Comment les médias vendent un génocide

Les médias occidentaux fabriquent le consentement au génocide. Ils normalisent l’occupation militaire et l’apartheid israéliens qui durent depuis des décennies. Ils effacent les violations flagrantes du droit international par Israël. Ils perpétuent l’illusion de la victimisation israélienne. Ils trahissent, discréditent et diabolisent le travail des journalistes et des travailleurs des médias palestiniens à Gaza, dont au moins 220 ont été tués par Israël entre le 7 octobre 2023 et août 2025. Ils acceptent platement la censure draconienne israélienne. Ils acquiescent avec de tièdes lettres de protestation au refus d’Israël d’autoriser les reporters étrangers à entrer à Gaza – un effort d’Israël pour masquer ses crimes de guerre. Ils amplifient les mensonges israéliens, des bébés décapités aux agressions sexuelles généralisées contre des femmes israéliennes le 7 octobre, pour obscurcir la vérité.

Lorsqu’ils écrivent sur Gaza, les verbes sont à la voix passive. Il n’y a pas de sujet. Personne n’est tenu pour responsable. Le génocide, semble-t-il, est un acte de Dieu. Pas différent d’un tremblement de terre ou d’un tsunami. Les clichés et les adjectifs opaques comme le « cycle de la violence » ou les « affrontements » déforment et falsifient la réalité.

« Si la pensée corrompt le langage, le langage peut aussi corrompre la pensée », avertissait George Orwell.

Des termes tels que « génocide », « atrocité », « nettoyage ethnique » et « territoires occupés » disparaissent comme par magie des reportages médiatiques sur les Palestiniens, dont la résistance est régulièrement qualifiée de « sauvage » et de « barbare ». Les reporters du New York Times sont instruits par leurs rédacteurs en chef d’éviter des termes tels que « Palestine », « génocide », « carnage », « camp de réfugiés », « massacre » et « tuerie » lorsqu’ils font référence aux Palestiniens.

Les médias régurgitent servilement ce qu’Israël leur fournit. Les bombardements de saturation deviennent des « frappes aériennes chirurgicales ». L’armement de la famine par Israël devient une « pénurie alimentaire ». La tuerie de civils non armés – y compris d’enfants – devient des « affrontements ». Les complexes fortifiés en hauteur des colons juifs deviennent des « quartiers ». L’assassinat extrajudiciaire d’un journaliste ou d’un médecin devient « décédé ».

Le génocide, qualifié de « guerre Israël-Hamas », est justifié comme une « légitime défense », faisant partie du mantra du « droit d’Israël à se défendre ». Lorsque des écoles, des hôpitaux, des cliniques, des ambulances, des mosquées, des églises et d’autres cibles civiles sont anéantis, ils sont étiquetés comme des « centres de commandement du Hamas » ou ciblés parce que le Hamas « utilise les civils comme boucliers humains » – ce qu’Israël fait couramment, lorsque l’armée ligote des Palestiniens détenus et les force à pénétrer dans des bâtiments et des tunnels potentiellement piégés devant les troupes israéliennes.

Lorsque des Israéliens sont détenus par le Hamas, ce sont des « otages », même s’ils servent dans l’armée. Lorsque des Palestiniens – y compris des enfants – sont détenus sans inculpation ni jugement et disparaissent dans des centres de détention israéliens, où la torture est « généralisée » et « systématique », ce sont des « prisonniers ».

Les attaques de missiles contre des villes de tentes ou des hôpitaux sont imputées à des groupes armés palestiniens tirant des roquettes erratiques. Si Israël reconnaît les attaques – ce qui arrive très rarement – elles sont décrites comme une « erreur tragique ».

Les institutions civiles à Gaza sont qualifiées de « dirigées par le Hamas » pour jeter le doute sur la véracité de ce qu’elles rapportent. Le New York Times qualifie systématiquement les annonces du ministère de la Santé de Gaza en notant qu’il « ne fait pas de distinction entre civils et combattants », masquant le massacre de dizaines de milliers de civils.

Le résultat est une des écritures les plus alambiquées de l’histoire du journalisme, y compris le titre du New York Times du 5 novembre 2023 : « Des explosions que les Gazouis disent être une frappe aérienne font de nombreuses victimes dans un quartier densément peuplé. »

« Lorsque les journalistes de Middle East Eye Mohamed Salama et Ahmed Abu Aziz, avec le photojournaliste de Reuters Hussam al-Masri, et les pigistes Moaz Abu Taha et Mariam Dagga – qui avaient travaillé avec plusieurs médias, dont l’Associated Press – ont été tués dans une frappe “double touche” – conçue pour tuer les premiers intervenants arrivant pour soigner les victimes des premières frappes – au complexe médical Nasser, comment les agences de presse occidentales ont-elles répondu ? » ai-je demandé dans ma chronique La Trahison des journalistes palestiniens.

« L’armée israélienne affirme que les frappes sur l’hôpital de Gaza visaient ce qu’elle dit être une caméra du Hamas », a rapporté l’Associated Press.

« L’IDF affirme que la frappe sur l’hôpital visait une caméra du Hamas », a annoncé CNN.

La caméra appartenait à Reuters, qui a déclaré qu’Israël était « pleinement conscient » que l’agence de presse filmait depuis l’hôpital.

« Lorsque le correspondant d’Al Jazeera Anas Al Sharif et trois autres journalistes ont été tués le 10 août dans leur tente médiatique près de l’hôpital Al Shifa, comment cela a-t-il été rapporté dans la presse occidentale ? » ai-je demandé.

« Israël tue un journaliste d’Al Jazeera qu’il dit être un chef du Hamas », a titré Reuters, bien qu’al-Sharif ait fait partie d’une équipe de Reuters qui a remporté un prix Pulitzer en 2024.

Le journal allemand Bild a publié un article en première page titré : « Terroriste déguisé en journaliste tué à Gaza. »

« Les acrobaties linguistiques employées par les médias sont allées jusqu’à redéfinir les mots, les rendant dénués de sens », écrit Assal Rad dans « Don’t Say Palestine : How the Media Manufactured Consent for Genocide » :

Les médias traditionnels n’ont pas réussi à décrire les violations répétées du cessez-le-feu par Israël avec le langage de la violation. Au lieu de cela, la couverture a suivi les mêmes schémas de rationalisation des attaques israéliennes et de reprise sans critique des affirmations d’Israël pour justifier ses actions. Alors que les Palestiniens continuaient d’être tués – pendant un “cessez-le-feu” – et que le flux d’aide n’atteignait pas le niveau des besoins ou ce qui avait été convenu, les médias occidentaux ont présenté ces violations flagrantes comme des “tests” ou des “défis” à un “cessez-le-feu fragile”. Alors que des organisations de défense des droits humains de premier plan comme Amnesty International avertissaient que le génocide n’était, en fait, pas terminé, les médias traditionnels ont continué à le présenter comme une guerre avec un “cessez-le-feu fragile”.

Les mots comptent. Les mots justifient les actions. S’il n’y a pas de génocide, si Israël se défend dans une guerre, les États-Unis et les alliés européens d’Israël ont le droit de fournir des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire. S’il s’agit d’une guerre commencée par le Hamas le 7 octobre, alors il est possible de déplorer l’anéantissement de Gaza et le massacre de masse par Israël comme le résultat regrettable de l’attaque du Hamas.

Cette corruption du langage est conçue, comme l’a noté Orwell, pour défendre l’indéfendable :

Des choses comme la continuation de la domination britannique en Inde, les purges et déportations russes, le largage des bombes atomiques sur le Japon, peuvent certes être défendues, mais seulement par des arguments trop brutaux pour que la plupart des gens puissent les affronter, et qui ne cadrent pas avec les objectifs avoués des partis politiques. Ainsi, le langage politique doit se composer en grande partie d’euphémismes, de pétitions de principe et d’une simple et nébuleuse ambiguïté. Des villages sans défense sont bombardés depuis les airs, les habitants chassés dans la campagne, le bétail mitraillé, les huttes incendiées avec des balles incendiaires : on appelle cela la pacification. Des millions de paysans sont dépouillés de leurs fermes et envoyés marcher sur les routes avec ce qu’ils peuvent porter : on appelle cela le transfert de population ou la rectification des frontières. Des gens sont emprisonnés pendant des années sans procès, ou abattus d’une balle dans la nuque, ou envoyés mourir du scorbut dans des camps de bûcherons en Arctique : on appelle cela l’élimination des éléments peu fiables.

Adam Johnson dans « How to Sell a Genocide : The Media’s Complicity in the Destruction of Gaza » a examiné plus de 12 000 articles du New York Times, du Washington Post, de CNN.com, Politico, Axios, USA Today et de l’Associated Press, ainsi que 5 000 segments télévisés diffusés sur CNN et MSNBC. Son livre minutieusement documenté est une mise en accusation cinglante de la justification du génocide par les médias « libéraux ».

CNN et le New York Times ont ordonné à leurs rédacteurs et journalistes que les attaques ne pouvaient être attribuées à Israël qu’après confirmation de l’IDF et coordonnées GPS. Johnson cite une source à CNN :

Que ce soit en salle de rédaction ou sur le terrain, nous ne pouvions attribuer quoi que ce soit à Israël à moins d’être soumis à cette barre impossibly high consistant à appeler cela une “explosion”, jusqu’à ce que nous géolocalisions le site de l’explosion, que nous envoyions les coordonnées aux Israéliens et que nous leur demandions un commentaire.

Vous pouvez voir une interview de Johnson à propos de son livre sur The Electronic Intifada ici.

Les journalistes de CNN couvrant Israël et la Palestine doivent soumettre leur travail à l’examen du bureau de la chaîne à Jérusalem avant diffusion. Le bureau de CNN, comme tous les bureaux de presse en Israël, est tenu de respecter les restrictions imposées par la censure militaire israélienne.

Les très rares Palestiniens qui apparaissent sur CNN et d’autres médias traditionnels sont systématiquement interrogés – généralement avant même d’être autorisés à l’antenne – pour savoir s’ils « condamnent » le Hamas. Les invités qui expriment une critique même tiède d’Israël se voient demander si Israël « a le droit d’exister ».

Personne ne se voit jamais demander s’il condamne le sionisme, l’apartheid, le nettoyage ethnique, le génocide ou la guerre centenaire d’Israël contre la Palestine. On ne leur demande pas non plus si les Palestiniens ont le droit de se défendre – ce qu’ils ont en vertu du droit international, y compris avec des armes.

Nos journalistes et organisations de presse domestiqués sont, comme l’a souligné Robert Fisk, « prisonniers du langage du pouvoir ». Ils répètent consciencieusement le lexique officiel. Cela fait d’eux non seulement des propagandistes, mais aussi des complices du génocide.

Ceux qui protestent contre le génocide, y compris les étudiants sur les campus universitaires – dont beaucoup sont juifs – sont diffamés comme « partisans du Hamas » et « antisémites ». Les journalistes dénichent des étudiants sionistes, généralement installés dans les maisons Hillel des campus, qui affirment être « inquiets pour leur sécurité » à cause des manifestations. Les médias accordent peu d’attention à la montée de l’intolérance antimusulmane ou à la répression exercée contre les manifestants étudiants, qui comprend non seulement la brutalité policière et 3 000 détentions et arrestations, mais aussi des suspensions, des mises à l’épreuve, des expulsions, la rétention de diplômes et le licenciement de professeurs favorables à leur cause.

Les slogans qui appellent à la libération de la Palestine – y compris « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre » – ainsi que le drapeau palestinien, ont été criminalisés.

Le message est clair : les vies juives comptent. Les vies palestiniennes ne comptent pas.

« Les rapports des agences des Nations Unies, des observateurs des droits humains respectés, des revues médicales et du personnel médical professionnel sont généralement traités avec respect et mis en avant dans les médias grand public, » écrit l’historien Rashid Khalidi dans l’introduction du livre de Robin Anderson, « The Complicit Lens : US Media Coverage of Israel’s Genocide in Gaza » :

Pas dans cette guerre : au contraire, si ces sources sont citées, les médias accordent un traitement égal aux calomnies et aux diffamations outrageantes contre ces organisations et ces individus, des salissures produites en abondance par la légion de propagandistes professionnels d’Israël et ses innombrables défenseurs aux États-Unis. Outre la diffamation des critiques du génocide israélien en les présentant comme des partisans du Hamas ou des sympathisants terroristes, la principale arme de leur arsenal de diffamation est l’utilisation systématique et outrageante de la mortelle accusation d’antisémitisme.

Les défections massives de lecteurs et de téléspectateurs des médias traditionnels vers les plateformes de médias sociaux qui ne filtrent pas les nouvelles à travers le lobby israélien, le gouvernement américain ou les entreprises, sont un indicateur frappant de la faillite des médias. La réponse à ces défections a été le « platformicide » – l’utilisation d’algorithmes, le shadow banning, la restriction des capacités de diffusion en direct et la fermeture de comptes par les géants des médias sociaux comme Facebook, Instagram, X, YouTube et TikTok, pour réduire considérablement la portée des reportages sur la Palestine.

Cette censure fait partie d’un effort coordonné pour cacher l’horreur du génocide au public.

En se référant constamment au 7 octobre, les médias occidentaux décontextualisent le génocide. Ils ignorent le siège de 19 ans de Gaza par Israël. Le 7 octobre est présenté par les médias occidentaux comme « non provoqué ». Les massacres de Palestiniens non armés à Gaza par Israël durant l’hiver 2008-2009, ainsi que ses attaques sur Gaza en 2012, 2014 et pendant la Grande Marche du Retour en 2018 et 2019 sont ignorés.

La Nakba de 1948 – lorsque les sionistes européens se sont emparés de plus de 78 % de la Palestine historique, ont violemment expulsé 750 000 Palestiniens, détruit plus de 530 villages palestiniens et tué 15 000 Palestiniens – est rarement mentionnée. Soixante-dix pour cent de ceux qui ont été chassés de leurs foyers en 1948 ont été contraints de se réfugier à Gaza.

Le projet sioniste repose sur la promotion de l’amnésie historique.

« Une fois que le Hamas a été présenté comme un groupe brutal et terroriste dont les membres torturaient, démembraient et décapitaient joyeusement des bébés sans conscience, aucune explication supplémentaire n’était nécessaire, » écrit Anderson dans son livre. « Les médias ont simplement évité de rapporter l’histoire de la violence d’Israël et, par conséquent, les médias établis ont également évité les conditions de vie quotidienne des Palestiniens. »

La fiction selon laquelle il y a actuellement un cessez-le-feu à Gaza – Israël a tué au moins 1 286 Palestiniens et blessé 4 257 depuis son entrée théorique en vigueur – est devenue l’excuse utilisée par les médias occidentaux pour tourner le dos à Gaza. Ce déni du génocide a caractérisé la couverture depuis ses débuts. Il masque non seulement les crimes d’Israël, mais aussi l’intention déclarée d’Israël de nettoyer ethniquement tous les Palestiniens de Gaza. Il neutralise effectivement le droit international. Et il fait une parodie de la profession de journaliste.

Lorsque le dernier acte du nettoyage ethnique aura lieu, les médias occidentaux, j’en suis sûr, continueront à nous bombarder d’agitprop israélienne, d’euphémismes et de clichés.

Ils justifieront le génocide jusqu’à la fin.