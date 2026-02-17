Les attaques croissantes contre Francesca Albanese présagent une nouvelle période sombre

La campagne vicieuse et soutenue menée contre Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, par Israël et les États-Unis, inclut désormais les ministres des Affaires étrangères allemand, italien, français, autrichien et tchèque, qui exigent sa démission. Cette campagne s’inscrit dans le cadre d’un effort des nations industrialisées visant à la fois à soutenir le génocide à Gaza – près de 600 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis l’entrée en vigueur du faux cessez-le-feu – et à réduire au silence tous ceux qui exigent que la communauté internationale respecte l’état de droit.

La dernière attaque contre Francesca, qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne concertée visant à discréditer les organismes internationaux tels que l’ONU, repose sur une vidéo délibérément tronquée d’un discours prononcé par Francesca à Doha le 7 février, qui déforme et interprète de manière erronée ses propos. Mais la vérité, bien sûr, n’a aucune importance. L’objectif est de la réduire au silence, ainsi que tous ceux qui défendent les droits des Palestiniens.

Francesca a été inscrite par l’administration Trump sur la liste du Office of Foreign Assets Control [Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain - NdR] – normalement utilisée pour sanctionner les personnes accusées de blanchiment d’argent ou d’implication dans des organisations terroristes – six jours après la publication de son rapport intitulé « De l’économie de l’occupation à l’économie du génocide », qui répertorie les multinationales qui tirent des milliards de dollars du génocide à Gaza et de l’occupation des Palestiniens.

La liste de l’Office of Foreign Assets Control, utilisée comme une arme par l’administration Trump pour persécuter Francesca et en violation de l’immunité diplomatique accordée aux fonctionnaires de l’ONU, lui interdit d’entrer aux États-Unis. Elle interdit à toute institution financière de l’avoir comme cliente. Une banque qui effectue des transactions financières avec Francesca se voit interdire d’opérer en dollars, s’expose à des amendes de plusieurs millions de dollars et est bloquée des systèmes de paiement internationaux. Cela l’a coupée du système bancaire mondial, la rendant incapable d’utiliser des cartes de crédit ou de réserver un hôtel à son nom. Ses avoirs aux États-Unis sont gelés. Son assurance médicale a refusé de lui rembourser ses frais médicaux. Cela a conduit des institutions, notamment des universités américaines, des groupes de défense des droits humains et des ONG qui collaboraient autrefois avec elle, à rompre leurs liens, craignant de lourdes sanctions américaines. Ces sanctions font suite à celles imposées en février et juin derniers au procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan et à deux juges pour avoir émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

En faisant de Francesca, qui reçoit fréquemment des menaces de mort, un bouc émissaire, ces gouvernements cherchent à détourner l’attention du massacre et de la catastrophe humanitaire en cours à Gaza. Ils cherchent à masquer le système d’apartheid et l’occupation illégale de la Palestine historique par Israël. Ils cherchent surtout à cacher leur complicité dans la poursuite des livraisons d’armes qui alimentent le génocide perpétré par Israël.

Le rythme du génocide a ralenti, mais il ne s’est pas arrêté. Israël a pris le contrôle de 60 % de Gaza et bloque la plupart de l’aide humanitaire, notamment le carburant, la nourriture et les médicaments. Dans le même temps, Israël accélère sa mainmise sur la Cisjordanie occupée, où plus de 1 100 Palestiniens ont été tués et des dizaines de milliers ont été déplacés de leurs foyers depuis octobre 2023.

La campagne menée contre Francesca présage un monde terrifiant où les nations industrielles occidentales exploitent et s’attaquent aux plus faibles, où la loi est ce que les nations puissantes décident qu’elle est, où ceux qui osent dire la vérité et défendre l’État de droit sont persécutés sans relâche, où le génocide est un outil supplémentaire dans l’arsenal utilisé pour écraser les aspirations et les droits des plus vulnérables. C’est un combat que nous devons gagner. Si nous perdons, si nous laissons des voix comme celle de Francesca être réduites au silence, nous entrerons dans une ère de sang et de terreur.

Chris Hedges

 https://chrishedges.substack.com/p/the-increasing-attacks-on-francesca
  Chris HEDGES   Droit/Justice   Gaza

COMMENTAIRES  

17/02/2026 17:51 par Josy

la période sombre n’est pas présagée : elle est déjà là , dans le traitement infligé à cette femme remarquable, qui lutte du côté de la justice pour tous et pour le droit des citoyens d’un monde où ils se trouvent cibles des assassins en bandes , qui se conduisent en sauvages qui volent les terres à leurs légitimes propriétaires et se donnent tous les droits aux quels ils ne peuvent légitimement prétendre.
Nul ne peut être sur d’être toujours le plus fort et celui qui le croit n’est qu’un pauvre type limité dans son statut d’humain incapable de raison dont il devrait pourtant être pourvu.
Le dégoût que suscite l’injustice flagrante de ces pauvres types jaloux des autres , prêts à supprimer tous ceux qu’ils pensent valoir moins qu’eux, incapables de comprendre la vie et les entraides humaines , qui cherchent à nuire et à punir sans raison ceux qui agissent bien , nous fait penser que bien des gens sont à l’origine du malheur du monde et qu’ils n’en tirent et n’en obtiennent que du désastre.
Bravo pour le courage et la conviction de Francesca Albanese .

17/02/2026 20:09 par Palamède Singouin

La campagne menée contre Francesca présage un monde terrifiant où les nations industrielles occidentales exploitent et s’attaquent aux plus faibles, où la loi est ce que les nations puissantes décident qu’elle est

Elle ne fait que confirmer s’il en était besoin que les relations internationales sont toujours régies par "l’état de nature" décrit par Hobbes dans lequel règne la loi du plus fort, du plus violent, et auquel seul un "Léviathan" (État tout puissant) pouvait mettre fin.
Hobbes résonnait sur la situation interne d’un pays.
Au niveau international l’ONU a été une timide tentative de créer un Léviathan. Elle n’est qu’un piteux théâtre de marionnettes, "le machin" en disait De Gaulle.
Et manifestement, les États-Unis s’apprêtent à endosser le rôle.

17/02/2026 21:37 par Raphael

Les traîtres de notre temps sont les syndicats. La situation exige une grève générale à l’échelle internationale, ou au moins européenne puisque c’est l’Occident qui est en cause dans l’établissement en cours d’une dictature internationale sanglante. Il est temps de se bouger les fesses. Les États militarisent de plus en plus leurs polices et nos smartphones exploseront dans nos mains si nous agissons trop tard (souvenez-vous des bipeurs). Si vous ne voulez pas finir avec vos enfants dans le hachoir à viande que vous réservent les « élites » criminelles et génocidaires, il n’est pas ENCORE trop tard...

18/02/2026 16:46 par RV

Merci au Vatican
...
L’État du Vatican ne participera pas à l’initiative dite « Board of Peace » ou « Conseil de la Paix » du Président US Donald Trump.
Le Cardinal Pietro Parolin, Chef de la diplomatie du Vatican a annoncé ce refus mardi en soulignant que les efforts visant à gérer les situations de crise - dans une nette référence au désastre sans précédent de la bande de Gaza - devaient être menées par l’Organisation des Nations Unies.
...
Le refus du Vatican a été rapide et catégorique. Il est fondé sur deux arguments clés concernant son rôle dans le monde.
Le raisonnement du Vatican repose essentiellement sur une défense nette du multilatéralisme. Le cardinal Parolin a explicitement déclaré qu’« au niveau international, c’est avant tout l’ONU qui devrait gérer ces situations de crise ». D’un point de vue politique, cela revient à rejeter les coalitions ad hoc qui pourraient compromettre ou contourner la légitimité des Nations unies. En tant qu’observateur permanent auprès de l’ONU, le Vatican considère cette organisation mondiale comme le forum indispensable pour arbitrer les conflits et faire respecter le droit international, malgré ses imperfections, ses limites et le sabotage ou le piratage de son action par les grandes puissances
...
https://strategika510.com/2026/02/18/alerte-le-vatican-refuse-de-participer-a-linitiative-dite-conseil-de-la-paix/

18/02/2026 20:55 par Lumineux

Hélas, moins de 100 personnes ce mercredi place du Chàtelet pour soutenir FA.

J’avais préalablement annoncé vainement le rassemblement ici...
Mon message n’a pas été publié...

18/02/2026 21:39 par legrandsoir

Le message était incomplet (ni le lieu, ni l’heure, ou qq chose comme ça). Pour les annonces, il y a l’AGENDA (beaucoup plus efficace qu’un commentaire).

18/02/2026 21:42 par Lumineux

L’information que j’ai donnée précisait l’objet, le jour, l’heure et le lieu.

Elle complétait l’article.

Qu’aurait-il fallu de plus ?

18/02/2026 22:04 par legrandsoir

précisait l’objet, le jour, l’heure et le lieu.

Ben non, il y avait juste une phrase laconique. Message tronqué ?
De tout façon —> AGENDA (affiché sur toutes les pages), pas en commentaire (enfoui).

(Commentaires désactivés)