Jacques Baud : il donne trop d’informations trop précises. L’Union européenne le sanctionne !

Initiative Communiste

Tous ceux qui recherchent une information objective, précise, factuelle sur la situation en Ukraine ont appris au fil des années à connaître le colonel suisse Jacques Baud. Auteur de nombreux ouvrages démontant les mensonges des États impliqués dans des sales guerres, et notamment sur la celle que mène l’UE-OTAN contre la Russie en Ukraine, son audience s’est énormément accrue depuis trois ans grâce aux nombreuses interviews qu’il accorde à diverses chaînes de télévision alternatives sur Internet. Et ça, les illuminés totalitaires de l’Union européenne ne supportent pas : selon eux, il propage des théories du complot et agit comme un porte-parole de la propagande pro-russe. Comme ils ne peuvent pas le pendre tout de suite, cette fois c’est officiel, ils lui infligent des sanctions.

Jacques Baud ne diffuse pas de fantasmes (contrairement aux experts de plateau qui se répandent sur LCI, par exemple), ses analyses sont fondées, il fournit les références de toutes les informations qu’il donne, souvent en temps réel. Il comprend l’ukrainien, ce qui lui permet de lire la presse de Kiev, à son avis plus réaliste et moins menteuse que celle de nos magnats de la presse européens et de nos chaînes de télévision publiques et privées.

C’est vrai que tout en étant prudent dans son expression, Jacques Baud ne mâche pas ses mots : il accuse l’« Occident collectif » de manipuler et de trahir l’Ukraine dans une guerre meurtrière (pour les soldats ukrainiens surtout) contre la Russie. Une guerre qui ne peut pas être gagnée.

Évidemment, cela, l’administration de l’UE ne peut le tolérer, elle qui persiste à affirmer – et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot en remet encore une couche – que la Russie est si faible que son économie va s’effondrer très bientôt et qu’elle est en même temps si forte qu’elle va très bientôt attaquer l’Europe. Avec le général Fabien Mandon qui en profite pour avertir les maires de France qu’ils doivent informer très rapidement les mères et les pères de France qu’ils devront se préparer « à perdre leurs enfants ».

Alors les ambassadeurs de l’Union européenne ont décidé (à l’unanimité ?), dans la foulée du énième paquet de sanctions qui doivent amener la Russie à résipiscence, de s’attaquer à l’individu Jacques Baud. En principe, elles devraient notamment l’empêcher de voyager dans les pays de l’UE (il habite en Belgique) et d’y investir des fonds.

Jacques Baud n’est pas un homme de gauche. Mais c’est un homme honnête et courageux, patriote (il défend la neutralité suisse, bien amochée), qui fait avant tout primer la vérité. En ce sens il est un allié de tous ceux qui défendent la paix et le PRCF l’assure de sa pleine solidarité. Une solidarité qui pourrait se manifester par l’achat et la lecture de ses livres, par exemple Opération Z (sur les origines et le début de la guerre en Ukraine), L’Affaire Navalny (pour comprendre la supercherie du « principal opposant à Poutine ») ou encore son plus ancien, Gouverner par les fake news (sur toutes les déstabilisations et guerres orchestrées par l’impérialisme après 1990). Aux lecteurs de choisir !

PS : Xavier Moreau de Stratpol a aussi été mis sous sanction par l’UE.

 https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/jacques-baud-il-donne-trop-dinformations-trop-precises-luni
  Initiative Communiste   Europe

COMMENTAIRES  

17/12/2025 20:44 par D.Vanhove

Voilà déjà un certain temps que l’on explique ici-te-là, à travers l’un ou l’autre billet que nous sommes en ’’démocrature’’... les faits semblent l’attester chq jour un peu plus...

faudra que les Européens se réveillent s’ils ne veulent pas un jour se réveiller avec des chars aux coins des rues, pcq’à force de muscler les appareils militaires qui ne seront pas utilisés contre la Russie pcq perdus d’avance, ils pourront servir à museler la population et la garder sous contrôle, dans une version ’’virus C-19 +’’

17/12/2025 21:16 par Vincent

J’ai "Opération Z" et "Ukraine entre guerre et paix" qui sont revenus à la maison après avoir fait le tour de mes proches et de ma famille.
Étonnamment, j’avais trouvé ces 2 bouquins sur les rayons d’un "Espace Culturel" d’E. Leclerc !
J’imagine qu’on ne les y reprendra plus...
Ses (excellents) livres se trouvent encore en ligne, par exemple ici chez Decitre.
Je les recommande vivement. Le livre n’inscrit pas l’information comme le fait (si mal) un écran.
J’imagine que Jean-Noël Barrot ne lit pas plus que ne le fait Donald Trump...Il en a tous les symptômes.

18/12/2025 09:43 par Zéro...

La gravissime reprise en main complète de l’information, sous des prétextes fallacieux, est désormais effective.

Et il faut encore que ce soit un parti à la marge qui la dénonce !
Ils ne sont pas tous de Gauche comme le PCRF, ainsi on trouve Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau...

Mais où est LFI devant cette ahurissante atteinte à la liberté d’expression ?
Son silence est assourdissant.
Et si elle a réagi, l’écho inexistant de cette réaction, qui ne m’est pas parvenu, devrait l’interpeller car faire passer ses idées passe par les faire entendre...

Déjà que l’information audiovisuelle lui est inaccessible ou uniquement sous forme de procès inquisitoires, une fois la presse libre muselée - c’est que préfigurent les attaques contre les lanceurs d’alertes Jacques BAUD et Xavier MOREAU, dignes des persécution, intimidation et arrestation subies par Julian ASSANGE -, les dirigeants et militants de LFI se demandent-ils où ils iront dénoncer les dérives et injustices de cette Société ?!!
Si le droit leur en est même donné...

Toujours en parallèle de l’actualité brûlante et à défendre des causes mineures loin des préoccupations quotidiennes et vitales des citoyens, il ne faut pas s’étonner d’être marginalisé et de voir le seul parti qui fait (au moins...) mine de s’intéresser aux Français faire des scores vertigineux !!

Le pays est à la dérive dans tous les domaines et nos représentants sont en pleines considérations philosophiques, à cheval sur les Grands Principes, tels des Don Quichotte se battant contre des moulins à vent...

Mais, par contre, la guerre, pire infâmie de l’Humanité, que nous prépare l’UE, est presque considérée comme une fatalité par laquelle il faut passer !!
Et ça surfe sur l’insoumission...

Attention au désarçonnement et à la noyade !!

22/12/2025 21:42 par Aquarius15

La gravissime reprise en main complète de l’information, sous des prétextes fallacieux, est désormais effective.

Et il faut encore que ce soit un parti à la marge qui la dénonce !
Ils ne sont pas tous de Gauche comme le PCRF, ainsi on trouve Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau...

Mais où est LFI devant cette ahurissante atteinte à la liberté d’expression ?
Son silence est assourdissant.

Au doigt mouillé, je dirais que LFI souffre du même mal que la CGT : sommet gavé par une soupe trop généreuse et base divertie par le wokisme et pas assez affamée. Ca donne Mathilde Panot et Sophie Binet (c’est pas pour sonner sexiste, hein)... et pas de remise en cause de l’UE. L’idéologie est tellement à son paroxysme émotionnel que LFI et la CGT (dans l’ensemble, pas chacun des militants) semblent favorables à la censure.

Y a aussi Kuzmanovic à gauche. Mais les autres devraient se rappeler que le souverainisme, c’est pas un gros mot. Aucune politique ne peut être mise en oeuvre pleinement sans souveraineté.

23/12/2025 01:15 par Cassandre G

Merci pour cette solidarité nécessaire avec Jacques Baud. L’objectif est évident : terroriser toute voix qui ose analyser hors du récit officiel, en punissant des experts honnêtes et sourcés sans crime ni délit. Je l’avais déjà décrit :
« On transforme la vérité en crime, la nuance en trahison, l’humanité en complicité ennemie. »

Et encore : « Le silence devient obligatoire, la pensée unique imposée, et quiconque ose gratter le vernis est disqualifié, isolé, puni. »

Aujourd’hui, c’est Baud. Demain, toute personne qui refuse le mensonge d’État. Solidarité totale avec les lucides.

ET je n’oublie pas les humanitaires de SOS Donbass
https://reseauinternational.net/anna-novikova-espionne-ou-monnaie-dechange/

(Commentaires désactivés)