Liste d’initiatives en soutien à la population cubaine

Si vous souhaitez soutenir la population cubaine, de nombreuses possibilités s’offrent à vous, la fiabilité de celles qui suivent est confirmée par des associations de solidarité actives depuis longtemps et digne de confiance.

En l’absence (qui pose question) d’action nationales de la part des ONG majeures, mises à part celles de Nuestra America et de Cubanismo, il semble utile de lister les différentes initiatives, parfois modestes, menées par des citoyens et des associations locales : les petites rivières font les grands fleuves de solidarité !

Initiative internationale organisée depuis les Amériques et l’Europe :

« Convoy to Cuba/Nuestra America Flotilla » : Une flottille, organisée et soutenue par une coalition internationale de mouvements politiques, de syndicats, d’organisations sociales, de parlementaires et figures publiques qui veulent mobiliser solidarité et aide vers Cuba dans le contexte de la crise actuelle. La flottille prendra la mer le 21 mars pour apporter du matériel humanitaire à Cuba, vous pouvez soutenir l’action en versant un don sur la page de « Nuestra America » ou celle de « Global exchange ».

Initiative organisée depuis la France :

« Des médicaments pour Cuba ! » : Action organisée par l’Association Cuba Coopération France en collaboration avec le ministère de la santé cubain. Il s’agit d’envoyer et/ou transporter des valises remplies de médicaments à Cuba. Les informations pour y participer sont disponibles sur le site de l’association.

Initiatives organisées depuis la Belgique :

« Pour que Cuba vive » : Action menée par « Cubanismo » association liée au PTB et qui vise à envoyer en urgence, notamment, 10.000 baxters pour les hôpitaux cubains. Vous pouvez participer en effectuant un don sur cette page.

« Maleta Solidaria » : Organisée par des Cubaines résidentes en Belgique, cette action consiste à utiliser l’espace disponible dans les bagages des voyageurs pour acheminer des dons matériels vers Cuba. Cette initiative a reçu l’appui de l’ambassade de Cuba et de l’association « Les Amis de Cuba ». Sur le site de cette association vous trouverez le numéro de compte en banque où vous pouvez effectuer un virement avec la mention « maleta solidaria ». Vous pouvez aussi soutenir par des dons matériel en contactant le groupe sur facebook (se connecter à FB pour afficher).

« Cuba Soberana » : Le projet, mené par des Cubains résidant en Belgique se concentre sur l’envoi de conteneurs remplis de dons, incluant du matériel médical, des médicaments, des fauteuils roulants et des fournitures pour les hôpitaux. En collaboration avec « Cubanismo » et « Les Amis de Cuba ». Sur le site de cette association vous trouverez le numéro de compte en banque où vous pouvez effectuer un virement avec la mention « C. Soberana »

« Des vélos pour Cuba » : La section de Gent des « Amis de Cuba » prépare l’envoi d’un container rempli de vélos qui partira à la mi-mars. Les vélos sont à déposer à cette adresse : Helverdinkstraat 28, 9230 Wetteren-Massenen. Les informations sont disponibles sur la page facebook de la section.

« Collecte de solidarité » : Une initiative menée par des Bruxellois, de collecte de matériel médical, voyez la liste précise liée, matériel qui sera envoyé à Cuba via l’ambassade. les informations, la liste et le point de collecte sont disponibles ici.

Cette liste n’est pas exhaustive et sera mise à jour avec les informations que les lecteurs/commentateurs feront parvenir. Avant de signaler une initiative, merci d’en vérifier la fiabilité.

Le blocus imposé et renforcé par les États-Unis d’Amérique prive Cuba d’électricité, paralyse les hôpitaux et les écoles, il vise à provoquer la famine et l’effondrement de la société civile. L’île est au bord d’une grave crise humanitaire. Les USA ont récemment renforcé ce blocus illégal et injuste, en empêchant l’entrée de carburant. Ce blocus économique en cours depuis 67 ans est condamné chaque année par tous les pays du monde. En 2025, 165 pays ont voté pour l’abrogation du blocus et sept pour son maintien (dont les USA, Israël et l’Ukraine).

La question n’est pas celle de la nature du gouvernement cubain, elle est d’abord humanitaire, car c’est avant tout la population cubaine qui est victime de cette coercition économique, de la part de la première puissance mondiale, située à 150km des côtes cubaines. Elle est aussi juridique : nul État n’a le droit - par la force, la coercition ou l’étranglement économique - de déterminer l’avenir politique d’un autre État.