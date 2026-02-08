Epstein, Snowden et la NSA

10/02/2026 12:32 par D.Vanhove

> Vincent : pour le volet de la traque et de l’espionnage des individus, vous avez ss doute raison... et la pince qui ne fait que se resserrer n’a pas encore produit tous ses effets sur le traçage de tout un chacun...

mais pour ce qui est de la diatribe à propos des tribunes que vous évoquez, je pense que vous vous méprenez, et rejoins Robess sur le fond de la question soulevée... en n’oubliant jamais de replacer les choses dans leur contexte (l’on parle d’un appel d’il y a plus de 50 ans, et des lois cathos coercitives comme pas possible de l’époque - je pourrais vous faire un catalogue des horreurs et des inepties qui avaient cours dans ces années-là), je ne vois en aucun cas dans le texte signé par Sarte (parmi d’autres) une "demande que la loi décriminalise les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans"... ça, c’est l’interprétation du Monde qui tord (déjà !) les propos de la tribune

il ne s’agit évidemment en aucun cas de cautionner la pédophilie ou tout ce qui l’encouragerait de près ou de loin, mais de pointer certains textes de lois qui révèlent en long et en large l’hypocrisie qui les sous-tend

l’on sait depuis plusieurs décennies maintenant que tout enfant, même tout petit a déjà une activité sexuelle qui lui est propre... il découvre son corps et ses potentiels, et il n’y a rien d’anormal et encore moins d’immoral dans ces approches, c’est l’exploration du monde et de tout ce qui le constitue, y compris sa propre sexualité... en grandissant son champ d’explorations s’élargit, il passe d’une activité personnelle à une activité partagée... l’enfant devient ado et sa sexualité n’est pas qq chose qui vient se superposer à sa nature et ses activités, elle en fait intrinsèquement partie... tout parent ou éducateur sait (en principe) que le champ d’expérimentations des enfants s’élargit au fil du temps, rien d’anormal et au contraire, cela fait partie de l’évolution de chq individu... croire qu’à 13, 14 ou 15 ans, des ados ne sont pas en recherche sur ce plan et peuvent connaître des désirs incompressibles est se mentir... aussi, dans le cas soulevé, faut-il tenir compte de leurs propres aveux : "les enfants n’ont pas été victimes de la moindre violence, mais, au contraire, ont précisé aux juges d’instruction qu’ils étaient consentants"... ce n’est pas rien quand même !

cet appel me paraît surtout souligner ce point des plus troubles quant aux lois de l’époque en la matière : "La loi française se contredit lorsqu’elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de treize ou quatorze ans qu’elle peut juger et condamner, alors qu’elle lui refuse cette capacité quand il s’agit de sa vie affective et sexuelle"...

qui ne rejoindrait pas une telle dénonciation ?... perso, dans le contexte, je l’aurais aussi signée... (et j’ai qq difficulté à faire passer Sartre - dont vous affirmez qu’il aurait "détruit toute éthique" - à la trappe dans la foulée, cela me paraît aller un peu vite en besogne, eu égard au travail sérieux et engagé fourni une vie durant, et qu’il convient toujours d’aborder avec recul et nuances, au risque jeter le bébé avec l’eau du bain)