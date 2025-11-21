Les sionistes paniquent à l’idée de perdre le contrôle du narratif

L’ancienne rédactrice des discours d’Obama, Sarah Hurwitz, a fait des remarques très révélatrices lors d’une intervention à l’Assemblée générale de la Fédération juive d’Amérique du Nord dimanche dernier, exprimant sa frustration face à la manière dont les jeunes Juifs rejettent les arguments pro-israéliens en raison du carnage dont ils ont été témoins à Gaza.

« Nous sommes aujourd’hui confrontés à un nouveau fossé générationnel, et je pense que cela est particulièrement vrai dans la mesure où les réseaux sociaux sont désormais notre source d’information », a déclaré Mme Hurwitz. « Auparavant, les informations que l’on recevait en Amérique provenaient des médias américains, qui étaient assez traditionnels ; en général, ils n’exprimaient pas d’opinions anti-israéliennes extrêmes. Il fallait se rendre dans une librairie assez bizarre pour trouver des médias internationaux et marginaux. Mais aujourd’hui, nous avons les réseaux sociaux, qui sont un média mondial ; leurs algorithmes sont façonnés par des milliards de personnes dans le monde qui n’aiment pas vraiment les Juifs. Ainsi, alors que dans les années 1990, un jeune n’aurait probablement pas trouvé Al Jazeera ou quelqu’un comme Nick Fuentes, aujourd’hui, ce sont ces médias qui le trouvent ; ils le trouvent sur son téléphone. » « Il s’agit également de médias de plus en plus post-alphabétisés ; de moins en moins de texte, de plus en plus de vidéos », a poursuivi Hurwitz. « Ainsi, TikTok martèle toute la journée le cerveau de nos jeunes avec des vidéos du carnage à Gaza. Et c’est pourquoi beaucoup d’entre nous ne peuvent pas avoir une conversation sensée avec les jeunes Juifs, car tout ce que nous essayons de leur dire, ils l’entendent à travers ce mur de carnage. Je veux donc leur donner des données, des informations, des faits et des arguments, mais tout ce qu’ils voient dans leur esprit, c’est le carnage. Et j’ai l’air obscène. »

The most insane part of this clip is when she claims that Holocaust education is problematic because today it is failing to make young Jews blindly love Israel, and instead, they are sympathizing with victims of racism, be they Black or Palestinian. What a wretched witch. https://t.co/rFZxR5G4HQ — Richard Medhurst (@richimedhurst) November 18, 2025 "Le plus fou dans cette vidéo, c’est quand elle affirme que l’enseignement de l’Holocauste est problématique parce qu’aujourd’hui, il ne parvient pas à faire aimer aveuglément Israël aux jeunes Juifs, qui sympathisent plutôt avec les victimes du racisme, qu’elles soient noires ou palestiniennes. Quelle sorcière ignoble."

Hurwitz a poursuivi en disant que l’enseignement de l’Holocauste a commencé à se retourner contre nous, car il a donné aux jeunes la fausse impression qu’un génocide est toujours mauvais.

« Et vous savez, je pense malheureusement que le pari très judicieux que nous avons fait sur l’éducation sur l’Holocauste pour servir d’éducation contre l’antisémitisme dans ce nouvel environnement médiatique commence à s’effriter un peu, car, vous savez, l’éducation sur l’Holocauste est absolument essentielle, mais je pense qu’elle peut semer la confusion chez certains de nos jeunes au sujet de l’antisémitisme », a déclaré Hurwitz. « Parce qu’ils apprennent que les nazis, grands et forts, font du mal aux Juifs, faibles et émaciés, et ils pensent : « Oh, l’antisémitisme, c’est comme le racisme anti-Noirs, n’est-ce pas ? Les Blancs puissants contre les Noirs impuissants. » Alors, quand ils passent toute la journée sur TikTok et qu’ils voient les Israéliens puissants faire du mal aux Palestiniens faibles et maigres, il n’est pas surprenant qu’ils pensent : « Oh, je sais que la leçon de l’Holocauste, c’est qu’il faut combattre Israël. Il faut combattre les grands et les puissants qui font du mal aux faibles. » »

Oulaaa... Il y a beaucoup à dire là-dessus.

C’est tellement fascinant de voir un ancien rédacteur de discours de la Maison Blanche reprendre tant d’arguments avancés depuis des années par les antisionistes, mais en leur donnant exactement le sens inverse :

• Les médias traditionnels ont toujours caché au public les opinions anti-israéliennes, et c’était une bonne chose.

• Les réseaux sociaux permettent désormais aux Palestiniens de révéler la vérité sur les abus commis par Israël, et c’est une mauvaise chose.

• Les gens ne se laissent plus berner par la propagande sioniste et ses manipulations, car ils ont vu de leurs propres yeux le carnage à Gaza, et c’est un problème.

• Les personnes qui ont appris grâce à l’enseignement de l’Holocauste que le génocide est une erreur appliquent ces mêmes leçons au génocide à Gaza, ce qui signifie qu’elles sont « désorientées ».

Hurwitz ne nie pas les abus commis par Israël et ne présente pas ses atrocités génocidaires comme un problème, elle dit simplement que le problème vient du fait que les gens obtiennent des informations et ont une vision morale claire de ces abus. Les atrocités ne sont pas mauvaises, ce qui est mauvais, c’est que les gens voient ces atrocités et les appellent par leur nom.

J’adore la façon dont elle se plaint d’avoir l’air « obscène » parce qu’elle essaie de présenter des arguments et des récits justifiant l’holocauste de Gaza à des personnes qui ont vu le « mur de carnage » du génocide. Je veux dire, oui. Oui, évidemment, vous allez avoir l’air obscène si vous essayez d’expliquer à quelqu’un pourquoi des images vidéo brutes de massacres, d’enfants mutilés et de corps émaciés montrent en fait quelque chose qui est justifiable et acceptable.

Vous ne pouvez pas vous tenir devant un tas de cadavres d’enfants en justifiant leur meurtre, puis vous plaindre lorsque les gens ignorent votre manipulation et continuent à contempler ces petits corps. C’est comme assassiner toute une famille, puis dire aux policiers : « Mais vous n’écoutez pas les raisons pour lesquelles je les ai tués ! » Ils agissent normalement, tandis que vous êtes obscène.

Une vidéo virale de cette tirade circule sur Twitter et je me demandais si Hurwitz avait dit quelque chose après la fin de la vidéo qui aurait pu atténuer la gravité de ses propos. Je suis donc allée voir la vidéo originale sur la chaîne YouTube de la Fédération juive d’Amérique du Nord, mais non, cela n’améliorait en rien la situation.

Hurwitz a poursuivi en disant que les gens ont tort d’appliquer les leçons tirées de l’enseignement de l’Holocauste à l’opposition aux atrocités génocidaires d’Israël, car l’Holocauste était le fait que l’Allemagne nazie reprochait aux Juifs tous ses maux, de la même manière que les gens pensent aujourd’hui qu’Israël est la source de tous les problèmes du monde.

Elle a ensuite déploré la façon dont les Juifs occidentaux ont « réinventé le judaïsme comme une religion de type protestant » afin de s’intégrer dans la société occidentale plutôt que de conserver une identité forte et loyale à l’État d’Israël.

« Le problème, c’est que nous ne sommes pas seulement une religion », a déclaré Hurwitz. « Nous sommes une nation. Une civilisation. Une tribu. Un peuple. Mais avant tout, nous sommes une famille. Ainsi, si vous êtes un jeune élevé en Amérique qui pense que le judaïsme est une religion de type protestant, alors les sept millions de Juifs d’Israël ne sont que vos coreligionnaires. Donc, si je regarde mes coreligionnaires et qu’ils ne pratiquent pas ma religion de justice sociale et certaines valeurs prophétiques, qu’ai-je à voir avec eux ? » « Mais c’est une erreur de catégorie », dit Hurwitz. « Les sept millions de personnes en Israël ne sont pas mes coreligionnaires, ce sont mes frères et sœurs. Mais je pense que si vous les considérez simplement comme vos coreligionnaires, il est facile de glisser vers l’antisionisme. Vous n’avez pas nécessairement ce lien avec eux. »

Hurwitz dit ici que les Juifs du monde entier devraient être loyaux envers Israël, quoi que fasse Israël, non pas parce que c’est la position morale ou honnête, mais parce qu’Israël est le pays auquel ils doivent leur loyauté.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si mes frères et sœurs assassinaient des civils, je deviendrais immédiatement leur ennemi. Je ne défendrai pas mon frère s’il tire dans la tête d’enfants comme le font les snipers de l’armée israélienne à Gaza. En fait, je me sentirais particulièrement responsable de l’arrêter, précisément parce qu’il est mon frère. Le génocide ne devient pas magiquement acceptable si les auteurs sont vos « frères et sœurs », à moins que vous ne soyez un sociopathe.

Il est tout simplement incroyable de voir à quel point les sionistes paniquent face à la perte de contrôle d’Israël sur le narratif ces deux dernières années. De plus en plus souvent, nous les voyons dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas, alors qu’ils s’efforcent frénétiquement de gérer les perceptions et de manipuler les esprits à travers le monde.

Beaucoup de choses qui étaient auparavant cachées sont en train d’être révélées au grand jour.

Caitlin Johnstone

Traduction LGS