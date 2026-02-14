Blocus des Etats-Unis contre Cuba : Que cherchent-ils à obtenir ?

Jason Hickle

Pour comprendre à quel point le blocus américain contre Cuba est monstrueux, réfléchissez à l’issue finale. Que cherchent-ils à obtenir ?

L’objectif est clairement d’affamer la population jusqu’à ce qu’elle soit trop faible pour résister à une invasion, ou tellement désespérée qu’elle accepte le contrôle américain.

Pour y parvenir, les États-Unis doivent prévoir une famine très grave dans le pays.

Car n’oubliez pas que les Cubains ont mené une révolution contre une dictature soutenue par les États-Unis et qu’ils luttent pour survivre sous le blocus américain depuis un demi-siècle. Ils n’abandonneront pas facilement leur souveraineté, ils se battront jusqu’au bout, et les États-Unis le savent.

Les États-Unis se préparent à commettre des crimes génocidaires. Ils ont soutenu le génocide à Gaza précisément afin de créer un précédent qui leur permettrait de faire de même.

C’est de la barbarie pure et gratuite. Toute personne décente ayant un minimum de valeurs humaines doit résister de toutes ses forces à cette campagne.

Jason Hickle
@jasonhickel

 https://x.com/jasonhickel/status/2021552585941889464
  Cuba

COMMENTAIRES  

14/02/2026 10:21 par Palamède Singouin

A propos de Gaza, j’évoquai récemment les similitudes de sa destruction et avec celle de Carthage par Rome il y a quelques 2200 ans.
Le cas de Cuba évoque plutôt le siège de l’ile de Milos il y a 2400 ans par la "démocratie" athénienne qui se termina par le massacre de toute la population en âge de porter des armes et la mise en esclavage et la déportation de tous les autres.
Cette épisode sera l’occasion pour Thucydide d’écrire son célèbre "Dialogue des Méliens et des Arhéniens", texte fondateur de l’étude des relations internationales.
Il en ressort que dans les rapports entre cités de puissances inégales, la force prime le droit.

Nous y revoilà, grâce aux Etats-Unis d’Amérique et à Israël. Sous le regard ému de l’Europe.

14/02/2026 11:42 par Zéro...

Les USA se foutent de ce qui peut arriver aux Cubains comme ils se sont foutus de ce qui est arrivé aux Irakiens après dix ans d’embargo sur tout qui se sont traduits par un million de morts de faim et par manque de soins !!

Comme cela ne suffisait pas, ils ont ensuite rasé l’Irak.

« La fin justifie les moyens »...

14/02/2026 17:04 par Josy

Ils aiment tuer et détruire : esclaves du veau d’or.

15/02/2026 01:30 par Jag Michel

Quelle peste que ce voyou étasunien, ...et ça ne date pas d’hier. Que faire contre ce monstre ? J’étais porté à faire la distinction entre peuple et dirigeants, à tenir compte de la désinformation qu’il subit, mais à constater ce que cet empire à velléité unipolaire fait partout sur la planète aux yeux et aux vues de tous, je me dis que ce peuple ignare, soumis à son oligarchie, complice peut-être, est en partie responsable des actes de son « gouvernement », de l’État profond comme l’était le peuple allemand lors de la deuxième guerre mondiale. C’est à ce même peuple d’agir contre sa « psychopathocratie ». Qu’attendent les victimes de cet empire pour frapper les États-Unis directement par les bombes ou une propagande destinée au peuple ?

16/02/2026 12:14 par sylvain

Ce n’est pas gratuit. C’est pas cher et ça peut rapporter gros

21/02/2026 01:18 par Carlos Ducasse

Ce qu’ils veulent ? Gazaifier Cuba : tout raser et construire un complexe hotelier pour les retraités Americains

21/02/2026 14:23 par va savoir

je ne suis pas certaine de comprendre ce que veulent obtenir les USA à Cuba derrière les objectifs clairement affichés depuis tant de décennies, cependant le commentaire de jag michel m’interpelle :

je me dis que ce peuple ignare, soumis à son oligarchie, complice peut-être, est en partie responsable des actes de son « gouvernement », de l’État profond comme l’était le peuple allemand lors de la deuxième guerre mondiale.

j’ai cru qu’il parlait de la France, la nôtre. Peut-être

Qu’attendent les victimes de cet empire pour frapper les États-Unis directement par les bombes ou une
propagande destinée au peuple ?

Déjà, il faudrait que les victimes aient les moyens de leurs "représailles" quant au terme propagande, je lui préfèrerais information, vérité, éveil

22/02/2026 03:39 par Carlos Ducasse

P.S.
(Oups) : Ce n’est pas un Hazard si les dossiers Esptein sont publiés simultanément à l’operation Maduro qui apparut en survet style Epstein...
Cuba tout comme l’Iran on une armée qui est le Peuple lui-même armé

(Commentaires désactivés)