Enterrer la véritable histoire d’Epstein

L’ une des choses les plus aberrantes qui se produisent actuellement est le fait que, malgré la multiplication des rapports confirmant, documents publics à l’appui, que Jeffrey Epstein était bel et bien un agent des services de renseignement israéliens, cela n’ait eu aucun impact mesurable sur les médias traditionnels ou la politique.

Au cours du dernier mois et demi, Drop Site News a publié quatre articles sur les liens d’Epstein avec les services de renseignement, sous les titres suivants :

« Jeffrey Epstein a contribué à la conclusion d’un accord de sécurité israélien avec la Mongolie ».

« Jeffrey Epstein et le Mossad : comment le trafiquant sexuel a aidé Israël à établir un canal de communication parallèle avec la Russie en pleine guerre civile syrienne »,

« Jeffrey Epstein a aidé Israël à vendre un État de surveillance à la Côte d’Ivoire »,

« Un espion israélien a séjourné pendant des semaines entières avec Jeffrey Epstein à Manhattan ».

Dans leur dernier article, Ryan Grim et Murtaza Hussein de Drop Site écrivent :

« On se demande pourquoi le reste des médias, qui n’ont pas manqué d’enthousiasme concernant l’affaire Jeffrey Epstein, a soudainement perdu sa capacité d’enquête, face à une masse de documents publics dignes d’intérêt. » Une question à l’attention des rédacteurs en chef qui lisent cette lettre d’information : que faites-vous ? Dans un contexte concurrentiel, nous nous réjouissons du silence des médias et sommes fiers d’avoir révélé ces affaires, qui nous offrent un aperçu d’un monde souvent occulté. Mais c’est aussi un sujet qui gagnerait à bénéficier de l’attention collective de nos médias nation aux. Espérons que certains se joindront à nous.

Parfois, le fait marquant de l’actualité est l’ignorance totale d’une information majeure par tous les grands médias. Il est frappant de constater la fréquence à laquelle de tels cas concernent l’État d’Israël.

Concentrez-vous uniquement sur Trump

La manière dont la presse a couvert les liens d’Epstein avec Donald Trump tout en ignorant complètement les révélations bien plus importantes concernant les liens d’Epstein avec les services de renseignement israéliens est un parfait exemple de la façon dont les médias occidentaux ignorent tout ce qui ne correspond pas à la vision bipartite du monde.

S’il n’y a pas d’angle partisan que les démocrates puissent utiliser pour attaquer les républicains ou que les républicains puissent utiliser pour attaquer les démocrates, cela a tendance à être négligé de manière flagrante.

Ce qui, par un heureux hasard, correspond parfaitement aux objectifs de l’empire américain.

L’empire ne souhaite pas que l’on examine de trop près les atrocités commises conjointement par les États-Unis et Israël, quel que soit le parti au pouvoir ; c’est pourquoi la presse occidentale tend à ignorer ces faits autant que possible.

L’empire ne veut pas que les gens suivent de près les pays que la machine de guerre américaine bombarde d’une administration à l’autre. C’est pourquoi la presse occidentale garde cette information si secrète que tous les quelques mois, je vois un tweet viral d’un Américain disant : « Attendez une seconde, on a bombardé la Somalie tout ce temps ? » ou « On a des troupes au Kenya ?? »

L’immense majorité des exactions de l’empire perdurent, quel que soit le parti au pouvoir ou le programme du président américain actuel. Guerre. Génocide. Militarisme. Extraction impérialiste. Capitalisme écocide. Inégalités croissantes. Pauvreté. Sans-abrisme. Militarisation de la police. Réseau de surveillance en constante expansion. Censure. Propagande. Mensonges et opacité d’État. Crimes de l’alliance des services de renseignement impériaux.

Tous les pires aspects de notre civilisation dystopique, ici, dans cette structure de pouvoir mondiale vaguement centralisée autour des États-Unis, continuent de progresser sans interruption d’une présidence à l’autre, tandis que les médias de masse les ignorent et maintiennent l’attention du public focalisée sur des querelles insignifiantes entre les deux principales factions politiques américaines.

Ceci s’explique par le fait que les médias de masse occidentaux n’ont pas pour vocation de couvrir l’actualité majeure. Leur raison d’être est d’endoctriner, de distraire et de manipuler. Ce ne sont pas des services d’information, mais des services de propagande.

Ajouter quelques détails supplémentaires sur les liens déjà bien documentés entre Trump et Epstein à l’écosystème informationnel suscitera beaucoup d’intérêt et d’attention et monopolisera le discours politique pendant un jour ou deux, mais cela ne changera rien.

Si l’opinion publique américaine développait une aversion généralisée envers Israël et son ingérence dans les affaires intérieures du pays, cela aurait des conséquences considérables, susceptibles de bouleverser le monde. C’est pourquoi les services de propagande de l’empire privilégient le premier point au second.

* * *

En parlant d’Israël, la Knesset vient d’adopter en première lecture un projet de loi qui imposerait la peine de mort pour « terrorisme ». Ceux qui soutiennent ce projet affirment que la peine de mort ne s’appliquerait qu’aux Palestiniens et non aux Juifs, car « il n’existe pas de terroriste juif ».

Mais n’oubliez pas que selon la définition de l’antisémitisme donnée par l’IHRA, que les États et les institutions occidentaux tentent de nous imposer avec une agressivité croissante, il est interdit de dire qu’Israël est un pays raciste.

* * *

Une femme sur TikTok a fait la une des journaux avec une expérience sociale dans laquelle elle appelle des églises aux États-Unis en se faisant passer pour une mère désespérée à la recherche d’un pot de lait en poudre pour son bébé affamé et documente celles qui lui viennent en aide et celles qui ne le font pas. La grande majorité des lieux de culte qu’elle a contactés ont refusé d’aider une mère dans le besoin, y compris la méga-église de Joel Olsteen, qui vaut plusieurs millions de dollars.

Ce qui est intéressant, car cela invalide pratiquement tous les arguments avancés en faveur du conservatisme américain. L’idée même d’une nation chrétienne guidée par des principes chrétiens, avec des impôts bas et sans aide sociale, car prendre soin des nécessiteux est le travail de l’Église et des services caritatifs plutôt que de l’État, est balayée lorsqu’il est démontré que ces institutions refuseraient d’aider une mère avec un bébé affamé.

Lorsque j’ai publié un message à ce sujet sur Twitter, j’ai reçu une avalanche de commentaires de conservateurs me disant qu’on ne pouvait pas attendre de l’Église qu’elle se contente de distribuer des aumônes aux nécessiteux, et que toute personne incapable de nourrir son propre bébé devrait trouver un emploi et le nourrir elle-même.

Ils pensent que les pauvres ne devraient pas recevoir de nourriture du gouvernement. Ils pensent que les pauvres ne devraient pas recevoir de nourriture de l’Église. Si les pauvres enfreignent la loi pour obtenir de la nourriture, ils veulent qu’ils soient emprisonnés pendant des années. Ils pensent vraiment que les pauvres devraient simplement cesser d’être pauvres ou mourir. C’est une idéologie complètement dépravée.

Un autre coup dur porté au conservatisme américain en 2025 a été le fait que l’un des rares lieux de culte à avoir immédiatement proposé son aide à cette femme était une mosquée de Caroline du Nord, qui a non seulement accepté de l’aider immédiatement, mais lui a également demandé de quel type de lait maternisé elle avait besoin.

Il est étonnant qu’il ait fallu autant de temps pour que quelqu’un mène ces tests sur les églises américaines dans le cadre d’une campagne sur les réseaux sociaux. Les églises chrétiennes fondamentalistes poussent les Américains à soutenir depuis des générations des programmes politiques qui profitent au capitalisme, à l’impérialisme et au sionisme, et il est toujours bon qu’elles soient examinées d’un œil critique.

Caitlin Johnstone

Traduction Le Grand Soir