, et la fabrication des robots est elle-même faite par... des robots.

Tout se tient. La nouvelle révolution technologique en cours révolutionne aussi la distribution commerciale. C’est une autre des raisons de la crise commerciale bien visible dans les pays occidentaux. Ils avaient accompagné avec succès, dans la deuxième moitié du 20eme siècle, la première révolution de la distribution, celle des grands groupes commerciaux et des supermarchés. Mais, aujourd’hui, on achète de plus en plus en ligne, sur Amazone et Schein, par exemple et on est livré à domicile. Le mode de vente change. On n’a plus de raison de se déplacer pour acheter. On peut noter une tendance du client à déserter les grands centres villes commerciaux. Parfois, il n’y reste plus que la restauration, les services, les salles de sport. Les commerces ferment faute de clients. La crise de l’ancien mode commercial est visible, spectaculaire. Un peu partout, de plus en plus, dans les centres villes commerciaux, il y a des rues avec les rideaux baissés des commerces fermés.

L’Europe ne peut plus suivre le progrès. Elle décroche. Alors vouloir imposer comme seul argument, le made in France, contre "l’invasion chinoise", est une bataille qui semble perdue d’avance. Le consommateur n’est pas un patriote économique, il n’a pas d’état âme. Il a un comportement économique rationnel : il achète au moindre coût pour la meilleure qualité ou celle qu’il lui correspond.

La modernité est devenue chinoise

Sur un plateau de TV français, BFM TV, un documentaire sur la Chine. Le spectacle est incroyable. Dans les grandes villes, la culture technologique est partout. Elle est dans la rue, au travail, dans les appartements des millions de jeunes cadres, ingénieurs techniciens. Des repas sont déjà servis par drones. Des voitures, des taxis, des bus, sans chauffeur commencent à circuler La première usine de fabrication de "voitures avions" en série a ouvert. Une véritable révolution de la circulation s’amorce. La science-fiction est dans la rue. Les voitures électriques hypersophistiquées sont produites par millions. Tesla et Elon Musk paraissent distancés. De petits avions urbains sans pilotes sont déjà autorisés. A la sortie des aéroports on peut commander un robot mobile qui vient vous chercher. On a le spectacle d’une nouvelle modernité, d’une nouvelle civilisation technologique de masse. Paris et même New-York semblent avoir pris un coup de vieux, face à Shenzhen, Shanghai, Pékin. Là, dans ces grandes métropoles, la modernité apparait comme une culture générale, elle imprègne la vie de tous les jours, elle est devenue chinoise.

A la fin du documentaire, le plateau est resté un moment silencieux, groggy debout, comme atterré. Après ce reportage, il reprend difficilement ses esprits et essaye mollement d’expliquer le progrès chinois par "la naïveté de l’Occident qui s’est laissé voler sa technologie". Cela m’a rappelé l’éternelle nostalgie arabe, quand les Arabes se consolent en détaillant toutes les sciences que l’Occident leur a prises, volées, au temps de leur gloire. L’Occident ne fait-il pas aujourd’hui de même, par rapport à la Chine ?

Les crises politiques en Occident ne sont que le pendant de toute cette situation, l’expression d’un désarroi social. On cherche les responsables. Certains les trouvent chez les immigrants, d’autres chez des hommes politiques incompétents et corrompus, d’autres encore chez les riches. La crise politique est aggravée par les manipulations des élites dirigeantes actuelles. Elles craignent que leur population les accuse d’incompétence à conduire leur pays vers le progrès comme le font les élites chinoises. La réaction apeurée voire rageuse du système de pouvoir politique et médiatique en France envers la Société Schein prend alors toute sa signification.

Un tournant technologique dans l’armement ?

Sur le plan militaire, les évènements saillants de la récente actualité sont l’annonce faite par la Russie de la mise au point de nouvelles armes stratégiques. Si le fait est vérifié, ils pourraient marquer un tournant technologique, mais cette fois-ci dans l’armement militaire : il s’agit notamment de la fusée à moteur nucléaire, le "Bourevestnik" et d’une torpille, le "Poséidon", elle aussi à propulsion nucléaire. Ce sont des nouveautés à la fois militaires et technologiques d’une avancée technologique incroyable : utiliser la combustion nucléaire pour propulser des missiles en fait des armes imparables, qui peuvent se déplacer sans limite de temps et de distance. C’est aussi de ce fait une révolution qui s’annonce dans les voyages dans l’espace. Il en est de même pour la torpille nucléaire, "Poseidon", annoncée comme désormais opérationnelle. Il est dit qu’ elle est capable de créer des tsunamis sur les côtes de l’adversaire. Elle peut rester sous la mer pendant des périodes indéfinies, comme les sous-marins à propulsion nucléaire, mais sans pilote et sans équipage, tel un gigantesque drone, et se déplacer à de grandes vitesses. Cela change tout.

Pour ce qui est de la Chine, il y a, l’évènement constitué par ce défilé du 3 Septembre qui a révélé non seulement sa puissance militaire, mais surtout la nature technologique de cette puissance militaire. C’est cela peut être l’aspect essentiel, cette révolution technologique dans l’armement (robots, lasers, drones, navires sans pilotes, avions et sous-marins furtifs, etc..) qui imprègne son industrie militaire comme elle a imprégné la production économique. C’est ce qui a le plus impressionné les observateurs, et surtout les Etats Unis qui savent juger en connaisseurs, et qui ont compris que cela allait bien plus loin qu’un simple rapport de forces militaires évoluant quantitativement, mais qu’il s’agissait, en fait, d’un rapport de force militaire technologique, c’est à dire d’une évolution qualitative.

En termes militaires, Chine et Russie apportent, en outre, l’un à l’autre un avantage qui peut s’avérer décisif, l’une sa puissance démographique, le pays le plus peuplé du monde, avec ses 1milliard 500 millions d’habitants, unis dans un État centralisé, et l’autre, sa profondeur géographique, le plus vaste pays du monde, avec ses 17 millions de km2.

Entre les Etats unis et la Chine, le choix de la Russie a été vite fait.

Pour toutes ces raisons, les tentatives du président Trump de découpler la Russie de la Chine, ont échoué. Quand on voit ce qui se passe en Chine, entre les Etats unis et la Chine, le choix de la Russie a été vite fait. Il s’avère que l’alliance de la Russie avec la Chine n’est pas seulement celle d’une convergence idéologique autour du projet d’un monde multipolaire. C’est l’intérêt même de la Russie et de la Chine en termes d’additions de puissances.

L’Occident politique pensait mettre à genoux la Russie avec la guerre en Ukraine. Il apparait de plus en plus qu’il a obtenu l’effet inverse. Il a fait de l’armée russe une armée aguerrie, plus puissante qu’elle ne l’était, stimulant, sous l’emprise de la nécessité, son évolution technologique. Il en a fait la frappe guerrière la plus moderne actuelle, maitrisant des technologies de guerre nouvelles comme celle des drones. Les dirigeants occidentaux ont été pris à leur propre piège. Ils sont pris de panique. Ils avaient inventé une menace russe à destination de leur opinion publique, ils faisaient semblant d’en avoir peur, mais cette fois-ci ils ont vraiment peur.

Un maire musulman à New-York

Un aspect de ce monde nouveau qui nait si difficilement, de ce basculement comme il se fait, à petites touches historiques, c’est un évènement cette fois ci politique, l’élection triomphale, à la mairie de New York, la capitale peut être encore du monde, d’un musulman, soutien résolu de la cause palestinienne. On a envie de sourire, à ce pied de nez historique, quand on pense à ceux qui poussaient des cris d’orfraie, y compris dans les pays arabes et musulmans, au moindre accès au pouvoir d’un parti ou d’un individu musulman, qualifié aussitôt d’islamiste. Que de dégâts ont fait le dogmatisme, l’intolérance, ou plus exactement l’occidentalisme érigé en modernité absolue.

Mais laissons là. Le plus important peut être ici, ce qui fait la portée de l’évènement, c’est qu’il a été élu grâce aussi au vote des juifs malgré la propagande de Trump sur le thème de l’antisémitisme. Les juifs s’écartent progressivement du sionisme. 30% de la communauté juive de New York aurait voté pour Zohran Mamdani. C’est certainement un tournant. Nous avions annoncé cette évolution dans de nombreux articles parus les années précédentes (1).

Comme tout finit ainsi par se rejoindre dans ce monde qui bascule peu à peu ! Nous sommes partis de l’affaire Schein et au final nous aboutissons à New York, Quel peut être le lien entre tout ceci ? C’est celui, au fond, créé par tous ces basculements petits et grands qui s’emboitent, reliés par le souffle du changement, par le souffle de ces transformations titanesques qui s’opèrent actuellement le monde, dans la façon de vivre, de travailler, dans la nouvelle technologie, par cet appel vers un monde multi populaire d’égalité entre les nations, par ces luttes qui convergent entre l’Occident des peuples et le nouveau monde qui émerge comme l’a montré l’immense solidarité avec la Palestine. Le message du martyre de Gaza est parvenu jusqu’au peuple de New York, pour abattre les racismes, les faux clivages, et arriver à cet évènement incroyable d’un maire musulman, antisioniste, d’identité multipolaire, au cœur même de la puissance américaine.

La roue tourne, C’est ici celle de l’Histoire. La domination occidentale a fait son temps. Il reste à l’Occident dominateur à le comprendre et à l’accepter, à accepter d’être l’égal des autres. Mais ça va être dur, durdur.

Djamel Labidi

