10 

Epstein, Snowden et la NSA

Le lanceur d’alerte Edward Snowden a révélé en 2013 que la plus grande agence de renseignement états-unienne, la NSA, spécialisée dans le "SIGINT" (SIGnals INTelligence - renseignement électronique), avait pour fâcheuse tendance de récolter TOUTES les communications sous forme électronique (communications, courriels électroniques, conversations téléphoniques, etc) qui passent à sa portée, qui est vaste.

L’agence ne s’impose aucune limite et son mode opératoire peut se résumer à : "on intercepte absolument tout signal électronique, on le stocke, et on verra après si ça peut servir". C’est systématique, c’est tous azimuts, c’est indiscriminé et c’est global. Y compris sur le citoyens US et en l’absence de tout mandat de la justice. D’où le scandale (qui fit long feu).

Les "courriels Epstein" (à l’instar de tous les courriels), les conversation téléphoniques (à l’instar de toutes les conversations téléphoniques), sont donc déjà, et l’ont toujours été, entre les mains grapilleuses de la NSA.

Eu égard aux interlocuteurs impliqués, on peut même raisonnablement penser que l’univers Epstein d’inter-connexions était repéré, cartographié et sous une surveillance quelconque. Et que les communications étaient suffisamment chargées de mots-clés et d’indices pour attirer l’attention de la plus attardée des Intelligences Artificielles.

Il ne fait donc aucun doute dans mon esprit que les outils d’analyse de ces données - du moins pour les données non cryptées - ont forcément fait l’objet d’un "signalement" ou fait sonner une alarme quelque part. Après tout, c’est le métier de la NSA et le but de toute la manoeuvre.

Conclusion : bien avant et indépendamment de toute "enquête", la plus grande agence de renseignement des Etats-Unis savait déjà mais n’en fit rien. Juste pour dire l’ambiance. Et mettre en perspective le côté "nous existons pour vous protéger" des services de renseignement...

Car, à part son omniprésence, la NSA a quelque chose d’autre en commun avec Dieu : on peut facilement l’oublier lorsqu’on n’y pense pas.

Viktor Dedaj
Et Dieu dans tout ça ?

  Viktor DEDAJ   Droit/Justice   Etats-Unis

COMMENTAIRES  

08/02/2026 19:30 par Vincent

La géométrie variable est plus flagrante que jamais.
Par exemple, quand en 2021 des militants de Youth for Climate étaient arrêtés (et pour certains emprisonnés) en France, c’était parce que le ministre Le Drian avait obtenu des autorités suisses qu’elles imposent à ProtonMail de divulguer l’adresse IP au titre des lois "anti-terrorisme".
(Fort heureusement, le cryptage de ProtonMail rendait impossible toute collecte des contenus des messages...)

Rien de tel, ni même le quart du dixième de ça, à l’encontre des pédocriminels épanouis au sein de l’"élite".
Toute collecte de données mise à part, ça fait quoi, 40 ans au moins que tout le monde sait ?
Matzneff, Lang, Sartre & Co. signaient des tribunes publiques réclamant le droit à des relations sexuelles consenties avec des mineurs, non ?
De quoi ont-ils été inquiétés ?

Pour ce qui est de la surveillance de masse, je pense que nos référentiels sont d’une obsolescence qu’on préfère ne même pas s’imaginer.
(Voir par exemple les capacités évoquées dans le film "Ennemi d’État" en 1998.)
En 2013, Snowden parlait des capacités de traitement des métadonnées de la NSA comme susceptibles de concerner environ 5 milliards de localisations de téléphones et environ 20 milliards d’e-mails par jour (!)
C’est sans compter ce que nous racontaient les dossiers Vault7 en 2017 (cad que tous les hardwares - les processeurs, pour faire vite - de tous les appareils connectés sont conçus dès l’origine avec des backdoors - failles de sécurité - permettant un accès facile.)

Mais là on ne parle que de la NSA, qui n’est que l’une des 18 agences publiques de renseignement US !
C’est donc sans compter les centaines ou milliers d’agences et entreprises privées qui ont aussi des capacités de collecte d’informations et qui ne manquent évidemment pas de s’en servir, ou de les revendre disons à une boîte comme Palantir par exemple...

Et tout ceci c’est encore sans compter sur les capacités d’analyses d’algorithmes aujourd’hui augmentés des capacités de calcul de l’IA, qui augmentent chaque année de façon exponentielle !
Ni encore le fait que des boîtes comme Google embauchent - par hasard - quantité d’anciens membres de l’Unité 8200, grande spécialiste du renseignement militaire israélien...

Enfin bref, le sujet est d’une telle vastitude, je ne voudrais pas être ni trop long ni trop hors-sujet.
Que les activités criminelles d’Epstein (et de ses relations) aient été connues est plus qu’une certitude, en tout cas.
C’était l’essence même de ses activités, en fait.
Il semble qu’en France la censure de ce sujet soit plus stricte qu’ailleurs. On ne veut sans doute pas trop écorner l’image romantique de Paris, mmm ? Et puis un Jack Lang de 86 ans ne fait-il pas un bouc-émissaire tellement parfait ?

08/02/2026 21:17 par ROBESS73

vincent ....vous semblez mettre en cause SARTRE dans votre commentaire .pouvez vous etayer vos accusations .soit avec un ecrit soit avec une déclaration du philosophe ???merci

08/02/2026 23:53 par Vincent

Il suffit de solliciter n’importe quel moteur de recherches (bon sang !)

Voici un extrait :
"Le 23 mai 1977, dans les pages "Opinions" du Monde, 80 intellectuels français parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Jacques Derrida, Philippe Sollers et même Françoise Dolto, signent un autre texte pour demander que la loi décriminalise les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans."

Il y a aussi, avant cela, une "lettre ouverte" le 26 janvier 1977 :
"Sartre figure explicitement parmi les 69 signataires, aux côtés de Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Louis Aragon, Francis Ponge, Jack Lang, Bernard Kouchner, Guy Hocquenghem, etc."

09/02/2026 06:10 par robess73

vincent. vous n avez pas publie cette tribune du 23 mai. mais des avis ecrits dessus. merci de publier cette fameuse tribune afin que chacun puisse l etudier.

09/02/2026 08:53 par diogène

"... la plus grande agence de renseignement des Etats-Unis savait déjà mais n’en fit rien."

Il parait que la plus grande agence israélienne (mossad, je crois, non ?) était au courant aussi.
De là à dire qu’il y a des liens entre MOSSAD, NSA et CIA, il n’y a qu’un pas que seulement quelques égarés complotistes seraient capables de franchir...

09/02/2026 14:50 par Vincent

(désolé pour le hors-sujet)
Vous devriez vraiment apprendre à utiliser internet, je vous assure, c’est très pratique et très facile !
Il m’a fallu 2 clics pour trouver ce que vous réclamez et que voici.
Tiens d’ailleurs, on y voit que Glucksmann père en était également signataire. Quelle surprise.

C’est quoi le problème avec Sartre ? On n’attaque pas comme ça un maoïste prétendument proche du marxisme ?
Parce que la liberté absolue dont Sartre se réclamait (et qui le faisait publiquement réclamer la liberté pour des pédophiles dégénérés de disposer du corps d’enfants), c’est exactement la même qui permit aussi à un Milton Friedman de réclamer la liberté absolue du Marché, et d’en faire l’expérience par le biais d’une bonne vieille dictature - militaire avec Pinochet, ou libérale avec Thatcher ou l’UE -

Cette si chère liberté que la NSA et consorts protègent en étant rendues toutes-puissantes grâce à des lois toujours plus coercitives...Mmm ?

C’est encore cette même philosophie qui sied à un Macron, en outre, avec cinquante petites années d’obsolescence dans les gencives, et toutes les conséquences pour ce bon vieux peuple souverain de France qui continue bien docilement à ne surtout pas moufter ! (hormis les Gilets Jaunes qui sauvent l’honneur).

Sartre c’est cette époque où en voulant se libérer de la morale (religieuse) à papa, on a - par mégarde - détruit toute éthique.
Sartre c’est l’individualisme à son paroxysme. Va comprendre comment le mec et ses adeptes pouvaient à la fois être soi-disant pour un État fort et se prétendre marxistes. Aberrant.
Il y a certains pseudo-principes comme ça, qui vaudraient d’être abandonnés après qu’en avoir fait mille fois l’expérience a mille fois prouvé que c’était de la m.rde !
La philosophie de Sartre est à mes yeux aussi hideuse que le bonhomme et que l’époque qui l’a porté aux nues.
(pardon hein, mais fallait que ça sorte.)

09/02/2026 18:22 par ROBESS73

vincent .merci d avoir mis ENFIN CETTE MAUDITE declaration a lire ....(je me passe de l ironie qui va avec !) ...sans défendre ni promulguer la pédophile bien entendu force est de constater que celle ci a le mérite de poser,a l époque, quelques tres bonnes questions et de mettre en évidence les carences de la justice !quoiqu il en soit ce n est aucunement une "ode" a la pédophilie "comme vous avez l air de l affirmer ....effectivement quelques personnages signataires apparaissant peu ragoutants en 2026 a la vue de leurs carrieres respectives .
quand a la philosophie de Sartre il faudrait que vous l ayez lu ,comprise et recencée avant de la qualifier d" infecte" .dans les années 70 on avait Sartre ,en 2026 nous avons bhl ,enthoven et onfray ,les 3 proches du néant .

10/02/2026 09:42 par CAZA

Hors sujet par Vincent et ROBESS73
<<<< Sartre, les juifs, Israël et la Palestine >>>> et <<< Le philosophe, Israël et les Arabes >>> .
Ou de Mao à Moïse avec benny levy comme grand timonier , oublier Jean Genet et sombrer dans le naufrage de la vieillesse récupéré par levy l’ entarté d’ arte .
https://blog.mondediplo.net/2012-11-12-Sartre-les-juifs-Israel-et-la-Palestine
https://www.monde-diplomatique.fr/2000/09/SAID/2409

10/02/2026 12:32 par D.Vanhove

> Vincent : pour le volet de la traque et de l’espionnage des individus, vous avez ss doute raison... et la pince qui ne fait que se resserrer n’a pas encore produit tous ses effets sur le traçage de tout un chacun...

mais pour ce qui est de la diatribe à propos des tribunes que vous évoquez, je pense que vous vous méprenez, et rejoins Robess sur le fond de la question soulevée... en n’oubliant jamais de replacer les choses dans leur contexte (l’on parle d’un appel d’il y a plus de 50 ans, et des lois cathos coercitives comme pas possible de l’époque - je pourrais vous faire un catalogue des horreurs et des inepties qui avaient cours dans ces années-là), je ne vois en aucun cas dans le texte signé par Sarte (parmi d’autres) une "demande que la loi décriminalise les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans"... ça, c’est l’interprétation du Monde qui tord (déjà !) les propos de la tribune

il ne s’agit évidemment en aucun cas de cautionner la pédophilie ou tout ce qui l’encouragerait de près ou de loin, mais de pointer certains textes de lois qui révèlent en long et en large l’hypocrisie qui les sous-tend

l’on sait depuis plusieurs décennies maintenant que tout enfant, même tout petit a déjà une activité sexuelle qui lui est propre... il découvre son corps et ses potentiels, et il n’y a rien d’anormal et encore moins d’immoral dans ces approches, c’est l’exploration du monde et de tout ce qui le constitue, y compris sa propre sexualité... en grandissant son champ d’explorations s’élargit, il passe d’une activité personnelle à une activité partagée... l’enfant devient ado et sa sexualité n’est pas qq chose qui vient se superposer à sa nature et ses activités, elle en fait intrinsèquement partie... tout parent ou éducateur sait (en principe) que le champ d’expérimentations des enfants s’élargit au fil du temps, rien d’anormal et au contraire, cela fait partie de l’évolution de chq individu... croire qu’à 13, 14 ou 15 ans, des ados ne sont pas en recherche sur ce plan et peuvent connaître des désirs incompressibles est se mentir... aussi, dans le cas soulevé, faut-il tenir compte de leurs propres aveux : "les enfants n’ont pas été victimes de la moindre violence, mais, au contraire, ont précisé aux juges d’instruction qu’ils étaient consentants"... ce n’est pas rien quand même !

cet appel me paraît surtout souligner ce point des plus troubles quant aux lois de l’époque en la matière : "La loi française se contredit lorsqu’elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de treize ou quatorze ans qu’elle peut juger et condamner, alors qu’elle lui refuse cette capacité quand il s’agit de sa vie affective et sexuelle"...

qui ne rejoindrait pas une telle dénonciation ?... perso, dans le contexte, je l’aurais aussi signée... (et j’ai qq difficulté à faire passer Sartre - dont vous affirmez qu’il aurait "détruit toute éthique" - à la trappe dans la foulée, cela me paraît aller un peu vite en besogne, eu égard au travail sérieux et engagé fourni une vie durant, et qu’il convient toujours d’aborder avec recul et nuances, au risque jeter le bébé avec l’eau du bain)

10/02/2026 14:54 par Vincent

Merci à Caza et à Daniel ;
mes excuses à tous, et surtout au sujet initial du billet.

(Commentaires désactivés)