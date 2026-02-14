La pétrification civilisationnelle : de Cuba à Gaza

Il y a des périodes dans l’histoire où le concept de civilisation retient l’attention des historiens et des spécialistes en sciences sociales. Il y a environ un siècle, Owald Spengler, Arnold Toynbee et Pitirin Sorokin étaient les noms les plus éminents dans ce domaine. À la fin du siècle dernier, les études postcoloniales et Samuel Huntington, avec son ouvrage Le choc des civilisations, ont marqué un regain d’intérêt pour l’idée de civilisation, bien qu’avec des objectifs opposés : les études postcoloniales critiquaient l’eurocentrisme, tandis que Huntington le défendait contre les menaces chinoises et islamiques. Malgré toutes leurs différences, ces études partageaient une idée centrale : la concurrence, la rivalité et la succession entre les civilisations. Et l’Occident était toujours au centre de l’attention.

Plus récemment, le thème de la civilisation a émergé dans un nouveau contexte : la manière dont la civilisation, quelle qu’elle soit, définit sa relation avec la nature. C’est sans aucun doute le thème du présent et de l’avenir. Et jusqu’à il y a quelques années, nous étions convaincus que, compte tenu de l’effondrement écologique imminent, la présence de ce thème était irréversible. Mais soudain, grâce au phénomène Donald Trump et à tout ce qui fait de lui le sujet d’actualité numéro un dans la plupart des pays du monde, le thème des relations entre civilisation et nature a de nouveau disparu et, à sa place, le thème de la rivalité entre civilisations est revenu à l’ordre du jour politique sous différents noms, tels que les rivalités entre impérialismes, le conflit entre les États-Unis et la Chine et la lutte entre démocraties et autocraties. Dans ce texte, je n’ai pas l’intention d’entrer dans le débat civilisationnel dans toutes ses dimensions. Je me limiterai à un problème spécifique.

Notre époque marque le début d’une période civilisationnelle que j’appelle, en m’inspirant des travaux d’Arnold Toynbee, la pétrification. Il s’agit d’un débat occidental. La pétrification est une période de déclin prolongé au cours de laquelle une civilisation donnée cesse de répondre aux défis, perd son énergie créative et spirituelle et adopte des formes hiérarchiques rigides. La pétrification peut retarder le moment de la désintégration et de la dissolution. Même en admettant que, dans le passé, chaque civilisation, suivant son cheminement de naissance, de croissance, de maturité, de désintégration et de dissolution, a fini par être remplacée par un ennemi extérieur qu’elle désignait comme la barbarie, je crois que ce qu’on appelle la civilisation occidentale est aujourd’hui en état de pétrification.

Il s’agit d’un état qui, bien qu’il semble dominé par un rythme effréné, est en fait une période de stagnation. La stagnation n’est pas le résultat de l’immobilité. Elle est plutôt le résultat d’une lutte acharnée entre les énergies civilisationnelles restantes et les énergies barbares que la civilisation elle-même a créées. En d’autres termes, le déclin ne provient pas d’un ennemi extérieur qui, dans le passé, était généralement qualifié de barbarie. Il découle plutôt d’une barbarie interne qui, comme un cancer, mène une guerre sans merci contre la vie de la civilisation. La meilleure définition de ce type de pétrification est donnée par le dramaturge grec antique Ménandre, lorsqu’il déclare : « les choses pourrissent à cause des maux qui leur sont inhérents ».

Éliminer toute possibilité d’innovation civilisationnelle

La pétrification de la civilisation occidentale prend une forme spécifique. La barbarie interne consiste à ne donner aucune chance à toute énergie innovante ou créative qui surgit en son sein, tant que la minorité au pouvoir la considère comme une menace. Plus la minorité est petite, plus elle est susceptible de voir de grandes menaces dans des actions qui n’en sont pas, ou, si elles en sont, ce sont des défis auxquels une civilisation non pétrifiée répondrait de manière créative.

Pour me limiter à la période la plus récente, les cas suivants ont quelque chose en commun : Cuba (1959-), Chili (1970-1973), Iran (1979-), Venezuela (1999-), Gaza (2006-2026). Dans tous ces pays, il y a eu des tentatives, certaines plus audacieuses que d’autres, de construire une alternative à l’orthodoxie capitaliste néolibérale, tant sur le plan économique que politique. Dans tous ces pays, ces tentatives ont été neutralisées, boycottées et réprimées par des forces extérieures hostiles.

Cuba

Cuba a commencé comme une alternative démocratique révolutionnaire et s’est rapidement transformée en une alternative socialiste et internationaliste. Les peuples d’Afrique, en particulier ceux d’Angola et du Mozambique, ne pourront jamais rembourser leur dette envers Cuba, tant en termes d’indépendance (Angola, bataille de Cuito Canavale) qu’en termes de formation de générations de jeunes éduqués pour poursuivre la tâche de l’indépendance (Mozambique et les centaines d’enfants pauvres qui ont fréquenté l’île de l’éducation à Cuba). Cuba n’a jamais pu développer son programme politique et social sans subir les tentatives d’étouffement des États-Unis. Les premières sanctions remontent à 1962 et interdisaient presque toutes les transactions commerciales et financières. Elles ont été renforcées au fil des décennies, avec la loi Torricelli (1992) et la loi Helms-Burton (1996), qui ont étendu la nature extraterritoriale des sanctions.

Il y a eu plusieurs tentatives d’invasion. La principale tentative d’invasion de Cuba a été l’invasion ratée de la baie des Cochons (avril 1961), une opération de la CIA avec des exilés cubains pour renverser Fidel Castro. Il y a eu des centaines de tentatives d’assassinat contre Castro, certaines impliquant des cigares empoisonnés, des combinaisons de plongée infectées par la tuberculose et des stylos à bille explosifs. La mafia a parfois été recrutée pour mener à bien l’assassinat, qui a toujours échoué. Comme tout a toujours échoué, l’impérialisme américain veut désormais rendre la vie impossible sur l’île, condamnant ses habitants à l’obscurité, à la faim et à la mort par des maladies évitables, grâce à un blocus total qui inclut l’approvisionnement en pétrole. Cela signifie l’étouffement total de l’île, une nouvelle Riviera en devenir, cette fois en concurrence avec Miami, où les Cubains restants sont condamnés à être les esclaves d’hôtels cinq étoiles et de condominiums de luxe.

Nous ne pourrons jamais connaître le potentiel du projet innovant de Cuba, qui tirait à l’origine son idéologie de la Conférence de Bandung et du Mouvement des pays non alignés (ni capitalisme occidental ni socialisme soviétique). Cuba a vécu pendant plus de soixante-dix ans sous le régime le plus sévère de sanctions et d’embargos, qui n’a connu qu’un léger répit pendant l’ère Barak Obama.

Chili

Le Chili (1970-1973) a été une autre innovation de grande envergure en Amérique latine. Alors qu’à Cuba, la prise du pouvoir avait été violente et s’était faite par la lutte armée, au Chili de Salvador Allende, le projet socialiste est arrivé au pouvoir démocratiquement en remportant les élections. Si l’idéologie libérale américaine était sincère, il n’y aurait rien à redire, puisque le projet socialiste chilien est arrivé au pouvoir par les urnes. Cela signifiait que la lutte armée n’était pas le seul moyen de résister à l’injustice et à l’inégalité. Mais le problème n’était pas la démocratie, c’était le contrôle des ressources naturelles, en particulier du cuivre. C’est pourquoi Henry Kissinger a promis à l’époque que, en réponse à l’acte de désobéissance du Chili, les États-Unis « feraient hurler l’économie chilienne ». Et c’est ce qu’ils ont fait, avec des boycotts et des embargos, avec l’endoctrinement de l’armée, avec des infiltrations de la CIA qui ont encouragé des grèves, notamment celle des camionneurs, qui ont paralysé le pays. Comme Allende n’avait pas la majorité au Parlement, il a eu recours aux lois de la brève démocratie socialiste de 1932 (nationalisation des mines de cuivre). Confronté à ces attaques internes et externes, Allende fut incapable de mettre en œuvre son programme. Il tomba le 11 septembre 1973.

Iran

En 1979, l’Iran se libéra du monarque fantoche Shah de Perse (Reza Pahlavi), qui avait été installé au pouvoir par un coup d’État de la CIA contre Mossadegh en 1952. C’est une révolution populaire qui a porté au pouvoir un chef religieux, l’ayatollah Khomeini. Quelle que soit l’évaluation que l’on puisse faire de cette révolution politique, il est important de noter qu’elle a été dès le départ soumise à des embargos et à des sanctions de la part des États-Unis, ce qui a fortement limité les possibilités de développement de cette innovation politique à la fin du XXe siècle. La théocratie iranienne n’a pas complètement supprimé les élections (contrairement aux États du golfe Persique), a encouragé le développement scientifique et technologique et a cherché à créer des zones d’influence en dehors de l’Iran par le biais de la religion (le mouvement islamique chiite). Au fil des ans, plusieurs mouvements, notamment féminins, ont vu le jour pour approfondir la démocratie et éliminer la discrimination sexuelle. Mais toutes les protestations ont été exploitées et, en partie, provoquées par des agents des services secrets étrangers : le MI6 du Royaume-Uni, la CIA des États-Unis et le Mossad d’Israël. Les émeutes les plus récentes, dues à une attaque spéculative délibérée contre la monnaie iranienne, étaient des formes légitimes de protestation qui ont été exploitées et intensifiées par des forces politiques extérieures. On sait aujourd’hui que bon nombre des décès de manifestants ont été causés par des agents du MI6, du Mossad et de la CIA. Rien de tout cela n’a empêché l’Union européenne de déclarer de manière imprudente et servile que les Gardiens de la révolution iranienne étaient une organisation terroriste. Une fois de plus, les mécanismes d’évolution interne des innovations ont été bloqués ou infiltrés afin d’empêcher toute évolution créative de la proposition iranienne. Il n’est pas nécessaire d’être d’accord avec celle-ci pour souhaiter que son évolution soit le fruit d’une dynamique interne et non d’une infiltration externe.

Venezuela

Hugo Chávez est à l’origine de l’innovation politique la plus progressiste et internationaliste en Amérique latine à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Après une tentative de coup d’État en 1992, Chávez a été élu président du Venezuela en 1998 et a dirigé le pays jusqu’en 2013. Au cours de cette période, Chávez a non seulement mis en œuvre des politiques qui ont considérablement amélioré la vie de la grande majorité de la population (les misiones), mais il a également modifié la géopolitique de la région, la rendant plus indépendante des États-Unis, soutenant des régimes hostiles aux États-Unis (comme l’approvisionnement en pétrole de Cuba) et créant des institutions de coopération régionale telles que la CELAC, l’UNASUR, l’ALBA, la Banque du Sud et Telesur. En outre, il était un fervent partisan de la coopération Sud-Sud, ouvrant l’Amérique latine à des relations plus étroites avec l’Afrique, la Chine et la Russie. Il a cherché à combiner la démocratie représentative avec la démocratie participative par le biais du pouvoir communal. Là encore, il n’est pas nécessaire d’être d’accord avec toutes les innovations, et encore moins avec celles qui ont suivi la mort de Chávez. Je les ai moi-même critiquées à l’époque. L’important serait de laisser les Vénézuéliens élaborer des mesures pour corriger les excès du régime. Et, en fait, une opposition démocratique a été créée, que les États-Unis ont cherché à diviser afin de favoriser les courants les plus extrémistes et les moins souverainistes, comme ils l’avaient fait en Syrie et dans tant d’autres pays. Ils ont même proclamé comme président légitime du Venezuela un député qui avait décidé de se déclarer tel sur une place de Caracas. Et, à la stupéfaction des démocrates libéraux convaincus, cette « nomination » a été ratifiée par l’Union européenne.

Après la mort d’Hugo Chávez, le Venezuela a été soumis à de multiples sanctions économiques qui ont coûté au pays l’émigration de millions de Vénézuéliens. Une fois de plus, la dynamique interne de l’évolution du régime a été pervertie par des influences extérieures. Sans se soucier de la démocratie vénézuélienne ni du sort des émigrants dispersés à travers le continent, Donald Trump a ordonné l’arrestation du président légitime d’un pays souverain et l’a fait transférer à New York pour être jugé selon la loi américaine. C’était le moyen le plus rapide qu’il ait trouvé pour contrôler le pétrole et les minerais du Venezuela et empêcher ainsi la Chine d’y avoir accès.

Gaza

Les élections législatives palestiniennes de 2006 ont été remportées par le Hamas (74 des 132 membres du Conseil législatif palestinien). Tous ceux qui s’intéressaient à la cause palestinienne étaient conscients de la corruption de l’Autorité palestinienne contrôlée par le Fatah. Les élections ont été jugées libres et équitables par les observateurs internationaux. Mais rapidement, le monde dit occidental, sous la pression d’Israël et des États-Unis, s’est mobilisé pour empêcher le Hamas de prendre le pouvoir. L’histoire est bien connue. Peu après, le Hamas a été réduit à contrôler la bande de Gaza, qui a été transformée en le plus grand camp de concentration du monde. Si l’on analyse le programme politique du Hamas, il n’est pas très différent de celui des social-démocraties européennes. Il s’agissait de propositions politiques qui auraient certainement amélioré les conditions de vie des Palestiniens.

Il n’était pas possible de les mettre en pratique car Israël contrôlait chaque détail de la vie dans la bande de Gaza, qui pouvait entrer et sortir, et ce qui pouvait entrer et sortir. Ils ont même défini le « régime alimentaire humanitaire minimum », qui calculait les calories dont les habitants de Gaza avaient besoin pour survivre. De nombreux produits de consommation courante en Israël étaient interdits dans la bande de Gaza. Le chômage des jeunes atteignait 60 %. Pour eux, qui constituaient la majorité de la population palestinienne, il n’y avait ni présent ni avenir.

Face à ce scandale, les médias du monde entier ont gardé le silence. On ne parlait que de la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes grâce aux accords d’Abraham. Personne ne parlait du camp de concentration de Gaza. Nous savons que le Hamas remettait en cause l’existence de l’État d’Israël. Mais quel démocrate convaincu peut aujourd’hui défendre l’existence de l’État d’Israël après le génocide perpétré à Gaza ? Après tout, l’État d’Israël a été créé pour coexister sur un pied d’égalité avec l’État palestinien, qui, soit dit en passant, regroupait la majorité de la population palestinienne. À la lumière du droit international et du droit de la guerre, l’État d’Israël est aujourd’hui un État paria responsable de génocide et de nettoyage ethnique, comme en témoigne le meurtre intentionnel de milliers d’enfants, qui auraient été l’avenir de la Palestine.

Qu’ont en commun ces cas si différents ?

Ce qu’elles ont en commun, c’est l’impossibilité pour ces innovations politiques de mettre en œuvre leurs propositions sans ingérence extérieure néfaste. Je le répète, nous ne sommes pas obligés d’être d’accord avec elles. Mais nous ne pouvons pas non plus être en désaccord avec elles, car elles n’ont en fait jamais été mises en pratique. Les minorités dominantes dans le monde, que j’appelle les impérialistes, ont très tôt commencé leur travail de boycott et de répression, annonçant à une opinion publique complaisante que l’expérience échouerait. Et bien sûr, elle devait échouer, compte tenu de tout ce qu’elles ont fait pour la faire échouer. Les minorités impériales ont toujours raison, car elles ont (presque) toujours le pouvoir de transformer la réalité afin de prouver qu’elles ont raison. Les politiques divergent, mais les résultats convergent. Quelle est la différence entre raser les bâtiments de Gaza et tuer des Palestiniens, et rendre la vie impossible à Cuba, affamer les Cubains ou les forcer à se jeter à la mer au risque de se noyer ?

La répression de toute innovation qui menace les minorités qui dominent le monde crée la rigidité que j’ai appelée, à la suite de Toynbee, la pétrification. On peut dire que la pétrification s’est aggravée de manière exponentielle après la fin de l’Union soviétique. Aussi difficile que cela puisse être à accepter pour les anticommunistes dogmatiques et les guerriers de la guerre froide, l’existence de l’URSS a été, pendant quatre-vingts ans, le garant de la vitalité de la civilisation occidentale. Avec sa disparition, la pétrification de la civilisation dite occidentale s’est intensifiée à tel point qu’elle risque elle-même de s’effondrer. Lorsque les entrepreneurs de la pétrification ne parviendront pas à pétrifier tout ce qu’ils identifient comme une menace, ils finiront par se pétrifier eux-mêmes. Ce sera le moment de la désintégration et de la dissolution. La question de savoir si cela nécessitera une troisième guerre mondiale reste ouverte.

Boaventura de Sousa Santos