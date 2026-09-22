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Le Venezuela doit redevenir le Venezuela- Appel International

Le Venezuela doit redevenir le Venezuela ! Des voix s’élèvent, les résistances s’organisent !

Un crime politique, économique, social, constitutionnel, culturel a été commis au Venezuela. Les auteurs en sont connus ! Ce sont les Etats-Unis avec leur obsession à tout vouloir dominer, en particulier dans les Amériques en réaffirmant la funeste doctrine Monroe.

Dans un acte d’agression flagrant contre l’intégrité territoriale et l’indépendance du pays, en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, la souveraineté du Venezuela a été confisquée. Le pays et son peuple ont été placés unilatéralement sous la tutelle de Washington. Le président Nicolas Maduro démocratiquement élu et reconnu internationalement ainsi que son épouse Celia Flores ont été kidnappé lors d’une attaque militaire meurtrière des Etats-Unis. Ils sont dorénavant incarcérés dans une prison de haute sécurité aux Etats-Unis et dans des conditions inhumaines. Le proche collaborateur de Nicolas Maduro, Alex Saab a été arrêté par la police vénézuélienne, livré et extradé aux USA. Le droit inaliénable du peuple vénézuélien et de sa nation de déterminer librement leur destin, sans aucune intervention, force ou coercition extérieure, a été violé. Pour Donald Trump le racket et l’agression sont devenus une autre manière de gouverner.

Un gouvernement fantoche

Le gouvernement fantoche qui a été mis en place à Caracas avec l’accord des étasuniens a fait le choix de la collaboration. En se plaçant avec servilité au service des donneurs d’ordre de Washington, il a ainsi renoncé à lutter, et a refusé de donner les armes à son peuple dès le 3 janvier dernier quand de nombreux militants des milices populaires venaient les demander.

A travers une « négociation » secrète sans aucune consultation populaire respectueuse de la constitution bolivarienne et au mépris de l’histoire et des combats du peuple vénézuélien, il a cédé une partie importante de son territoire, ses infrastructures, ainsi que des lieux d’extractions pétrolières aux sociétés multinationales US.

Présenté comme le contrat pétrolier du siècle, les 65 milliards de barils de pétrole extorqués par Donald Trump permettront de doubler les réserves des Etats-Unis. Après avoir été remercié chaleureusement par les autorités de Caracas, celui-ci s’est félicité avec cynisme de ce qu’il a osé présenter comme un « cadeau du Venezuela au peuple américain ».

Toutefois, de l’avis de nombreux experts et pour des raisons techniques liés au raffinement, au transport, et à l’usage cette extorsion prendra de nombreuses années avant d’être opérante. Elle apparaît donc comme une décision partisane, électoraliste et politicienne liée aux crises sociales et politiques aux USA.

Cette richesse considérable propriété de tout un peuple est ainsi accaparée. Tel un butin de guerre, les milliards qui devaient financer des écoles des hôpitaux et toutes les différentes structures du pays sont livrées aux USA, sacrifiant ainsi l’avenir de toute une nation. La supervision de l’administration à Washington est devenue absolue et tatillonne, elle gouverne désormais le Venezuela comme un pro consul. L’écrivain uruguayen Eduardo Galeano a déclaré : "c’est notre richesse qui nous rend pauvres" !

Le gouvernement fantoche a effectivement privé son propre peuple et sa nation de leur droit inaliénable de déterminer leur propre destin, ce qui exige, comme condition préalable, leur droit d’exercer une souveraineté permanente sur l’ensemble de leurs richesses, de leurs ressources naturelles et de leur activité économique.

Le mensonge et le renoncement sont dorénavant élevés au rang de principes de gouvernement. Simon Bolivar et Hugo Chavez, les libertadores de l’oppression coloniale qui avaient rendu sa fierté et sa liberté à toute une nation, ont été trahis.

Ce brigandage étasunien sans précédent piétine une nouvelle fois la Charte des Nations Unis et le droit international, déstabilise toute une région. Il menace par ailleurs les équilibres énergétiques internationaux et aggrave du coup la situation de guerre provoquée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran et d’autres les pays de la péninsule arabique comme le Yémen.

Par conséquent, il est urgent de mettre un terme à cette politique mafieuse d’ingérence systématique, à cette barbarie qui cherche à freiner un nouveau mouvement d’émancipation à travers le monde.

Des voix s’élèvent !

Au Venezuela s’élèvent déjà de nombreuses voix parmi les plus illustres dans le camp de la révolution bolivarienne, parmi elles, plusieurs compagnons d’Hugo Chavez. Des luttes se multiplient, de premières manifestations ont lieu à l’initiative de travailleurs, de syndicalistes, d’intellectuels de toutes disciplines, d’habitants des Comunas, ces lieux du pouvoir populaire et révolutionnaire aujourd’hui menacés dans leur existence.

Le peuple vénézuélien n’a pas d’autres choix que de manifester son unité et de relancer la lutte anti-impérialiste afin de répondre à la perte de sa souveraineté et de son indépendance.

Soutien et solidarité !

Avec eux tous et toutes, nous exigeons :

• La libération immédiate du président Nicolas Maduro et de la députée Celia Flores, sa compagne ;

• Le retrait immédiat des forces étatsuniennes du Venezuela et de toute la région ;

• La restitution immédiate de l’ensemble des revenus provenant des exportations vénézuéliennes actuellement sous contrôle des États-Unis, ainsi que la restitution de tous les autres avoirs de l’État vénézuélien saisis et actuellement détenus entre autres par la Banque d’Angleterre ;

• La levée immédiate de toutes les mesures unilatérales coercitives, tels que les sanctions contraires à la Charte des Nations Unies et au droit international, les embargos, les blocus et le gel ciblé des avoirs, imposées par les États-Unis et l’Union européenne contre la République bolivarienne du Venezuela ;

• Des réparations intégrales pour tous les dommages causés par le recours à des actes d’agression illicites, y compris des mesures coercitives unilatérales, en conformité au droit international.

Comme le dit si bien le grand écrivain vénézuélien Luis Britto Garcia, ancien membre du Conseil d’Etat : " Le Venezuela doit redevenir le Venezuela".

Nous prenons l’engagement d’y contribuer !

Il faut envoyer les signatures à Jean-Pierre Page : jean.pierre.page@gmail.com Si vous le jugez utile, vous pouvez diffuser cet Appel autour de vous
Noms Pays Fonction/Organisation

1. Jean-Pierre Page, France, Syndicaliste, ancien Responsable du Département International de la Confédération Générale du Travail (CGT)
2. Tamara Kunanayakam, Sri Lanka, Ancienne Présidente du Groupe de Travail Intergouvernemental de l’ONU sur le Droit au Développement
3. Bruno Drweski, France, Professeur d’Université, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
4. Jose Antonio Egido, Venezuela/Espagne, Docteur en Sociologie Université de Provence, Enseignant à l’Académie Diplomatique Vénézuélienne, ancien membre d’un groupe de conseillers du Président Hugo Chavez.
5. Eduardo Soares, Argentine, Avocat, Défenseur des droits de l’Homme
6. Mikhaïl Kononovych, Ukraine, Prisonnier politique Ukrainien, Dirigeant de l’Union de la Jeunesse Communiste Léniniste (Komsomol d’Ukraine) et Communiste Antifasciste emprisonné, torturé, menacé de mort par les Services Secrets (SBU) de V. Zelenski et des groupes néo-nazis ukrainiens
7. Alexandr Kononovych, Ukraine, Prisonnier Politique Ukrainien, Dirigeant de l’Association pour les Droits des Prisonniers Politiques et les Droits de l’Homme et Communiste Antifasciste, emprisonné, torturé, menacé de mort par les Services Secrets (SBU) de V. Zelenski et des groupes néo-nazis ukrainiens.
8. Isabel Vileya, Chili, Journaliste, Chaîne Replica Communista.
9. Annie Lacroix-Riz, France, Professeur Emérite d’Histoire Contemporaine
10. Marco Paulsen Figueroa, Chili, Chaîne Replica Communista.
11. Julio Gambina, Argentine, Economiste, Professeur Université de Rosario
12. Michael Dundford, Grande Bretagne, Professeur émérite, School of Global Studies, University of Sussex, Professeur associé à la Chinese Academy of Sciences
13. Freddy Parra, Venezuela, Coordinadora Simon Bolivar (C.S.B)
14. Joseph Francis Hancock, U.S.A, Rédacteur en Chef, Labor Today International
15. Victor Sarkis, France, Professeur de philosophie
16. Jacqueline Lavy, France, Retraitée de l’Education Nationale, Confédération générale du Travail (CGT), militante.
17. Bernard Gerbier, France, Economiste, Professeur d’Université
18. Albert Ettinger, Luxembourg, Historien, Professeur, Auteur, Spécialiste du Tibet
19. Angeles Maestro Martin, Espagne, Médecin, Coordinacion de Nucleos Communistas.
20. Hassan Hamdan, Liban, Sociologue Université Libanaise Beyrouth
21. Antonio Balbino, Brésil, Secrétaire Politique du Sindicato dos Metalurgicos de Dias Davila et de la Région de Salvador de Bahia
22. Crispin Kabasele Tshimanga B.K., République Démocratique du Congo, Président national de l’Union des Démocrates Socialistes (UDS)
23. Jaime Salamandra Martinez, Colombie, Président du Sindicato de Trabajadores de las Universidades Publicas Nacionales de Colombia(SINTRAUNAL)
24. Docteur Firas Alcharani, Syrie, Ancien médecin de l’Armée Syrienne
25. Quim Boix, Espagne, Secrétaire général de l’Union Internationale des Syndicats de Retraités et Pensionnés de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
26. Georges Gastaud, France, Philosophe
27. Seddiq Kargar, Afghanistan, Association Sociale des Travailleurs Afghans.
28. Ernesto Monteagudo, France
29. Jacques Cheminade, France, Président de Solidarité et Progrès
30. Jean-Louis Brunati, France, Peintre et Plasticien
31. Vania Martinic-Papic, Argentine, retraitée
32. Massimo « Max » Lioce, Italie, Coordinateur du Comité Internationaliste Alexis Castillo
33. Francis Arzalier, France, Historien, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
34. Christophe Saulière, France
35. Hassen Bouabdellah, Français d’origine Algérienne, Cinéaste, écrivain
36. Sophie Baena, Colombie, Mima
37. Jean-Pierre Réau, France, Professeur de Mathématiques
38. Marie-Pascale Chevance-Bertin, France psychanalyste et psychologue, reconnue pour son engagement auprès des réfugiés latino-américains et des familles des victimes de la dictature argentine,
39. Nasir, Afghanistan, Left Radical of Afghanistan
40. Hacène Elmekeddem
41. Odile Mojon-Cheminade, France, Responsable de l’Institut Schiller-France
42. Francisco Abad Diaz-Tendero, Panama, Militant internationaliste
43. Francisco Pena Torres, Venezuela, Enseignant Université Paris 1, Journaliste
44. Jean Pierre Gausset, France
45. André Valentin, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
46. Patrick Marguerettaz, France, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)
47. Jacques Delepine, France, Docteur es Sciences en « géophysique appliquée »
48. Robert Bibeau, Québec, Les 7 du Québec
49. David Cacchione, Italie, Banda Bassotti , Caravana Antifascista
50. Domar Idrissi, France
51. Yves Vargas, France, Philosophe
52. Ghislaine Cottreau, France, Militante marxiste et internationaliste
53. Zin Sebbag, France
54. Régis de Castelnau, France, avocat, administrateur du site Vu du droit, Chevalier de la Légion d’Honneur, auteur
55. Nic Enet, France,
56. Luis Dapelo, France, Directeur de la collection Hispanoamericana, Essais et Littérature
57. Nicole Sainz, France, Nos Révolutions
58. Henri Amiel de Menard, France, Psychanalyste
59. Joseph Garcia, France,
60. Mercé Escudé Sicart, Catalogne-Espagne, Syndicaliste du secteur des banques, Photographe
61. Carlos Acha Moteron, France, Syndicaliste
62. Charlotte Buimpe Diombelayi, République Démocratique du Congo, Présidente nationale, Ligue des Femmes de l’UDS (LIFUDS)
63. Frederic Sohe, France, Militant du Parti Communiste Français
64. Robert Montagney, France, Militant, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)
65. Michel Guinard, France, Militant EDF Centrale de Cordemais, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
66. Anna Louise Fontaine, Québec, Ecrivaine
67. Laurent MTG, France,
68. Jean-Paul Batisse, France, Agrégé de l’Université, Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
69. Nicole Guerichtiger, France,
70. Abdel Honorio Garcia, U.S.A, Rédacteur adjoint et Trésorier, Labor Today International
71. Miguel Quintereau, France,
72. Sergio Avalos, France/Mexique, Poète, Politologue, Enseignant à l’Université Paris-Saclay
73. Jean-Jacques Lagarde, France, Retraité, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
74. Jean-François Loubière, France
75. Philippe Gendrault, France, Psychiatre, vit à San Francisco (USA)
76. Alain Chancogne, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
77. Nicole Sainz, France, Militante communiste
78. Danielle Riva, France, Utopie-critique
79. Marc Mangin, France
80. Salah Lamrani, France, Professeur, syndicaliste, militant de la cause arabe et palestinienne
81. Olga Daric, France, Syndicaliste
82. Ali Ben Dris
83. Hélène Gressin, France, Syndicaliste SNTEP-CGT
84. Henri Batholoméus, France
85. Danielle Tronche, France, Retraitée, Union pour la reconstruction Communiste (URC)
86. Jérome Pelissier, France
87. Dr. Frank Goldsmith, U.S.A, Rédacteur en Chef adjoint et Rédacteur International de Labor Today International
88. Segundo Cimbron
89. Loulou Berki Ribot, France, Parti Communiste Français (PCF)
90. Bruno Fourre, France
91. Les 7 du Québec, Québec/Canada
92. Fadi Kassem, France, Secrétaire National, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)
93. Anne Morelli, Belgique, Professeur honoraire Université Libre de Belgique (ULB)
94. Philippe Cordat, France, Syndicaliste
95. Docteur Jean-Paul Chardon, France, Médecin
96. Pierre Paolo Leonardi, Italie, Secretaire General, Unione Sindacale di Base (USB) et Secrétaire, Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
97. Cinzia Della Porta, Italie, Responsable relations internationales, Unione Sindacale di Base (USB) et membre Bureau, Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
98. André Fadda, France, Syndicaliste, Responsable Amérique Latine de l’Union pour la Reconstruction Communiste(URC)
99. Abderhaim Afarki, France, Défenseur droits humains
100. Vladimir Caller, Perou, Journaliste
101. Andres Bryant, France, Retraité, Education nationale
102. Jean Yves Bourron, France
103. Catherine Sechet, France
104. Pierre Besse, France
105. Philippe Peligrini, France
106. Maurice Dantan, France
107. Patrick Varache, France
108. Robert Injey, France
109. Thibault Diederichs, France
110. Michel Massaglia, France
111. Claudie Mortier, France
112. Bernard Mounier, France
113. Alhem Rouatbi, France
114. Christiane Rozier, France
115. Papi Jim, France
116. Marie Thé, France
117. Colette Mo, France
118. Pascal Tournois, France
119. Pascal Collemine, France, La France Insoumise (LFI)
120. Raymond Liabaste, France, Cheminot CGT
121. Pierre Bertoux, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
122. Francoise Fette, France, Ingénieur de l’aviation civile
123. Pierre Peuch, France, Militant CGT PTT
124. René Barchi, France, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)
125. Alain Julian, France, Professeur à Paris
126. Karel Vereycken, France, Peintre-graveur, Directeur de publication du mensuel Nouvelle Solidarité
127. Christine Bierre, France, Rédactrice-en-chef du mensuel Nouvelle Solidarité
128. Peter Dontzov, France, Ancien secrétaire de l’Union Départementale CGT de Loire Atlantique, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
129. Jean-Francois Dron, France
130. Christine Hilde Chalaye, France
131. Sylvie Bertuit, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
132. Jean-Louis Pisicchio, France
133. Lucien Frau, France
134. Pac Ome, France
135. Athalie Lapointe, France
136. Bernard Gilleron, France, Apprenti Anthropologue
137. Paule Djiane-Lecaille, France, Professeur d’Espagnol, retraitée
138. Didier Frassin, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
139. Jean Claude Lacombe, France, Cheminot CGT, retraité
140. Me El Hadji Omar Youm, Sénégal, Avocat
141. Bill Lowry, Irlande, Ex. consultant United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)
142. Claude Butinelli, Italie, Traducteur multilingue en ligne
143. André Lacroix, Belgique, enseignant, syndicaliste retraité
144. Marie Debs, Liban, Universitaire, journaliste, féministe, écrivaine
145. Gérard del Maschio, France, Energéticien
146. Abdel Benatia, Franco-Algérien, Communiste, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
147. Patrick Biondi, France, Syndicaliste, Fédération Nationale des Industries Chimiques-CGT (FNIC-CGT)
148. Laurent Nardi, France, ancien Maire adjoint de Passy (74)
149. Pierre Lenormand, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
150. Jany Sanfelieu, France, Pôle de renaissance Communiste en France (PRCF)
151. Roger Dormard, France, Syndicaliste FAPT-CGT retraité,
152. Philippe Bourguignon, France, retraité sympathisant URC
153. Andoni Baserrigorri , Pays Basque, Communicant, Haize Gorriak
154. Bernard Rieu, France, ancien responsable Amérique Latine, Fédération des Mines et Energie CGT (FNME-CGT)
155. Eric Conquet, France
156. Laurent de Wangen, France, Enseignant
157. Nicole Roger, France, Citoyenne du Monde
158. Thibault Diedrichs, France, Jeunesse Communiste
159. Dominique Robert, France, Retraité de la Fonction Publique d’Etat
160. Gabriel Casadesus, France, Infirmier, Pole de Renaissance Communiste en France (PRCF)
161. François Le Pivert, France, Président de la Libre Pensée des Côtes-d’Armor
162. Shabir Ahmad, Afghanistan, Left Radical of Afghanistan
163. Gérard Tollet, France, Enseignant, Ancien membre du Bureau National du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur- Fédération Syndicale Unitaire (SNESUP-FSU)
164. Jeanne Lenormand, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)
165. Michel Duchaine, France, Retraité
166. Kamila SEFTA, France, Maître de conférence, Sorbonne Nouvelle (Paris 3)
167. Lucien Mascart, France, Cheminot SNCF, Pôle de Renaissance Communiste en France(PRCF)
168. Txema Sanchez, Espagne, Membre du Bureau Politique du Collectif Antiimpérialistas.com et membre du Red de Intellectuales y Artistas en Defenso de la Humanidad (REDH)
169. Inaki Gil, Pays Basque, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y Artistas en Defenso de la Humanidad (REDH)
170. Ramon Pedregal, Espagne, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
171. Max Lioce, Italie, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
172. Henry Boisrolin, Haiti, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
173. JuanLu Gonzales, Andalousie, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
174. Antonio Lopez, Andalousie, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
175. Lorena Serantes, Galice, , membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
176. Christian Nader, Mexico, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
177. Laura Taffetani, Argentine, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
178. J.Carlos Rios, Andalousie/Espagne, Nacion Andaluza, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)
179. Collectif Les grosses Orchades, les Amples Thalamèges, Belgique
180. Luc Wajs, France, Coordinateur Européen, Union Internationale des Syndicats de Pensionnés et Retraités, de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
181. Catherine Lieutenant, Belgique, Les grosses Orchades, les Amples Thalamèges, blog
182. Charlotte Muffang, France, retraitée
183. François Fabregat, Togo/France, Directeur Communication collectif pour la Vérité des Urnes CVU-Togo-Diaspora
184. Patrice Vermillet, Belgique
185. Ismaele Calaciura Errante, Italie, Membre de l’Union pour la Reconstruction Communiste-IDF
186. Marie-Claire Bauwerearts
187. Richard Calabria, France, Militant internationaliste
188. Jean-Luc Muller, France Retraité
189. Nathalie Parent, Allemagne, Militante pour la paix, la Tolérance, l’Egalité, l’Humanité
190. Philippe Gries, France retraité
191. François Gout, France, Journaliste indépendant, Militant La France Insoumise
192. Mario Beltramin, France retraité CGT Ardèche
193. Vincent Glevarec, Nouvelle Calédonie, Citoyen Français
194. Paul G, France, Union pour la Reconstruction Communiste-Ile de France (URC),
195. Zoé R, France, Union pour la Reconstruction Communiste-Ile de France (URC)
196. Lucie L, France, Union pour la Reconstruction Communiste-Ile de France (URC)
197. Dominique Naz, France, Mouvement des Gilets Jaunes
198. Denis Le Bobinnec, France, Simple citoyen
199. Claude Fromager, France,
200. Caroline Lhomme, France, Journaliste, Rédactrice, Autrice
201. Bourlet Thaïs, France Professeur agrégée
202. Brigitte Calvo-Gammino, Italie, ancienne Conseillère Principale d’éducation en France
203. François de Reilhan, France, La France insoumise
204. Fabrice Braham, France, Chauffeur RATP
205. Benoit Marigot, France,
206. Marc Taliano, France, Auteur, Associé de recherche, Recherche Mondiale.
207. Danie Guyon, France
208. Jean-Robert Perrin, France, Syndicaliste à Air France
209. Marc Pujol, France, La Dynamique Populaire Constituante
210. Ludomir Betus, Slovaquie, Civil Protection Union of the Population-East
211. René Dufour, France/Nicaragua, Consul honoraire du Nicaragua à Lyon, Maire adjoint honoraire de Vaulx-en-Velin, Fondateur de SEBACO association qui soutient la Révolution Sandiniste et mène des actions de solidarité au Nicaragua. Militant communiste depuis 1958.
212. Dallas C. Galvin, France,

  Jean-Pierre PAGE   Venezuela

COMMENTAIRES  

22/09/2026 19:17 par sylvain66

Un grand mouvement populaire au venezuela mettrait le gouvernement actuel dans une drôle de situation. Mais pour le moment ca ne semble pas d’actualité. Est ce parce que les gens se demandent encore ce qu’il vaut ? Parce qu’ils sont fatigués de la lutte, et surtout de la pauvreté qui en résulte ? Difficile à dire d’ici

23/09/2026 12:05 par Palamède Singouin

Romain Migus fait partie des observateurs plutôt bienveillants à l’égard de l’évolution politique du gouvernement Rodriguez.
Dans sa dernière vidéo [1] il commence par rappeler quelques données incontestables, notamment sur l’isolement géopolitique du Venezuela dont les éventuels soutiens efficaces (Chine, Russie, Iran…) se situent tous hors du continent américain à des dizaines de milliers de km de ses frontières, et sur l’épuisement d’un peuple et d’un État du fait des « sanctions » (que l’on peut tout aussi bien qualifier de « guerre hybride ») qui lui sont imposées par les USA et l’UE.

On peut encore le suivre quand il pense que les accords pétroliers récents auront au moins le mérite d’améliorer la situation financière du Venezuela et donc le quotidien du peuple. Après tout, on peut toujours croire que les USA feront du Venezuela une nouvelle Corée du Sud. A condition d’oublier que cette dernière a connu quelques décennies de dictature impitoyable pour accéder au rang de « dragon ».

On devient plus perplexe quand il fait quasiment de Trump le garant de la paix civile au Venezuela en écartant du pouvoir, au profit de Rodriguez, la bourgeoisie réactionnaire et revancharde représentée par Machado. Finalement, le kidnapping de Maduro ne serait-il pas tout bénef pour le peuple vénézuélien ????

Migus finit par s’interroger sur la pérennité de la révolution bolivarienne même si il tente de se rassurer en constatant que la démocratie participative qui serait son principal pilier reste en place. On peut toutefois se demander si cette fameuse démocratie participative a eu voix au chapitre sur les évolutions politiques récentes du pays.

Personnellement, je trouve assez peu rassurantes les dernières prestations new-yorkaises de Rodriguez et je me demande à quelle urgence répond le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël à l’heure où la réalité de ce qu’est l’État génocidaire devient de plus en plus évidente sur toute la planète. Et là je rejoins totalement Migus sur ce constat : le gouvernement de Rodriguez a quitté le camp de la lutte anti-impérialiste.

[1] https://www.les2rives.info/accords-petroliers-venezuela-usa-bilan-de-largentine-de-milei-elections-au-nicaragua/

24/09/2026 08:39 par RV

Il y a d’autres analyses de la situation au Venezuela dont celle-ci relayée par Thierry Deronne
https://venezuelainfos.wordpress.com/2026/09/18/malgre-les-menaces-des-etats-unis-la-presidente-delcy-rodriguez-renforce-les-programmes-sociaux-de-la-revolution-bolivarienne/
"Malgré les menaces des Etats-Unis, la présidente Delcy Rodriguez renforce les programmes sociaux de la révolution bolivarienne. (18 septembre 2026)"

25/09/2026 00:16 par Vania

Parlant de la présidente (E) D. Rodriguez, l’auteur parle d’un gouvernement fantoche, ce qui est faux. Selon la constitution de la république bolivarienne du Venezuela en cas d’ absence du président, la présidence (E) est assumé par la vice-présidente exécutive soit D. Rodriguez. D’ailleurs le président Maduro et son fils sont d’accord avec les décisions de D. Rodriguez et du PSUV. Il est intéressant de noter que la droite fasciste du Venezuela utilise la même phrase de l’auteur de cet article pour qualifier D. Rodriguez. Les accords avec le régime étasunien sont inégalitaires, le chef des eeuu en particulier (et son cabinet de malfaiteurs aussi )est un psychopathe mégalomane qui veut toujours gagner, qui aime qu’on le flatte et qui se considère l’empereur de la planète. Il faut adapter les tactiques dans ces circonstances particulières, défavorables.
Voici le commentaire de Christian Rodriguez parlant de la photo de la présidente (E) D. Rodriguez à l’ONU que je trouve pertinent :
[""Que signifie cette photo ? Voici la présidente de la République bolivarienne du Venezuela à la tribune de l’ONU, parlant au monde de son pays et des objectifs qu’il poursuit : la Paix et la Vie. 9 mois après avoir subi les premiers bombardements de son histoire. 9 mois après l’enlèvement du président. Et 3 mois après les séismes meurtriers. C’est Delcy Rodriguez qui parle. Ni Maria Corina Machado, ni aucun des leaders d’extrême droite qui enragent de cette photo qu’ils voulaient pour eux sur une montagne de morts et de misère. Delcy Rodriguez parle, indique le chemin et le nomme « diplomatie bolivarienne de paix ». Ainsi le Venezuela manifeste haut et fort que dialoguer n’est pas capituler. Négocier n’est pas renoncer. Que la défense de la paix est la première des défenses de la souveraineté des peuples. Et que le reste n’est que naïf bavardage. « J’ai dû m’asseoir face à face avec les bourreaux de mon père et avec les responsables des attaques contre nos héros et héroïnes du 3 janvier. Je l’ai fait, et nous continuerons de le faire, pour le Venezuela, pour le peuple et pour notre jeunesse », avait rappelé la mandataire vénézuélienne en février dernier. C’est cette attitude qui distingue la femme d’État du politicard. Le sage de l’ignare. À l’ONU hier, Delcy Rodriguez a incarné cette sagesse que l’on devrait tous réclamer des hommes et des femmes d’État.... ]
Son discours a été clair, elle et son gouvernement s’opposent aux blocus, aux sanctions contre les pays. Parle du destin commun de l’humanité qui est la Paix et la cohabitation pacifique dans les différences.
Voici la manifestation à Caracas pour montrer l’approbation des chavistes à sa participation à l’onu
https://www.telesurtv.net/imagen-venezuela-respaldo-delcy-rodriguez-onu/

25/09/2026 10:28 par lou lou la pétroleuse

Résumé de l’intervention de Delcy Rodriguez, sur le site de l’ONU :

Elle a remercié le Président Trump d’avoir accepté de renouer des relations diplomatiques, avant de rappeler que les Chefs d’État des deux pays ne s’étaient pas rencontrés depuis 2009.
Les deux pays s’emploient désormais à « régler par le dialogue les différends qui subsistent », a-t-elle expliqué. Ils cherchent aussi à bâtir de nouvelles relations dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la criminalité transnationale et de la coopération économique.
Évoquant le blocus économique qui, selon elle, a « ruiné » le modèle de développement de son pays fondé sur l’inclusion et l’égalité, elle a appelé la communauté internationale à soutenir les changements dont le Venezuela a besoin.
À présent, il doit « quitter la voie qui a permis à l’extrémisme et à l’intolérance de l’emporter sur la coexistence démocratique et pacifique ».

J’avoue qu’après avoir lu le commentaire de Vania, je suis un peu déçue. Si le compte rendu est exact, non seulement elle ne dénonce pas l’agression dont son pays est victime, mais elle va jusqu’à en remercier l’auteur !
Est-ce une victoire que la présidente intérimaire du Vénézuéla ait été admise à représenter son pays à lONU, si c’est pour y tenir le discours autorisé par son agresseur ?

Est-ce le résumé qui s’efforce de ménager la chèvre et le chou ? Le moins qu’on puisse dire c’est que les choix politiques du gouvernement intérimaire y apparaissent très ambigus et inquiétants.
As-tu une autre version, Vania, de son intervention ?

25/09/2026 18:07 par Fayçal

Le discours de la Dame, pas 1 mot sur le Président enlevé, gardé en otage, pas un mot sur celle enlevée pareille, incroyable, surréaliste mais bon je suppose qu’on la fait chanter donc... ne jugeons pas, ne pleurons pas, ne rions pas, mais cpmprenons, tout au moins essayons... (elle a convoqué Simon Bolivar, que dirait il ? ¿)

https://youtu.be/Wc8g0zywP4k?si=1FEIHzTYKjyUyK7w

26/09/2026 17:22 par RV

à lou lou la pétroleuse 25/09/2026 10:28

Je partage vos interrogations quand au bien fondé du contenu de la déclaration de Delcy Eloína Rodríguez tout en étant conscient que je parle depuis la France confortablement assis devant mon écran.
Alors oui, le compte rendu ne semble pas fautif.
Par contre je ne pense pas avoir les éléments nécessaires pour l’analyse de la politique du gouvernement vénézuélien.
Suivant les auteurs cette analyse diverge complètement.
Pour ma part je continue de fréquenter le blog du journaliste belge Thierry Deronne (installé au Venezuela depuis les années 90) qui publie des points de vues de différents auteurs laissant penser que nous ne sommes nullement face à un renoncement ou une trahison du gouvernement.
Ceci dit, je vous invite à télécharger, sur le site de l’ONU, la transcription en français de l’intervention de Delcy Eloína Rodríguez Gómez le 23 septembre 2026 pendant sa 81e session.
Si vous préférez une autre langue que le français c’est ici.
Vous avez aussi accès aux autres intervenants ici.

26/09/2026 20:52 par Vania

Loulou, Après plusieurs lectures et opinions sur le fameux discours de D Rodriguez, je pense qu’ il est important de comprendre ce qu’est devenu l’onu au fil des années. Actuellement l’onu est une coquille vide situé aux eeuu qui de facto décide qui a le droit d’assister. L’onu est dirigé par un agent de l’occident qui face aux pires ignominies sur la planète a pour unique réponse "c’est préoccupant". Ce même dirigeant n’a jamais levé le petit doigt pour défendre Réellement ni le Venezuela, ni la Palestine,ni l’Iran, ni Cuba. Que des phrases vides... Malgré tout, un avocat vénézuélien expliquait que la présence de la présidente (E ) a eu une conséquence juridique importante. Cette conséquences est la reconnaissance internationale de la légitimité de D. Rodriguez comme présidente (E). Sa seule présence devrait fournir à la défense du président Nicolas Maduro, la preuve irréfutable qu’il est le président légitime du Venezuela (Articles 335 et 239 de la constitution ).
D’autre part, si on analyse les discours des chefs d’état, on note plusieurs catégories de discours. 1è) catégorie : Les discours hypocrites et manipulateurs de Macron, de la G. Bretagne, du Canada qui font semblant de dénoncer Israel. Toujours la même scène hypocrite : macron dénonce, satanyaou répond "pas content", puis "clin d’oeil" guigno, guigno ("ce n’est que des paroles dans l’air" répondrait Macron s’il rencontrait Natanyaou). Et 24 h plus tard..... La France, la G.B, le Canada, l’ukraine refusent de boycotter le discours de Satanhyaou, constat fait par un diplomate israelien qui se promenait dans la salle et prenait des notes (1)
(1) Notez les assistants et les absents
https://actualidad.rt.com/actualidad/629428-quienes-quedaron-quienes-durante-discurso
L’ hypocrisie de Macron (agent des euuu ) est insupportable et n’a pas des limites car on sait bien qu’il protège/finance le régime israelien, aucune sanction, Rien du tout !!, par contre il persécute toute personne qui ose prononcer le mot génocide.
https://odysee.com/@ahilesva:e/2026.09.23_Mirko-ONU-EV_Odysee:7
https://www.ahilesva.info/6ab40825dc76de0e20a9a80a
2è catégorie) Les discours enflammés comme celui de Petro l’année dernière et qui a eu comme conséquence punitive qu’il est dans la liste de l’OFAC (treasury office of foreign assets control).
3) Les discours honnêtes (Cuba, Nicaragua, Iran, Chine, Russie et autres)
4) Le discours discret d’un pays fortement sanctionné,séquestré, isolé, un peu entre l’arbre et l’écorce(Venezuela)
Plusieurs personnes critiquent la photo et pourquoi pas celle de Xi Jin Ping recevant le cadeau (statue faite par Melania) de Trompe ? ou rigolant quand Trompe montrait la photo de Bidon et l’appelait "l’autopen" ?

27/09/2026 09:31 par lou lou la pétroleuse

A Vania,

Le discours discret d’un pays fortement [ ] isolé

Sans doute, mais l’AG de l’ONU n’en est pas moins le seul lieu où peuvent officiellement s’exprimer et se confronter verbalement tous les gouvernements de la planète. Quand les USA refusent d’accorder le visa nécessaire à un intervenant, n’est-ce pas plus significatif aux yeux du reste du monde des abus impériaux, que la confirmation par le chef d’un état victime de ces abus que Trump est un homme de dialogue et de paix ?

Je crains que ce ne soit pas le meilleur moyen de briser son isolement que de servir un discours télécommandé par Trump, qui confirme tout ce que les soutiens du Vénézuéla s’efforcent de leur côté de désigner comme des mensonges mégalomaniaques trumpiens.

28/09/2026 21:15 par CAZA

Hum, le mystère dont personne ne parle c’ est que fait donc " la grande muette " locale ?. Aucun émule de Franco ni de Pinochet .
La CIA serait elle en rtt ?
Tout ces gens restent peinards dans les casernes , après avoir livré leur commandant en chef , à compter les jours d’ avant le coup d’ état .Coup d’ état mode d’ emploi le manuel est peaufiné actuellement par les instances habituelles . Wêt end si le moment opportun .

Sur Histoire et Société repris par RI :
<<< De l’enlèvement de Maduro à la poignée de main avec Trump. Le paradoxe de Delcy Rodríguez à l’ONU
Et aussi : ( Sans commentaire )
Comment peut on <<< transformer cette même puissance agresseuse en son principal interlocuteur stratégique ?
Peut être "" en renonçant à la Révolution bolivarienne .
https://histoireetsociete.com/de-l-enlevement-de-maduro-a-la-poignee-de-main-avec-trump-le-paradoxe-de-delcy-rodriguez-a-l-onu-desapprouvee-par-91-de-ses-concitoyens-la-confrontation-avec-sanchez-salvatore-izzo

29/09/2026 11:27 par lou lou la pétroleuse

Merci Caza pour cette mise au point intéressante.

Il convient plus que jamais de soutenir le peuple vénézuélien, mais aussi de prendre ses distances à l’égard d’un gouvernement de substitution de plus en plus paradoxal, qui se couche devant la violence impérialiste sous prétexte d’en protéger un peuple qui réclame le respect de sa dignité et de ses choix politiques, et qui désarme du même coup beaucoup de ceux qui, de par le monde, partagent les mêmes intérêts anti-impérialistes, sans avoir les moyens de s’y opposer militairement.
Delcy a choisi "le dialogue"... avec son bourreau plutôt qu’avec les innombrables victimes de ce dernier, c’est maintenant tristement évident.

29/09/2026 16:02 par Jean Pierre Page

"Les faits sont les faits et les faits sont tétus !" On peut evidemment se raconter des histoires et refusé d’entendre ce que disent les forces de la résistance dont la diversité et la représentativité devrait faire réfléchir. Elles ce sont celles des vénézuéliens et ils sont connus pour avoir été des compagnons d’Hugo Chavez dès ces débuts et pour avoir milité et travaillé à ses côtés. Le plus connu d’entre eux est Elias Jaua, l’ancien vice président de la République sous les mandats de Chavez et Maduro, Reinaldo Iturizza ancien Monsitres des Communes, Mario Silva, Freddy Bernal gouverneur de l’état de Tachira et le grand écrivain Luis Britto Garcia.Ce sont ceux là qu’il faut d’abord écouter.

Christian Rodriguez est le conseiller amérique latine de Jean Luc Mélenchon et il défend l’intervention de Delcy Rodriguez à la tribune de l’ONU, discours qui a indigné de nombreuses parsonnes à travers le monde , à commencer par les cubains dont le dirigeant Abel Prieto, ce brillant intellectuel longtemps ministre de la culture et membre du BP du PCC. Christian Rodriguez devrait nous parler , mais il ne le fait pas de Matthieu Pigasse, le milliardaire de "gauche", banquier (banque Lazard), soutien de Jean-Luc Mélenchon que le gouvernement de Caracas a chargé de restructurer la dette du Venezuela avec l’accord des américains. M. Pigasse on s’en souvient a restructuré la dette de la Grèce à l’époque de Tsipras avec le désastre social que l’on sait. Il travaille au Venezuela depuis longtemps, il est celui qui avait présenté J. L Mélenchon à H.Chavez. L’implication de M. Pigasse au Venezuela n’est pas que financière et économique elle est et était très politique et même idéologique pour freiner l’influence des idées du socialisme. Il faut dire les choses et non pas tourner autour du pôt. Quant à Migus et Deronne ils défendent des idées de moindre mal et de compromis . Comment peut-on imaginer un seul instant que les USA et Trump vont retourner les 13 milliards de dollars qu’ils ont déjà extorqués du Venezuela à travers le pillage de la manne pétrolière par le cartel des multinationales US comme Chevron ou General Electric. Il faut être sérieux. L’établissement des relations diplomatiques avec Israël et le Paraguay fasciste, la condamnation de l’Iran, les arrestations qui se multiplient, l’expulsion de jounaliste communistes comme la chilienne Isabel Vileya, les services de polices, les agences de renseignements, la hierarchie militaire dorénavant doublés par les services spécialisés de Etats-Unis, cette liste est dorénavant interminable. Le Venezuela est placé sous tutelle, sa souveranité à été vidé de tout sens, il ne faudrait en tirer aucune conclusion.

Je suis un ami proche de 25 ans de Delcy Rodriguez, de son frère, de sa mère. J’ai aussi pensé qu’il fallait être prudent dans les jugements, s’assurer de la mobilisation populaire, de la continuité de l’état. Des mois plus tard il n’est plus possible de se taire. L’urgence c’est de soutenir les forces de la résistance populaire. Prétendre aujourd’hui que la révolution bolivarienne se poursuit dans un contexte défavorable que le chavisme assume la conduite des affaires du pays c’est se raconter et c’est raconter des histoires. Ce n’est pas ce que les Venézuéliens attendent de nous, ils attendent une solidarité de lutte antiimpérialiste et la dénonciation de la folie criminelle des Etats-Unis à tout vouloir dominer. La servilité et la collaboration ne peuvent être les réponses permettant d’attendre des jours meilleurs. C’est maintenant que la lutte doit s’organiser et se manifester.

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