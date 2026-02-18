Des confessions encore plus choquantes et honnêtes de la part des dirigeants de l’empire

Ces derniers jours, les dirigeants de l’empire américain ont fait des aveux étonnamment honnêtes. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré que les guerres futures étaient planifiées en Israël et le secrétaire d’État Marco Rubio a appelé à un retour au colonialisme occidental à l’ancienne.

Lors d’une conférence de presse lundi à Tel Aviv après une réunion avec Benjamin Netanyahu, Graham a déclaré : « Je viens ici toutes les deux semaines, que j’en aie besoin ou non. »

Pourquoi un sénateur de Caroline du Sud se rend-il en Israël toutes les deux semaines, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau ? Le belliciste sanguinaire répond rapidement à cette question.

« Les guerres futures sont planifiées ici, en Israël », a déclaré Graham. « Car si vous n’avez pas une longueur d’avance sur l’ennemi, vous souffrez. Les forces militaires les plus intelligentes et les plus créatives de la planète se trouvent ici, en Israël. »

Graham salivait à l’idée d’une guerre entre les États-Unis et l’Iran, reconnaissant qu’une telle guerre pourrait très bien entraîner des frappes de missiles iraniens contre les troupes américaines dans la région, mais affirmant que les États-Unis devraient quand même entrer en guerre.

« Nos soldats pourraient-ils être touchés dans la région ? Absolument. L’Iran pourrait-il riposter si nous lancions une attaque totale ? Absolument », a déclaré Graham, arguant que « le risque associé à cela est bien moindre que le risque associé à cligner des yeux, à tirer la prise et à ne pas aider les gens comme vous l’avez promis ».

Lors d’un discours prononcé samedi à la Conférence sur la sécurité de Munich, le secrétaire d’État Marco Rubio a complètement laissé tomber le masque dans une diatribe troublante sur la nécessité de revenir au bon vieux temps où les puissances occidentales dominaient le sud de la planète sans prétention ni excuse.

« Pendant cinq siècles, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Occident s’était développé : ses missionnaires, ses pèlerins, ses soldats, ses explorateurs quittaient ses côtes pour traverser les océans, coloniser de nouveaux continents et bâtir de vastes empires s’étendant à travers le globe », a déclaré Rubio. « Mais en 1945, pour la première fois depuis l’époque de Christophe Colomb, il était en déclin. L’Europe était en ruines. La moitié de son territoire vivait derrière un rideau de fer et le reste semblait sur le point de suivre. Les grands empires occidentaux étaient entrés dans un déclin irréversible, accéléré par des révolutions communistes athées et des soulèvements anticolonialistes qui allaient transformer le monde et draper le marteau et la faucille rouges sur de vastes portions de la carte dans les années à venir. »

Rubio, un gusano notoirement anticommuniste, admet ici que le socialisme a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre le colonialisme abusif et la construction d’empires par le monde occidental au cours des dernières décennies. Une personne normale considérerait cela comme un argument de poids en faveur du socialisme, mais Rubio le présente comme une mauvaise chose.

Rubio a exhorté les Européens à se joindre à leurs frères chrétiens blancs aux États-Unis pour reconquérir les communistes et les païens à la peau brune qui ont insisté sur leur propre souveraineté et la promotion de leurs propres intérêts :

Sous la présidence de Trump, les États-Unis d’Amérique se chargeront à nouveau de la tâche de renouveau et de restauration, animés par la vision d’un avenir aussi fier, souverain et vital que le passé de notre civilisation. Et bien que nous soyons prêts, si nécessaire, à le faire seuls, nous préférons et espérons le faire avec vous, nos amis ici en Europe. Les États-Unis et l’Europe sont liés. L’Amérique a été fondée il y a 250 ans, mais ses racines remontent à bien plus loin sur ce continent. Les hommes qui ont colonisé et bâti la nation où je suis né sont arrivés sur nos côtes en apportant avec eux les souvenirs, les traditions et la foi chrétienne de leurs ancêtres, comme un héritage sacré, un lien indestructible entre l’ancien monde et le nouveau. Nous faisons partie d’une seule et même civilisation : la civilisation occidentale. Nous sommes liés les uns aux autres par les liens les plus profonds que des nations puissent partager, forgés par des siècles d’histoire commune, de foi chrétienne, de culture, d’héritage, de langue, d’ascendance et par les sacrifices que nos ancêtres ont consentis ensemble pour la civilisation commune dont nous avons hérité.

Il faut être un psychopathe d’un genre particulier pour regarder avec nostalgie cinq siècles de colonialisme et d’impérialisme occidentaux incontrôlés, puis préconiser un retour à cette époque horrible. Des génocides de masse à travers des continents entiers. La traite négrière africaine. L’asservissement violent et l’esclavage de populations entières. C’est ce que Rubio regarde avec nostalgie et regret.

Et cela sans parler, bien sûr, de la sauvagerie dont fait preuve aujourd’hui sa chère « civilisation occidentale ». C’est la civilisation de l’holocauste de Gaza. La civilisation qui ne peut exister sans guerre, exploitation et extraction constantes. La civilisation qui étrangle actuellement Cuba et se prépare à la guerre avec l’Iran. La civilisation qui, encore aujourd’hui, asservit et pille violemment les pays du Sud. La civilisation de l’écocide. La civilisation d’Epstein.

La civilisation occidentale est la civilisation la plus dégénérée et la plus brutale qui ait jamais existé. Elle n’a pas besoin de retrouver sa gloire passée, elle doit être stoppée dans son élan et assainie. Cela saute aux yeux quand on voit les dirigeants dérangés que cette civilisation a élevés à des postes de pouvoir.

Caitlin JOHNSTONE

Traduction LGS