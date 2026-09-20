Hong Kong : pourquoi un plan quinquennal dans un marché libre ?

Le 16 septembre 2026, la Région administrative spéciale de Hong Kong a dévoilé son premier plan quinquennal de développement économique et social (2026-2030), une initiative qui ne manque pas de susciter l’attention. Pourquoi une région longtemps symbole du non-interventionnisme adopte-t-elle aujourd’hui un instrument de planification à moyen terme ?

La réponse réside dans un nouvel équilibre : conjuguer un « marché efficace » avec un « gouvernement proactif ». Ce plan ne remet pas en cause le modèle économique capitaliste de Hong Kong ; il vise plutôt à lui donner une direction stratégique plus claire. Dans un contexte d’incertitude économique mondiale, ce cadre à moyen terme apporte davantage de clarté et de prévisibilité aux investisseurs, deux conditions essentielles pour favoriser les investissements de long terme.

Le plan redéfinit la trajectoire de développement de Hong Kong autour de cinq priorités : stimuler la croissance économique, renforcer la compétitivité internationale, accélérer le développement de la « Métropole du Nord » (nouveau pôle urbain et industriel situé dans les Nouveaux Territoires, à proximité de Shenzhen), améliorer le bien-être de la population et approfondir l’intégration dans les stratégies nationales de développement.

Le cœur de la stratégie repose sur le rôle de « super-connecteur » de Hong Kong. La région agit comme un pont à double sens : d’un côté, elle connecte le vaste marché, les chaînes industrielles et les ressources d’innovation de la partie continentale de la Chine ; de l’autre, elle relie les capitaux, les entreprises et les talents mondiaux. Cette fonction ne se limite pas au transit d’informations et de capitaux : Hong Kong monte en gamme pour devenir un « super-connecteur à valeur ajoutée », en fournissant des services institutionnels de haut niveau (arbitrage international, financement de projets, gestion des risques).

Deux exemples illustrent cette logique de double connexion. Premièrement, en tant que premier centre mondial du renminbi offshore, Hong Kong contribue à faire évoluer la monnaie chinoise d’un simple outil de règlement commercial vers un instrument de financement et d’investissement international. Deuxièmement, grâce aux services destinés à accompagner les entreprises continentales dans leur expansion mondiale, Hong Kong leur offre une passerelle vers les standards internationaux, les marchés étrangers et les réseaux économiques mondiaux.

Cette fonction de « double connexion » est renforcée par l’intégration croissante de Hong Kong dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao ainsi que par sa participation à l’Initiative « la Ceinture et la Route ». Ces dynamiques contribuent à positionner la région comme un pôle d’innovation et d’attraction des talents.

En articulation avec le 15e Plan quinquennal national, dont 2026 marque le début de la mise en œuvre, Hong Kong cherche à transformer l’avantage institutionnel offert par le principe « Un pays, deux systèmes » en un moteur de croissance pour la région et pour l’ensemble du pays. Il ne s’agit pas d’un simple alignement, mais d’une intégration des atouts spécifiques de Hong Kong, notamment son cadre institutionnel, son réseau international et son expertise professionnelle, dans la stratégie nationale de développement de haute qualité.

Ce premier plan quinquennal donne également aux politiques publiques hongkongaises une continuité et un effet cumulatif. Pour une économie dont l’ADN est le marché libre, le changement le plus significatif réside peut-être dans cette évolution : il ne s’agit pas d’abandonner la logique du marché, mais de lui associer une vision stratégique à long terme. Dans un environnement international complexe et marqué par de profondes transformations, la dynamique du marché a besoin d’une orientation claire pour continuer à libérer tout son potentiel.