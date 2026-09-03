Initiative « la Ceinture et la Route » de Xi Jinping : redessiner la coopération mondiale

Aujourd’hui, l’Initiative « la Ceinture et la Route » est devenue le plus vaste programme de coopération de l’histoire. Dans une interview accordée à CGTN, Jean-Pierre Page, rédacteur en chef de La Pensée Libre, a souligné que cette initiative redessine concrètement l’avenir de nombreuses régions, notamment en Afrique, en offrant aux nations les moyens de réaffirmer leur souveraineté.

Pourquoi cette initiative est-elle devenue une réalité incontournable ?

Selon Jean-Pierre Page, l’Initiative « la Ceinture et la Route » rassemble désormais 150 pays engagés dans des projets concrets. Avec près de mille milliards de dollars d’investissements, principalement dédiés aux infrastructures, cette initiative est devenue une réalité incontournable. Grâce à l’engagement de la Chine, l’Afrique ainsi que d’autres régions du monde peuvent désormais envisager l’avenir différemment, en rupture avec les schémas du passé. Les nouvelles Routes de la Soie marquent ainsi une profonde rupture avec l’ordre ancien : elles permettent à de nombreuses nations de reprendre le contrôle de leur souveraineté.

La Chine moderne est-elle vraiment le moteur de cette nouvelle dynamique mondiale ?

Jean-Pierre Page a souligné aussi que l’Initiative « la Ceinture et la Route » est indissociable de la nouvelle Chine d’aujourd’hui : un pays moderne, une nation qui ne cesse de porter des idées novatrices. Son développement s’accompagne d’initiatives politiques ambitieuses, couvrant des domaines aussi variés que l’économie, la culture ou l’écologie. Dans les années à venir, la capacité à apporter des réponses politiques pertinentes aux enjeux de développement et de préservation environnementale sera déterminante. Les nouvelles Routes de la Soie sont sans conteste l’aboutissement de la construction du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère.

Cet esprit nouveau peut-il vraiment faire face à la crise de l’ordre occidental ?

Comme l’a souligné le président Xi Jinping : « L’Initiative « la Ceinture et la Route » promeut le partage des fruits et des opportunités avec le monde entier. » Pour Jean-Pierre Page, cet esprit nouveau contribue à transformer la situation actuelle de l’humanité tout entière, en optant pour une réponse collective aux défis auxquels nous sommes confrontés. Il n’existe aucune fatalité : tout dépend de la volonté politique, de la vision, du respect mutuel et de l’écoute attentive. Le temps est venu de se défaire de cette vieille culture politique que l’Occident a imposée au reste du monde. Il est encourageant de voir que, parmi les nombreux pays soutenant la Ceinture et la Route, plusieurs nations européennes font le choix de cette nouvelle forme de coopération. Celle-ci ouvre la voie à des relations renouvelées entre le « vieux continent » et les puissances émergentes, représentées par la Chine et ses partenaires.

Xu Li CGTN

  Xu Li   Chine

COMMENTAIRES  

04/09/2026 09:19 par sylvain

La Chine represente 40% de la production industrielle mondiale. Et elle fait tout ce qu’il y a a faire pour que ce chiffre augmente encore. Son excédent commercial est stratosphérique, et, quand on regarde la politique qu’elle a eu par exemple avec l’UE sur les voitures électriques, il est évident qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir et développer ce déséquilibre. Et ce déficit n’a qu’un nom, celui de la dépendance et donc du pouvoir

L’objectif de ce projet est clair, faire venir des matières premières du monde entier, exporter des biens transformés dans le monde entier. Et ça, ça n’a rien de nouveau. C’est juste plus massif, plus structurel, plus gros.Ca apportera des infrastructures industrielles au monde entier, comme la colonisation occidentale l’a fait, mais en plus massif, plus structurel, plus gros. Et ca crééra un rapport de domination, en plus massif....

Il n’y a rien, vraiment rien de nouveau la dedans, mis à part que le nom du maitre est en train de changer

05/09/2026 16:16 par Palamède Singouin

rien de nouveau la dedans, mis à part que le nom du maitre est en train de changer

Jusqu’au début du 19° siècle, la Chine est considérée comme la 1° puissance mondiale dans bien des domaines. Mais contrairement à l’Angleterre, la France, l’Allemagne puis les États-Unis, elle ne cherche pas à imposer une hégémonie mondiale et reste un pays très peu ouvert sur l’extérieur. Sauf à faire du commerce.

Qu’est ce qui vous fait penser que la Chine actuelle ait changé au point de se voir maîtresse du monde ?

Comme l’a fait remarquer un autre que moi sur ce forum (me semble-t-il), les Chinois ne sont-ils pas plus des commerçants que des conquérants ?

06/09/2026 18:50 par sylvain

En fait, la Chine a toujours été maitresse de son monde. Sa mystique est celle du pays du milieu, "seul sous le ciel".
Historiquement, elle ne considère aucun de ses voisins comme un égal, ce qui ne veut pas dire qu’elle les colonise ou leur marche dessus. Si ils lui rendent hommage, considèrent sa position de première puissance, lui paient un tribu, la Chine ne sera généralement pas hostile. Sauf bien sur si elle a un interêt géostratégique à attaquer ses voisins, la Chine a beau ne pas être une guerrière obsessionelle, elle a tout de même déclenché sa part de guerre quand ses intérêts allaient dans ce sens .

Avec la modernité, le monde de la Chine est devenu le monde entier. Elle en a un besoin vital, pour son industrie, et les puissances industrielles considèrent toujours le maintiens et le développement de cette puissance avant tout autre chose, sinon elles ne seraient pas devenues des puissances industrielles.

Il n’y a donc aucune rupture historique a considérer une Chine qui se voit "maitresse du monde" , c’est la place qu’elle a toujours eue. C’est juste un changement d’échelle.

08/09/2026 10:34 par Palamède Singouin

elle [ la Chine ] ne considère aucun de ses voisins comme un égal

Ce qui est le cas de beaucoup de pays. Je n’en citerai qu’un seul pour ne fâcher personne : la France !

elle a tout de même déclenché sa part de guerre quand ses intérêts allaient dans ce sens .

Pour ce qui est des guerres impérialistes et mondiales, la Chine les a plus subies que déclenchées, la quasi exclusivité en revenant à l’Europe (Russie comprise). Les guerres qui ont ravagé la Chine sont davantage comparables à celles qui ont ravagé l’Europe depuis l’émergence de l’Empire romain.

(Commentaires désactivés)