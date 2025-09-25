Trump : son discours hallucinant aux Nations Unies

25/09/2025 12:52 par Vincent

Voici un (court) extrait du discours de Vladimir Poutine le 7 novembre 2024 lors de la réunion du club de discussion de Valdaï :

(Vous me direz ensuite si ça ressemble à du Trump.)

[...] " Depuis le milieu du siècle dernier, lorsque le nazisme – l’idéologie la plus vicieuse et la plus

agressive, fruit des contradictions les plus vives de la première moitié du XXe siècle – a été vaincu

grâce aux efforts conjoints et au prix d’énormes pertes, l’humanité est confrontée à la tâche d’éviter

la résurgence d’un tel phénomène et la répétition des guerres mondiales. Malgré tous les zigzags et

les escarmouches locales, le vecteur général était déterminé à l’époque. Il s’agissait du rejet radical

de toute forme de racisme, de la destruction du système colonial classique et de la croissance du

nombre de participants à part entière à la politique internationale – l’exigence d’ouverture et de

démocratie dans le système international était évidente, – du développement rapide de différents

pays et régions, de l’émergence de nouvelles approches technologiques et socio-économiques visant

à élargir les possibilités de développement et à accroître la prospérité. Bien sûr, comme tout

processus historique, cela a donné lieu à un conflit d’intérêts. Mais, je le répète, il y avait un désir

général d’harmonisation et de développement dans tous les aspects de ce concept.

Notre pays, qui était à l’époque l’Union soviétique, a largement contribué à la consolidation de ces

tendances. L’URSS a aidé les États qui s’étaient libérés de leur dépendance coloniale ou

néocoloniale, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient ou en Amérique latine.

Et permettez-moi de vous rappeler particulièrement que c’était l’Union soviétique qui, au milieu des

années 80, a prôné la fin de la confrontation idéologique, le dépassement de l’héritage de la guerre froide, en fait, le dépassement de la guerre froide elle-même et de son héritage, ces barrières qui

empêchaient l’unité du monde et son développement global.

Oui, nous avons une attitude complexe à cette période, compte tenu de ce que la direction politique

du pays à l’époque a fini par devenir. Nous devons faire face à certaines des conséquences

tragiques, les surmonter encore aujourd’hui. Mais l’élan lui-même, je tiens à le souligner, l’élan

même, bien qu’injustement idéaliste de la part de nos dirigeants et de notre peuple, parfois même

l’approche naïve, comme nous le voyons aujourd’hui, étaient sans aucun doute dictés par des

souhaits sincères de paix et de bien commun, qui sont en fait historiquement inhérents au caractère

de notre peuple, à ses traditions, à son système de valeurs, à ses coordonnées spirituelles et morales.

Mais pourquoi de telles aspirations ont-elles abouti à des résultats opposés ? Telle est la question.

Nous connaissons la réponse ; je l’ai déjà mentionnée à maintes reprises, d’une manière ou d’une

autre. Parce que l’autre camp de la confrontation idéologique a perçu les événements historiques en

cours non pas comme une chance de réorganiser le monde sur la base de nouveaux principes justes,

mais comme son triomphe, sa victoire, la capitulation de notre pays face à l’Occident, et donc

comme une occasion d’établir sa propre domination complète par le droit du vainqueur.

J’en ai déjà parlé une fois, maintenant juste en passant, je ne citerai pas de noms. Au milieu des

années 90, voire à la fin des années 90, l’un des hommes politiques américains de l’époque a

déclaré : désormais, nous traiterons la Russie non pas comme un ennemi vaincu, mais comme un

instrument abruti entre nos mains. Telle était la ligne directrice. Un manque de largeur de vues, de

culture générale, de culture politique. Une incompréhension de ce qui se passe et une

méconnaissance de la Russie. La mauvaise interprétation par l’Occident de ce qu’il considérait

comme les résultats de la guerre froide, son avidité géopolitique sans limite et sans précédent, et la

manière dont il a commencé à remodeler le monde à sa guise, sont les véritables origines des

conflits de notre ère historique, à commencer par les tragédies de la Yougoslavie, de l’Irak, de la

Libye, et aujourd’hui de l’Ukraine et du Proche-Orient.

Il a semblé à certaines élites occidentales que ce monopole, leur monopole, le moment de

l’unipolarité au sens idéologique, économique, politique et même en partie militaro-stratégique,

était le terminus. Ça y est, nous y sommes. « Arrête-toi, l’instant ! Tu es si beau ! » Comme on l’a

annoncé avec arrogance à l’époque, c’était presque la fin de l’Histoire.

Il n’est pas nécessaire d’expliquer au public présent ici à quel point ce jugement s’est avéré myope

et erroné. L’Histoire n’est pas terminée ; au contraire, elle est simplement entrée dans une nouvelle

phase. Et ce n’est pas à cause de ce que quelques ennemis malveillants, concurrents, éléments

subversifs aient empêché l’Occident d’établir son système de pouvoir mondial.

Soyons honnêtes, après la disparition de l’URSS – le modèle de l’alternative socialiste

soviétique – il a semblé à plusieurs dans le monde que le système monopolisé se fût installé pour

longtemps, presque pour toujours, et qu’il ne s’agît que de s’y adapter. Mais il s’est effondré de lui-même, sous le poids de l’ambition et de la cupidité de ces élites occidentales. Et lorsqu’elles ont vu

que dans le cadre même du système qu’elles avaient créé pour elles-mêmes (après la Seconde

Guerre mondiale, bien sûr, nous devons admettre que les vainqueurs ont créé le système de Yalta

pour eux-mêmes, puis, après la guerre froide, les prétendus vainqueurs de la guerre froide ont

commencé à créer pour eux-mêmes, en corrigeant ce système de Yalta – c’est là le problème), eh

bien, qu’elles ont créé pour elles-mêmes de leurs propres mains, d’autres commencent à réussir et à

diriger (c’est ce qu’elles ont vu : elles ont créé le système – et soudain, d’autres dirigeants apparaissent dans le cadre de ce système), bien sûr, elles ont immédiatement commencé à corriger

ce système qu’elles avaient déjà créé pour elles-mêmes, elles ont commencé à enfreindre les règles

dont elles parlaient hier, à changer les règles qu’elles avaient elles-mêmes établies.

Et quel type de conflit voyons-nous aujourd’hui ? Je suis convaincu qu’il ne s’agit pas d’un conflit

entre tous et tous, causé par une déviation de certaines règles, dont on nous parle souvent en

Occident, pas du tout. Nous assistons à un conflit entre l’écrasante majorité de la population

mondiale, qui souhaite vivre et se développer dans un monde interconnecté offrant un grand nombre

de possibilités, et la minorité mondiale, qui ne se préoccupe que d’une seule chose, comme je l’ai

déjà dit : de la préservation de sa position dominante. Et pour cela, elle est prête à détruire les

acquis d’une longue évolution vers un système mondial universel. Mais comme on le voit, cela n’a

pas marché et cela ne marchera pas.

Dans le même temps, l’Occident lui-même tente hypocritement de nous convaincre que les acquis

de l’humanité depuis la Seconde Guerre mondiale sont menacés. Il n’en est rien, je viens de le

mentionner. Tant la Russie que la grande majorité des pays cherchent à renforcer l’esprit de progrès

international et le désir de paix durable qui ont été au cœur du développement depuis le milieu du

siècle dernier.

Ce qui est menacé est en fait tout à fait différent. C’est précisément ce monopole de l’Occident, qui

est apparu après l’effondrement de l’Union soviétique et qu’il a acquis pendant un certain temps à la

fin du XXe siècle, qui est menacé. Mais une fois de plus, je tiens à le dire, et les personnes présentes

dans cette salle comprennent que tout monopole, comme nous le montre l’Histoire, a tôt ou tard une

fin. Il ne faut pas se faire d’illusions. Et le monopole est toujours néfaste, même pour les

monopoleurs eux-mêmes.

La politique des élites de l’Occident collectif est influente, mais – si l’on en juge d’après le nombre

de membres d’un certain club très restreint – elle ne vise pas l’avant, la création, mais l’arrière, la

rétention. Tout amateur de sport, sans parler des professionnels, en football, en hockey, dans tous les

arts martiaux, sait que jouer à s’accrocher conduit presque toujours à la défaite.

Pour en revenir à la dialectique de l’Histoire, nous pouvons dire que l’existence parallèle du conflit

et de la recherche de l’harmonie est, bien sûr, instable. Les contradictions de l’époque doivent tôt ou

tard être résolues par une synthèse, une transition vers une autre qualité. Alors que nous entrons

dans cette nouvelle phase de développement – la construction d’une nouvelle architecture

mondiale – il est important pour nous tous de ne pas répéter les erreurs de la fin du siècle dernier,

lorsque, comme je l’ai déjà dit, l’Occident a tenté d’imposer son modèle profondément, à mon avis,

défectueux, de retrait de la guerre froide, qui a engendré de nouveaux conflits.

Dans le monde multipolaire qui se dessine, il ne doit pas y avoir de pays et de peuples perdants,

personne ne doit se sentir désavantagé ni humilié. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons

garantir des conditions véritablement durables pour un développement universel, équitable et sûr. Il

ne fait aucun doute que le désir de coopération et d’interaction prévaut déjà, surmontant les

situations les plus aiguës. Nous pouvons dire avec certitude qu’il s’agit là du courant international

dominant, du cours magistral des événements. Bien entendu, comme nous nous trouvons à

l’épicentre de bouleversements tectoniques provoqués par de profonds changements dans le

système mondial, il est difficile de prédire l’avenir. Mais puisque nous connaissons la direction

générale du changement – de l’hégémonie à un monde complexe de coopération

multilatérale, – nous pouvons essayer d’esquisser au moins quelques contours futurs."

[...]

Ici le lien vers le discours intégral.