Davos et l’instant Carney

Qui est Mark Carney, l’orateur ovationné au forum de Davos ?

Après la longue agonie du gouvernement Trudeau, Mark Carney a pris la place de premier ministre à Ottawa. Ce citoyen canadien né en 1965 est passé par Harvard et Oxford où il a obtenu un doctorat d’économie en 1995. Après 8 ans chez Goldman Sachs dans diverses capitales mondiales il devient vice-gouverneur de la Banque du Canada puis gouverneur de février2008 à fin 2012.

Cette carrière déjà brillante le conduit presqu’aussitôt à la tête de la Banque d’Angleterre en 2013 . Ne jamais oublier que le souverain (reine ou roi) britannique est aussi le souverain du Canada mais il est le premier non britannique à occuper ce poste et donc à être le défenseur de la monnaie impériale : la livre sterling que le dollar n’a pas éliminée . Londres reste le siège de plusieurs organes de régulation du commerce international : assurance et transport maritimes, bourse des métaux non ferreux. Il y arrive au moment de la crise du Brexit. Il transforme la gestion en introduisant dans l’institution les consultants libéraux bien connus : Mac Kinsey et Deloitte.

A la fin de ce mandat il occupe divers postes dans le privé et aussi à la Banque mondiale et à l’ONU où il conseille le secrétaire général sur les implications financières du changement climatique . Retour aux affaires canadiennes en 2024 où il préside la commission économique du parti libéral au pouvoir . A la suite de la démission de Trudeau il va être le candidat du parti libéral et devenir premier ministre le 14 Mars 2025 sans avoir jamais participé à une élection politique.

Il n’est pas le seul de ce genre dans les pays capitalistes occidentaux : Mario Draghi et maintenant Merz , qui passent directement de la finance internationale au pouvoir politique sont autant de démonstrations de la domination du capital financier sur les pays occidentaux.

Tel est le personnage qui a prononcé à Davos un discours (transcription jointe) qui par son sérieux et sa mesure a fait tache au milieu des saynètes des bateleurs de l’estrade du Forum économique mondial : Trump, Macron, Milei, et autres Zelenski …

Son discours, critique argumentée de la politique internationale de Trump et de la loi du plus fort qu’il veut imposer, a marqué.

Plusieurs raisons

Raison 1 : Le gouvernement du Canada ne peut accepter que son pays soit annexé par les Etats-Unis pour en devenir comme Trump l’a annoncé le 51° Etat.

Raison 2 : Bien que fidèle allié des Etats-Unis (OTAN, G7) le Canada sait défendre ses intérêts nationaux face aux appétits du voisin . Pour le partage contesté des eaux territoriales il n’a pas hésité à saisir le Cour internationale de Justice qui lui a donné raison. Cette distance politique entretenue a une longue histoire. Les colons britanniques installés sur le territoire canadien ont refusé de suivre leurs homologues du sud dans leur lutte pour l’indépendance.

Cette indépendance acquise avec l’appui de la couronne française , le nouvel Etat va tenter d’arracher le Canada à la couronne britannique. Ce face à face tendu va déboucher sur une guerre entre les deux voisins.

Elle est déclarée par le président Madison le 18 Juin 1812. Les forces s’équilibrent pendant deux ans mais les britanniques portent un coup décisif avec la bataille de Washington. Les troupes britanniques arrivées par la mer débarquent remontent la vallée du Chesapeake et attaquent Washington par le Sud. La Capitale est bombardée , les canons britanniques mettent le feu à la Maison Blanche le 24 Aout 1814. Madison capitule et le traité de paix de Ghent (Gand) signé en décembre 1814 vient confirmer les frontières entre les deux pays. La frontière sud du Canada avec les Etats-Unis est la plus longue du monde.

Aujourd’hui les autorités canadiennes s’abstiennent d’évoquer cet épisode mais l’attachement à la couronne britannique n’est pas l’objet d’un débat politique et le fait que le Canada soit placé sous les ordres d’un gouverneur nommé par la couronne britannique n’est guère contesté car cette relative dépendance constitue en même temps une protection contre l’envahissante république voisine dont la réalité démocratique ne fait plus rêver personne . Le poste est aujourd’hui occupé par une femme Mary Simon. Elle est née, ce qui est une première au Canada, d’une mère Inuit et donc cousine des Groenlandais.

Au total Carney est un personnage important de l‘oligarchie financière occidentale transnationale devenu le chef de gouvernement d’un pays de 41 millions d’habitants plus étendu que les Etats-Unis, un pays riche , à la dixième place mondiale pour le PIB, un pays bien doté en terres agricoles, en pétrole , en gaz naturel, en minerais métalliques et qui grâce à une production hydroélectrique assurant 50% des besoins en électricité est un exportateur d’énergie. Sans oublier que le dollar canadien et la livre sterling sont acceptés comme monnaie de réserve par la plupart des banques centrales dans le monde.

Bref de quoi expliquer son calme lorsqu’il a pris pendant 13 minutes la parole à Davos le 21 Janvier devant un parterre où ses pairs de la grande finance internationale étaient nombreux.

Carney n’est pas socialiste sa brève référence à Vaclav Havel le confirme mais il a alerté le monde capitaliste occidental sur les dangers qu’il courait en se soumettant à la politique de Trump qu’il n’a bien sûr pas nommé.

Son discours a, dès le lendemain sur les médias officiels comme sur les médias alternatifs et dans la blogosphère, suscité d’abondantes réactions. Nous nous proposons de nous livrer le crayon à la main à un exercice très classique : le commentaire de texte.

Mais une première observation s’impose

Au forum de Davos la langue commune est l’anglais, parlé soit par des anglophones soit par des globisophones à l’instar de Macron. Mais nous sommes en Suisse où le français est une des 4 langues officielles et Carney est le premier ministre d’un pays où existent deux langues officielles , l’anglais et le français. Bien qu’anglophone Carney va commencer son discours par une brève introduction en français marquant ainsi sa différence avec son grand voisin du Sud .Il va poursuivre en anglais , un anglais souple et nuancé, pimenté d’humour très « british ». Comparativement le pauvre anglais de Trump est celui d’un charretier mal dégrossi.

Première remarque générale aucun nom propre ne figure dans le texte : ni pays ni dirigeant ni expression médiatique genre « Sud Global », « multipolarité » seuls apparaissent une fois au passage l’OMC et l’ONU.

Seconde remarque générale :- il profite dans sa démarche de l’ambiguïté de la langue anglaise qui est bien connue des juristes francophones, quand il écrit en anglais « Great power » le français ajoute un article avant le mot puissance . Evoque-t-il les grandes puissances donc toutes mais la lise ne suit pas voire point 1, ou des grandes puissance c’est-à-dire certaines d’entre elles mais là encore lesquelles ? Le doute subsiste. Test imaginaire : Macron est en train d’écouter Carney utiliser cette expression pensez-vous qu’il se range d’emblée sans hésitation parmi les « grandes puissances » évoquées ou bien qu’il lui faut agir comme s’il avait la conviction d’en être.

Ciblée par Carney l’expression « ordre international fondé sur des règles » ressassée sans cesse par la diplomatie étasunienne ne s’appuie sur aucun document. Ni la Charte des Nations Unies, ni les statuts de l’OMC , ni ceux de l’OCDE ni ceux de la Banque Mondiale ni ceux du FMI ne font partie du référentiel explicite de cette expression, qui n’est qu’un simple élément de langage de la domination. On pense inévitablement à Alice au pays des Merveilles : les mots veulent ce que le maitre décide seul de ce qu’ils veulent dire. Nous avons , dit Carney , « rejoint ses institutions » c’est-à-dire reconnu la domination du capitalisme international dont ces institutions assuraient l’encadrement c’est-à-dire que nous acceptions une certaine liberté dans le respect de ses règles écrites.

« Nous savions que l’histoire de l’ordre international fondé sur des règles était partiellement fausse, que les plus forts s’exonéraient quand cela leur convenait, que les règles commerciales étaient appliquées de façon asymétrique, et nous savions que le droit international s’appliquait avec une rigueur variable, selon l’identité de l’accusé ou de la victime. »

Un aveu d’importance. Il s’agissait en fait d’une histoire mais pas de l’Histoire telle que l’écrivent les historiens sérieux plutôt d’une narration élaborée pour l’opinion publique très proche de l’expression qui vous vient en tête quand, après une discussion sérieuse que vous souhaitiez avoir avec un tiers sur un problème concret vous concernant, vous vous dites : « il m’a raconté des histoires » qui en argot va devenir « il m’a baladé ».

Cette fiction était utile, et l’hégémonie américaine en particulier contribua à fournir des biens publics, des voies maritimes ouvertes, un système financier stable, une sécurité collective et un soutien à des cadres pour résoudre les différends.

Ce paragraphe général et superficiel relève de la critique entre gentlemen impérialistes. La liberté des mers était acquise depuis 1945 et permettait la prolifération des bases militaires étasuniennes.

Les cas de piraterie limités au golfe d’Aden et au Golfe de Guinée et combattus internationalement la vraie rupture vient d’intervenir dans le Golfe du Mexique c’est la piraterie d’Etat pratiquée par Trump . Carney l’évoque sans le citer . Tout me monde a compris.

La stabilité du système financier ? Désindexation du dollar sur l’or 1971, création du pétrodollar, crise de la dette des pays en développement qui sont étranglés 1982, crise financière 1998, crise des subprimes 2008. L’ex capitaine des navires BANQUE d’Angleterre et Banque du canada n’a décidément pas le mal de mer et tant pis pour Lehman Brothers et tant pas pour les actionnaires volés et les contribuables rançonnés dans la grande remise en ordre qui a suivi impliquant les banques et les Etats qui « nationalisent » brièvement pour sauver la boutique Grand Capital. Pour les curieux qui veulent des détails la page Wikipédia est bien faite.

Quant à la sécurité collective il ne s’agit que de celle organisée dans l’OTAN. Pas de sécurité collective pour l’Iran en 1953 ni pour l’Irak en 1999, ni pour la Yougoslavie en 1991-1998 ni pour la Libye en 2011. Carney ne s’adresse là encore qu’aux pays occidentaux riches. Il ne s’agit que de leur sécurité collective imposant de l’insécurité à tous les autres.

Et de conclure : cet assemblage ne fonctionne plus même pour nous. Il n’ agit plus de crises de secousses, d’accidents de parcours, il y a rupture.

Le camp occidental uni - lisons G 7- traversait ces crises. Il est aujourd’hui désuni et le leader s’est retourné contre les autres , contre l’Union européenne dont les 3 plus gros membres font partie du G7.

Le désordre s’installe au cours des « deux dernières décennies » caractérisées comme « une intégration mondiale poussée à l’extrême ». Il n’en dit pas plus pour ne pas mettre le doigt sur les plaies : entrée de la Chine dans l’OMC, création de l’OCS, création des BRICS, création de l’Union Economique eurasiatique, Nouvelles Routes de la Soie, création de banques de développement s’ajoutant à la Banque mondiale ou la concurrençant. La création du G20 comme simple élargissement du G7 n’a pas réussi à créer un nouveau pôle dominant, les 13 nouveaux étant simultanément rattachés à l’un ou l’autre des nouveaux pôles très actifs.

Il explicite alors la rupture : « Vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge des avantages mutuels de l’intégration quand l’intégration se met à devenir la source de votre subordination » et il en tire la conséquence : non pas le repli du chacun pour soi, chacun seul face au dominateur (hégémon) mais chacun reprenant une certaine autonomie, restaurant sa souveraineté. Le Canada dont l’économie est très étroitement liée à celle de son voisin a fait un pas de côté pendant l’été 2025. Mark Carney a rendu visite au Président chinois et il a convenu de lui vendre du pétrole. En ne considérant pas comme Trump la Chine comme son adversaire stratégique, Il a ainsi reconquis une partie de sa souveraineté.

Carney précise alors que son discours aux puissances moyennes – sous-entendu du monde occidental - et il les invite à suivre son exemple.

Il reconnait que les puissances moyennes se sont reposées sur l’OMC, l’ONU, les COP successives mais que ces institutions sont menacées car elles ne sont plus respectées. En conséquence les pays qui ne peuvent pas se nourrir, sont dépendants énergétiquement , n’ont pas de défense indépendante, sont conduits à se protéger eux-mêmes.

Pourtant le repli sur soi n’est pas la solution.

« Mais soyons lucides sur la direction que cela mène. Un monde de forteresses sera plus pauvre, plus fragile et moins durable. »

A ce point Carney fait écho à la position constante de la Chine que le premier ministre chinois est venu rappeler à Davos et à laquelle il s’est lui-même rallié très officiellement en 2025.

Et pour bien faire comprendre en quoi il est en désaccord avec Trump, « Nous visons à la fois à avoir des principes et à être pragmatiques. Fondés sur des principes dans notre engagement envers les valeurs fondamentales, la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’interdiction de l’usage de la force sauf si cela est conforme à la Charte des Nations Unies et le respect des droits de l’homme. »

Mais ne rêvons pas il cite tout aussitôt des prises de position sur l’Ukraine, les pays baltes les clubs d’acheteurs des membres du G7 pour les minéraux critiques. Il tente de sauver les règles du jeu occidental que Trump met en péril et il pose que ce sont les puissances moyennes occidentales sans les nommer qui doivent s’unir à la fois contre Trump mais surtout contre les autres grandes puissances.

Trump n’est pas assez sot pour ne pas avoir compris qu’il était critiqué. Deux réactions ont suivi : une immédiate et désormais classique : augmentation des droits de douane si la Canada continue à commercer avec la Chine, l’autre plus perverse qui commence à être visible et qui est une démarche de type « vénézuélien » consistant à favoriser la sortie de l’Etat d’Alberta où est extraite la plus grosse partie du pétrole exporté aux Etats-Unis l’Alberta devenant par défaut le 51° état des Etats-Unis. Trump confirme qu’il n’est pas un chef d’Etat mais un simple promoteur immobilier à visée mondiale qui manœuvre pour s’approprier les meilleurs terrains.

C’est ainsi qu’il faut comprendre la création du BOARD OF PEACE lancé le lendemain à Davos. Car les mots ont un sens. BOARD c’est la CONSEIL d’ADMINISTRATION d’une entreprise capitaliste à différencier du COUNSIL (Conseil) au sens du CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU. TRUMP fondateur et PDG de cette nouvelle banque d’investissement a décidé que pour entrer au Conseil d’administration il faudrait acquérir en tant que membre fondateur une part d’un milliard de dollars. Mais si le propriétaire du terrain convoité ne veut pas vendre il faut le menacer et alors Trump déploie ses porte-flingues à commencer par le plus expérimenté NETANYAHOU, c’est la Nakba mondialisée. Sans oublier les égorgeurs d’Al Qaïda.

Face à cette réalité qu’il côtoie de très près, CARNEY tente de promouvoir une sorte de Fronde de la grande noblesse face au nouveau monarque qui dans la mise en place de la monarchie absolue ne la respecte plus. Mais nous ne sommes plus simplement en France au XVII ° siècle moment où s’établit fermement la domination blanche européenne sur le monde, le règne de Louis XIV commence en 1643 la dynastie des Ming s’effondre en 1644 et l’éclipse chinoise va durer jusqu’en 1949. Cette noblesse n’est que celle du capital financier globaliste et feint de ne pas voir émerger le tiers-état planétaire des peuples de couleur ou si elle le voit elle pense qu’il est encore temps de le diviser pour se rallier les éléments les moins progressistes. Un premier tri sera fait par l’entrée au BOARD OF PEACE.

En face nous avons une communauté humaine multicolore soucieuse de l’avenir commun sur cette unique planète dont les sols, les eaux et les ressources ne peuvent plus longtemps être partagés à coup de canon. Le temps des voyous s’achève.

COMAGUER

Transcription complète des parties anglaises des propos de Carney.