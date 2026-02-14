Blocus des Etats-Unis contre Cuba : Que cherchent-ils à obtenir ?

Pour comprendre à quel point le blocus américain contre Cuba est monstrueux, réfléchissez à l’issue finale. Que cherchent-ils à obtenir ?

L’objectif est clairement d’affamer la population jusqu’à ce qu’elle soit trop faible pour résister à une invasion, ou tellement désespérée qu’elle accepte le contrôle américain.

Pour y parvenir, les États-Unis doivent prévoir une famine très grave dans le pays.

Car n’oubliez pas que les Cubains ont mené une révolution contre une dictature soutenue par les États-Unis et qu’ils luttent pour survivre sous le blocus américain depuis un demi-siècle. Ils n’abandonneront pas facilement leur souveraineté, ils se battront jusqu’au bout, et les États-Unis le savent.

Les États-Unis se préparent à commettre des crimes génocidaires. Ils ont soutenu le génocide à Gaza précisément afin de créer un précédent qui leur permettrait de faire de même.

C’est de la barbarie pure et gratuite. Toute personne décente ayant un minimum de valeurs humaines doit résister de toutes ses forces à cette campagne.

Jason Hickle

@jasonhickel