Vous posez la mauvaise question à la mauvaise personne. Vous vous adressez à quelqu’un qui a grandi sous l’emprise de la puissance occidentale, pas à quelqu’un qui a appris la géopolitique sur Netflix.

Je n’ai aucun problème à condamner l’impérialisme « de tous bords ». J’ai un problème à prétendre que tous les « bords » sont égaux alors qu’un bloc :

A construit plus de 800 bases militaires à l’étranger.

Contrôle la monnaie de réserve mondiale.

Contrôle le principal mécanisme de sanctions.

A renversé des dizaines de gouvernements sur tous les continents.

Et soutient le dernier camp de concentration à ciel ouvert à Gaza tout en qualifiant cela d’« autodéfense ».

Ce bloc n’est pas la Russie. Ce bloc n’est pas la Chine. Ce bloc, ce sont les États-Unis, leurs vassaux européens et leur petit chien d’attaque colonisateur en Asie occidentale.

Soyons donc précis.

Lorsque la Russie intervient en Ukraine, l’Occident parle d’« impérialisme pur et simple ».

Lorsque l’OTAN s’étend vers l’est depuis 30 ans, déchire les traités de contrôle des armements, soutient les coups d’État à Kiev et transforme l’Ukraine en base opérationnelle avancée, ce n’est en quelque sorte pas de l’impérialisme, mais simplement une « architecture de sécurité ».

Lorsque la Chine insiste sur le fait que Taïwan fait partie de son espace historique et juridique, c’est de l’« agression ».

Lorsque les États-Unis envoient des navires de guerre à 10 000 kilomètres de chez eux, encerclent la Chine avec des bases et des missiles, arment les séparatistes et parlent ouvertement de « contenir » la croissance chinoise, cela est présenté comme une « défense de la démocratie ».

Vous voyez le schéma, n’est-ce pas ?

Vous me demandez uniquement « Pourquoi ne condamnez-vous pas la Russie et la Chine ? » parce que vous baignez dans un discours où ce que font Washington et Bruxelles n’est jamais qualifié d’empire, mais seulement d’« ordre », de « stabilité » ou de « fondé sur des règles ».

Permettez-moi de clarifier ma position :

Si demain Moscou commence à voler les ressources d’autres peuples, à installer des régimes fantoches sur d’autres continents et à sanctionner des populations entières jusqu’à les affamer, j’appellerai cela de l’impérialisme.

Si Pékin commence à organiser des coups d’État en Amérique latine, à écraser les économies africaines avec des conditions à la manière du FMI et à construire des sites secrets à la manière de Guantánamo, j’appellerai cela de l’impérialisme.

Mais ce n’est pas là où nous en sommes. À l’heure actuelle, voici ce que je constate :

La Russie réagit à 30 ans d’encerclement par l’OTAN à ses propres frontières, affirmant les lignes rouges que tout État sérieux tracerait pour défendre sa survie.

La Chine réagit stratégiquement à un siècle d’humiliation, se reconstruisant avec discipline et patience, et sécurisant sa propre périphérie contre une marine étrangère qui n’a aucune raison légitime d’être à ses portes, si ce n’est pour la maintenir sous contrôle.

Vous voulez traiter cela comme équivalent à :

L’Irak en 2003, une guerre choisie basée sur des mensonges.

La Libye en 2011, une « zone d’exclusion aérienne » qui s’est transformée en destruction de l’État.

L’Afghanistan, 20 ans d’occupation puis abandon.

Le Chili, le Congo, l’Indonésie, l’Iran, le Guatemala, le Vietnam, le Nicaragua, la Grenade, le Panama, la Yougoslavie, la Syrie, la liste est presque infinie.

Donc non, je ne critique pas « uniquement » l’impérialisme occidental. Je critique le centre de gravité de l’impérialisme.

Si un tigre vous mord une fois et qu’un moustique vous pique trois fois, vous n’écrivez pas un long essai sur « les deux côtés de la morsure ». Vous vous occupez d’abord de l’animal qui peut réellement vous tuer.

C’est ce que fait le Sud global.

Vous demandez : « Pourquoi ne pas condamner ce que fait la Russie en Ukraine ? »

Parce que tous les politiciens et journaux occidentaux en parlent déjà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en supprimant soigneusement le contexte de l’OTAN, du coup d’État et de la guerre par procuration qui y a conduit. Ma voix n’est pas nécessaire pour renforcer la machine de propagande la plus bruyante de la planète.

Vous demandez : « Pourquoi ne pas condamner ce que la Chine veut faire à propos de Taïwan ? »

Parce que pendant 150 ans, les navires, les soldats, les missionnaires et les banquiers européens et américains ont découpé l’Asie en zones comme s’ils découpaient un gâteau.

La Chine qui tente d’assurer la réunification, quel que soit votre avis à ce sujet, n’est pas dans la même catégorie que les Européens qui ont traversé les océans pour découper des continents qui ne les ont jamais menacés.

La Russie veut une zone tampon de sécurité à sa frontière immédiate après des siècles d’invasions occidentales.

La Chine veut mettre fin à une guerre civile et empêcher une alliance militaire hostile de transformer son porche en porte-avions de l’OTAN.

Les États-Unis veulent que personne, nulle part, n’ait la possibilité de dire « non » à leurs sanctions, à leur système monétaire, à leurs bases, à leurs vetos, à leurs bombardements.

Vous pouvez prétendre que ce sont tous des « impérialismes » sur le même plan moral. Je ne le fais pas. Je vis dans un monde où :

Washington arme Israël tout en effaçant les Palestiniens en temps réel.

Bruxelles donne des leçons à l’Afrique sur les « valeurs » tout en soutenant les systèmes monétaires néocoloniaux français.

La même Europe qui a affamé ma partie du monde à travers ses colonies qualifie désormais le gaz russe de « menace pour la sécurité » et les investissements chinois de « guerre économique ».

Vous voulez me parler d’« équilibre » ? Voici mon équilibre :

Les États-Unis, l’Europe et Israël sont aujourd’hui les principaux axes de la violence mondiale.

La Russie et la Chine sont des grandes puissances qui ont leurs propres intérêts, mais ce sont aussi elles qui s’opposent à un ordre unipolaire qui étrangle le Sud depuis des générations.

Si un jour elles deviennent ce que l’Occident est aujourd’hui, je me retournerai aussi contre elles.

D’ici là, je sais d’où vient la principale menace.

Sony Thăng

https://x.com/nxt888/status/2018682832370176266