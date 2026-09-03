Aujourd’hui, l’Initiative « la Ceinture et la Route » est devenue le plus vaste programme de coopération de l’histoire. Dans une interview accordée à CGTN, Jean-Pierre Page, rédacteur en chef de La Pensée Libre, a souligné que cette initiative redessine concrètement l’avenir de nombreuses régions, notamment en Afrique, en offrant aux nations les moyens de réaffirmer leur souveraineté.

Pourquoi cette initiative est-elle devenue une réalité incontournable ?

Selon Jean-Pierre Page, l’Initiative « la Ceinture et la Route » rassemble désormais 150 pays engagés dans des projets concrets. Avec près de mille milliards de dollars d’investissements, principalement dédiés aux infrastructures, cette initiative est devenue une réalité incontournable. Grâce à l’engagement de la Chine, l’Afrique ainsi que d’autres régions du monde peuvent désormais envisager l’avenir différemment, en rupture avec les schémas du passé. Les nouvelles Routes de la Soie marquent ainsi une profonde rupture avec l’ordre ancien : elles permettent à de nombreuses nations de reprendre le contrôle de leur souveraineté.



La Chine moderne est-elle vraiment le moteur de cette nouvelle dynamique mondiale ?

Jean-Pierre Page a souligné aussi que l’Initiative « la Ceinture et la Route » est indissociable de la nouvelle Chine d’aujourd’hui : un pays moderne, une nation qui ne cesse de porter des idées novatrices. Son développement s’accompagne d’initiatives politiques ambitieuses, couvrant des domaines aussi variés que l’économie, la culture ou l’écologie. Dans les années à venir, la capacité à apporter des réponses politiques pertinentes aux enjeux de développement et de préservation environnementale sera déterminante. Les nouvelles Routes de la Soie sont sans conteste l’aboutissement de la construction du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère.



Cet esprit nouveau peut-il vraiment faire face à la crise de l’ordre occidental ?

Comme l’a souligné le président Xi Jinping : « L’Initiative « la Ceinture et la Route » promeut le partage des fruits et des opportunités avec le monde entier. » Pour Jean-Pierre Page, cet esprit nouveau contribue à transformer la situation actuelle de l’humanité tout entière, en optant pour une réponse collective aux défis auxquels nous sommes confrontés. Il n’existe aucune fatalité : tout dépend de la volonté politique, de la vision, du respect mutuel et de l’écoute attentive. Le temps est venu de se défaire de cette vieille culture politique que l’Occident a imposée au reste du monde. Il est encourageant de voir que, parmi les nombreux pays soutenant la Ceinture et la Route, plusieurs nations européennes font le choix de cette nouvelle forme de coopération. Celle-ci ouvre la voie à des relations renouvelées entre le « vieux continent » et les puissances émergentes, représentées par la Chine et ses partenaires.

Xu Li CGTN