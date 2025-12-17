Jacques Baud : il donne trop d’informations trop précises. L’Union européenne le sanctionne !

Tous ceux qui recherchent une information objective, précise, factuelle sur la situation en Ukraine ont appris au fil des années à connaître le colonel suisse Jacques Baud. Auteur de nombreux ouvrages démontant les mensonges des États impliqués dans des sales guerres, et notamment sur la celle que mène l’UE-OTAN contre la Russie en Ukraine, son audience s’est énormément accrue depuis trois ans grâce aux nombreuses interviews qu’il accorde à diverses chaînes de télévision alternatives sur Internet. Et ça, les illuminés totalitaires de l’Union européenne ne supportent pas : selon eux, il propage des théories du complot et agit comme un porte-parole de la propagande pro-russe. Comme ils ne peuvent pas le pendre tout de suite, cette fois c’est officiel, ils lui infligent des sanctions.

Jacques Baud ne diffuse pas de fantasmes (contrairement aux experts de plateau qui se répandent sur LCI, par exemple), ses analyses sont fondées, il fournit les références de toutes les informations qu’il donne, souvent en temps réel. Il comprend l’ukrainien, ce qui lui permet de lire la presse de Kiev, à son avis plus réaliste et moins menteuse que celle de nos magnats de la presse européens et de nos chaînes de télévision publiques et privées.

C’est vrai que tout en étant prudent dans son expression, Jacques Baud ne mâche pas ses mots : il accuse l’« Occident collectif » de manipuler et de trahir l’Ukraine dans une guerre meurtrière (pour les soldats ukrainiens surtout) contre la Russie. Une guerre qui ne peut pas être gagnée.

Évidemment, cela, l’administration de l’UE ne peut le tolérer, elle qui persiste à affirmer – et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot en remet encore une couche – que la Russie est si faible que son économie va s’effondrer très bientôt et qu’elle est en même temps si forte qu’elle va très bientôt attaquer l’Europe. Avec le général Fabien Mandon qui en profite pour avertir les maires de France qu’ils doivent informer très rapidement les mères et les pères de France qu’ils devront se préparer « à perdre leurs enfants ».

Alors les ambassadeurs de l’Union européenne ont décidé (à l’unanimité ?), dans la foulée du énième paquet de sanctions qui doivent amener la Russie à résipiscence, de s’attaquer à l’individu Jacques Baud. En principe, elles devraient notamment l’empêcher de voyager dans les pays de l’UE (il habite en Belgique) et d’y investir des fonds.

Jacques Baud n’est pas un homme de gauche. Mais c’est un homme honnête et courageux, patriote (il défend la neutralité suisse, bien amochée), qui fait avant tout primer la vérité. En ce sens il est un allié de tous ceux qui défendent la paix et le PRCF l’assure de sa pleine solidarité. Une solidarité qui pourrait se manifester par l’achat et la lecture de ses livres, par exemple Opération Z (sur les origines et le début de la guerre en Ukraine), L’Affaire Navalny (pour comprendre la supercherie du « principal opposant à Poutine ») ou encore son plus ancien, Gouverner par les fake news (sur toutes les déstabilisations et guerres orchestrées par l’impérialisme après 1990). Aux lecteurs de choisir !

PS : Xavier Moreau de Stratpol a aussi été mis sous sanction par l’UE.