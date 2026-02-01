Comment Netanyahu sabote la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza (972mag)

Lorsque l’envoyé spécial américain Steve Witkoff a annoncé le lancement de la deuxième phase du plan de cessez-le-feu du président Donald Trump à Gaza à la mi-janvier, cela a marqué l’inauguration du Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), un organe technocratique palestinien composé de 15 membres chargé de fournir des services et de gérer la reconstruction dans l’enclave ravagée, sous la supervision du Conseil de paix et du Conseil exécutif de Gaza de Trump.

Quelques heures après l’annonce, toutes les principales factions palestiniennes, y compris le Fatah et le Hamas, ont salué la création du NCAG. Bon nombre des membres du comité sont des personnalités connues et respectées qui ont rapidement obtenu le soutien de la population. Le président Ali Shaath a lui-même perdu son père lors du génocide perpétré par Israël à Gaza et exige qu’Israël soit « tenu responsable », tout en critiquant ouvertement le plan « Gaza Riviera » de Trump. Le commissaire à la santé du comité, le Dr Aed Yaghi, est un militant de longue date de la société civile qui a dirigé la Société palestinienne de secours médical à Gaza. Ayed Abu Ramadan, commissaire au commerce et à l’industrie, était président de la Chambre de commerce de Gaza et s’est opposé avec véhémence à la politique israélienne de soutien aux gangs criminels dans la bande de Gaza.

La population de Gaza a également poussé un soupir de soulagement lorsque la première décision du comité a été de supprimer toutes les taxes et tous les frais imposés aux particuliers et aux entreprises par le gouvernement du Hamas (avant le 7 octobre et depuis le cessez-le-feu), et lorsque Shaath a promis la réouverture du passage de Rafah lors de sa première apparition télévisée au Forum économique mondial de Davos.

Mais depuis sa création il y a deux semaines, Israël n’a toujours pas autorisé le NCAG à entrer à Gaza, et encore moins à la reconstruire.

Même si Benjamin Netanyahu a accepté de rejoindre le Conseil de paix à l’invitation de Trump, le Premier ministre israélien a publiquement réprimandé le président et critiqué le Conseil exécutif de Gaza, le qualifiant de « contraire à la politique israélienne ». Peu après, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré que « Gaza est à nous » et a qualifié le plan Trump de « mauvais pour Israël ». Smotrich a exigé que le plan soit abandonné au profit de la reprise d’une « offensive totale contre Gaza » et de la reconstruction de « colonies israéliennes permanentes » dans l’enclave.

Le journal israélien Maariv a même rapporté qu’Israël se préparait actuellement « à l’effondrement du plan Trump » et avait déjà pris des dispositions pour reprendre son offensive sur Gaza « sans restrictions », cherchant cette fois à occuper directement toute la bande de Gaza. La chaîne israélienne Channel 14 a en outre souligné que le chef d’état-major de l’armée avait approuvé des plans pour une attaque à grande échelle contre l’enclave, y compris l’invasion de zones dans lesquelles les forces israéliennes n’étaient pas entrées pendant deux ans de combats.

En d’autres termes, Israël n’a pas caché son intention de maintenir Gaza dans une impasse indéfinie. Le gouvernement israélien prend des mesures proactives pour s’assurer que la deuxième phase du plan Trump ne se déroulera pas comme prévu – et restera tout au plus, comme l’a fait remarquer Netanyahu avec dédain, un spectacle « symbolique » – afin de convaincre les Américains que Gaza est ingouvernable et de prouver ainsi la nécessité d’un régime militaire israélien durable.

Une technocratie triée sur le volet

La formation du NCAG est attendue depuis longtemps. Il aurait pu être nommé pour remplacer le gouvernement du Hamas à Gaza il y a plus de deux ans : en décembre 2023, les dirigeants du Hamas ont unanimement accepté de confier les fonctions gouvernementales à un organe administratif technocratique provisoire, selon plusieurs dirigeants du groupe.

Plusieurs dirigeants palestiniens m’ont confié que les noms des membres potentiels du comité se trouvaient sur le bureau de Netanyahu depuis au moins août 2024. L’Égypte a facilité les discussions entre le Hamas, le Fatah et les autres factions palestiniennes afin de parvenir à un accord sur la composition du comité, établissant une liste de 41 noms qui a ensuite été réduite à 15. Selon les dirigeants palestiniens, Netanyahu n’a donné sa réponse qu’il y a deux semaines.

Même après que Trump ait intégré le comité administratif dans son plan en 20 points, Israël a continué à tergiverser pendant plus de 100 jours jusqu’à ce que Witkoff fasse pression sur Netanyahu pour qu’il prenne une décision, espérant que la création du NCAG créerait une « dynamique » après qu’Israël ait conduit le cessez-le-feu au bord de l’effondrement en violant à plusieurs reprises la première phase et en retardant l’arrivée de la seconde.

L’agence de sécurité israélienne Shin Bet a opposé à plusieurs reprises son veto à la plupart des noms proposés pour le comité, notamment celui de l’avocat spécialisé dans les droits de l’homme Amjad Shawa, directeur du Réseau des organisations non gouvernementales palestiniennes à Gaza, qui devait présider le comité, ou celui de Maged Abu Ramadan, ancien maire de la ville de Gaza et actuel ministre de la Santé de l’Autorité palestinienne. Israël a cherché à manipuler davantage la liste des noms afin de mettre le comité en conflit avec le Hamas et d’autres factions à Gaza.

Selon une source palestinienne bien informée et un haut responsable britannique, la moitié des membres du comité technocratique ont été triés sur le volet par les Émirats arabes unis et appartiennent à la faction autour de Mohammed Dahlan, ancien dirigeant du Fatah à Gaza opposé au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avant d’être exilé aux Émirats arabes unis en 2011, où il est proche du président Mohamed bin Zayed.

Israël sait que le Hamas se méfie du rôle des Émirats arabes unis et pense que ceux-ci cherchent à causer la perte du groupe, notamment en raison de leur soutien présumé au gang criminel Abu Shabab, soutenu par Israël, et de leur investissement dans le camp de concentration dystopique « New Rafah ». Pourtant, le Hamas a donné son accord à bon nombre de ces noms, car il ne veut pas être considéré comme un obstacle au progrès. Cependant, le rôle qui préoccupe le plus le Hamas est celui de commissaire à la sécurité du NCAG, qui serait chargé de la police et d’autres agences de sécurité et superviserait un désarmement des armes offensives du Hamas, à l’instar de ce qui s’est fait en Irlande du Nord.

Ce portefeuille devait être confié au général à la retraite Mohammed Tawfiq Heles. Cependant, son nom a été remplacé à la dernière minute par celui de l’officier de renseignement à la retraite Sami Nasman, malgré l’engagement d’Israël d’opposer un veto à toute affiliation à l’Autorité palestinienne au sein du comité. (Shaath a failli être bloqué pour cette raison, mais Israël l’a jugé suffisamment proche de Dahlan pour contrebalancer son affiliation à l’Autorité palestinienne).

Le Hamas et d’autres factions à Gaza considèrent Nasman comme une figure « compromise » et l’accusent de « collaborer avec Israël », selon deux sources proches du groupe. En 2016, un tribunal de Gaza a condamné Nasman à 15 ans de prison par contumace pour espionnage présumé et pour avoir recruté des cellules chargées d’incendier des véhicules et d’attaquer des infrastructures publiques afin de créer des troubles et de déstabiliser le gouvernement du Hamas. Une source bien informée m’a confié qu’après avoir pris sa retraite, Nasman s’était lui aussi rapproché du cercle de Dahlan et que les Émirats arabes unis avaient fait pression pour qu’il soit nommé au NCAG.

L’intégration de Nasman au sein du comité a suscité une grande frustration parmi les dirigeants et les membres du Hamas et du Jihad islamique palestinien, et le Hamas pourrait tenter de l’empêcher d’entrer à Gaza. C’est précisément l’objectif d’Israël : s’assurer que les militants du Hamas n’accordent aucune confiance au NCAG et refusent de coopérer à un processus de démantèlement mené par leur ennemi juré, ce qu’Israël utiliserait alors comme prétexte pour reprendre ses attaques.

Retarder, attaquer, faire obstruction

Netanyahu a bien d’autres tours dans son sac pour empêcher le NCAG de faire son travail. Alors qu’il traversait de Ramallah à la Jordanie pour se rendre en Égypte pour la première réunion du comité le 15 janvier, Shaath a été retenu par Israël pendant six heures au poste-frontière d’Allenby. De même, Israël a empêché Husni Al-Mughni, le commissaire aux affaires tribales du NCAG (qui appartient également à l’entourage de Dahlan), de passer de Gaza en Égypte, probablement parce qu’il avait approuvé la répression menée par le Hamas contre les collaborateurs d’Israël dans la bande de Gaza.

Ce n’était qu’un prélude à de nouvelles restrictions imposées par Israël au NCAG dans le but de l’empêcher de remplir son mandat et, à terme, de le faire s’effondrer. Israël empêche actuellement le NCAG d’employer des fonctionnaires du Hamas ou de l’Autorité palestinienne, ce qui signifie que les 15 membres du comité se retrouveraient seuls, sans personnel sur le terrain pour gérer l’enclave. Même si Israël revient sur sa décision, il insistera pour contrôler chaque fonctionnaire employé par le NCAG, donnant ainsi à Netanyahu plus de pouvoir pour limiter son travail.

Dès l’annonce de la création du comité, Israël a également lâché ses gangs criminels à Gaza pour l’attaquer publiquement et promettre de le boycotter et de le discréditer. Israël a récemment utilisé ces gangs pour mener des opérations d’assassinat et de sabotage dans les zones de Gaza contrôlées par le Hamas, tout en conservant une dénégation plausible, ce qui augure mal de la sécurité des membres du NCAG.

En effet, les membres de la commission qui traversent Gaza seraient d’abord contraints de passer par la zone occupée par la milice Abu Shabab, juste à côté du poste-frontière de Rafah. Le gang a installé plusieurs points de contrôle dans cette zone, arrêtant régulièrement les délégations internationales et les convois d’aide humanitaire. Et bien que l’accord Trump stipule explicitement qu’Israël rouvrirait le passage frontalier de Rafah entre Gaza et l’Égypte afin de permettre la circulation des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclave, Israël a maintenu le passage fermé pendant plus de 100 jours après son annonce — et continue de le faire depuis deux semaines, depuis la formation du NCAG.

Le prétexte invoqué par Israël était que le Hamas n’avait pas restitué le corps de Ran Gvili, le dernier prisonnier israélien encore détenu à Gaza. Cependant, le journal israélien Israel Hayom a révélé lundi que l’armée connaissait l’emplacement approximatif du corps de Gvili depuis plus d’un mois, mais que Netanyahu avait refusé d’autoriser une mission pour récupérer sa dépouille jusqu’à la dernière minute, lorsque Trump a fait pression pour l’ouverture du passage.

Malgré cette pression, Israël a imposé de nombreuses restrictions visant à faire de l’ouverture de Rafah un geste purement symbolique. Par exemple, le gouvernement prévoit de n’autoriser que 50 Palestiniens à entrer dans Gaza depuis l’Égypte chaque jour ; étant donné qu’il y a environ 150 000 Gazaouis rien qu’en Égypte, cela signifierait qu’il faudrait près d’une décennie pour que tous puissent rentrer chez eux.

Israël insiste également pour que trois fois plus de personnes soient autorisées à quitter Gaza chaque jour que celles qui y reviennent, tout en cherchant à empêcher toute personne née en dehors de la bande de Gaza au cours des deux dernières années d’y entrer, ainsi que celles nées à l’étranger qui n’étaient pas à Gaza lorsque la guerre a éclaté, même si elles possèdent une carte d’identité palestinienne, ce qui signifie que la plupart des familles avec de jeunes enfants seraient de facto bannies de leur patrie.

Le gouvernement israélien conservera également le contrôle total sur les personnes autorisées à entrer ou à sortir de Gaza, car tous les noms seront envoyés au Shin Bet et au COGAT, l’unité de coordination civile de l’armée, pour être approuvés à l’avance. Les passeports seront également scannés et envoyés aux autorités israéliennes avant d’être tamponnés par le personnel local au poste-frontière.

Toute personne entrant à Gaza devra également passer par un poste de contrôle israélien pour être inspectée manuellement par des soldats, une mesure destinée à dissuader les gens de revenir, car Israël a montré sa volonté d’enlever et d’emprisonner des Palestiniens sans procédure régulière ni assistance juridique. Prises ensemble, ces politiques suggèrent que l’ambition de longue date d’Israël de nettoyer Gaza de ses habitants palestiniens n’a pas faibli.

Des propositions délibérément irréalisables

Selon un haut responsable arabe et deux diplomates européens, les Israéliens ont pour approche de contourner toute demande de progrès à Gaza en jouant à ce qu’ils décrivent comme un jeu de « tape-taupe » ou en adoptant une position du type « Excellent, mais... ».

La première fait référence à la stratégie d’Israël consistant à faire traîner les discussions avec les médiateurs ou au Centre de coordination civilo-militaire (CMCC) de Trump en Israël avec des arguments creux et de la propagande pour justifier le maintien des restrictions. Il faut ensuite plusieurs jours aux membres du CMCC – l’organisme chargé de mettre en œuvre le plan Trump – pour formuler une réponse qui réfute ou apporte une solution technique aux objections israéliennes, après quoi les Israéliens leur en opposent de nouvelles.

Par exemple, Israël restreint actuellement l’entrée de maisons préfabriquées temporaires à Gaza et limite même l’entrée de tentes sous prétexte que le Hamas peut extraire la petite quantité d’aluminium ou d’acier utilisée pour les monter et la recycler en armes et en missiles. L’absurdité de cette affirmation est immédiatement mise en évidence par le fait qu’Israël autorise l’entrée de grandes quantités de conserves alimentaires à Gaza, ainsi que par les propres services de renseignement israéliens, qui indiquent que le Hamas ne se réarme pas et n’a même pas « la capacité de produire des roquettes et des RPG ».

La deuxième stratégie israélienne, « Excellent, mais... », fait référence à l’approche d’Israël qui consiste à contourner toute demande de progrès par des idées délibérément irréalisables. Par exemple, lorsque les diplomates européens ont évoqué la nécessité de relancer le secteur bancaire à Gaza, les Israéliens ont répondu : « Excellent, mais nous allons créer une nouvelle banque à Gaza avec un système de portefeuille numérique crypté », une proposition compromise par l’absence d’Internet et d’électricité stables dans la bande de Gaza, sans parler des autres vulnérabilités de la cryptomonnaie.

De même, une diplomate arabe de haut rang m’a confié que lorsqu’elle a insisté sur l’unification à long terme de la Cisjordanie et de Gaza sous un seul gouvernement, la réponse a été : « Excellent, mais sous le comité administratif technocratique », un organisme dont la seule véritable autorité est de fournir des services humanitaires. Les Israéliens et les Américains lui ont expliqué que Gaza pourrait servir de pilote : si le comité y réussissait, il pourrait potentiellement remplacer l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.

La diplomate a ajouté que lorsqu’elle a soulevé la nécessité pour Israël de libérer les milliards de shekels de recettes fiscales retenues à l’Autorité palestinienne, la réponse a été : « Excellent, mais nous les libérerons au Conseil de paix et au NCAG, car Gaza fait également partie du territoire palestinien. »

Aryeh Lightstone, homme d’affaires américain et rabbin de droite qui sert de lien entre le CMCC, Jared Kushner et Witkoff, soutient cette approche israélienne. Lightstone, qui était conseiller principal de l’ancien ambassadeur américain en Israël, David Friedman, est si proche de Netanyahu que ce dernier lui a demandé de diriger sa campagne électorale de 2022. Il aurait été impliqué dans la création de la tristement célèbre Gaza Humanitarian Foundation, responsable du massacre de centaines de Gazaouis affamés sur les sites de distribution d’aide humanitaire.

Deux experts israéliens qui ont rencontré Lightstone l’ont décrit comme « plus idéologique et plus à droite que Netanyahu », expliquant qu’il étouffe toutes les plaintes déposées par le CMCC à Washington. Lightstone a récemment été nommé conseiller spécial du Conseil de paix de Trump, ce qui lui confère encore plus de pouvoir sur Gaza et donne à Israël une marge de manœuvre encore plus grande.

Cimenter l’occupation perpétuelle

Le plus grand obstacle auquel est confronté le NCAG est peut-être le fait que l’armée israélienne occupe toujours environ 60 % de Gaza et ne prévoit pas de se retirer de sitôt. En attendant, elle renforce sa présence avec de multiples avant-postes dans la région, tout en cultivant davantage de collaborateurs et de gangs pour faire son travail de l’autre côté de la soi-disant « ligne jaune ».

Israël a conditionné tout retrait à la création et au déploiement de la Force internationale de stabilisation (ISF), mais Netanyahu a cherché à empêcher cela par tous les moyens. Il a notamment opposé son veto à la participation de la Turquie et du Qatar à l’ISF et insisté pour que cette force agisse en tant que sous-traitant de l’armée et de l’occupation israéliennes, en contrôlant les Palestiniens, en confisquant les armes du Hamas et en détruisant les tunnels. Israël a même poussé l’Azerbaïdjan à se retirer de l’ISF afin de s’assurer que celle-ci reste inactive dès sa création, selon un haut responsable arabe.

Sans un retrait israélien, le NCAG se verrait soit interdire l’accès à plus de 60 % de Gaza, soit contraint d’opérer dans cette zone sous contrôle israélien, ce qui conduirait ses membres à être considérés par le public comme des collaborateurs.

Israël fait également pression pour la création d’un camp de concentration à Rafah, où seules les personnes contrôlées par les agences de sécurité israéliennes seraient autorisées à s’installer. Si le NCAG devait opérer dans cette zone, cela éroderait considérablement sa légitimité, sans compter son incapacité à fournir des abris et des services adéquats ailleurs.

Israël insiste en outre pour qu’aucune reconstruction ne soit autorisée à Gaza tant que le désarmement complet du Hamas n’aura pas été achevé, un processus délicat qui risque de prendre des années. Et au lieu de se concentrer dans un premier temps sur les armes offensives du Hamas (telles que les roquettes), Netanyahu insiste pour collecter 60 000 fusils, dont certains sont entre les mains de familles puissantes, de clans ou de particuliers.

Par un sabotage délibéré, le déchaînement de mandataires criminels et un ensemble de conditions impossibles à remplir, Netanyahu s’assure que le plan Trump soit mort-né, créant ainsi le chaos même dont il prétend avoir besoin pour justifier un contrôle militaire israélien indéfini. Il ne s’agit pas simplement d’un désaccord politique, mais d’une stratégie délibérée visant à cimenter une occupation perpétuelle.

Muhammad Shehada

Traduction LGS

Précision utile : 972mag est un média indépendant israélien.