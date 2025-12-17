STOCKHOLM — 11 h 00 CET, 17 décembre 2025

Julian Assange a déposé aujourd’hui une plainte pénale en Suède contre 30 personnes associées à la Fondation Nobel, y compris ses dirigeants, pour des crimes graves présumés, notamment le détournement de fonds, la facilitation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, et le financement du crime d’agression.

La plainte montre que le testament d’Alfred Nobel de 1895 stipule explicitement que le prix de la paix doit être décerné à la personne qui, au cours de l’année écoulée, « aura apporté le plus grand bénéfice à l’humanité » en accomplissant « le plus ou le meilleur travail pour la fraternité entre les nations, pour l’abolition ou la réduction des armées permanentes et pour la tenue et la promotion de congrès de paix ».

Assange fait valoir que « la décision politique du comité de sélection norvégien ne suspend pas l’obligation fiduciaire des administrateurs des fonds suédois ». « Tout versement contraire à ce mandat constitue un détournement de fonds ».

La plainte, déposée simultanément auprès de l’Autorité suédoise chargée de la criminalité économique (Ekobrottsmyndigheten) et de l’Unité suédoise chargée des crimes de guerre (Krigsbrottsenheten), affirme que les suspects, notamment la présidente de la Fondation Nobel, Astrid Söderbergh Widding, et la directrice exécutive, Hanna Stjärne, ont transformé « un instrument de paix en un instrument de guerre » par le biais de « crimes graves » présumés, notamment :

1) Abus de confiance, détournement de fonds et complot en relation avec le versement en attente de 11 millions de couronnes suédoises (1,18 million de dollars) du prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado, dont les actions passées et présentes l’excluent catégoriquement des critères énoncés dans le testament d’Alfred Nobel ;

2) Facilitation de crimes de guerre, y compris le crime d’agression et les crimes contre l’humanité, violant les obligations de la Suède en vertu de l’article 25(3)(c) du Statut de Rome, car les accusés sont conscients de l’incitation et du soutien de Machado à la commission de crimes internationaux par les États-Unis, et savaient ou auraient dû savoir que le versement des fonds Nobel contribuerait à des exécutions extrajudiciaires de civils et de naufragés en mer, et ont manqué à leur obligation de cesser les versements.

Assange note que les membres de la Fondation Nobel ont déjà exercé leur autorité de contrôle sur les prix et leur versement en suspendant le versement du prix de littérature en 2018. « Ne pas intervenir dans ce cas, malgré les crimes de guerre commis par les États-Unis au large des côtes vénézuéliennes et le rôle clé joué par Machado dans la poursuite de l’agression », engage la responsabilité pénale.

« La dotation d’Alfred Nobel pour la paix ne peut être dépensée pour promouvoir la guerre », déclare Assange. Les accusés ont des obligations juridiques concrètes, car ils sont chargés de « veiller à la réalisation de l’objectif visé par le testament d’Alfred Nobel, à savoir mettre fin aux guerres et aux crimes de guerre, et non de les rendre possibles ».

L’INCITATION DE MACHADO À LA PLUS GRANDE MOBILISATION MILITAIRE AMÉRICAINE DEPUIS LA GUERRE EN IRAK LA REND CATÉGORIQUEMENT INÉLIGIBLE

La plainte souligne que l’annonce et la cérémonie du prix Nobel ont eu lieu dans le cadre de ce que les analystes militaires décrivent comme « le plus grand déploiement militaire américain dans les Caraïbes depuis la crise des missiles de Cuba », qui dépasse désormais les 15 000 personnes, y compris le porte-avions USS Gerald R. Ford. L’escalade se poursuit, le président Trump ayant annoncé le 10 décembre, deux jours après la cérémonie du prix Nobel, que les frappes américaines « commenceraient par voie terrestre ». La stratégie du Venezuela s’inscrit dans ce que le secrétaire à la Guerre de Trump, Peter Hegseth, appelle un virage vers « une létalité maximale, et non une légalité tiède » et « une offensive ».

Dans ce contexte, Assange affirme que « Machado a continué à inciter l’administration Trump à poursuivre sa voie d’escalade », notamment en s’engageant dans un complot visant à donner à l’administration américaine l’accès à 1 700 milliards de dollars de réserves de pétrole et d’autres ressources naturelles grâce à la privatisation une fois Maduro renversé.

« Profitant de sa position élevée en tant que lauréate du prix Nobel de la paix, Machado a peut-être bien fait pencher la balance en faveur de la guerre, avec l’aide des suspects nommés », déclare Assange dans la plainte pénale.

La plainte énumère les preuves de cette incitation à l’intervention militaire américaine, ainsi que les éloges adressés au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour son action à Gaza. Parmi ses déclarations, on peut citer :

- « L’escalade militaire pourrait être la seule solution... Les États-Unis pourraient devoir intervenir directement » (30 octobre 2025)

- Machado a qualifié les frappes militaires américaines contre des navires civils, qui ont fait au moins 95 morts à ce jour, de « justifiées » et « visionnaires ».

- Machado a dédié le prix au président américain Trump, car il « a enfin placé le Venezuela... parmi les priorités de la sécurité nationale des États-Unis ».

- Déclarations historiques, notamment son témoignage devant le Congrès américain en 2014, où elle a déclaré : « La seule voie qui reste est le recours à la force ».

Le dossier cite de nombreux experts tiers et institutions opposés à l’attribution du prix à Machado :

- 21 organisations norvégiennes pour la paix ont déclaré : « Machado est tout le contraire d’une lauréate de la paix ».

- Le lauréat du prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel a déclaré : « Attribuer le prix à quelqu’un qui appelle à une invasion étrangère est une parodie de la volonté d’Alfred Nobel ».

- L’Institut de recherche sur la paix d’Oslo (PRIO) a confirmé que Machado « a appelé à une intervention militaire au Venezuela ».

ACTION DEMANDÉE

La plainte souligne qu’« il existe un risque réel que les fonds provenant de la dotation Nobel aient été ou soient détournés, intentionnellement ou par négligence, de leur objectif caritatif pour faciliter l’agression, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ».

Assange demande aux autorités suédoises :

1. Gèlent immédiatement le transfert du prix monétaire de 11 000 000 SEK en attente et tout budget restant lié à celui-ci, et assurent la restitution de la médaille.

2. Enquêtent sur les personnes nommées, les dirigeants de la Fondation et les entités associées pour abus de confiance, facilitation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, et complot.

3. Saisissent les procès-verbaux du conseil d’administration, les courriels, les discussions de groupe et les documents financiers.

4. Interrogent Widding, Stjärne et les autres suspects.

5. Mènent une enquête approfondie au niveau national ou renvoient l’affaire devant la CPI (Statut de Rome, art. 25(3)(c)).

« Cette plainte vise à obtenir le gel immédiat de tous les fonds restants et l’ouverture d’une enquête pénale approfondie afin d’éviter que le prix Nobel de la paix ne soit définitivement transformé d’un instrument de paix en un instrument de guerre », conclut Assange.

Source : @Wikileaks

EN COMPLEMENT : le document de la plainte (en anglais) https://file.wikileaks.org/files/2025/machado29-dist.pdf