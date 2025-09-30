Reportage LGS : à quelques euros de Moscou.

Plus que deux semaines avant de clôturer la cagnotte pour le reportage du Grand Soir. Plus que deux semaines pour augmenter la somme et tenter d’atteindre les 3 500 euros. Avec l’argent récolté, nous serons en mesure d’envoyer nos deux journalistes (Loïc et Erwan) à Moscou afin qu’ils puissent rencontrer les camarades russes mais aussi se rendre dans le Donbass. Comme à chaque fois, le résultat de ce reportage sera publié sur notre chaîne YouTube. Amis lecteurs, à vous de jouer  ! Et encore mille fois merci à celles et ceux qui ont déjà donné.

Lien de la cagnotte : https://www.lepotcommun.fr/pot/w5v7val7

