Iran et impérialisme : en finir avec le ni-ni.

Je sais que ce sera déplaisant pour beaucoup, mais je crois qu’il faut le dire et le redire : dans la conjoncture présente, renvoyer dos-à-dos le "régime des mollahs" et le tandem génocidaire Trump-Netanyahou est clairement une ineptie politique. Oublierait-on que c’est l’Etat iranien lui-même, son intégrité et sa souveraineté, qui est la cible de l’impérialisme ? Avoir de la sympathie pour telle ou telle force politique, le Toudeh par exemple, ne change rien à l’affaire : un anti-impérialisme conséquent, surtout s’il est marxiste, et au moins autant s’il ne l’est pas, doit affirmer sa solidarité avec la République islamique d’Iran et son gouvernement légitime, un point c’est tout.

Jouer l’indignation sélective en brandissant des chiffres de victimes falsifiés, omettre de dire que les émeutes antigouvernementales ont été largement orchestrées par le Mossad (félicité par Mike Pompeo), appeler courageusement ceux qui sont sur place au combat contre la "dictature religieuse", mégoter son soutien à l’Iran au nom d’une laïcité transformée en produit d’exportation, invoquer le sort des femmes de Teheran au moment ou le boucher de Tel Aviv massacre des écolières, toutes ces simagrées ont un nom : c’est la posture du ni-ni, l’opportunisme de l’équidistance, l’anticampisme hypocrite qui consiste à avoir deux fers au feu.

Evidemment, cet équilibrisme permet de préserver sa bonne conscience : puisqu’on est contre les deux camps en présence, et qu’ils sont supposés méchants tous les deux, on sera forcement dans le camp du Bien ! Sauf que les deux camps en question sont les seuls à exister dans le monde réel, et que les récuser tous les deux consiste à s’évader dans l’imaginaire et à quitter la scène de l’histoire. Qui ne voit que les traiter de la même manière, sans discernement du rapport de forces, sans considération géopolitique, sans analyse de la stratégie dévastatrice de Washington et Tel Aviv, revient à soutenir l’agresseur ?

D’une hypocrisie stratosphérique, l’impérialisme veut nous faire croire que la destruction des infrastructures civiles et militaires iraniennes servirait les forces démocratiques dans ce pays. Mais bon sang, on n’est pas obligé de le croire et de s’aligner sur sa politique ! Condamner le "régime des mollahs" sur le ton comminatoire des donneurs de leçon occidentaux, comme le font les fanatiques du ni-ni, c’est non seulement se substituer au peuple iranien lui-même, qui est assez grand pour choisir son orientation politique, mais c’est surtout monter dans le wagon de service du train à grande vitesse de l’agression étrangère.

Chez tous ceux qui prennent au sérieux le sort du peuple iranien, et beaucoup le font avec sincérité parmi les adeptes du ni-ni, il va donc falloir donner un sacré coup de balai sur de mauvaises habitudes et revoir la perception du monde tel qu’il est, ou plutôt tel que le tandem génocidaire est en train de le modeler. Il va falloir se débarrasser, une fois pour toutes, de cette fâcheuse manie qui consiste à choisir les bons et les méchants au sein de l’échiquier politique du pays ciblé par l’impérialisme. De quel droit devrions-nous faire cette sélection ? Les peuples en question n’en sont-ils pas capables ? Que nous ayons, nous, des préférences subjectives est bien naturel, mais elles doivent s’effacer devant le devoir de solidarité avec les nations agressées.

C’est si difficile ? Les forces de gauche, en France, ont une dilection particulière pour le Toudeh, organisation de gauche iranienne : c’est leur droit, et c’est compréhensible. Mais n’oublions pas : premièrement, le Toudeh lui-même appelle au soutien international contre l’agression subie par son pays, et, deuxièmement, ce n’est pas le Toudeh qui reçoit les missiles ennemis et qui riposte, légitimement, en envoyant à son tour des missiles sur les forces d’agression. Bref, aujourd’hui, ce n’est pas le Toudeh qui fait l’histoire, ce n’est pas lui qui est en première ligne, qui reçoit et qui rend les coups. Or le véritable anti-impérialisme consiste à s’aligner, sans réserve ni préalable, sur ceux qui font l’histoire en combattant l’ennemi impérialiste, quelles que soient leurs orientations politiques ou idéologiques.

C’est pourquoi il est particulièrement ridicule et contre-productif, d’un point de vue progressiste, de dire qu’on condamne, à la fois, l’agression américano-israélienne et la dictature des mollahs (version PCF, ou LFI selon les moments) ou, pire encore, qu’on condamne l’agression impérialiste ET la riposte iranienne (version PS, évidemment la plus grotesque et la plus opportuniste). On notera d’ailleurs que ces prises de position politiques situent leurs auteurs très loin derrière les positions prises par des Etats souverains comme la Chine, la Russie ou l’Espagne, qui, eux, condamnent catégoriquement l’agression perpétrée par Washington et Tel Aviv, et un point c’est tout.

Et s’il en est ainsi, c’est parce que leurs gouvernements, depuis très longtemps, ont pris la mesure de ce qui se passe et en ont tiré les conséquences. Ils défendent le droit des nations à décider de leur avenir et ne s’immiscent pas dans leurs affaires intérieures. Ils jugent l’action extérieure des Etats au regard du droit international et la condamnent lorsqu’elle fait de la vie internationale un champ de bataille qui voit certaines puissances exercer la loi du plus fort. Contrairement à ceux qui, en Occident, croient que les nobles principes dont se prévaut l’impérialisme le plus brutal ont davantage de réalité qu’un écran de fumée, et, faute d’influer sur les cours des choses, se réfugient dans un moralisme abstrait, un humanisme de pacotille et un droit-de-l’hommisme à géométrie variable.

Bruno GUIGUE

COMMENTAIRES  

01/03/2026 13:15 par Léontin

Merci Bruno Guigue. Dans l’acte historique qui se joue, l’agresseur est l’impérialiste et l’agressé voit son autonomie en gros danger. Soutenons l’agressé et point final. Bon, je triche un peu, j’ai quelque part un brin d’admiration pour les Perses.

01/03/2026 14:44 par Jag Michel

« Il va falloir se débarrasser, une fois pour toutes, de cette fâcheuse manie qui consiste à choisir les bons et les méchants au sein de l’échiquier politique du pays ciblé par l’impérialisme. »

Tout est là. Je doute de cette « gauche » qui finit souvent par appuyer les prétextes de l’empire lors de ses agressions pour ne pas le combattre.

Merci Bruno Guigue !

01/03/2026 16:36 par Lumineux

Vous avez raison, BG, la laïcité n’est pas un produit d’exportation.

En tout cas, depuis une trentaine d’années, pas en terre musulmane.

Ça tombe bien, car personne et surtout pas vous, manifestement, n’a envie de l’exporter.

C’est un concept philosophique universel qui ne s’impose pas par la violence aux sociétés.

Vous savez parfaitement que les colonisateurs français du siècle passé ont soignemeusement tenu à l’écart de ce concept les colonies.

Pourquoi donc, à votre avis ?

01/03/2026 17:15 par diogène

Si l’enlèvement, la trahison et l’assassinat sont les nouvelles normes, Trump et Netanyahu devraient se méfier de leur propre entourage...

01/03/2026 17:15 par HUGO

L’opération militaire décrite constitue une transgression explicite des normes du droit international : elle cible prioritairement des populations civiles et interrompt de manière arbitraire un processus de négociation en cours. Un tel recours à la force ne trouve aucune justification crédible et s’apparente, dans sa logique comme dans ses effets, à une pratique terroriste. Cette dynamique s’inscrit d’ailleurs dans un ensemble plus large de pressions visant à perturber l’économie mondiale afin d’imposer un rapport de force dans une compétition commerciale.
Ni la Russie ni la Chine ne sont liées à l’Iran par un traité d’alliance qui les contraindrait à intervenir militairement. Il existe néanmoins des accords prévoyant des formes d’assistance réciproque, ce qui nourrit certaines attentes ou interprétations. Plusieurs analyses avancent que la décision de Donald Trump de lancer une opération contre l’Iran répond avant tout à des considérations politiques internes, ainsi qu’à la volonté de satisfaire les intérêts israéliens. Dans cette lecture, l’unique rationalité de l’action américaine serait l’avantage supposé d’Israël, ce qui contribue à accroître la volatilité stratégique de la région.
Au-delà de cette grille de lecture il faut pleinement prendre en compte une orientation stratégique plus profonde, qui dépasse la seule administration Trump et s’inscrit dans la continuité de la politique américaine : empêcher l’ascension de la Chine au rang de première puissance mondiale. Une rivalité qui pourrait relever d’une compétition économique ou technologique se traduit par des actions coercitives, voire violentes, dont les implications géopolitiques sont majeures. Dans ce contexte, la Chine ne peut ignorer les conséquences de ces choix sur l’équilibre international.

01/03/2026 18:37 par Simon Korner

Bravo, Bruno Gigue !

01/03/2026 18:44 par Fayçal

Entièrement d’accord avec Bruno Guigue. Et JLM eût été bien inspiré de lire cet article avant son discours à Perpignan aujourd’hui où il rejoint, hélas, le camp des ni-ni...

01/03/2026 18:44 par sylvain

"femme, vie, liberté" qu’ils ont mis sur la tour eiffel. Je sais pas pourquoi l’hypocrisie me parait parfois plus insupportable que d’autre. Pourtant j’etais pas fan des mollahs mais bon dieu comment peut on être hypocrites a ce point là ?? et l’écrire sur la tour eiffel en plus, tout le monde va le voir ! ou pas ?

01/03/2026 19:07 par Zéro

Bravo à Bruno Guigue de ne pas laisser s’effacer le Droit International derrière une méfiance/hostilité/répulsion envers les islamistes.

Personne au Monde ne devrait avoir le droit de décider, et surtout pas par la force et encore moins de l’extérieur, de qui doit diriger l’Iran ou quelque pays que ce soit selon ses uniques intérêts et besoins !!

L’argument sécuritaire encore une fois avancé par les Etatsuniens n’est pas recevable pour un pays situé à des milliers de kilomètres de chez eux.
A moins que les USA n’oeuvrent que dans l’intérêt Israël, ce qui est sans doute loin d’être un jeu de l’esprit...

Quant au Toudeh, quel doux rêveur peut-il croire qu’il tirera quelque chose de ce renversement de pouvoir ?

La Gauche francaise se fourvoie une nouvelle fois ; si tant est que tous ne fassent que se tromper...

Rappelons encore et toujours que le Monde se déchaîne contre la Russie pendant qu’il se couche devant les USA qui bafouent allègrement, de facon répétée et éhontée, tous les principes qui régissent les rapports internationaux.

01/03/2026 19:34 par CAZA

On reprend les fondamentaux sur LGS . Genre le droit international que les gentils méchants génocidaires ne respecterait plus .Comme si les lecteurs ici avaient le même cerveau que les avachis devant les infaux .
L’ occident n’ a jamais respecté quoi que ce soit et surtout pas le droit des peuples à vivre en paix dans leur pays avec leurs propres ressources .
L’ objectif a toujours été le pillage par le capitalisme colonialiste européen dans le passé et sionisé aujourd’hui .
Et surtout maintenir le Moyen Orient dans la guerre pour garder la maitrise du pétrole .Et vendre des armes pour enrichir le fameux état profond et surtout empêcher l’ émergence d’ une puissance régionale possédant le pétrole qui pourrait détruire les fondations de cette stratégie criminelle qui est israel : Irak, Libye , Syrie et le petit dernier en devenir l’ Iran .

01/03/2026 19:41 par Maxime Vivas

Je suis particulièrement agacé par les discours qui commencent par des dévotions à allah le tout puissant, le miséricordieux et autres balivernes.
Mais je souhaite bien entendu qu’Israël et les Etats-Unis prennent une bonne dégelée qui les rendra enfin pacifistes.

01/03/2026 20:25 par Vania

Évidemment qu’il faut soutenir l’Iran qui est l’agressé . Comme d’habitude, les gangsters des eeuu attaquent quand ils promettent des pourparlers de paix. La trahison, le cynisme et la barbarie sont leurs modus operandi. La liste des pays qui subissent la violence de cet empire de gangsters s’allonge. Seulement en 10 mois ils ont bombardé 10 pays !! : Gaza et Cisjordanie - Lyban - Iran - Syrie - Yemen - Qatar - Las eaux du Tunis, Malta et la Grèce. - la Mer de Caribes. - Le pacifique latino américain - Le Nigeria - La Somalie - L’Irak - Le Venezuela, indirectement la Russie avec leurs armes et logistique. Ils sont une vraie menace contre l’humanité !
Et le peuple iranien manifeste son appui massif :
https://x.com/DaniMayakovski/status/2027983262371418586
Et en Irak, la résistance irakienne se soulève contre les eeuu/israel
https://x.com/DaniMayakovski/status/2027980319022870596

01/03/2026 21:08 par act

Autant je partage l’opinion exprimée par M.Vivas qui résume bien la situation dans son commentaire ci-dessus ou Caitlin Johnstone dans son texte intitulé "Pour un changement de régime dans l’Empire" publié récement par LGS et qui terminait par : "Si vous avez fait tout cela et que vous persistez à dire à quel point le gouvernement iranien est méchant et mauvais, ALORS je vous écouterai peut-être. ALORS je m’intéresserai peut-être à ce que vous avez à dire."

Autant il est effectivement malvenu de rallier la meute et de condamner maintenant l’actuel gouvernement iranien,

Autant, malgré mon aversion totale pour l’empire et cette nouvelle guerre impériale, je ne partage pas l’opinion que vous exprimez ici Monsieur Guigue. Vous écrivez :

un anti-impérialisme conséquent, surtout s’il est marxiste, et au moins autant s’il ne l’est pas, doit affirmer sa solidarité avec la République islamique d’Iran et son gouvernement légitime, un point c’est tout.

Un anti-impérialiste cohérent, connaissant le sort que la République islamique d’Iran réserve aux "marxistes conséquents" peut légitimement émettre quelques réserves.

Or le véritable anti-impérialisme consiste à s’aligner, sans réserve ni préalable, sur ceux qui font l’histoire en combattant l’ennemi impérialiste, quelles que soient leurs orientations politiques ou idéologiques.

Encore une fois, libre à vous de raisonner d’étrange manière mais comprenez que vous ne convaincrez que peu de camarades de s’aligner sur les nazis ou les khmers rouges parce qu’ils auraient combattu les USA.

il est particulièrement ridicule et contre-productif, d’un point de vue progressiste, de dire qu’on condamne, à la fois, l’agression américano-israélienne et la dictature des mollahs

Tout dépend de la manière, du moment et, comme le faisait remarquer C.Jhonstone, de qui le dit. Pedro Sanchez et l’Espagne condamnent les frappes US/israéliennes mais n’expriment aucune solidarité avec les mollah, pourtant vous le citez. Il est parfaitement légitime de condamner ces frappes, l’empire et ses nervis sionistes sans être solidaire du gouvernement iranien. C’est avec le peuple iranien que va la solidarité, pas nécessairement à son gouvernement.
Il y a des préalables, ceux qui font que dans les cas de Cuba ou du Venezuela je suis solidaire avec ces peuples et leurs gouvernements.

01/03/2026 22:20 par legrandsoir

L’Iran est solidaire de Cuba (communistes conséquents ou pas ?).
Et Cuba est solidaire de l’Iran.

01/03/2026 21:42 par RBOBA

En me rendant au Jardin des Tuileries, je suis tombée par hasard sur la fin de la manifestation organisée par l’opposition iranienne. C’étaient drapeaux US, drapeaux iranien et drapeau............. israëlien unis portés par les manifestants. La messe est dite (si je puis me permettre) ! Comme l’un des drapeaux était enroulé j’ai demandé à son porteur de quel drapeau il s’agissait et tout fier, souriant, pensant sans doute que je serai d’accord sur la suite, m’a donc révélé son identité, il s’agissait du drapeau iranien. Je lui ai alors demandé pourquoi (faussement naïve) il était accompagné du drapeau US, ce monsieur était d’accord bien sûr avec les bombardements et y compris les meurtres des jeunes collégiennes et s’est fendu d’un : "Ici, c’est bien les Américains qui vous ont délivré" (dixit). Je lui ai rappelé que les bombardements américains n’avaient jamais libéré aucun peuple, au contraire et qu’en ce qui concernait la France, voire, l’Europe, voire le Monde c’était l’armée Rouge qui avait stoppé l’avancée des troupes nazies et non les USA. Pathétique. Je donne pas cher de l’Iran et de son avenir si le plan US réussit vu le grand nombre d’ethnies qui vont s’entredéchirer.

01/03/2026 22:11 par J.J.

Je ne suis pas "ni ni", mais "pour pour" : pour la liberté des peuples à disposer d’eux mêmes, et pour que chacun s’occupe de ses affaires sans se mêler de celles des autres.
"Charbonnier est maître chez soi ".
Je déplore quand même ces forfaitures tragiques pour les peuples concernés et qui donnent une image bien sinistre du monde occidental.

01/03/2026 23:44 par act

@LGS : Je n’ignore pas et comprends que l’Iran soit solidaire de Cuba et inversement mais cela n’enlève rien aux arguments que j’avance. Arguments que je garde pour les échanges avec les camarades, je ne critiquerai pas le gouvernement Iranien, particulièrement en présence de participant "non avertis" ou d’adversaires politiques, "entre nous" il me semble utile de rappeler certaines réserves concernant le sort réservés aux camarades en Iran ou l’incompatibilité du marxisme avec une théocratie autoritaire. Et je doute que Cuba se montrerait solidaire de quiconque s’opposerait à l’empire "sans préalables ni réserves", ce "quelles que soient [ses] orientations politiques ou idéologiques."
Je partage la nécessité de faire bloc contre l’impérialisme, de ne pas mettre les agresseurs et l’agressé sur un même pied mais je signale que je ne partage pas les opinions que ce texte assène comme des vérités ultimes.

02/03/2026 05:40 par Bruno Guigue

Act@

Je ne savais pas que les USA violaient le droit international en combattant les nazis !

