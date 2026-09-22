Le Venezuela doit redevenir le Venezuela- Appel International

Un crime politique, économique, social, constitutionnel, culturel a été commis au Venezuela. Les auteurs en sont connus ! Ce sont les Etats-Unis avec leur obsession à tout vouloir dominer, en particulier dans les Amériques en réaffirmant la funeste doctrine Monroe.
Dans un acte d’agression flagrant contre l’intégrité territoriale et l’indépendance du pays, en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, la souveraineté du Venezuela a été confisquée. Le pays et son peuple ont été placés unilatéralement sous la tutelle de Washington. Le président Nicolas Maduro démocratiquement élu et reconnu internationalement ainsi que son épouse Celia Flores ont été kidnappé lors d’une attaque militaire meurtrière des Etats-Unis. Ils sont dorénavant incarcérés dans une prison de haute sécurité aux Etats-Unis et dans des conditions inhumaines. Le proche collaborateur de Nicolas Maduro, Alex Saab a été arrêté par la police vénézuélienne, livré et extradé aux USA. Le droit inaliénable du peuple vénézuélien et de sa nation de déterminer librement leur destin, sans aucune intervention, force ou coercition extérieure, a été violé. Pour Donald Trump le racket et l’agression sont devenus une autre manière de gouverner.
Un gouvernement fantoche
Le gouvernement fantoche qui a été mis en place à Caracas avec l’accord des étasuniens a fait le choix de la collaboration. En se plaçant avec servilité au service des donneurs d’ordre de Washington, il a ainsi renoncé à lutter, et a refusé de donner les armes à son peuple dès le 3 janvier dernier quand de nombreux militants des milices populaires venaient les demander.
A travers une « négociation » secrète sans aucune consultation populaire respectueuse de la constitution bolivarienne et au mépris de l’histoire et des combats du peuple vénézuélien, il a cédé une partie importante de son territoire, ses infrastructures, ainsi que des lieux d’extractions pétrolières aux sociétés multinationales US.
Présenté comme le contrat pétrolier du siècle, les 65 milliards de barils de pétrole extorqués par Donald Trump permettront de doubler les réserves des Etats-Unis. Après avoir été remercié chaleureusement par les autorités de Caracas, celui-ci s’est félicité avec cynisme de ce qu’il a osé présenter comme un « cadeau du Venezuela au peuple américain ».
Toutefois, de l’avis de nombreux experts et pour des raisons techniques liés au raffinement, au transport, et à l’usage cette extorsion prendra de nombreuses années avant d’être opérante. Elle apparaît donc comme une décision partisane, électoraliste et politicienne liée aux crises sociales et politiques aux USA.
Cette richesse considérable propriété de tout un peuple est ainsi accaparée. Tel un butin de guerre, les milliards qui devaient financer des écoles des hôpitaux et toutes les différentes structures du pays sont livrées aux USA, sacrifiant ainsi l’avenir de toute une nation. La supervision de l’administration à Washington est devenue absolue et tatillonne, elle gouverne désormais le Venezuela comme un pro consul. L’écrivain uruguayen Eduardo Galeano a déclaré : "c’est notre richesse qui nous rend pauvres" !
Le gouvernement fantoche a effectivement privé son propre peuple et sa nation de leur droit inaliénable de déterminer leur propre destin, ce qui exige, comme condition préalable, leur droit d’exercer une souveraineté permanente sur l’ensemble de leurs richesses, de leurs ressources naturelles et de leur activité économique.
Le mensonge et le renoncement sont dorénavant élevés au rang de principes de gouvernement. Simon Bolivar et Hugo Chavez, les libertadores de l’oppression coloniale qui avaient rendu sa fierté et sa liberté à toute une nation, ont été trahis.
Ce brigandage étasunien sans précédent piétine une nouvelle fois la Charte des Nations Unis et le droit international, déstabilise toute une région. Il menace par ailleurs les équilibres énergétiques internationaux et aggrave du coup la situation de guerre provoquée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran et d’autres les pays de la péninsule arabique comme le Yémen.
Par conséquent, il est urgent de mettre un terme à cette politique mafieuse d’ingérence systématique, à cette barbarie qui cherche à freiner un nouveau mouvement d’émancipation à travers le monde.
Des voix s’élèvent !
Au Venezuela s’élèvent déjà de nombreuses voix parmi les plus illustres dans le camp de la révolution bolivarienne, parmi elles, plusieurs compagnons d’Hugo Chavez. Des luttes se multiplient, de premières manifestations ont lieu à l’initiative de travailleurs, de syndicalistes, d’intellectuels de toutes disciplines, d’habitants des Comunas, ces lieux du pouvoir populaire et révolutionnaire aujourd’hui menacés dans leur existence.
Le peuple vénézuélien n’a pas d’autres choix que de manifester son unité et de relancer la lutte anti-impérialiste afin de répondre à la perte de sa souveraineté et de son indépendance.
Soutien et solidarité !
Avec eux tous et toutes, nous exigeons :
• La libération immédiate du président Nicolas Maduro et de la députée Celia Flores, sa compagne ;
• Le retrait immédiat des forces étatsuniennes du Venezuela et de toute la région ;
• La restitution immédiate de l’ensemble des revenus provenant des exportations vénézuéliennes actuellement sous contrôle des États-Unis, ainsi que la restitution de tous les autres avoirs de l’État vénézuélien saisis et actuellement détenus entre autres par la Banque d’Angleterre ;
• La levée immédiate de toutes les mesures unilatérales coercitives, tels que les sanctions contraires à la Charte des Nations Unies et au droit international, les embargos, les blocus et le gel ciblé des avoirs, imposées par les États-Unis et l’Union européenne contre la République bolivarienne du Venezuela ;
• Des réparations intégrales pour tous les dommages causés par le recours à des actes d’agression illicites, y compris des mesures coercitives unilatérales, en conformité au droit international.
Comme le dit si bien le grand écrivain vénézuélien Luis Britto Garcia, ancien membre du Conseil d’Etat : " Le Venezuela doit redevenir le Venezuela".
Nous prenons l’engagement d’y contribuer !
Il faut envoyer les signatures à Jean-Pierre Page : jean.pierre.page@gmail.com Si vous le jugez utile, vous pouvez diffuser cet Appel autour de vous
Noms Pays Fonction/Organisation
1. Jean-Pierre Page, France, Syndicaliste, ancien Responsable du Département International de la Confédération Générale du Travail (CGT)
2. Tamara Kunanayakam, Sri Lanka, Ancienne Présidente du Groupe de Travail Intergouvernemental de l’ONU sur le Droit au Développement
3. Bruno Drweski, France, Professeur d’Université, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
4. Jose Antonio Egido, Venezuela/Espagne, Docteur en Sociologie Université de Provence, Enseignant à l’Académie Diplomatique Vénézuélienne, ancien membre d’un groupe de conseillers du Président Hugo Chavez.
5. Eduardo Soares, Argentine, Avocat, Défenseur des droits de l’Homme
6. Mikhaïl Kononovych, Ukraine, Prisonnier politique Ukrainien, Dirigeant de l’Union de la Jeunesse Communiste Léniniste (Komsomol d’Ukraine) et Communiste Antifasciste emprisonné, torturé, menacé de mort par les Services Secrets (SBU) de V. Zelenski et des groupes néo-nazis ukrainiens
7. Alexandr Kononovych, Ukraine, Prisonnier Politique Ukrainien, Dirigeant de l’Association pour les Droits des Prisonniers Politiques et les Droits de l’Homme et Communiste Antifasciste, emprisonné, torturé, menacé de mort par les Services Secrets (SBU) de V. Zelenski et des groupes néo-nazis ukrainiens.
8. Isabel Vileya, Chili, Journaliste, Chaîne Replica Communista.
9. Annie Lacroix-Riz, France, Professeur Emérite d’Histoire Contemporaine
10. Marco Paulsen Figueroa, Chili, Chaîne Replica Communista.
11. Julio Gambina, Argentine, Economiste, Professeur Université de Rosario
12. Michael Dundford, Grande Bretagne, Professeur émérite, School of Global Studies, University of Sussex, Professeur associé à la Chinese Academy of Sciences
13. Freddy Parra, Venezuela, Coordinadora Simon Bolivar (C.S.B)
14. Joseph Francis Hancock, U.S.A, Rédacteur en Chef, Labor Today International
15. Victor Sarkis, France, Professeur de philosophie
16. Jacqueline Lavy, France, Retraitée de l’Education Nationale, Confédération générale du Travail (CGT), militante.
17. Bernard Gerbier, France, Economiste, Professeur d’Université
18. Albert Ettinger, Luxembourg, Historien, Professeur, Auteur, Spécialiste du Tibet
19. Angeles Maestro Martin, Espagne, Médecin, Coordinacion de Nucleos Communistas.
20. Hassan Hamdan, Liban, Sociologue Université Libanaise Beyrouth
21. Antonio Balbino, Brésil, Secrétaire Politique du Sindicato dos Metalurgicos de Dias Davila et de la Région de Salvador de Bahia
22. Crispin Kabasele Tshimanga B.K., République Démocratique du Congo, Président national de l’Union des Démocrates Socialistes (UDS)
23. Jaime Salamandra Martinez, Colombie, Président du Sindicato de Trabajadores de las Universidades Publicas Nacionales de Colombia(SINTRAUNAL)
24. Docteur Firas Alcharani, Syrie, Ancien médecin de l’Armée Syrienne
25. Quim Boix, Espagne, Secrétaire général de l’Union Internationale des Syndicats de Retraités et Pensionnés de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
26. Georges Gastaud, France, Philosophe
27. Seddiq Kargar, Afghanistan, Association Sociale des Travailleurs Afghans.
28. Ernesto Monteagudo, France
29. Jacques Cheminade, France, Président de Solidarité et Progrès
30. Jean-Louis Brunati, France, Peintre et Plasticien
31. Vania Martinic-Papic, Argentine, retraitée
32. Massimo « Max » Lioce, Italie, Coordinateur du Comité Internationaliste Alexis Castillo
33. Francis Arzalier, France, Historien, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
34. Christophe Saulière, France
35. Hassen Bouabdellah, Français d’origine Algérienne, Cinéaste, écrivain
36. Sophie Baena, Colombie, Mima
37. Jean-Pierre Réau, France, Professeur de Mathématiques
38. Marie-Pascale Chevance-Bertin, France psychanalyste et psychologue, reconnue pour son engagement auprès des réfugiés latino-américains et des familles des victimes de la dictature argentine,
39. Nasir, Afghanistan, Left Radical of Afghanistan
40. Hacène Elmekeddem
41. Odile Mojon-Cheminade, France, Responsable de l’Institut Schiller-France
42. Francisco Abad Diaz-Tendero, Panama, Militant internationaliste
43. Francisco Pena Torres, Venezuela, Enseignant Université Paris 1, Journaliste
44. Jean Pierre Gausset, France
45. André Valentin, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
46. Patrick Marguerettaz, France, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)
47. Jacques Delepine, France, Docteur es Sciences en « géophysique appliquée »
48. Robert Bibeau, Québec, Les 7 du Québec
49. David Cacchione, Italie, Banda Bassotti , Caravana Antifascista
50. Domar Idrissi, France
51. Yves Vargas, France, Philosophe
52. Ghislaine Cottreau, France, Militante marxiste et internationaliste
53. Zin Sebbag, France
54. Régis de Castelnau, France, avocat, administrateur du site Vu du droit, Chevalier de la Légion d’Honneur, auteur
55. Nic Enet, France,
56. Luis Dapelo, France, Directeur de la collection Hispanoamericana, Essais et Littérature
57. Nicole Sainz, France, Nos Révolutions
58. Henri Amiel de Menard, France, Psychanalyste
59. Joseph Garcia, France,
60. Mercé Escudé Sicart, Catalogne-Espagne, Syndicaliste du secteur des banques, Photographe
61. Carlos Acha Moteron, France, Syndicaliste
62. Charlotte Buimpe Diombelayi, République Démocratique du Congo, Présidente nationale, Ligue des Femmes de l’UDS (LIFUDS)
63. Frederic Sohe, France, Militant du Parti Communiste Français
64. Robert Montagney, France, Militant, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)
65. Michel Guinard, France, Militant EDF Centrale de Cordemais, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
66. Anna Louise Fontaine, Québec, Ecrivaine
67. Laurent MTG, France,
68. Jean-Paul Batisse, France, Agrégé de l’Université, Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
69. Nicole Guerichtiger, France,
70. Abdel Honorio Garcia, U.S.A, Rédacteur adjoint et Trésorier, Labor Today International
71. Miguel Quintereau, France,
72. Sergio Avalos, France/Mexique, Poète, Politologue, Enseignant à l’Université Paris-Saclay
73. Jean-Jacques Lagarde, France, Retraité, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
74. Jean-François Loubière, France
75. Philippe Gendrault, France, Psychiatre, vit à San Francisco (USA)
76. Alain Chancogne, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
77. Nicole Sainz, France, Militante communiste
78. Danielle Riva, France, Utopie-critique
79. Marc Mangin, France
80. Salah Lamrani, France, Professeur, syndicaliste, militant de la cause arabe et palestinienne
81. Olga Daric, France, Syndicaliste
82. Ali Ben Dris
83. Hélène Gressin, France, Syndicaliste SNTEP-CGT
84. Henri Batholoméus, France
85. Danielle Tronche, France, Retraitée, Union pour la reconstruction Communiste (URC)
86. Jérome Pelissier, France
87. Dr. Frank Goldsmith, U.S.A, Rédacteur en Chef adjoint et Rédacteur International de Labor Today International
88. Segundo Cimbron
89. Loulou Berki Ribot, France, Parti Communiste Français (PCF)
90. Bruno Fourre, France
91. Les 7 du Québec, Québec/Canada
92. Fadi Kassem, France, Secrétaire National, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)
93. Anne Morelli, Belgique, Professeur honoraire Université Libre de Belgique (ULB)
94. Philippe Cordat, France, Syndicaliste
95. Docteur Jean-Paul Chardon, France, Médecin
96. Pierre Paolo Leonardi, Italie, Secretaire General, Unione Sindacale di Base (USB) et Secrétaire, Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
97. Cinzia Della Porta, Italie, Responsable relations internationales, Unione Sindacale di Base (USB) et membre Bureau, Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
98. André Fadda, France, Syndicaliste, Responsable Amérique Latine de l’Union pour la Reconstruction Communiste(URC)
99. Abderhaim Afarki, France, Défenseur droits humains
100. Vladimir Caller, Perou, Journaliste
101. Andres Bryant, France, Retraité, Education nationale
102. Jean Yves Bourron, France
103. Catherine Sechet, France
104. Pierre Besse, France
105. Philippe Peligrini, France
106. Maurice Dantan, France
107. Patrick Varache, France
108. Robert Injey, France
109. Thibault Diederichs, France
110. Michel Massaglia, France
111. Claudie Mortier, France
112. Bernard Mounier, France
113. Alhem Rouatbi, France
114. Christiane Rozier, France
115. Papi Jim, France
116. Marie Thé, France
117. Colette Mo, France
118. Pascal Tournois, France
119. Pascal Collemine, France, La France Insoumise (LFI)
120. Raymond Liabaste, France, Cheminot CGT
121. Pierre Bertoux, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
122. Francoise Fette, France, Ingénieur de l’aviation civile
123. Pierre Peuch, France, Militant CGT PTT
124. René Barchi, France, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)
125. Alain Julian, France, Professeur à Paris
126. Karel Vereycken, France, Peintre-graveur, Directeur de publication du mensuel Nouvelle Solidarité
127. Christine Bierre, France, Rédactrice-en-chef du mensuel Nouvelle Solidarité
128. Peter Dontzov, France, Ancien secrétaire de l’Union Départementale CGT de Loire Atlantique, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
129. Jean-Francois Dron, France
130. Christine Hilde Chalaye, France
131. Sylvie Bertuit, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
132. Jean-Louis Pisicchio, France
133. Lucien Frau, France
134. Pac Ome, France
135. Athalie Lapointe, France
136. Bernard Gilleron, France, Apprenti Anthropologue
137. Paule Djiane-Lecaille, France, Professeur d’Espagnol, retraitée
138. Didier Frassin, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
139. Jean Claude Lacombe, France, Cheminot CGT, retraité
140. Me El Hadji Omar Youm, Sénégal, Avocat
141. Bill Lowry, Irlande, Ex. consultant United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)
142. Claude Butinelli, Italie, Traducteur multilingue en ligne
143. André Lacroix, Belgique, enseignant, syndicaliste retraité
144. Marie Debs, Liban, Universitaire, journaliste, féministe, écrivaine
145. Gérard del Maschio, France, Energéticien
146. Abdel Benatia, Franco-Algérien, Communiste, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
147. Patrick Biondi, France, Syndicaliste, Fédération Nationale des Industries Chimiques-CGT (FNIC-CGT)
148. Laurent Nardi, France, ancien Maire adjoint de Passy (74)
149. Pierre Lenormand, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
150. Jany Sanfelieu, France, Pôle de renaissance Communiste en France (PRCF)
151. Roger Dormard, France, Syndicaliste FAPT-CGT retraité,
152. Philippe Bourguignon, France, retraité sympathisant URC
153. Andoni Baserrigorri , Pays Basque, Communicant, Haize Gorriak
154. Bernard Rieu, France, ancien responsable Amérique Latine, Fédération des Mines et Energie CGT (FNME-CGT)
155. Eric Conquet, France
156. Laurent de Wangen, France, Enseignant
157. Nicole Roger, France, Citoyenne du Monde
158. Thibault Diedrichs, France, Jeunesse Communiste
159. Dominique Robert, France, Retraité de la Fonction Publique d’Etat
160. Gabriel Casadesus, France, Infirmier, Pole de Renaissance Communiste en France (PRCF)
161. François Le Pivert, France, Président de la Libre Pensée des Côtes-d’Armor
162. Shabir Ahmad, Afghanistan, Left Radical of Afghanistan
163. Gérard Tollet, France, Enseignant, Ancien membre du Bureau National du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur- Fédération Syndicale Unitaire (SNESUP-FSU)
164. Jeanne Lenormand, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
165. Michel Duchaine, France, Retraité
166. Kamila SEFTA, France, Maître de conférence, Sorbonne Nouvelle (Paris 3)
167. Lucien Mascart, France, Cheminot SNCF, Pôle de Renaissance Communiste en France(PRCF)
168. Txema Sanchez, Espagne, Membre du Bureau Politique du Collectif Antiimpérialistas.com et membre du Red de Intellectuales y Artistas en Defenso de la Humanidad (REDH)
169. Inaki Gil, Pays Basque, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y Artistas en Defenso de la Humanidad (REDH)
170. Ramon Pedregal, Espagne, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
171. Max Lioce, Italie, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
172. Henry Boisrolin, Haiti, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
173. JuanLu Gonzales, Andalousie, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
174. Antonio Lopez, Andalousie, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
175. Lorena Serantes, Galice, , membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
176. Christian Nader, Mexico, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
177. Laura Taffetani, Argentine, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
178. J.Carlos Rios, Andalousie/Espagne, Nacion Andaluza, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
179. Collectif Les grosses Orchades, les Amples Thalamèges, Belgique
180. Luc Wajs, France, Coordinateur Européen, Union Internationale des Syndicats de Pensionnés et Retraités, de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
181. Catherine Lieutenant, Belgique, Les grosses Orchades, les Amples Thalamèges, blog
182. Charlotte Muffang, France, retraitée
183. François Fabregat, Togo/France, Directeur Communication collectif pour la Vérité des Urnes CVU-Togo-Diaspora
184. Patrice Vermillet, Belgique
185. Ismaele Calaciura Errante, Italie, Membre de l’Union pour la Reconstruction Communiste-IDF
186. Marie-Claire Bauwerearts
187. Richard Calabria, France, Militant internationaliste
188. Jean-Luc Muller, France Retraité
189. Nathalie Parent, Allemagne, Militante pour la paix, la Tolérance, l’Egalité, l’Humanité
190. Philippe Gries, France retraité
191. François Gout, France, Journaliste indépendant, Militant La France Insoumise
192. Mario Beltramin, France retraité CGT Ardèche
193. Vincent Glevarec, Nouvelle Calédonie, Citoyen Français
194. Paul G, France, Union pour la Reconstruction Communiste-Ile de France (URC),
195. Zoé R, France, Union pour la Reconstruction Communiste-Ile de France (URC)
196. Lucie L, France, Union pour la Reconstruction Communiste-Ile de France (URC)
197. Dominique Naz, France, Mouvement des Gilets Jaunes
198. Denis Le Bobinnec, France, Simple citoyen
199. Claude Fromager, France,
200. Caroline Lhomme, France, Journaliste, Rédactrice, Autrice
201. Bourlet Thaïs, France Professeur agrégée
202. Brigitte Calvo-Gammino, Italie, ancienne Conseillère Principale d’éducation en France
203. François de Reilhan, France, La France insoumise
204. Fabrice Braham, France, Chauffeur RATP
205. Benoit Marigot, France,
206. Marc Taliano, France, Auteur, Associé de recherche, Recherche Mondiale.
207. Danie Guyon, France
208. Jean-Robert Perrin, France, Syndicaliste à Air France
209. Marc Pujol, France, La Dynamique Populaire Constituante
210. Ludomir Betus, Slovaquie, Civil Protection Union of the Population-East
211. René Dufour, France/Nicaragua, Consul honoraire du Nicaragua à Lyon, Maire adjoint honoraire de Vaulx-en-Velin, Fondateur de SEBACO association qui soutient la Révolution Sandiniste et mène des actions de solidarité au Nicaragua. Militant communiste depuis 1958.
212. Dallas C. Galvin, France,