« Lorsque les gouvernements imposent des sanctions collectives, les citoyens ont le devoir d’agir », a déclaré David Adler de Progressive International, l’un des organisateurs de la flottille « Our America » à destination de Cuba.

Les organisateurs soulignent que l’administration Trump a intensifié le blocus de Cuba par des mesures punitives et défendent « le droit de chaque nation à vivre, se développer et décider de son propre avenir, libre de toute intimidation ». L’annonce de cette flottille intervient le jour même de l’arrivée à La Havane de deux navires transportant de l’aide humanitaire en provenance du Mexique, et alors que d’autres pays ont également annoncé leur soutien.

Une coalition internationale regroupant des mouvements sociaux, des syndicats et des organisations humanitaires a annoncé le lancement d’une mission maritime baptisée « Our America » (Notre Amérique) visant à transporter de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité aux communautés cubaines confrontées à de graves pénuries, dans un contexte de renforcement du blocus américain contre l’île des Caraïbes.

La flottille, dont le nom est inspiré d’un essai publié en 1891 par le héros national cubain José Martí, appareillera le mois prochain avec un groupe de volontaires pour transporter de l’aide humanitaire à Cuba. Cette décision fait suite à « une situation qui se détériore rapidement et au durcissement des sanctions et restrictions américaines », qui ont « perturbé les importations de carburant, cloué les avions au sol et contraint le pays à mettre en œuvre des mesures d’économie d’urgence », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

« Nous nous préparons à naviguer vers Cuba pour la même raison que celle qui nous a poussés à rejoindre Gaza avec la flottille Sumud Global : briser le blocus, acheminer de la nourriture et des médicaments, et démontrer que la solidarité peut franchir toutes les frontières et tous les océans », a déclaré David Adler, membre de Progressive International, l’un des organisateurs de la flottille « Notre Amérique ».

Le militant américain a ajouté que les conséquences du blocus se traduisent par « des pharmacies vides, des vols annulés et des familles privées d’électricité et de carburant ».

Plusieurs organisateurs de cette initiative ont participé à la Flottille Sumud mondiale, qui a tenté d’acheminer de l’aide humanitaire à la bande de Gaza en août et septembre 2025 afin de briser le blocus israélien.

« Lorsque des gouvernements imposent une punition collective, les citoyens ont le devoir d’agir », a souligné Adler, qui s’est rendu à Gaza l’année dernière en tant que Juif américain.

Thiago Avila, l’un des principaux artisans de la Flottille Sumud mondiale à Gaza, a affirmé que l’objectif de la mission n’est pas seulement d’apporter une aide matérielle, mais aussi de « faire passer le message que le peuple cubain n’est pas seul », soulignant qu’à Gaza comme à Cuba, c’est la population civile qui subit les conséquences de cette punition collective.

Le député britannique Jeremy Corbyn, membre du Conseil international progressiste, a souligné que l’embargo américain « tente, depuis plus de soixante ans, d’étouffer l’exemple de Cuba », un pays qui, malgré les difficultés économiques, a mis en place un système de santé universel et atteint une espérance de vie comparable, voire supérieure, à celle des États-Unis, dont la politique vise précisément à entraver et à saper ces progrès.

M. Corbyn a fait remarquer que l’administration Trump a intensifié le blocus de l’île par des mesures punitives et a insisté sur la nécessité d’exiger « le droit de chaque nation à vivre, à se développer et à décider de son propre avenir, libre de toute intimidation ».

La coalition a lancé un site web pour recueillir des soutiens et tiendra sa première assemblée dimanche afin de finaliser la planification logistique, de coordonner les bénévoles et de gérer l’approvisionnement en matériel humanitaire.

Les organisateurs indiquent que le durcissement des sanctions américaines a perturbé les importations de carburant, cloué les avions au sol et contraint le pays à adopter des mesures d’austérité, provoquant des coupures de courant et limitant l’accès à l’essence, avec des répercussions sur les habitations, les établissements médicaux et les infrastructures essentielles.

L’annonce de la flottille « Notre Amérique » intervient deux jours après que le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé son inquiétude face à la pénurie croissante de carburant à Cuba et à ses conséquences pour la population, précisant que l’ONU travaille avec le gouvernement cubain pour « apporter un soutien accru » à l’île.

Source Telesur