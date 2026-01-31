John Maynard Keynes a écrit, dans son ouvrage célèbre Les Conséquences économiques de la paix (1919), :

« Il n’existe pas de moyen plus subtil ni plus sûr de renverser les fondements mêmes de la société que de pervertir la monnaie. Ce processus mobilise toutes les forces occultes des lois économiques au service de la destruction, et ce, d’une manière que personne sur un million n’est capable de déceler. »

Les États-Unis ont perfectionné cet art de la destruction en instrumentalisant le dollar et en recourant à des sanctions économiques et à des politiques financières pour provoquer l’effondrement des monnaies des pays ciblés. Le 19 janvier, nous avons publié « La guerre hybride américano-israélienne contre l’Iran » , décrivant comment les États-Unis et Israël mènent des guerres hybrides contre le Venezuela et l’Iran au moyen d’une stratégie coordonnée de sanctions économiques, de coercition financière, de cyberopérations, de subversion politique et de guerre de l’information.

Cette guerre hybride a été conçue pour déstabiliser les monnaies iranienne et vénézuélienne afin de provoquer des troubles internes et, à terme, un changement de régime.

Le 20 janvier, soit un jour seulement après la publication de notre article, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a publiquement confirmé, sans réserve, sans excuses ni ambiguïté, que notre description correspond bien à la politique officielle des États-Unis.

« Il est grand temps que les nations du monde prennent conscience du comportement économique débridé des États-Unis... Cette anarchie est illégale, irresponsable, nuisible, déstabilisatrice et, en fin de compte, inefficace pour atteindre les objectifs des États-Unis, et encore moins les objectifs mondiaux. »

Lors d’une interview à Davos , le secrétaire Bessent a expliqué en détail comment les sanctions du Trésor américain visaient délibérément à provoquer l’effondrement de la monnaie iranienne, à paralyser son système bancaire et à pousser la population iranienne dans la rue. Il s’agit d’une campagne de « pression maximale » destinée à priver l’Iran d’accès aux systèmes financiers, commerciaux et de paiement internationaux.

Bessent a expliqué :

« Le président Trump a ordonné au Trésor et à l’OFAC (Office of Foreign Assets Control), notre division chargée du contrôle des avoirs étrangers, d’exercer une pression maximale sur l’Iran. Et cela a fonctionné, car en décembre, leur économie s’est effondrée. Nous avons vu une grande banque faire faillite ; la banque centrale a commencé à imprimer de la monnaie. Il y a une pénurie de dollars. Ils ne peuvent plus importer de marchandises, et c’est pourquoi la population est descendue dans la rue. »

Voici la chaîne causale explicite par laquelle les sanctions américaines ont provoqué l’effondrement de la monnaie et la défaillance du système bancaire.

Cette instabilité monétaire a entraîné des pénuries d’importations et des difficultés économiques, provoquant les troubles. Bessent a conclu en qualifiant les actions des États-Unis de « diplomatie économique » et l’effondrement économique de l’Iran d’évolution « positive ».

« Il s’agit donc d’une politique économique menée sans effusion de sang, et les choses évoluent de manière très positive ici. »

Ce que décrit le secrétaire Bessent n’est évidemment pas de la « politique économique » au sens traditionnel du terme. Il s’agit d’une guerre menée par des moyens économiques, le tout visant à provoquer une crise économique et des troubles sociaux susceptibles d’entraîner la chute du gouvernement. Et c’est cela que l’on qualifie fièrement de « politique économique ».

Les souffrances humaines causées par une guerre ouverte et par des sanctions économiques écrasantes ne sont pas si différentes qu’on pourrait le croire. L’effondrement économique engendre des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, tout en détruisant l’épargne, les pensions, les salaires et les services publics.

L’effondrement économique délibéré plonge les populations dans la pauvreté , la malnutrition et la mort prématurée, tout comme la guerre ouverte.

Ce schéma de souffrance résultant des sanctions américaines est bien documenté. Une étude marquante publiée dans The Lancet par Francisco Rodríguez et ses collègues montre que les sanctions sont significativement associées à une forte augmentation de la mortalité, les effets les plus marqués étant observés pour les sanctions unilatérales, économiques et américaines, avec un bilan global comparable à celui des conflits armés.

Ce type de guerre économique viole les principes fondamentaux du droit international et la Charte des Nations Unies . Les sanctions unilatérales imposées en dehors de l’autorité du Conseil de sécurité de l’ONU, en particulier lorsqu’elles visent à causer des souffrances aux populations civiles, sont illégales.

La guerre hybride ne se soustrait pas au droit international en évitant les bombardements (bien que les États-Unis et Israël aient également bombardé illégalement l’Iran, bien sûr). L’illégalité de la « politique économique » américaine s’applique non seulement à l’Iran et au Venezuela, mais aussi à des dizaines d’autres pays victimes des sanctions américaines.

L’Europe a peut-être commencé à comprendre que la complicité dans les crimes économiques américains n’est pas une solution, puisque le gouvernement Trump se retourne désormais contre l’Europe de la même manière, mais avec des droits de douane plutôt que des sanctions.

Trump a menacé l’Europe de droits de douane si elle refusait de céder le Groenland aux États-Unis, avant de lever cette menace, au moins temporairement. Lorsqu’il a « invité » la France à rejoindre son Conseil de la paix, il a menacé d’imposer une taxe de 200 % sur le vin français en cas de refus. Et ainsi de suite.

Les États-Unis peuvent mener ce type de guerre économique globale car le dollar est la monnaie clé du système financier mondial.

Si les pays tiers ne se conforment pas aux sanctions américaines contre l’Iran et le Venezuela, les États-Unis menacent d’imposer des sanctions aux banques de ces pays tiers, notamment pour les exclure des règlements en dollars (connus sous le nom de système SWIFT).

De cette manière, les États-Unis appliquent leurs sanctions à des pays qui, autrement, seraient ravis de continuer à commercer avec les pays que les États-Unis tentent de mener à l’effondrement économique.

Si les sanctions américaines engendrent la misère à court terme, leur utilisation incessante incite rapidement d’autres économies à se libérer de l’emprise financière américaine.

Les pays BRICS, et bien d’autres, développent leurs échanges commerciaux internationaux dans leurs propres monnaies, créant ainsi des alternatives au dollar américain et évitant de ce fait les sanctions. La capacité des États-Unis à imposer des sanctions financières et commerciales à d’autres pays diminuera bientôt, probablement de façon brutale dans les années à venir.

Il est grand temps que les nations du monde prennent conscience des agissements économiques déloyaux des États-Unis. Ces derniers mènent une guerre économique d’une intensité croissante, tout en la qualifiant de « stratégie économique d’État ».

Cette anarchie est illégale, imprudente, nuisible, déstabilisatrice et, en fin de compte, inefficace pour atteindre les objectifs de l’Amérique, et encore moins les objectifs mondiaux.

L’Europe a fermé les yeux jusqu’à présent. Peut-être que maintenant qu’elle est elle aussi menacée, elle se réveillera et se joindra au reste du monde pour mettre un terme aux agissements effrontés et illégaux des États-Unis.

Jeffrey D. Sachs, Sybil Fares