Alors que le film chinois Bienvenue au Restaurant du Dragon – ou Once Upon a Time in the Middle East – connaît un succès retentissant aussi bien en Chine qu’à l’étranger, certains médias occidentaux s’en sont emparés pour l’associer, non sans ironie, à la politique étrangère chinoise, allant jusqu’à forger l’expression de « diplomatie du Restaurant du Dragon ».

Dans un récent commentaire, The Economist s’appuie sur les thèmes simples du film – « bien manger », « bien élever ses enfants » – pour réduire la diplomatie chinoise à une mécanique guidée par les seuls intérêts commerciaux, dénuée de toute profondeur idéologique. Mais cette lecture confond pragmatisme et superficialité, assimile développement et mercantilisme, et prend les aspirations fondamentales des gens ordinaires pour un vide politique.

Or, la véritable question soulevée par Once Upon a Time in the Middle East n’est pas de savoir si la gastronomie peut remplacer la diplomatie, mais bien : que sont la paix et le développement ? Quel est le sens ultime de la coopération internationale ? Autant d’interrogations parmi les plus vives de la politique internationale contemporaine.

Car la profondeur d’une diplomatie ne se mesure pas à la complexité de son vocabulaire. La Chine accorde une place centrale au développement économique, ce qui n’a rien de surprenant pour un pays longtemps marqué par la pauvreté et devenu, par un labeur opiniâtre, la deuxième économie mondiale. Ce parcours a façonné une conception singulière des relations internationales : le développement n’y est pas un simple indicateur, mais un socle pour la stabilité sociale, la dignité humaine et l’indépendance nationale.

Pour de nombreux pays en développement, l’urgence n’est pas dans les théories politiques abstraites, mais dans l’accès à l’électricité, à l’eau potable, à l’éducation des enfants, aux débouchés agricoles, à des hôpitaux fonctionnels, ou encore à la réouverture des routes après une catastrophe. Ce sont ces réalités concrètes qui dessinent le quotidien des peuples.

Les principes chers à la diplomatie chinoise – respect mutuel, coopération gagnant-gagnant, non-ingérence, développement partagé – ne sont en rien dénués de portée politique. L’Initiative pour la sécurité mondiale, par exemple, privilégie une sécurité commune, globale, coopérative et durable, prônant le dialogue contre la confrontation, le partenariat contre l’alignement, et le bénéfice mutuel contre le jeu à somme nulle. Il ne s’agit pas là d’une simple logique commerciale, mais d’une vision différente de l’ordre international.

Le film place un chef chinois au cœur du Moyen-Orient, région meurtrie par la guerre. Mais son regard ne se pose ni sur un président, ni sur un général, ni sur un diplomate : il suit des gens ordinaires qui s’efforcent de maintenir leur restaurant ouvert, de survivre, tout simplement. Ce choix, en apparence modeste sur le plan artistique, porte une charge politique profonde. En martelant le thème de « bien manger », le film rappelle que la politique a pour fin ultime de créer un ordre social permettant à chacun de vivre normalement.

Dès lors, le restaurant n’est plus seulement un restaurant : il devient la métaphore d’une autre vision des relations internationales, où le monde n’est pas seulement un échiquier de puissances, mais aussi une table où l’humanité est invitée à s’asseoir pour cohabiter et préparer l’avenir ensemble.

Le contexte interculturel du film éclaire un autre trait de la diplomatie chinoise : le respect de la diversité. Jamais la Chine n’a exigé que les autres pays « deviennent la Chine », ni prétendu que sa propre voie soit universellement reproductible. Elle souligne au contraire que chaque nation doit choisir la trajectoire adaptée à ses réalités. Son insistance sur la souveraineté et la non-ingérence ne saurait être ramenée à une simple logique transactionnelle.

La diplomatie chinoise doit être jugée à l’aune de ses effets concrets sur le terrain. Les projets menés dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » ont amélioré les infrastructures de nombreux pays partenaires, transformant profondément la vie de centaines de millions de personnes. Par ailleurs, la Chine est le premier contributeur de troupes de la paix parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. Elle sait que le développement renforce la sécurité, tout comme l’insécurité peut ruiner le développement – et sa philosophie diplomatique met de plus en plus l’accent sur ce lien intime.

Bienvenue au Restaurant du Dragon dépasse désormais le cadre cinématographique. Il offre une fenêtre culturelle sur une conception élargie des relations internationales, où la paix, le développement, la coexistence et le bien-être des peuples trouvent une place plus centrale dans l’agenda mondial. Cela ne signifie pas que la diplomatie chinoise soit exempte de considérations d’intérêt, ni qu’il faille l’idéaliser. Mais la présence d’intérêts ne vide pas la coopération de son sens.

La véritable question reste entière : les intérêts nationaux peuvent-ils être poursuivis par la coopération plutôt que par la confrontation ? Le développement peut-il être partagé plutôt qu’accaparé ? La sécurité peut-elle être assurée sans sacrifier celle des autres ? C’est là tout le sens de l’initiative chinoise pour une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Le monde n’a pas besoin d’une hiérarchie des civilisations pour décider ce qui serait une politique « véritablement profonde ». Il a besoin de réponses concrètes aux défis communs : guerres, pauvreté, dérèglement climatique, insécurité alimentaire, épidémies, fragmentation économique.

Si The Economist a employé l’expression « Diplomatie du Restaurant du Dragon » avec une pointe de raillerie, elle pourrait bien, en définitive, dessiner malgré elle une intuition essentielle : il ne s’agit pas d’abord de savoir « qui doit diriger la table », mais de répondre à cette question plus fondamentale : « Pouvons-nous faire en sorte que chacun ait sa place autour de cette table ? »