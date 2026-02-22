Vous avez des preuves ?

Sans surprise, les médias passent sous silence la longue passe d’armes entre Tucker Carlson (chrétien antisioniste) et Mike Hukabee sur la validité du discours sioniste.

M. Carlson a commencé par déclarer qu’il cherchait à comprendre, et ensuite n’a pas lâché le morceau. Sa question portait les critères appliqués pour donner "droit" à cette terre. Huckabee a répondu "ce sont les liens de sang" (descendance, ADN...). Carlson a rétorqué que Netanyahou, d’origine polonaise, n’avait aucun lien de sang, ou probablement moins qu’un Palestinien. Et que même s’il prétend en avoir, "où sont les preuves ? A-t-il fait un test ADN ?".

Huckabee a tenté de se rattraper en disant "qu’il y avait aussi la conversion". Carlson a rétorqué "c’est donc religieux ? Mais les fondateurs du sionisme n’étaient pas religieux, et Netanyahou non plus". Huckabee a tenté un "c’est un peu des deux". Carslon n’a pas lâché et a riposté "ce n’est donc rien de précis".

Huckabee, accroché plus que par un doigt à la branche, "il suffit d’être juif, par sang ou par conversion". Carlson, pas impressionné, renvoie la balle avec "Si je me déclare chrétien, ça suffit. C’est une affaire personnelle. Je n’ai pas à le prouver. Mais si je me revendique de quelque chose qui me donnerait droit à une terre habitée par d’autres, depuis des millénaires, il faut avoir des critères précis et apporter un minimum de preuves. On n’a ni l’un ni l’autre... ".

(je paraphrase tout ça).

Huckabee n’arrêtait pas de prétendre qu’il ne comprenait pas la question.

Un KO, en direct.

Le plus incroyable dans tout ça, c’est qu’un des sujets les plus clivants et violents de ces dernières années, qui a entraîné même un génocide, s’appuie sur une série d’affirmations que même un des plus fervents défenseurs se révèle incapable de préciser avec un minimum de rigueur... Il suffisait de poser les questions et de ne pas accepter les réponses vagues et rabâchées. Et il a suffit à Carlson d’appuyer avec un doigt pour que le discours s’écroule en direct.

Ce qui m’amène à la réflexion suivante. Comment une idéologie aussi "solide" que le sionisme peut-elle reposer sur des concepts aussi fragiles ? A moins de reposer en réalité sur des concepts plus solides mais beaucoup moins avouables.

Viktor Dedaj

généralement, y’a pas de mauvaises questions

Interview complète (en anglais) : https://x.com/TuckerCarlson/status/2025357188424724509