Vous avez des preuves ?

« Ce serait bien s’ils prenaient tout » le Moyen-Orient : l’ambassadeur américain en Israël déclenche un tollé" (La Croix) - Vendredi 20 février, l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a suscité une vague de colère et de réprobation à travers la région, en déclarant qu’Israël aurait un droit sur une large partie du Moyen-Orient. Cet ancien pasteur baptiste, connu pour être l’un des chrétiens évangéliques les plus ardents en faveur d’Israël et de sa politique de colonisation, a tenu ses propos lors d’un podcast de deux heures et demie, animé par le commentateur conservateur américain Tucker Carlson.

Sans surprise, les médias passent sous silence la longue passe d’armes entre Tucker Carlson (chrétien antisioniste) et Mike Hukabee sur la validité du discours sioniste.

M. Carlson a commencé par déclarer qu’il cherchait à comprendre, et ensuite n’a pas lâché le morceau. Sa question portait les critères appliqués pour donner "droit" à cette terre. Huckabee a répondu "ce sont les liens de sang" (descendance, ADN...). Carlson a rétorqué que Netanyahou, d’origine polonaise, n’avait aucun lien de sang, ou probablement moins qu’un Palestinien. Et que même s’il prétend en avoir, "où sont les preuves ? A-t-il fait un test ADN ?".

Huckabee a tenté de se rattraper en disant "qu’il y avait aussi la conversion". Carlson a rétorqué "c’est donc religieux ? Mais les fondateurs du sionisme n’étaient pas religieux, et Netanyahou non plus". Huckabee a tenté un "c’est un peu des deux". Carslon n’a pas lâché et a riposté "ce n’est donc rien de précis".

Huckabee, accroché plus que par un doigt à la branche, "il suffit d’être juif, par sang ou par conversion". Carlson, pas impressionné, renvoie la balle avec "Si je me déclare chrétien, ça suffit. C’est une affaire personnelle. Je n’ai pas à le prouver. Mais si je me revendique de quelque chose qui me donnerait droit à une terre habitée par d’autres, depuis des millénaires, il faut avoir des critères précis et apporter un minimum de preuves. On n’a ni l’un ni l’autre... ".

(je paraphrase tout ça).

Huckabee n’arrêtait pas de prétendre qu’il ne comprenait pas la question.

Un KO, en direct.

Le plus incroyable dans tout ça, c’est qu’un des sujets les plus clivants et violents de ces dernières années, qui a entraîné même un génocide, s’appuie sur une série d’affirmations que même un des plus fervents défenseurs se révèle incapable de préciser avec un minimum de rigueur... Il suffisait de poser les questions et de ne pas accepter les réponses vagues et rabâchées. Et il a suffit à Carlson d’appuyer avec un doigt pour que le discours s’écroule en direct.

Ce qui m’amène à la réflexion suivante. Comment une idéologie aussi "solide" que le sionisme peut-elle reposer sur des concepts aussi fragiles ? A moins de reposer en réalité sur des concepts plus solides mais beaucoup moins avouables.

Viktor Dedaj
généralement, y’a pas de mauvaises questions

Interview complète (en anglais) : https://x.com/TuckerCarlson/status/2025357188424724509

  Viktor DEDAJ   Israël

COMMENTAIRES  

23/02/2026 09:51 par D.Vanhove

Voilà à quoi mène toute perspective eschatologique censée donner un sens à l’Histoire... qui, à bien y regarder, de manière détachée et lucide, n’en a pas...

par ailleurs, je suis preneur de toute preuve factuelle que ce Dieu dont il est question, aurait donné un territoire quelconque à ’Israël’... et me demande, comment de nos jours, autant d’esprits rétrécis peuvent encore croire à de telles fadaises ?!... pas étonnant que l’on soit englué dans des tas de problèmes insolubles si tant d’individus en sont encore à défendre des illusions en lieu et place de faire face aux réalités qui elles, sont incontournables !

23/02/2026 09:56 par act

Qu’ils soient sionistes ou pas, il est toujours utile de servir ce texte aux croyants, c’est même parfois leur rendre service : Les 12 preuves de l’inexistence de dieu de S.Faure

23/02/2026 20:34 par Palamède Singouin

@ act

Tant qu’il ne sera pas répondu à cette question :

"d’où viennent tous ces trucs qui tournent autour de machins, qui, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, fusionnent, s’agglomèrent...pour créer de nouveaux trucs qui tournent autour de nouveaux machins...et pourquoi ? "

Vous n’aurez pas la réponse à la question de l’existence d’un Dieu et de sa nature. Et aucune religion n’en a jamais apporté, et surtout pas les 3 monothéismes (le christianisme, sa sainte famille et sa sainte trinité, étant la moins crédible) .

Concernant les prétentions des israéliens et de leurs fan-clubs étrangers à se croire investis par Dieu, c’est du même niveau que Jules César se prétendant descendants de la déesse Vénus.

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