22 
Que se passe-t-il à l’Union Juive Française pour la Paix ?

Pourquoi je quitte l’UJFP : Lettre publique de démission

Olivier Rubens

Olivier Rubens explique pourquoi il quitte l'Union juive française pour la paix. Ou plutôt, pourquoi l'association l'a quitté en rompant avec ses valeurs fondatrices. En cause notamment, un document recensant toutes les personnes considérées non grata par l'UJFP. Accusé de campisme et de complotisme, Michel Collon figure en bonne place sur cette liste noire de l'UJFP. Il faut savoir que Michel Collon, accusé dès mai 25 des pires crimes par l’UJFP, a proposé à celle-ci de discuter pour vérifier les faits. Il leur a soumis un projet de vidéo-réponse en demandant et proposant de diffuser leurs remarques. Cette proposition a été refusée. (I’A)

Préambule du Grand Soir : Alors que LGS a depuis toujours les meilleurs rapports avec l’UJFP et notamment avec son co-fondateur et porte-parole, Pierre Stambul, que nous avons publié plusieurs fois, les noms de notre site, des administrateurs Viktor Dedaj et Maxime Vivas sont inexplicablement jetés en pâture, aux côtés de celui de la cible principale de ce document, Michel Collon que nous assurons de notre solidarité et de notre amitié.

Le génocide perpétré par l’État israélien devient chaque jour plus manifestement odieux et l’urgence commande une convergence de refus extrêmement vaste. Dans ce cadre, la prudence peut s’imposer dans les rapports d’une association de solidarité avec des personnes dont il serait avéré qu’ils ont explicitement tenu des propos douteux ou odieux sur la question de l’antisémitisme et du négationnisme. Il suffirait de quelques lignes de condamnation relevant leurs propos et de refuser à chaque fois discrètement de tenir tribune ou de signer des textes en commun.

L’objectif réel du document de 17 pages énonçant les ostracismes que la direction de l’UJFP entend mettre en œuvre est tout autre. Les déclarations maladroites ou malintentionnées de quelques personnages dont l’écho médiatique récent est quasi-nul ne sont qu’un prétexte. Il s’agit d’imposer une conception des relations internationales tendant à désarmer idéologiquement la résistance anti-impérialiste euro-atlantique. La chasse aux minorités mal-pensantes, est ouverte dans une association qui se proclame pourtant pluraliste.

Pour imposer ce qui se révèle comme une ligne idéologique, pas moins de six pages sont consacrées au journaliste belge Michel Collon et à son site Investig’action.

Le procès fait à ce dernier est clairement politique.

Le texte reprend sans critique à cet effet deux concepts introduits ces dernières décennies dans le débat médiatique contrôlé par l’idéologie dominante : le « campisme » et le complotisme. « Le campisme conduit souvent assez rapidement au complotisme » peut-on y lire. De fait, un anti-impérialisme conséquent peut difficilement croire sur parole aux médiamensonges bellicistes ayant conduit à des millions de morts et repris sur toutes les chaînes, depuis les couveuses du Koweït jusqu’aux prétendus Oradours du Kosovo en passant par les armes de destruction massive de l’Irak...

Michel Collon serait « campiste » en ce qu’il refuse toute banalisation du concept de génocide et notamment son extension aux évènements de Srebrenica. La direction de l’UJFP dénonce aussi la volonté attribuée à Collon d’atténuer la culpabilité du « criminel » Milosevic dans cette affaire, alors que ce chef d’Etat mort de manière pour le moins inattendue dans les geôles impérialistes en ayant mis l’accusation en grandes difficultés lors de son procès n’en est pas le commanditaire.

Il est aussi reproché à Collon de pratiquer vis-à-vis de la Russie et de l’Iran, hier vis-à-vis de la Syrie des El-Assad et de l’Irak de Saddam Hussein, une solidarité anti-impérialiste à ne pas confondre avec l’alignement politique. Pour ne pas être « campiste », il fallait donc hier appeler à la chute d’Assad pour aujourd’hui déplorer les massacres dont sont victimes Alaouites et Druzes...

Être à l’UJFP impliquerait ainsi un soutien indifférencié au « mouvement national ukrainien », ce qui de la part d’une organisation juive est assez sidérant sachant que le régime de Kiev exalte Bandera, un pogromiste de masse ! Il conviendrait ainsi que l’UJFP fît chorus avec les courants politiques dominants pour soutenir le mouvement iranien « Femmes, vie, liberté » puis regretter que, s’agissant de ce pays, certains renvoient dos à dos agresseur et agressé !

Il faudrait ensuite soutenir le Hirak algérien. Attaquer depuis la France le gouvernement algérien revient toutefois aujourd’hui à seconder les diatribes islamophobes de Retailleau et la position annexionniste de la diplomatie française au Sahara... Peu suspect de « campisme », le journal Lutte Ouvrière du 15 août dénonce la « prétention de l’État Français à faire plier l’Algérie comme si elle était toujours sa colonie »...

Enfin, Michel Collon aurait le tort de dénoncer le rôle de Georges Soros dans les diverses « révolutions oranges ». Mais jamais, il n’a fait allusion aux origines juives de ce personnage détestable à mes yeux, du seul fait de la politique destructive qu’il prône à l’échelle mondiale tout en pratiquant l’ingérence systématique dans la politique de plusieurs pays...

Il s’agit bien d’un procès politique de la part de la direction de l’UJFP. Les « relations toxiques », remontant à plus d’une décennie, que Collon entretiendrait avec tel ou tel personnage ne sont qu’un prétexte. De même que des publications croisées d’articles dont on voit mal comment il pourrait y faire obstacle... Affirmer qu’un homme de média étranger puisse connecter le réseau de solidarité avec la Palestine avec l’extrême-droite n’est en outre pas crédible.

Je partage pour ma part, et c’est ma plus stricte liberté de pensée garantie par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l’homme, la prétendue « rhétorique progressiste sur le pouvoir des banques et des multinationales », c’est-à-dire en bref l’analyse marxiste de la domination planétaire du capital financier, et constate que « les démocraties sont contrôlées par des oligarchies invisibles » : c’est hélas facile à voir quand on constate le poids énorme de l’argent et de la presse liée à l’argent, non seulement aux USA mais en France même. Certes, une organisation juive pour la paix accueille à bras ouverts ceux qui conservent des illusions sur le système de domination politico-économique en vigueur et espèrent en l’efficacité du droit international. Mais de là à encenser les pouvoirs économiques et médiatiques et à rejeter ces critiques d’essence marxistes, c’est bien là du « campisme » capitaliste et impérialiste !

Une simple affirmation jette le site « Le Grand Soir », qui accueille de nombreux articles pertinents, dans le même sac « complotiste ». On prend ensuite à partie deux anciens candidats aux élections présidentielles sans fournir aucun élément relatif à leur prétendu antisémitisme si ce n’est les fulminations de leurs ennemis politiques de droite ou issus de la social-démocratie.

De manière plus globale, l’UJFP laisse entendre que sa critique des médias se limite à « la juste dénonciation de la galerie Bolloré » (pourquoi pas Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Drahi, etc. qui eux aussi pèsent d’un poids accablant sur le débat politique), qu’une totale liberté d’action doit être offerte aux ONG (suffit-il de se déclarer indépendant des gouvernements pour l’être réellement ? Quelle naïveté !), que les décisions bancaires sont prises « en toute indépendance » (alors que l’UJFP elle-même en est la première victime !)

L’UJFP endossera-t’elle demain le rôle de ce « citoyen du monde » décrit par le parolier Cyril C. Sarot ? : « Sa démocratie / L’en est pas peu fier / Alors il l’impose / À grand coups d’obus / De bombes et pour cause / Faut cuir’les barbus ».

Voilà pour le fond de la déclaration de 17 pages de la direction de l’UJFP. Sa forme est encore plus détestable... Le document s’achève sur une liste inquisitoriale de personnes qui seraient infréquentables... Ils seraient « ceux qui s’insurgent contre les antifascistes »... Pourquoi alors les dénoncer nommément par une liste digne de celles qui, il y a maintenant plus de 80 ans, parvenaient au 93 rue Lauriston ?

En commettant de tels documents dangereux et liberticides, l’UJFP rompt avec ses valeurs fondatrices. C’est pourquoi je ne la quitte pas, mais je constate que c’est elle qui m’a quittée moi, à la fois d’ascendance maternelle juive et descendant de résistants qui, il y a 80 ans et plus, risquèrent leur peau pour sauver des Juifs. J’aurais d’ailleurs apprécié que soit nettement rappelé (et regretté), à l’occasion du 27 janvier, que les monuments à l’Armée rouge qui a libéré Auschwitz sont systématiquement détruits à l’Est de l’Europe !

J’entends rester fidèle aux valeurs républicaines et antifascistes de mes deux parents. J’en tire donc les conséquences en me retirant publiquement de ce qui n’est plus à mes yeux une Union des Juifs de France « pour la paix », mais une organisation de plus en plus campiste, voire anticommuniste et belliciste.

Olivier Rubens

https://www.initiative-communiste.fr/articles/pourquoi-je-quitte-lujfp-lettre-publique-de-demission/

 https://investigaction.net/pourquoi-je-quitte-lujfp-lettre-publique-de-demission/
Documents joints
[PDF ] 480 kio
UJFP : Document-interne-ligne-de-conduite-allies-25-7-25.pdf
  Politique/Idéologie

COMMENTAIRES  

29/08/2025 16:05 par Walter Rizotto

Eh bien, c’est du joli.
Pouvez-vous nous fournir un lien vers le document de l’UJFP ?
Merci.

29/08/2025 16:31 par legrandsoir

A notre connaissance, il n’a pas (encore) été rendu public.

29/08/2025 16:23 par Léontin

Soutien ferme à Michel Collon que je trouve intègre, rigoureux et courageux dans ses analyses. Sa réponse est de plus parfaitement construite.
À l’inverse le texte de l’UJFP (dont je visite le site officiel assez souvent) ne me paraît pas le résultat d’une revue collective. Il me semble que Mona Chollet entre autres, n’aurait jamais écrit ça.

29/08/2025 16:32 par legrandsoir

Lien ? On parle du même ?

29/08/2025 16:48 par Léontin

https://ujfp.org/une-declaration-de-lujfp-sur-ses-interventions-publiques/
Lien copié-collé

29/08/2025 16:52 par legrandsoir

Ce n’est pas de celui-là dont il s’agit. Il s’agit d’un texte (apparemment "interne") qui n’a pas (encore) été rendu public.

29/08/2025 17:09 par Léontin

En êtes-vous certain ?
Je suis allé sur le site ujfp.org ;
J’ai utilisé leur outil de recherche (la loupe)
J’ai tapé "Michel Collon"
Cela a rendu deux résultats et celui que que je vous ai passé est le second.
J’en ai tiré pour mon propre usage un PDF.
Et pour moi, si j’y accède, c’est public.

29/08/2025 17:31 par legrandsoir

re-non. Le document dont il est question date du 25 juillet, fait 17 pages (il faut bien ça pour raconter autant de bêtises) et est marqué "document interne". Et il n’a pas (encore) été rendu public...

29/08/2025 18:49 par Josy

Tout mon soutien à Michel Collon et à son combat qui a toujours été d’une remarquable droiture et d’une rare rigueur qui lui permet de défendre tous ceux qui sont victimes de ceux qui se raccrochent à leurs préjugés quand ça les arrange et choisissent les parti pris qui tiennent lieu de pensée et de fraternité et surtout de confort moutonnier.
Ils pourraient éviter la trahison ; mais pour certains c’est trop demander.

29/08/2025 21:35 par bostephbesac

Quelle tristesse . Avec une telle division entre gens éclairés sur les méfaits de l’ impérialisme, les criminels style satanyahou ont de beaux jours devant eux !

29/08/2025 23:14 par Geb.

Et Pierre Stambul il en pense quoi ?

Parce que j’ai trouvée cette "perle" si on peut dire en quelques clics :

https://k-larevue.com/tsedek-ujfp-exception/

Que j’au lue attentivement ainsi que les accusations que le site en question portait contre l’UJFP en les accusant de vouloir représenter "l’Elite antisioniste" en étant partisan d’un état unique en Palestine.

Qui évidemment exclurait la notion raciste génératrice d’Apartheid d’un Etat Juif.

Il semblerait que certains nont travaillé très fort au sein de l’Organisation de Ujfp afin d’en arriver à la situation d’aujourd’hui. Et il suffit d’aller promener dans le site en question pour comprendre que la vision alernative du site est un sionisme revisité aussi sélectif que celui qui sévit aujourd’hui en Palestine, avec un teinte marquée religieuse.

Bon, c’est désolant pour l’Avenir d’u mouvement qui s’est toujousr situé du côté progressiste en ne mélageant pas la judaïté historiques avec la politique irrédentiste territoriale de Tel Aviv, mais ils semblent bien mal barrés.

Pour le reste et mon avis personnel sur la sujet c’est qu’en réalité des "distinguos" scélérats servant à enfumer les réalités j’en ai rien à battre : Le "Sionisme" représent pour moi le pire ennemi des Juifs du Monde entier. Ca n’est pas pour l’ensemble des jifs un ennemi extérieur comele raisme judéophobe, et y compris pour ceux qui ne revendquent pas leur judaïcité supposée ou réelles mais qui ont des racines judaïques, c’est un cancer qui va les bouffer de l’intérieur

Et encore bien plus aujourd’hui où le Sionisme d’état israélien est devenu l’allié objectif de tous les Pays ennemis des Peuples de la Planète.

Mais ça ne me désole pas ou plutôt ça ne me désole plus : Dans la mesure ou une catégorie d’êtres humains se place dans une situation d’apartheid volontairement par rapport à l’ensemble des Terriens sans comprendre que se présenter comme un "élu" par "Dieu" c’est se fixer une cible dans le dos, y a qu’à laisser courir.

Chez moi la Solidarité prolétarienne et humaine c’est à fonctionnement bilatéral.

De toute façon, le jour ou le Mouvement de la Paix a accouché du MRAP, (En 1949), catégorisant ainsi en les differenciant "le Racisme en général" du "Racisme judéophobe" en particulier, les racines du mal étaient implantées au sein même du Mouvement.

Je me vois mal expliquer à un Hottentot dont les frangins ont été assassinés par centaines de milliers par les Belges, ou tués à petit feu dans les camps qui ont servi de modèles à Adolf plus tard, qu’il existe des racismes plus important que ceux qui ont été appliqués à se parents ou bien qu’ils ont pas assez souffert pour mériter une considération "à part" de leurs souffrances.

Et encore moins aux 20 millions de Slaves, Ingoutches, Mongols, soviétiques, (mais pas que), assassinés par les Hitler, Horty, Pétliouria, ou Bandera...

Donc malgré que j’ais toujours eu beaucoup de respect pour Pierre Stambul, et son travail de référence à travers son Organisation, j’ai appris au cours des années que quand on commence à larguer sur les fondamentaux fondateurs, en général c’est juste le début de la fin.

Et je le vois très mal barré.

30/08/2025 09:20 par Como

Geb,

Le lien que vous donnez n’est pas celui dont parle Rubens dans son texte. Il s’agit d’un article qui critique les positions de l’UJFP et de Tsedek ! à l’encontre d’autres orgas juives comme Golem ou certaines personnalités politiques tel que Jérôme Guedj.

Les premières reprochent aux secondes leur mollesse face à la situation des Palestiniens, voire ce qu’elles appellent leur « sionisme de gauche ». Les secondes pointent les prétendues complaisances des premières avec des personnalités antisémites ou bien accusées à tort de l’être, mélangeant allègrement (technique bien connue) les uns et les autres, tel que Michel Collon avec Soral, Dieudo, Blanrue, etc, sur un principe simple :

Celui qui a serré la main de celui qui a parlé avec celui qui a acheté le livre de celui qui a ri de la blague d’un antisémite est un antisémite.

Pour suivre Tsedek ! régulièrement, leurs positions sont les plus fondés dans le contexte actuel. La critique d’Israël ne peut se départir d’une position radicale contre le sionisme.

30/08/2025 10:38 par mediacideur

Bizarre... Publier sa lettre de démission sans qu’on comprenne les tenants et les aboutissants puisque ces fameuses "17 pages" cette "liste" prétendue ben c’est l’arlésienne. Peut-être eût-il mieux valu attendre que le tout soit public , non, au lieu de, comme ça, tout balancer sur la voie publique ?

Sinon, effectivement en avril je crois il y avait eu une problématique prise de position de l’UJFP qui m’avait fait tiquer : ils se retiraient de je ne sais quelle manif au motif que Michel Collon patati patata. Ca m’avait sidéré, Dans la foulée je leur avais écrit pour dire qu’ils déconnaient, se fourvoyaient, que c’était n’importe quoi, je n’ai eu aucune réponse, aucune réaction, rien...

Déception.

Et puis cette autre bizarrerie : Sophie Bessis. Qui, je ne sais plus ds quelle interview n’avait rien trouvé de mieux que balancer sur l’UJFP, pas assez vigilante sur l’antisémitisme, selon ses dires malodorants, venimeux, infâmes mêmes, voire calomnieux. A la lumière de cette lettre on comprend un peu mieux ce qui se passe : sans doute s’agit-il, justement, de se prémunir contre ce genre de saloperies...

Perso, j’en reste à un soutien total. En particulier pour Pierre Stambul. Pas le moment de balancer comme ça. Mais si vraiment ces 17 pages existent, si vraiment une liste circule, là non. Pas d’accord. Soutien à Collon. Et alors si, en plus, il est fait état de même de nos deux héros du Grand Soir alors c’est la honte, c’est un scandale, c’est dégueulasse...

DE ce pas je leur écris ma consternation et demande des explications (avec probablement le même sort qu’en avril...)

30/08/2025 20:23 par legrandsoir

fameuses "17 pages" cette "liste" prétendue ben c’est l’arlésienne

Je l’ai sous les yeux. Disons que la lettre de démission a été publiée trop tôt.

30/08/2025 11:08 par mediacideur

A la lumière du lien donné par Leontin je constate qu’il s’agit de la même chose que celle publiée en avril et à quoi j’avais réagi à l’époque (20 avril) , sans avoir eu l’honneur de la moindre réaction...

Quelques éléments, de ma réaction :

c’est complètement à côté de la plaque :Michel Collon ne mérite sûrement pas de se faire cracher dessus comme ça, c’est dégueulasse. Bricmont non plus, même si je le connais moins, mais pour ce que je sais de lui pareil, c’est honteux de stigmatiser comme ça, en fait vous usez des mêmes méthodes que les autres quoi, le rayon paralysant de l’antisémitisme, facile...(l’autre, Blanrue, connais pas)

Quant aux liens cliquables, le 1er renvoie à un bouquin d’entretiens avec Chomsky, Sand, Pappé, Gresh et autres tout aussi peu recommandables ????!!!!
et le 2nd celui de "président de Voltaire France" (connais pas non plus) à une "journée commémorative du génocide" en cours avec Omar Benderra, très bien, Gérard Haddad, pareil, Bouamama, excellent et un autre que je ne connais pas, mais une conférence où on rêve d’aller, et pas trace de qui sur quoi le lien est censé renvoyer, mystère donc

Ce communiqué m’a d’autant plus sidéré que, jusqu là, j’étais ok avec eux, avc Stambul, avc Sibony, avc les autres, bref comprends pas, à part que c’est n’importe quoi, ou qu’ils ont peur de leur ombre... (en plus bravo et merci pour Urgence Palestine...)

le communiqué était avec ce lien
https://ujfp.org/une-declaration-de-lujfp-sur-ses-interventions-publiques/

qui semble périmé, bien qu’il soit identique à celui de Leontin, qui lui s’ouvre normalement :
https://ujfp.org/une-declaration-de-lujfp-sur-ses-interventions-publiques/

Tout ça d’autant plus incompréhensible que lors de 2 videos sur PDH , ou 3, les interventions étaient parfaites

30/08/2025 11:14 par Geb.

@ Como...

Merci de l’info et de la mise au point.

Il faut que j’explique que ça fait un bail que je n’ai plus de contacts avec l’UJFP, simplement parce que je les ai toujours considéré comme des antisionistes fiables et des soutiens sans faille de la vraie solution en Palestine I-E un seul état démocratique pour tous les citoyens de celui-ci basé autrement que sur le communautarisme ou sur l’ethnicité des ses citoyens. Et que les batailles et contradictions internes ptopres à de soi-disant communautés ne m’interressent pas ; sinon pour soutenir ceux que je pense être dans le vrai de l’Universalité humaine.

Quant aux soi-disant "mauvaises fréquentations" de l’UJFP c’es simplement les mêmes méthodes d’amalgame sionistes qui reviennent pour décrédibiliser souvent de l’intérieur tous les Mouvements d’opposition à leurs politiques toxiques et souvent les noyauter. Et le site dont j’ai affiché l’adresse m’a semblé assez incohérent, (Ou trop selon l’angle choisi), quant à la répartition des responsabilités des événements.

En attendant je vais patienter afin d’avoir accès au vrai document mis en cause et je vais me pencher plus en profondeur sur le site de Tsedek pour tenter de découvrir qui est qui.

Parce que ce genre de polémique à l’heure ou on parle d’un "Monde alternatif" composé de courants politico-géoéconomiques divers, c’est une mine d’enseignements sur la manière qu’ont certains de noyer le poisson dans une marée de contradictions diverses en gommant complètement la Lutte de Classes qui sous tend toutes ces tragédies.

Pour moi le Racisme, et surtout quand on prétend le cataloguer en "racisme diversifié", ça n’est qu’une manière, (dans un Monde ou tous les "Marxistes" sont censés savoir qu’il n’existe qu’une seule "Race", la "Race humaine"), de déguiser la Xénophobie générale contre ceux qui ne sont pas dans la ligne des puissances prédatrices dominantes, ou/et de tenter de dévoyer la signification des réactions violentes plus ou moins justifiées et appropriées des Classe exploitées vers d’autres choses et personnes que les vrais responsables de cette exploitation.

30/08/2025 14:51 par J.J.

Un texte intéressant, j’y ai appris, preuve que l’on peut apprendre à tout âge, que tel monsieur Jourdain, j’étais campiste sans le savoir.
Ce soir je me coucherais avec la conviction que suis moins ignorant.

01/09/2025 08:53 par Koui

Les juifs opposés au massacre et à l’expulsion des palestiniens sont très minoritaires. Je déplore leurs minuscules guerres sectaires. Ce n’est pas juste de se traiter mutuellement de génocidaires ou d’antisémites quand ce n’est pas le cas. Même ceux qui ne sont pas clairement engagés contre la politique israélienne, comme Guedj ou bien Glucksmann doivent être respectés. Il y a tellement de gens bêtement alignés sur Cnews/Netanyaou/Trump à critiquer avant eux. Bien sur, les accusations d’antisémitisme portées contre Michel Collon, Mélenchon et bien d’autres, sont stupides et insupportables. Il convient d’être plus intelligent que ceux qui les portent.

02/09/2025 21:02 par Sam

Pour avoir rencontré à Montpellier des gens de l’UJFP, je les croyais d’une droiture et d’un courage faisant honneur à la République française, à leur origine et au genre humain dans son ensemble.
Sans doute y a-t-il des menaces et des pressions sur les familles et les proches de ceux qui stigmatisent aujourd’hui Michel Collon...
C’est un symptome, encore un, de cette République malade du capitalisme et de ses élites, à commencer par le missi dominici des Rotschild, missionné pour détruitre toute capacité ancienne et puissante du peuple français à dire NON. Et au-delà empêcher toute alternative révolutionnaire dans un pays que ce personnage gris a soigneusement baillonné par la dette. Ils n’hésitent devant rien. Macron serait en pourparler avec le FMI pour mettre la France sous tutelle, avec l’aide de son ministricule sorti des jupes des grandes écoles.
Je vais apporter mon soutien verbal à Miche Collon, c’est le mieux que je puisse faire.
Le moteur de tout cela, comme le démontre depuis sa création Le Grand Soir, ce sont les médias, machine à taire toute vérité et à légitimer l’insupportable. Ils précipitent les gens dans un lieu de nulle part, en permanence. En ce lieu règne une seule règle : obéir.

08/09/2025 17:14 par Laurent Outan

L’UJFP ne perçoit la situation qu’au travers de lorgnettes juives et, comme ils se rendent compte que les sionistes ont outrepassé la mesure, ils craignent tout simplement que cela ne leur retombe sur le museau.

Je peux me tromper, mais je pense qu’ils se moquent des Palestiniens comme d’une guigne et cherchent uniquement à s’acheter une bonne conscience à moindre frais.
Aussi, je ne suis nullement étonné de ce revirement.

08/09/2025 18:30 par legrandsoir

Le document en question (non signé, comme il se doit) est accessible via ce lien : https://ujfp.org/IMG/2025/07/Document-interne-ligne-de-conduite-allies-25-7-25.pdf Pas sûr que ce soit fait exprès. Mais c’est ça aussi les joies de l’internet.

Il est aussi attaché en pièce jointe au présent article, au cas où...

10/09/2025 19:17 par mediacideur

"le document en question"

merci, éloquent... et abject.

ya un bug ds la matrice, pas possible autrement, au secours...

Bon, ce torchon reflète (si on l’en croit) une "majorité", ouf donc on peut conclure aussi bien qu’il fait pas l’unanimité (on se rassure comme on peut)

(Commentaires désactivés)