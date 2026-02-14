30 

Quand ils sont venus chercher LFI, je n’ai rien dit...

Un jeune homme entre la vie et la mort à Lyon. "Ce que l’on sait" titre la presse, sans vraiment savoir grand chose. Tout ceci en marge - très en marge - d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan.

L’imparable macroniste Aurore Bergé - qui n’est pas juge - promet des "condamnations lourdes". Et comme il ne faut jamais laisser passer une occasion pour enfoncer son petit clou, elle évoque un contexte « de recrudescence de l’antisémitisme où personne ne peut ignorer aujourd’hui le rôle joué par la France insoumise dans le réenracinement de l’antisémitisme ».

Allons. On voit bien vers quoi ils se dirigent. Si on est un tantinet attentif.

Cette sémantique déjantée, ces "cercles d’accusations" qui s’élargissent lentement mais sûrement en englobant de plus en plus de territoires idéologiques. Ces inversions accusatoires. Cette défense d’un génocide. Du déjà vu.

Vous vous attendez à quoi, exactement, de leur part ? Une future reconnaissance ? Une carte de membre du club ? Des invitations aux dîners ? Vraiment ?

Si je croyais qu’il y avait ne serait-ce qu’une once de sincérité chez eux, je pousserais des soupirs et tenterais d’expliquer pourquoi ils ont tort, etc. Mais il n’y en a pas. Et le croire, le supputer, l’envisager et le laisser entendre est une erreur grossière. Faire semblant de le croire, ou jouer le jeu, c’est encore pire.

Ceux à gauche (et ailleurs) qui se lèchent les babines en voyant LFI se faire déchiqueter par le pouvoir macroniste et les médias ont tort. Ils ont tort non seulement sur le plan politique et/ou électoraliste, car ils n’en tireront rien - et s’ils pensent le contraire, ils sont fous - mais aussi sur le plan moral. Ils savent parfaitement ce qui se mijote. Les effluves, pas très subtiles, émanant du chaudron ont largement dépassé le cadre de la cuisine interne.

S’ils pensent que leur silence ou leur distanciation avec LFI leur vaudra des points, ils sont au mieux stupides et, au pire, des salauds. Et ce, quels que soient les divergences politiques ou reproches qu’ils peuvent avoir avec ce mouvement.

C’est toute la gauche qui est visée. Ce sont même toutes les forces un tant soit peu souverainistes, indociles, rebelles... insoumises quoi, qui sont visées. LFI n’est qu’un obstacle - l’obstacle du moment - sur le chemin.

Oui, oui, je connais les reproches faits à LFI par les uns et les autres. Si certains ont du corps, d’autres sont tellement ridicules et "hors sol" que j’ai un peu honte pour ceux qui les formulent. Parce que j’en ai autant en réserve pour eux. Peut-être autant qu’ils en ont pour moi.

Sans parler de mon pote Dédé qui est un tel concentré de dérives sectaires qu’à nous deux on a crée un parti révolutionnaire avec deux tendances qu’on a aussitôt dissous parce qu’on n’arrivait pas à se mettre d’accord sur celui qui devait payer la prochaine tournée.

Mais est-ce vraiment le sujet ?

Une expression est devenue tellement usitée que j’hésite à y recourir, mais tant pis, voici comment elle commence : "Quand ils sont venus chercher LFI, je n’ai rien dit car je n’étais pas LFI...".

Vous connaissez la fin.

L’histoire, j’en suis certain, ne sera pas tendre avec nous. Ou "vous". Ou "eux". C’est comme vous le sentez.

Le tout est de le sentir.

Viktor Dedaj

  Viktor DEDAJ   France

COMMENTAIRES  

14/02/2026 16:33 par lou lou

Exemple :
https://contre-attaque.net/2026/02/14/francois-ruffin-plus-convaincu-par-la-version-de-neo-nazis-que-par-la-famille-dadama/

14/02/2026 17:01 par Josy

Voilà quelqu’un qui a mal tourné : trop pressé d’être au pouvoir dans les réseaux . Au moins il s’est démasqué avant de s’installer.

14/02/2026 18:38 par diogène

ça devient très difficile de comprendre les articulations entre féministes, extrèmes-droite, antifas et antisémitismes. La bouillie pour les chats n’a jamais été propice au développement intellectuel, ni fovorable aux écliarcissements.
Pour ce qui est de la "gauche" évoquée dans l’article, je serais curieux de savoir quels sont les critères sur lesquels s’appuient les observateurs pour classer tel ou tel groupe dans cette catégorie ??? La place dans l’hémicycle ?
Ah oui, sous la restauration, les ulta-royalistes étaient à gauche (de l’hémicycle) mais pas de gauche, et aujourd’hui, l’ultra gauche n’existe que dans le vocabulaire de ceux qui veulent discréditer ce qui n’est pas la droite.
Mais dans tout ça, les analyses et les projets politiques ont disparu. On est sur les registre des anathèmes.

14/02/2026 19:22 par Zéro...

Rima Hassan ayant lucidement et humainement condamné l’agression,, sans détour, à quoi jouent tous les autres ?!!

De toute façon, LFI n’est aucunement responsable des exactions de sympathisants ou même de militants !!

Par ailleurs, j’ai mal compris la géographie et la temporalité de cet acte parfaitement condamnable : quand bien même résulterait-il d’un déplorable différend politique entre deux bandes, est-il prouvé qu’il ait un rapport direct avec la réunion publique...?!!

15/02/2026 07:06 par cunégonde godot

C’est toute la gauche qui est visée. Ce sont même toutes les forces un tant soit peu souverainistes, indociles, rebelles... insoumises quoi, qui sont visées. LFI n’est qu’un obstacle - l’obstacle du moment - sur le chemin.

LFI n’est pas souverainiste, plutôt docile et soumise à l’ Europe du capitalisme globalisé ; rebelle ? Comme c’est mignon. Quant à la "gauche", mon dieu...

15/02/2026 12:22 par Viktor Dedaj

@cunégonde

Votre commentaire est une parfaite illustration de mon propos.

15/02/2026 13:56 par CAZA

L’ instrumentalisation des faits divers par la fascisme est une constante de toujours .Avec les infaux des milliardaires c’ est une véritable lame de fond .
Que ce soit le capitalisme qui soit responsable des sinistres , du pillage des pays au sous sol riche et des guerres provoquées , et des migrations induites n’ atteint pas le cerveau de la taille d’ une noisette du français moyen .
Que des jeunes français dit identitaires mais en fait racistes et nazis descendent dans la rue à l’ appel du front nazional fait froid dans le dos .
Le pire ne s’ est pas encore produit mais les échéances électorales futures vont le réaliser .
L’ engrenage haineux des cagoulards des temps modernes finira par " la Nuit de Cristal " contre les " communautaristes de JLM et les musulmans qui volent les HLM aux français de souches ( sic par une de la lignée dégénérescente lepen )

Score actuel :
Antisémitisme : Un mort il y a 10 ans .
Sionisme ,islamophobie , violences policières : très beaucoup .
Sionisme ,Impérialisme capitaliste apatride : A l’ international impossible à compter . Plusieurs millions .

15/02/2026 15:59 par Assimbonanga

La bataille des municipales fait rage. Les meetings de LFI, comme toujours, sont pleins à craquer. Il semblerait que la droite, l’extrême-droite et la macronie aient mis en œuvre les moyens les plus gros (au sens de grossiers, grotesques) pour y faire face. Les moyens les plus déloyaux, sournois, insidieux.

Première lame du rasoir anti-LFI, monsieur Macron a planté un arbre. Madame Rosenchier s’en est faite l’écho aussitôt sur France Inter, oyez braves gens ! C’est une campagne de communication : le prési pourfend l’antisémitisme. Bon, d’accord, okey. Mais il pousse plus loin encore le bouchon : il parle sur une radio communautariste pour en rajouter des couches : oui, LFI est bien d’extrême-gauche ! Et il promet le feu nucléaire contre tout propos antisémite. Oui, mais jusqu’où va l’antisémitisme ? Le fait de critiquer la politique d’Israël (l’état juif !) en fait-il partie ? Ça pourrait ! Et puis, l’important c’est avant tout d’accuser, traîner en justice, salir la réputation, même s’il s’avère à la fin que c’était pas vrai : les élections étant passées, ça n’a plus d’importance. Macron se fout complètement du pauvre Ilan Halimi.

Deuxième lame au rasoir du barrage anti-LFI : les jeunes de Frontière et Némésis allaient assaillir les meetings de LFI pour espérer obtenir des incidents. L’incident des blancs-becs a d’abord fait bien rigoler. Malheureusement, à Lyon, Némésis n’a pas fait rire et la soirée s’est terminée par une rixe sordide où un jeune facho de l’Action française, catholique traditionaliste, a trouvé la mort. Aucun lien avec LFI probablement, aucun lien avec la jeune garde probablement, mais par contre, le canon à accusations mensongères crache à pleine gueule. C’était l’occasion tant attendue. Il va cracher tout le week-end, toute la semaine, jusqu’au moment où, peut-être, la vérité démentira ce flot insane mais le mal aura été fait dans les esprits, y compris celui de ce pauvre niais de François Ruffin, émule de la Providence à Amiens, avec des angelots dans le plafond. pff

15/02/2026 18:40 par Fayçal

Un Mélenchon du tonnerre de dieu au meeting de Montpellier à l’instant. Ne rater sous aucun prétexte ce grand moment. https://www.youtube.com/watch?v=vZwTOuuG49s

15/02/2026 20:29 par CAZA

La nuit de cristal c’ est en préparation in situ avec vrais fascistes bien français de souche filiation lepen
https://www.youtube.com/shorts/1lcNQUFGEc0

15/02/2026 21:48 par CAZA

Le nazi nouveau est arrivé .Il est français de souche affidé front nazional . Il n’ est pas masqué et il te prévient charitablement toi de LFI .

https://www.youtube.com/shorts/hDBu09irBDk

15/02/2026 23:52 par J.J.

Façail@ Merci pour le lien. Excellent, émouvant même cette "pretation"de Mélanchon. Ça aurait été dommage de rater ça.

16/02/2026 22:31 par Petronilla

@assimbonanga

« Rosenchier » ? Elle s’appelle vraiment comme ça ? Même Balzac, pourtant très fort dans les patronymes, n’aurait pas trouvé mieux.
Quant au reste... Le temps est vraiment au brun, et pas qu’en France.

17/02/2026 00:06 par pieta

J’annonce par avance : évitez de me hurler dessus, j’essaye juste de comprendre les faits.
Donc, voilà ce que je lis par ailleurs (Oui je sais : h16 est un libéral tendance début 19-ième siècle. Et alors ?)
""Parmi la meute qui s’est acharnée sur Quentin, on trouve notamment Jacques-Élie Favrot, au parcours militant cohérent qui est assistant parlementaire LFI du député Raphaël Arnault, un antifa violent déjà condamné en mars 2025 pour violences volontaires en réunion suite à une agression survenue (quelle coïncidence géographique !) à Lyon en 2021. ""
Est-ce vrai ?
Si oui, il me semble LFI ne peut pas ne pas réagir et s’attendre à ce qu’on lui facilite la vie.
https://h16free.com/2026/02/16/83453-le-fascisme-vous-salue-bien

17/02/2026 01:18 par Viktor Dedaj

@pieta

Vrai ou faux, en France, 90% des violences à caractère politique entraînant la mort sont commises par l’autre bord (si je puis me permettre). Dans les 10% restants, la portion impliquant des membres de LFI (et pas LFI qui n’a jamais tenu, à ma connaissance, de discours appelant à la violence) est inversement proportionnelle à la virulence de la campagne qui s’est déchaînée.

Et il y a aussi ceci : https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/

17/02/2026 09:01 par pieta

Merci Viktor.
Effectivement .... ca change les perspectives : c’est le moins qu’on puisse dire.
Si le procureur est au courant, alors les médias vont relayer et corriger le tir.
Et puis je sais que "la police va faire son boulot, difficile mission", et "j’ai confiance dans la justice de mon pays".
Bonne journée

17/02/2026 17:46 par HUGO

La crispation politique qui s’installe en France ne tombe pas du ciel. Elle découle d’un pouvoir qui, par ses choix, ourve un boulevard aux idées les plus réactionnaires. Les reculs sociaux imposés, l’alignement systématique sur les stratégies militaires occidentales, la réduction progressive des libertés publiques et la répression de toute solidarité envers les Palestiniens créent un terrain où l’extrême droite prospère sans entrave. Dans ce climat, une partie de la droite traditionnelle adopte des positions qui se confondent de plus en plus avec celles des courants les plus hostiles aux droits sociaux, aux syndicats et à l’égalité entre tous.
Au lieu de rassembler le pays, le pouvoir verrouille le champ politique à l’approche de la présidentielle, empechant l’émergence d’une force majoritaire capable de défendre à la fois la justice sociale, l’indépendance nationale et l’égalité entre citoyens. Cette stratégie nourrit une dynamique dangereuse ! Elle banalise les thèses de l’extrême droite et laisse s’installer une atmosphère de plus en plus autoritaire !
Face à cette montée, il devient crucial de bâtir un front anti fasciste large, populaire, pacifique. Un front capable de stopper l’avancée des forces réactionnaires et de rouvrir une perspective de progrès social, de démocratie réelle et de coopération entre les peuples.
L’organisation uregnte un grand rassemblement public, pluraliste, qui appelle à remettre la France sur la voie de la justice sociale, de la liberté et de la solidarité internationale est vitale, dans l’esprit des mobilisations qui ont permis autrefois de faire reculer les forces antidémocratiques. L’heure n’est plus aux calculs partisans, il s’agit d’une nécessité vitale pour empêcher que l’extrême droite ne façonne l’avenir de notre pays !

17/02/2026 19:06 par T 34

L’assemblée nationale rend hommage à un nazi : https://contre-attaque.net/2026/02/17/lassemblee-nationale-rend-hommage-a-un-neo-nazi/

20/02/2026 16:01 par lou lou la pétroleuse

L’avez-vous senti ? Le vent de la démagogie commence à tourner. La "gauche" française n’absout pas Mélenchon, mais nous apprenons ce matin que

Le Parti socialiste admettra de "rares" rapprochements avec LFI au deuxième tour des municipales si les candidats insoumis affirment s’opposer à la violence politique

(J’espère personnellement que LFI aura la dignité de les envoyer se faire foutre)

Explication :
2 pétitions sont en cours de signature,
- l’une sur le site de l’Assemblée Nationale (https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-4180) réclamant (depuis le 29/09/2025, mais relancée hier dans la presse)
la "DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE LA FRANCE INSOUMISE (LFI)"
qui totalise 1 943 signatures à l’heure où j’écris

- l’autre lancée par "Lyon insurrection" il y a deux jours (https://www.change.org/p/interdiction-de-la-marche-fasciste-du-21-f%C3%A9vrier-%C3%A0-lyon?signed=true)
réclamant l’"Interdiction de la marche fasciste du 21 février à Lyon" qui en totalise à la même heure 21 984

Il est intéressant de suivre l’évolution comparée du nombre de signataires de chacune de ces pétitions et celle des déclarations des "humanistes" de tous bord qui ont condamné d’une même voix l’assassinat de Quentin et ses assassins par délégation : LFI et Mélenchon.

Nunez ayant assuré avec le plus grand soin la sécurité des manifestants fascistes (bien que la famille de l’innocent agneau du seigneur a fait savoir qu’elle n’y participerait pas) et l’impossibilité de toute approche des pieux manifestants par des individus non bénis par les organisatrices, on peut s’attendre sans trop d’optimisme à ce qu’il y ait plus de flics protecteurs que de participants, le RN ayant finalement décidé de ne pas y participer non plus.

Le patron du Parti socialiste s’est de son côté opposé, dès ce matin, à la « curieuse inversion » par laquelle « les antifascistes seraient devenus les nouveaux fascistes ». « Quand on parle de Lyon, il faudrait parler des ratonnades qui se font à l’encontre de nos compatriotes d’origine étrangère », a-t-il souligné. Sources, France info et le Figaro

20/02/2026 23:41 par CAZA

Hum Loulou .Il semble en effet que les infaux ne marchent pas d’ une seule voix sur les chemins de la propagande des groupuscules fascistes certes .Mais semble préférer le front nazional .

En plus on a diné aux institutions juives avec lecornu et ça s’ est déchainé contre la ""secte "" LFI et même qu’ une loi sera proposée en Avril par lecornu qui devrait permettre de mettre en prison un élu qui dirait qu’ israel est génocidaire .

Tous les titres des Infaux .
Dont celui ci qui semble donner des ordres au régime collabo de macron :
<<< le président du Crif appelle à « aller plus loin sur le plan législatif »>>>
https://news.google.com/stories/CAAqNggKIjBDQklTSGpvSmMzUnZjbmt0TXpZd1NoRUtEd2lpbV9ESUVCRTdDekhTYnlFVk9DZ0FQAQ?hl=fr&gl=FR&ceid=FR%3Afr

21/02/2026 10:28 par lou lou

A Caza,

Ce que me donnent à penser les deux pétitions que je cite (il y en a d’autres, des pétitions fashistes, encore moins signées que celle de l’AN) c’est que l’ignoble cinéma que nous subissons depuis 1 semaine est contre-productif, et que le PS et quelques autres ont commencé à s’en apercevoir.
Les français ont beau subir une propagande démente et être de ce fait assez peu politisés, ils sont moins cons que ne le pense la gouvernance et sa classe politique.
Mais c’est aussi ce que j’espère et il se peut que je me berce d’illusions.

21/02/2026 11:41 par CAZA

Coucou camarade lou lou .
Attention à ceux qui risquent de mettre fin aux illusions re/perdues .
Si les infaux semblent charger la barque des groupuscules c’ est pour mieux angéliser le front nazional .Avec l’ aide de certains qui sont en embuscade .
Signe d’ équivalence entre retayo et le fn certain .Pas sur que "les cons" le soit moins que ce qui semble certain .
https://www.youtube.com/shorts/KDiUMZ6gXVY

21/02/2026 14:11 par lou lou la pétroleuse

coucou camarade Caza,

Quand je dis que les français sont moins cons que ne le pensent la gouvernance et sa classe politique, je n’inclus évidemment pas la gouvernance et sa classe politique dans le concept "les français" et surtout pas ce triste crétin de retailleau.

Pour comparer ce qui est réellement comparable une pétition sortie peu avant celle de "Lyon insurrection", et sur le même site (change.org) et intitulée "Classer la jeune garde et les ANTIFAS comme terroristes en France" totalise à ce jour et à cette heure 124 signatures.
Même les fachos se dispensent de la signer...
source : https://www.change.org/p/classer-la-jeune-garde-et-les-antifas-comme-terroristes-en-france

23/02/2026 09:34 par CAZA

Re Humm lou lou .
Sondage : 70% des français serait d’ accord pour que LFI soit d’estr^^êeeme gauche .
Et <<< LFI, c’est un parti anti-France >>> augure d’ une alliance des partis bourgeois avec le front nazional si JLM était au 2ème tour .
https://www.humanite.fr/politique/aurore-berge/lfi-cest-un-parti-anti-france-aurore-berge-reprend-une-expression-petainiste-pour-attaquer-la-gauche

23/02/2026 15:36 par lou lou la pétroleuse

A Caza
concernant les sondages, outre que je suis intimement convaincue que tu crois autant que moi leurs conclusions, je pense que les lecteurs consciencieux ne manqueront pas de citer les nombreux articles du GS sur ce sujet. Donc, je passe.

Sur l’article de l’Huma, je ne peux que rappeler ma tentative (censurée) d’expliquer à certain ex-militant du PCF que, contrairement à ce qu’il croit certainement toujours, ce n’est pas après mai 68 qu’a commencé le lent déclin du PCF, mais après les grande grèves de 47 et surtout de 48, qui ont été réprimées par le gouvernement socialiste avec une vigueur et une violence que je ne peux qualifier que d’exceptionnelles, malgré tout ce qu’on a connu depuis en matière de répression.
Il est évident qu’une grande partie des mineurs grévistes adhérait au PCF, mais le PCF n’a pas été capable de les défendre.

Pourquoi ? Parce que Staline ne voulait pas d’insurrection en Europe.
Voir à ce sujet l’article qui me semble tout à fait honnête de wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_des_mineurs_de_1948
Voir aussi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ves_de_1947_en_France

Les mineurs français n’ont pas été les seules victime de la dépendance des partis communistes à l’URSS et à son dirigeant d’alors : En Grèce, c’est l’ELA, l’armée populaire qui venait d’arracher la Grèce au joug nazi, qui a été condamnée et sacrifiée.
Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler voir l’article très succint de wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_populaire_de_lib%C3%A9ration_nationale_grecque

Je ne vais pas rappeler ici l’histoire des trahisons de la "social démocratie" en France et ailleurs (mais je rappelle quand même qu’avant d’être le leader national socialiste que tout le monde connait, Mussolini dirigeait le parti socialiste italien) que connaissent tous les lecteurs fidèles du GS, mais il me semble aujourd’hui indispensable de rappeler celles (plus discrètes et au départ sous influence) du PCF, dont ses militants les plus sincères ont été les premières victimes. Le PCF et ses militants (qui s’éclipsent peu à peu, les uns après les autres, chacun avec ses propres démotivations) sont restés depuis le cul entre deux chaises difficilement identifiables, et je crois que ça n’est pas près de s’arranger.

Tout ça pour dire qu’il ne faut pas pour autant nous résigner et renoncer à nos luttes, mais qu’il appartient à tous ceux qui veulent lutter pour la construction d’un monde plus équitable, d’étudier l’histoire de ceux qui les ont précédés, de définir collectivement leurs buts et méthodes, et de ne jamais renoncer à l’exercice de leur esprit critique.

23/02/2026 16:58 par legrandsoir

ma tentative (censurée)

LGS ne censure pas (sauf certains propos très spécifiques).
LGS modère des comportements, le non respect des règles du forum, etc.
Un limitateur de vitesse dans une voiture n’empêche pas de rouler - en respectant le code de la route.

24/02/2026 08:25 par CAZA

Oula lou lou piqure de rappel salutaire concernant ce dont est capable la bourgeoisie pour conserver ses privilèges .C’ est à la suite de ces évènements que mon père mineur n’ a plus jamais adhéré au PC et a considéré le PS comme des traitres à la " classe ouvrière ". J’ ai ai donc entendu parler toute mon enfance mais jamais dans le détail .Merci donc pour les liens .
Mais quel lien avec les français d’ aujourd’hui ? La police n’ a pas besoin d’ être épurée elle est raciste et front nazional , il n’ y a plus de presse d’ opposition au capitalisme et la dernière grève générale date de 1995 .
Au plan international ces français observent indifférents les américano/sioniste et leur propre gouvernement complice génocider les uns et faire la guerre ou le siège aux autres .

25/02/2026 11:20 par lou lou la pétroleuse

Le lien c’est l’indispensable solidarité à reconstruire entre tous ceux qui veulent donner le jour à un monde plus équitable. Y a du pain sur la planche !
Mais nous pouvons le faire. J’apprécie que LFI ait refusé de condamner la jeune garde, j’apprécie moins qu’elle ait voté la minute de silence. Mais j’admets qu’il ne devait pas être facile de s’y opposer vu le concert anti anti-fascistes de toute notre presse et de tous nos partis, de gauche compris, à ce moment là.

26/02/2026 06:43 par lou lou la pétroleuse

Souvenir d’un temps à retrouver :
https://contre-attaque.net/2026/02/25/quand-lantifascisme-netait-pas-une-insulte-mais-une-fierte-2/

Petite nuance : la ligue communiste n’était pas seule dans la rue, elle était le fer de lance remarquablement organisé d’une manifestation qui réunissait toute l’extrême gauche (maos, trotsks, anars, "inorganisés"), voire plus.
J’avais 26 ans, pas d’arme, ni de casque, et une trouille terrible, mais quand il fallait y aller, on y allait, même si on était incapable de jeter un pavé (question de muscles, mais aussi d’éducation). Les combattants étaient devant.

Ceux qui en ont pris plein la gueule cette fois-là, ce sont ceux qui se sont fait choper à proximité de la manif sans y avoir participé, les badauds en quelque sorte.

26/02/2026 09:17 par CAZA

Pour lou lou :
Sur les murs cette année là <<< libérez Krivine et Rousset >>>
https://lebouquinfrancais.fr/livre-50844327-rouge-n-213-hebdomadaire-de-la-ligue-communiste-liberez-krivine-et-rousset-1973.html

(Commentaires désactivés)