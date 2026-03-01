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Donald Trump, idiot utile de Tel-Aviv

La décision de D. Trump de suivre le plan israélien d’une guerre contre l’Iran est une preuve supplémentaire – s’il en fallait encore – de son manque d’intelligence, de recul et de maîtrise qu’il eût fallu garder, quand de multiples avertissements, venus de tous cotés, l’ont pourtant mis en garde d’une telle malencontreuse initiative.

Son intervention officielle lamentable, affublé d’une casquette tel un ado dans un moment d’une telle gravité, et évoquant l’Iran comme régime le plus terroriste qui soit dans ce discours usé jusqu’à la corde, non seulement ne convainc plus personne, mais ajoute à la bêtise de l’individu. Celui-là même que les plus abrutis sacraient « faiseur de paix. »

Depuis des décennies, s’il est un régime terroriste par excellence, c’est sans l’ombre d’un doute celui des États-unis eux-mêmes, à l’origine de quantité d’interventions guerrières dans le monde, sans la moindre justification plausible et toutes, basées sur des mensonges et une propagande fallacieuse. Se disputant la première place avec le régime israélien dont les crimes à l’encontre des Palestiniens sont incessants et s’étalent, pour les plus sceptiques, depuis le 07 octobre 2023 de long en large sur les écrans du monde entier, à travers leur génocide avéré à Gaza.

Lors des dernières négociations à Genève, l’Iran avait pourtant déclaré que les pourparlers avec les États-unis avaient avancé dans la bonne direction, ayant concédé ce qu’il n’avait jamais accepté auparavant, à savoir, la possibilité de remettre son programme nucléaire sous total contrôle de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique). Dès lors, pourquoi et quels sont les réels mobiles de cette attaque ?

Les médias occidentaux, comme à leur habitude, ne donneront qu’une vision partielle et biaisée de l’information, et vanteront les prouesses des armées américano-israéliennes et leurs ‘frappes chirurgicales’ sur l’Iran. Mais déjà, d’autres médias informent de manière plus objective de la réponse iranienne. Ainsi, selon le média libanais Al Mayadeen, « Les missiles de représailles ont visé différentes zones des territoires occupés, frappant Haïfa, Tel-Aviv et le nord de la Palestine occupée. Les sirènes continuent de retentir dans tous les territoires occupés après le lancement de plusieurs salves de missiles.(...) environ 25 tirs de missiles depuis l’Iran vers ‘Israël’ ont été détectés depuis 10 heures ce matin, soit un total d’environ 220 missiles. Des explosions ont également été entendues dans de nombreux États arabes du Golfe qui abritent des bases militaires américaines, notamment en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis (EAU), à Bahreïn, au Koweït et au Qatar. »

Contrairement à la réponse iranienne précédente, lors de la guerre américano-israélienne des 12 jours en juin 2025, le conflit s’est donc immédiatement étendu à toute la région, ciblant les bases américaines que les régimes arabes fantoches y ont laissées s’installer. La fracture de la région risque de s’amplifier de manière dangereuse, au plus grand bénéfice du régime sioniste dont les ambitions régionales sont étalées voire revendiquées au grand jour... pour autant qu’il survive à cet épisode.

Par ailleurs, toujours selon Al Mayadeen, « Le Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) a mené des frappes de représailles qui ont visé et détruit le radar américain AN/FPS-132 stationné sur une base américaine au Qatar (...) ce système radar américain, utilisé pour détecter les missiles balistiques, a une portée opérationnelle signalée d’environ 5.000 kilomètres. Le radar d’alerte précoce AN/FPS-132 est considéré comme un élément clé de l’infrastructure de défense antimissile américaine (...) son coût a été estimé à plus d’un milliard de dollars. Selon la télévision d’État iranienne, le radar a été détruit à l’aide de l’UAV Shahed-136. »

Les autorités de l’Iran avaient averti que, selon leur protocole de la guerre, la réponse à toute éventuelle attaque contre le territoire iranien serait immédiate et proportionnelle. Il semble à ce stade, que les responsables attendent de voir si le duo criminel poursuivra ses bombardements ou s’il reviendra à la raison en optant pour la voie diplomatique. Peu de chance, pour cette dernière option, dès lors que les autorités militaires américaines ont annoncé la poursuite de leurs bombardements dans les prochains jours.

En attendant, il se dit que la réponse militaire iranienne est à l’étude et s’adaptera au choix des assaillants.

Dans tous les cas, Donald Trump vient sans doute de perdre magistralement les prochaines élections de mi-mandat, de manière anticipée. Son caractère impulsif, son ego maladif et sa cervelle de punaise lui ont joué le mauvais tour de se laisser piéger par plus rusé que lui en la personne du criminel de guerre Benjamin Netanyahu, sous mandat d’arrêt de la Cour Pénale Internationale.

Au moment de terminer ce billet, le Croissant Rouge iranien annonce déjà plus de 200 victimes et 750 blessés. Le reste du monde n’a plus qu’à retenir son souffle...

Daniel Vanhove -
28.02.26

  Daniel VANHOVE   Etats-Unis

COMMENTAIRES  

01/03/2026 18:54 par Fayçal

Je crois que vous vous faites des illusions. Le gangster international, fort de sa supériorité militaire, technologique, de ses alliés partout, principalement le génocidaire, va, au contraire, être plébiscité pour sa grande victoire, il l’est déjà, avec le scalp de l’ayatollah, et remportera haut la main les prochaines élections mascarades grâce aux tueries, aux bombardements , sans risque, avec tout ce que l’AmeriKKKe compte de racistes ça va être un raz de marée. Napoleon III nous voilà...

01/03/2026 20:21 par D.Vanhove

Merci pour votre retour...

ce n’est pas ce que prédisent plusieurs sondages récents... il ne faut pas oublier que sa victoire électorale était basée sur un thème majeur de sa campagne qu’il allait faire cesser toutes les guerres en cours... et c’est à tout le contraire que l’on assiste, d’où le mécontentement grandissant de sa base électorale (à part, évidmt, ceux qui ont le racisme et le suprémacisme dans les veines et doivent applaudir à ce qu’ils voient, mais pour le moment, ils ne font pas le poids...)

[>https://french.presstv.ir/Detail/2026/02/27/764782/%C3%89tats-Unis---le-taux-d-approbation-de-Trump-s-effondre]

01/03/2026 21:05 par legrandsoir

États-Unis : Selon un sondage Reuters/Ipsos, environ 27 % des personnes interrogées ont déclaré approuver les frappes, tandis que 43 % les désapprouvaient et 29 % étaient indécises. (Al Jazeera)

01/03/2026 21:21 par lou lou la pétroleuse

Effarent !

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni se disent prêts à mener des « actions défensives proportionnées » afin de « détruire » les capacités militaires iraniennes

Sources le monde, le figaro...

J’attends les réactions des citoyens de ces 3 pays. Que faire ?

01/03/2026 21:47 par lou lou la pétroleuse

Pour les valets européens, Israel a le droit de se défendre contre ses victimes, l’Iran n’a pas le droit de se défendre contre ses agresseurs !

Ils n’ont honte de rien !

01/03/2026 22:25 par J.J.

"I have a dream" ! : Voir Trump et Netanyaou, le couple Laurel et Hardy, en version tragédie, en combinaison rayée jaune et noire, comme les Dalton, sur le banc des accusés devant un tribunal international.

02/03/2026 00:03 par act

Pour les valets européens, israël a le droit de se défendre contre ses victimes, l’Iran n’a pas le droit de se défendre contre ses agresseurs !

Exactement, pour les valets et leurs médias.

Merci pour ce texte Monsieur Vanhove, juste une observation : je ne pense pas que trump "suive" israël, il ne fait que passer et jouer son rôle. Les usa et israël avancent ensemble, israël est la base avancée de l’empire au proche et moyen orient et ses ressources. Les sionistes sont des nervis fanatisés au service de l’empire et non le contraire. Si l’empire lâche l’entité plus de 48h, elle s’effondre.

02/03/2026 01:52 par Jag michel

Merci Daniel Vanhove !

Vous ne me croirez peut-être pas, mais le très mature, le très brillant, Bif (Retour vers le futur II) Trump, après avoir assassiné en compagnies des sionistes israéliens le Guide suprême, l’ayatollah Khameni, des dizaines de fillettes dans une école et des civils (combien ?) et avide d’en tuer encore bien d’autres, vient de déclarer (avec ou sans sa casquette rouge d’adolescent attardé) qu’il allait venger la mort de ...ses pauvres petits soldats. Hé oui, des « terroristes » iraniens osent lancer des missiles sur des soldats étasuniens et israéliens qui font ...simplement la guerre à l’Iran. Logique n’est-ce pas ?

...Évidemment, les étasuniens et leurs guides spirituels sionistes estiment que la vie d’un seul étasunien ou d’un seul israélien vaut les vies de 1000 iraniens.

02/03/2026 20:37 par bostephbesac

A propos, justement, ce jour : 3 avions US abattus.............par la DCA Koweitienne, selon le communiqué . Pour un "tir ami", c’ est un véritable carton ! A moins que ce communiqué camouflé en fait, un piège réussi de la DCA Iranienne, ce qui expliquerait "le carton plein" . Tous les pilotes se sont ejectés.

Et bien, trumpipi va encore enrager : le Pentagone annonce la mort d’ un 4ème ricain, sans plus de précision (pilote/marin/infanterie ?).

03/03/2026 11:13 par michel49

Quelque chose est faux dans l’histoire d’un avion US descendu par un missile US.
Depuis longtemps les missiles comportent un systeme d’identification IFF destiné à interdire à un missile d’abattre un avion de son propre camp ; par ailleurs aucun pilote même debutant se laisserait abattre par un missile sans même utiliser ses systemes de contre-mesure des que son radar d’alerte l’informe qu’il a été "allumé" par un radar de tir....alors trois avions....

03/03/2026 22:13 par bostephbesac

Cela semble bien confirmer vos dire : ces 3 avions auraient été abattus par des S-400 . Donc DCA Iranienne, origine Russe.

03/03/2026 22:21 par legrandsoir

source (avec lien) ?

04/03/2026 10:19 par bostephbesac

Complément : article paru hier : "3 avions Américains abattus au dessus du Koweit" . Source : Hal Turner Radio Show, et La Cause Du Peuple.

04/03/2026 14:22 par legrandsoir

Ce n’est pas une source. C’est un article qui spécule sur quelque chose qu’on avait déjà deviné (trois avions abattus par des "tirs amis", ça fait beaucoup). Et pas de lien... alors voici https://halturnerradioshow.com/index.php/component/content/article/three-u-s-fighter-jets-shot-down-over-kuwait?catid=17&Itemid=101 (choix de la langue en bas à gauche)

04/03/2026 15:06 par Vincent

Les systèmes IFF d’identification ont déjà posé des problèmes et induit des "tirs amis".
Lire ici :
"Un F/A-18F Super Hornet a été abattu par un « tir ami » au-dessus de la mer Rouge"
et ici :
"Mer Rouge : Un second F/A-18 Super Hornet américain a failli être touché par un tir ami"

04/03/2026 19:56 par lou lou

Merci GS, pour l’article.

Pardonnez mon ignorance, je m’interroge sur la carte : 2 étoiles sont situées sur la côte iranienne. Il y a des bases américaines en Iran ? Ou bien il s’agit d’autre chose ?

04/03/2026 21:06 par legrandsoir

Vous parlez sans doute de la carte montrée dans l’article référencée. Aucune idée. Nous avons juste retrouvé le lien d’un article mentionné en commentaire.

19/03/2026 11:15 par rouge

Si des avions américains ont été abattus ça sonnera toujours mieux que ce soit par la faute d’un tir ami plutôt que par un système iranien.

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