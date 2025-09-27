États-Unis : réunion extraordinaire des généraux de haut rang

« Le secrétaire à la Défense s’adressera à ses hauts gradés au début de la semaine prochaine », a dit le porte-parole principal du Pentagone, Sean Parnell.

« Cette directive très inhabituelle a été envoyée à pratiquement tous les principaux commandants de l’armée du monde entier », écrit le journal et il cite plus d’une douzaine deux personnes familiarisées avec ce sujet.

Cela se produit quelques mois après que Hegseth ait annoncé des plans pour mener à bien un important renforcement des hauts commandements militaires.

La convocation de Hegseth à une réunion d’urgence a fait craindre un futur conflit.

Un haut fonctionnaire du Pentagone a déclaré : « Pendant les 30 années que j’ai passées dans l’armée des États-Unis, je n’ai jamais vu cela. Nous pourrions être au bord de la guerre ».

Selon ce qu’on sait, l’ordre de Hegseth s’applique à tous les officiers supérieurs avec le rang de général de brigade ou un rang plus élevé, quelques 800 commandants, y compris, ce qui sont affectés dans toute l’Europe, en Asie, occidentale et dans le Pacifique.

Selon certaines sources du Washington Post, jamais auparavant, aucune réunion de temps de généraux et d’amiraux n’avait eu lieu.

« Plusieurs ont dit que cela soulevait des préoccupations de sécurité », ajoute le journal.

Cette réunion d’urgence est convoquée après qu’au début de cette semaine ait été rédigée une loi qui donnerait au président des États-Unis Donald Trump un pouvoir absolu pour livrer une guerre contre les cartels de la drogue, ainsi que contre toute nation qui, selon lui, les hébergerait ou les aiderait.

Si cette loi est approuvée, elle permettra au président des États-Unis de considérer comme « terroriste » n’importe quel groupe qui aurait trafiqué avec les drogues ou financé des entreprises en relation avec le trafic de drogues. Le président aurait alors l’autorisation d’utiliser la force armée contre ces groupes et n’importe quel gouvernement qui, soi-disant, les hébergerait.

Le projet de loi semble s’inspirer de l’Autorisation pour l’Utilisation de la Force Armée (AUMF) que le Congrès avait accordé au président George W. Bush pour lancer ce qu’on appelait la « guerre contre le terrorisme », après les attaques du 11 septembre 2001.

Selon l’analyste politique Trita Parsi de l’institut Quincy, il est probable qu’Israël lance une autre guerre contre l’Iran avant décembre, ceux qui pourraient entraîner les États-Unis dans la guerre avec lui.

Israël a lancé une attaque non provoquée contre l’Iran en juin qui s’est achevé par une guerre de 12 jours.

L’armée des États-Unis s’est jointe à cette attaque en envoyant des avions de guerre pour bombarder trois installations nucléaires de l’Iran.

On ne sait pas très bien dans quelle mesure le programme nucléaire de l’Iran a été endommagé ni à quel point l’Iran a pu endommager les capacités militaires d’Israël après avoir lancé de multiples vagues de missiles balistiques et de de drones en réponse.

Parsi écris : « l’Iran attend et se prépare à la (prochaine) attaque. Dans la première guerre, il a joué à long terme en échelonnement ses attaques avec des missiles, en anticipant un long conflit. Mais, dans la ronde suivante, il est probable que l’Iran attaquera fermement dès le début dans le but de dissiper toute idée de soumission à la domination militaire israélienne ».

Source en espagnol