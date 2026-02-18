Pas de guerre américaine contre l’Iran : lettre ouverte au Conseil de sécurité des Nations unies

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité,

Le président des États-Unis profère de graves menaces de recours à la force contre la République islamique d’Iran si celle-ci ne se plie pas aux exigences américaines. Ses actions risquent de déclencher une guerre régionale majeure qui serait dévastatrice. Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait un changement de régime, il a répondu que « cela semblait être la meilleure chose qui puisse arriver ». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi un deuxième porte-avions américain avait été envoyé dans la région, le président Trump a répondu : « au cas où nous ne parviendrions pas à un accord, nous en aurons besoin... si nous en avons besoin, il sera prêt ».

Ces menaces constituent une violation de l’article 2(4) de la Charte des Nations unies, qui stipule que « tous les Membres s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies ».

Ces menaces interviennent dans un contexte où l’Iran appelle sans cesse à la négociation. De plus, le 7 février, le ministre iranien des Affaires étrangères a prononcé un discours à Doha proposant des négociations globales pour la paix régionale, à la suite d’une série de pourparlers à Oman soutenus par la diplomatie des États arabes et de la Turquie. Alors même qu’un deuxième cycle de négociations a été annoncé, les États-Unis recourent à des menaces de recours à la force de plus en plus pressantes.

La question à laquelle est confronté le Conseil de sécurité des Nations unies en ces jours périlleux est de savoir si un État membre, par la force ou la menace de la force, peut se placer au-dessus de la Charte des Nations unies qui nous régit tous. L’enjeu est l’intégrité du système international fondé sur les Nations unies.

L’un des rôles essentiels du Conseil de sécurité est d’appeler les États membres à régler leurs différends par des moyens pacifiques tels que la négociation, la médiation, l’arbitrage ou le règlement judiciaire, sans recourir à la menace ou à l’usage de la force. Aujourd’hui, le monde a un besoin urgent d’un engagement renouvelé en faveur de la diplomatie.

La menace actuelle d’une attaque par les États-Unis n’est pas née d’un échec des négociations de la part de l’Iran. Au contraire, elle est née du rejet par les États-Unis de négociations qui avaient déjà abouti.

Le 14 juillet 2015, après des années de diplomatie intensive, l’Iran et les pays du P5 plus l’Allemagne ont conclu le Plan d’action global conjoint (JCPOA) afin de garantir que le programme nucléaire iranien resterait exclusivement pacifique. En contrepartie, les sanctions économiques contre l’Iran devaient être levées. Le JCPOA a placé les activités nucléaires de l’Iran sous la surveillance stricte et continue de l’Agence internationale de l’énergie atomique, mettant ainsi fin au risque d’une percée nucléaire de l’Iran, risque que ce dernier avait toujours nié.

Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l’unanimité la résolution 2231. Cette résolution « approuve le JCPOA » et invite tous les États à prendre les mesures « nécessaires pour soutenir sa mise en œuvre ». Elle a mis fin aux précédentes résolutions sur les sanctions et a intégré le JCPOA dans le droit international. Le Conseil de sécurité a explicitement reconnu le « droit de l’Iran à développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques » en vertu du Traité de non-prolifération et a mis en place un régime de vérification rigoureux.

Pourtant, le 8 mai 2018, trois ans après l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du JCPOA. Ce retrait a été activement soutenu par le gouvernement israélien. Depuis la fin des années 1990, les dirigeants israéliens ont affirmé à plusieurs reprises, de manière mensongère et hypocrite, que l’Iran était sur le point d’obtenir l’arme nucléaire, alors même qu’Israël avait lui-même secrètement acquis des armes nucléaires en dehors du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et refuse jusqu’à aujourd’hui d’adhérer au traité et de se soumettre à ses contrôles.

Lorsque le président Trump a retiré unilatéralement les États-Unis du JCPOA, les États-Unis ont réimposé des sanctions de grande envergure en contradiction directe avec la résolution 2231 et ont lancé une campagne de guerre économique visant à paralyser l’économie iranienne, qui se poursuit encore aujourd’hui.

Les menaces actuelles des États-Unis s’inscrivent donc dans une tendance de longue date consistant à feindre un intérêt pour les négociations tout en menant en réalité une guerre économique et militaire. En juin 2025, à la suite de la reprise des négociations plus tôt dans l’année, les États-Unis et l’Iran ont entamé un sixième cycle de pourparlers. Les États-Unis avaient qualifié ces négociations de constructives et positives. Le sixième cycle était prévu pour le 15 juin 2025. Mais le 13 juin 2025, les États-Unis ont soutenu le bombardement de l’Iran par Israël. Une semaine plus tard, les États-Unis ont attaqué l’Iran dans le cadre de l’opération Midnight Hammer.

L’atteinte des États-Unis à la Charte des Nations unies a désormais atteint un nouveau niveau, au bord de la guerre, avec des menaces quotidiennes de recours à la force et des actes de guerre économique. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire près de l’Iran et ont menacé à plusieurs reprises de lancer une attaque imminente.

L’administration a également été très claire quant à sa stratégie de guerre économique. Le 20 janvier, lors d’une interview à Davos, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a décrit comment les États-Unis avaient délibérément provoqué l’effondrement de la monnaie iranienne, une pénurie de dollars et un effondrement des importations, dans le but de susciter des difficultés économiques et des troubles massifs. Bessent a qualifié les troubles qui en ont résulté de « très positifs ».

L’aspect le plus frappant de la campagne américaine pour un changement de régime en Iran est l’insistance répétée des États-Unis pour que l’Iran négocie. L’Iran a négocié, à plusieurs reprises. Le JCPOA a été négocié et ratifié par le Conseil de sécurité des Nations unies. Même après avoir repris les négociations l’été dernier, l’Iran a été confronté à des frappes aériennes à grande échelle sur son territoire. Aujourd’hui, les États-Unis avouent ouvertement leur politique d’effondrement économique et de changement de régime.

Aucun pays n’est en sécurité si les États-Unis peuvent proférer des menaces éhontées contre l’Iran et plusieurs autres États ces dernières semaines, notamment Cuba, le Danemark et d’autres.

Il est à la fois triste et poignant de se rappeler que les Nations unies sont le fruit de l’imagination du président Franklin D. Roosevelt. Il envisageait une ère de coopération entre les grandes puissances et de multilatéralisme dans le cadre du droit international comme fondement de la paix et de la sécurité internationales. Son épouse, Eleanor Roosevelt, a supervisé la rédaction et l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

À l’époque, les États-Unis envisageaient une ère où la diplomatie prospérerait, où le droit et la justice prévaudraient sur la force brute, où nous honorerions les paroles du prophète Isaïe inscrites sur le mur de la Première Avenue face aux Nations unies : « Ils briseront leurs épées pour en faire des socs, et leurs lances pour en faire des serpes. Une nation ne lèvera plus l’épée contre une autre nation, et l’on n’apprendra plus la guerre. »

Permettre que la Charte des Nations Unies soit violée sans pitié, qui plus est par son pays hôte, revient à inviter le retour à la guerre mondiale, cette fois à l’ère nucléaire. En d’autres termes, cela revient à inviter l’humanité à s’autodétruire. Au nom de Nous, les peuples, le Conseil de sécurité des Nations Unies a l’autorité et la lourde responsabilité de maintenir la paix.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Jeffrey D. Sachs

Professeur à l’université Columbia

Annexe. Je vous soumets humblement ci-dessous un projet de résolution illustratif par lequel le Conseil de sécurité des Nations unies pourrait remplir son devoir dans le contexte actuel.

Le Conseil de sécurité, Rappelant les buts et principes de la Charte des Nations unies, en particulier l’obligation pour tous les États membres de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, comme le prévoit l’article 2(4) de la Charte, Réaffirmant que le maintien de la paix et de la sécurité internationales repose sur le respect du droit international, l’autorité du Conseil de sécurité et le règlement pacifique des différends, Rappelant sa résolution 2231 (2015), adoptée à l’unanimité le 20 juillet 2015, par laquelle le Conseil de sécurité a approuvé le Plan d’action global conjoint (JCPOA) et a demandé à tous les États Membres de prendre les mesures nécessaires pour appuyer sa mise en œuvre, Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la nécessité pour tous les États parties à ce Traité de s’acquitter pleinement de leurs obligations, et rappelant le droit des États parties, conformément aux articles I et II dudit Traité, de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques sans discrimination Agissant en vertu de la Charte des Nations Unies, 1. Demande à tous les États Membres de cesser immédiatement et sans condition toute menace ou utilisation de la force et de se conformer pleinement à leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies ; 2. Reconnaît que le JCPOA constituait une négociation multilatérale valide approuvée par le Conseil de sécurité, et reconnaît que l’abandon du JCPOA résulte du retrait unilatéral des États-Unis ; 3. Décide que, sous son autorité, le Conseil de sécurité des Nations unies mandate tous les États concernés pour qu’ils engagent immédiatement des négociations en vue de conclure un nouvel accord global sur la question nucléaire iranienne, fondé sur les principes du JCPOA et pleinement conforme au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ; 4. Demande à tous les États Membres de s’abstenir de toute action susceptible de compromettre les efforts diplomatiques, d’aggraver les tensions ou d’affaiblir l’autorité des Nations Unies ; Décide de rester activement saisi de la question.

AJOUT DU GRAND SOIR 27 FEVRIER 2026

Un documentaire (en anglais) de Pepe Escobar.

https://www.presstv.ir/doc/Detail/2026/02/18/764305/Golden-Corridor-