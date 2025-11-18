Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté lundi une résolution qui cautionne le plan de Donald Trump pour Gaza, un territoire qu’il a publiquement déclaré devoir être nettoyé ethniquement pour y développer une station balnéaire méditerranéenne.

Le conseil a voté pour par 13 nations, avec deux abstentions de la Chine et de la Russie, qui auraient pu opposer leur veto aux plans de Trump.

Cette résolution rétablit essentiellement le système des mandats coloniaux de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, et le système de tutelle des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, deux dispositifs dans lesquels les puissances coloniales restaient responsables d’un territoire colonisé tout en étant censées l’amener progressivement vers l’indépendance.

La résolution adoptée lundi indique que « les conditions pourraient enfin être réunies pour une voie crédible vers l’autodétermination et la création d’un État palestinien ».

La résolution « salue » la création d’un Conseil de la paix (CdP) « en tant qu’administration de transition » à Gaza, chargé de coordonner la reconstruction. Elle autorise le CdP à mettre en place une Force internationale de stabilisation (FIS) temporaire à Gaza, « qui serait déployée sous un commandement unifié acceptable par le CdP ». Bien que la résolution ne précise pas qui dirigera le CdP, Trump a clairement indiqué qu’il en prendrait la tête lui-même.

Les nations contribueront à cette force en y déposant des troupes « en étroite consultation et coopération » avec l’Égypte et Israël. Mais c’est Donald Trump qui, en fin de compte, prendra les décisions concernant cette force militaire internationale.

Parmi les missions des forces dirigées par Trump figure la démilitarisation de Gaza par le désarmement et la destruction des infrastructures militaires. Dans un communiqué en réaction à la résolution, le Hamas a déclaré : « Cette résolution impose un mécanisme de tutelle internationale à la bande de Gaza, ce que notre peuple et ses factions rejettent. » Le Hamas affirme avoir le droit, en vertu du droit international, de résister à l’occupation israélienne par la force si nécessaire.

Si la force de stabilisation tente réellement de désarmer le Hamas, nous pourrions assister à un conflit armé entre les deux camps. La force mandatée par l’ONU reprendrait alors, de fait, le travail inachevé des Forces de défense israéliennes (FDI) pour vaincre le Hamas.

Conformément au désarmement du Hamas, l’armée israélienne doit se retirer de Gaza, selon la résolution. Une annexe précise que les Palestiniens ne peuvent être expulsés de force de Gaza et qu’Israël ne peut ni annexer ni continuer à occuper Gaza, d’après les déclarations de l’ambassadeur d’Algérie devant le Conseil de sécurité.

Un comité d’experts arabes participera, avec le conseil d’administration de Trump, à la gestion de Gaza jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne en prenne pleinement le contrôle. Israël a participé à la réunion en tant qu’invité, mais sans droit de vote.

Pourquoi la Russie s’est abstenue

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Le projet de résolution américain initial ne mentionnait pas la possibilité d’une future souveraineté palestinienne, mais cette mention a été ajoutée suite à l’opposition des États arabes et d’autres pays. Cet ajout a permis aux Arabes, et surtout à l’Autorité palestinienne, de soutenir la résolution. En conséquence, la Russie, qui s’était opposée au projet initial, a renoncé à son veto et la Chine s’est abstenue.

Dans son explication de son vote au Conseil, l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia a déploré que la force de stabilisation ne se coordonne pas avec l’Autorité palestinienne.

« Cela risque de consolider la séparation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, et rappelle les pratiques coloniales et le mandat britannique pour la Palestine accordé par la Société des Nations, alors même que l’avis des Palestiniens n’était absolument pas pris en compte », a-t-il déclaré.

Nebenzia a également tiré la sonnette d’alarme quant à l’implication potentielle des forces dans le conflit. « La résolution… confère aux FIS un mandat de maintien de la paix si étendu que la mission pourrait de fait devenir partie intégrante du conflit, dépassant ainsi le cadre du maintien de la paix », a-t-il déclaré. L’envoyé russe a accusé les États-Unis de « manœuvres d’influence dans les capitales ou de pressions exercées sur les délégations ici à New York », ce qui, selon lui, « ne saurait être qualifié de démarche de bonne foi ».

Nebenzia a déclaré :

« En substance, le Conseil apporte son soutien à l’initiative américaine en se fiant exclusivement à l’honneur de Washington, laissant ainsi la bande de Gaza à la merci du Conseil de la paix et des FSI, dont les méthodes de travail nous sont encore inconnues. » L’essentiel est de veiller à ce que ce document ne serve pas de prétexte à des expérimentations débridées menées par les États-Unis et Israël dans les territoires palestiniens occupés, ni ne sonne le glas de la solution à deux États. … Il n’y a pas lieu de se réjouir : c’est un jour sombre pour le Conseil de sécurité. Outre les souhaits des parties concernées, il y a aussi la notion d’intégrité du Conseil de sécurité. Or, aujourd’hui, avec l’adoption de cette résolution, cette intégrité et les prérogatives du Conseil ont été mises à mal. Malheureusement, nous avons déjà fait l’expérience malheureuse de décisions concernant le conflit israélo-palestinien, prises sous l’impulsion des États-Unis, qui ont abouti à l’effet inverse de celui escompté. Vous voilà prévenus.

L’Autorité Palestinienne et les Arabes sont d’accord

L’Autorité palestinienne collabore depuis longtemps avec Israël dans son occupation de la Cisjordanie. Son opposition de longue date à la résistance du Hamas la rend favorable à une prise de contrôle de Gaza par les États-Unis, administrée conjointement avec Israël, à condition qu’elle obtienne un rôle à la table des négociations.

Cependant, rien n’est moins sûr, car les extrémistes au sein du gouvernement israélien ont piqué une crise en constatant qu’une simple mention – une phrase anodine – d’une possible reconnaissance de la Palestine avait été ajoutée à la résolution. Dimanche, Netanyahu lui-même a réaffirmé son opposition à un État palestinien et a juré que cela ne se concrétiserait jamais.

La manière dont son gouvernement gérera l’administration américaine de Gaza sera d’un intérêt capital. Alors que Netanyahu insiste haut et fort sur le fait que le Hamas désarmera « par tous les moyens », il sera pertinent d’observer si l’armée israélienne, qui occupe la moitié de Gaza, et la force internationale, avec l’aval de l’Autorité palestinienne, uniront leurs forces pour combattre le Hamas et écraser les derniers bastions de la résistance armée à la domination israélienne en Palestine.

Joe Lauria

Traduction LGS