Le Venezuela doit redevenir le Venezuela- Appel International

Un crime politique, économique, social, constitutionnel, culturel a été commis au Venezuela. Les auteurs en sont connus ! Ce sont les Etats-Unis avec leur obsession à tout vouloir dominer, en particulier dans les Amériques en réaffirmant la funeste doctrine Monroe.

Dans un acte d’agression flagrant contre l’intégrité territoriale et l’indépendance du pays, en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, la souveraineté du Venezuela a été confisquée. Le pays et son peuple ont été placés unilatéralement sous la tutelle de Washington. Le président Nicolas Maduro démocratiquement élu et reconnu internationalement ainsi que son épouse Celia Flores ont été kidnappé lors d’une attaque militaire meurtrière des Etats-Unis. Ils sont dorénavant incarcérés dans une prison de haute sécurité aux Etats-Unis et dans des conditions inhumaines. Le proche collaborateur de Nicolas Maduro, Alex Saab a été arrêté par la police vénézuélienne, livré et extradé aux USA. Le droit inaliénable du peuple vénézuélien et de sa nation de déterminer librement leur destin, sans aucune intervention, force ou coercition extérieure, a été violé. Pour Donald Trump le racket et l’agression sont devenus une autre manière de gouverner.

Un gouvernement fantoche

Le gouvernement fantoche qui a été mis en place à Caracas avec l’accord des étasuniens a fait le choix de la collaboration. En se plaçant avec servilité au service des donneurs d’ordre de Washington, il a ainsi renoncé à lutter, et a refusé de donner les armes à son peuple dès le 3 janvier dernier quand de nombreux militants des milices populaires venaient les demander.

A travers une « négociation » secrète sans aucune consultation populaire respectueuse de la constitution bolivarienne et au mépris de l’histoire et des combats du peuple vénézuélien, il a cédé une partie importante de son territoire, ses infrastructures, ainsi que des lieux d’extractions pétrolières aux sociétés multinationales US.

Présenté comme le contrat pétrolier du siècle, les 65 milliards de barils de pétrole extorqués par Donald Trump permettront de doubler les réserves des Etats-Unis. Après avoir été remercié chaleureusement par les autorités de Caracas, celui-ci s’est félicité avec cynisme de ce qu’il a osé présenter comme un « cadeau du Venezuela au peuple américain ».

Toutefois, de l’avis de nombreux experts et pour des raisons techniques liés au raffinement, au transport, et à l’usage cette extorsion prendra de nombreuses années avant d’être opérante. Elle apparaît donc comme une décision partisane, électoraliste et politicienne liée aux crises sociales et politiques aux USA.

Cette richesse considérable propriété de tout un peuple est ainsi accaparée. Tel un butin de guerre, les milliards qui devaient financer des écoles des hôpitaux et toutes les différentes structures du pays sont livrées aux USA, sacrifiant ainsi l’avenir de toute une nation. La supervision de l’administration à Washington est devenue absolue et tatillonne, elle gouverne désormais le Venezuela comme un pro consul. L’écrivain uruguayen Eduardo Galeano a déclaré : "c’est notre richesse qui nous rend pauvres" !

Le gouvernement fantoche a effectivement privé son propre peuple et sa nation de leur droit inaliénable de déterminer leur propre destin, ce qui exige, comme condition préalable, leur droit d’exercer une souveraineté permanente sur l’ensemble de leurs richesses, de leurs ressources naturelles et de leur activité économique.

Le mensonge et le renoncement sont dorénavant élevés au rang de principes de gouvernement. Simon Bolivar et Hugo Chavez, les libertadores de l’oppression coloniale qui avaient rendu sa fierté et sa liberté à toute une nation, ont été trahis.

Ce brigandage étasunien sans précédent piétine une nouvelle fois la Charte des Nations Unis et le droit international, déstabilise toute une région. Il menace par ailleurs les équilibres énergétiques internationaux et aggrave du coup la situation de guerre provoquée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran et d’autres les pays de la péninsule arabique comme le Yémen.

Par conséquent, il est urgent de mettre un terme à cette politique mafieuse d’ingérence systématique, à cette barbarie qui cherche à freiner un nouveau mouvement d’émancipation à travers le monde.

Des voix s’élèvent !

Au Venezuela s’élèvent déjà de nombreuses voix parmi les plus illustres dans le camp de la révolution bolivarienne, parmi elles, plusieurs compagnons d’Hugo Chavez. Des luttes se multiplient, de premières manifestations ont lieu à l’initiative de travailleurs, de syndicalistes, d’intellectuels de toutes disciplines, d’habitants des Comunas, ces lieux du pouvoir populaire et révolutionnaire aujourd’hui menacés dans leur existence.

Le peuple vénézuélien n’a pas d’autres choix que de manifester son unité et de relancer la lutte anti-impérialiste afin de répondre à la perte de sa souveraineté et de son indépendance.

Soutien et solidarité !

Avec eux tous et toutes, nous exigeons :

• La libération immédiate du président Nicolas Maduro et de la députée Celia Flores, sa compagne ;

• Le retrait immédiat des forces étatsuniennes du Venezuela et de toute la région ;

• La restitution immédiate de l’ensemble des revenus provenant des exportations vénézuéliennes actuellement sous contrôle des États-Unis, ainsi que la restitution de tous les autres avoirs de l’État vénézuélien saisis et actuellement détenus entre autres par la Banque d’Angleterre ;

• La levée immédiate de toutes les mesures unilatérales coercitives, tels que les sanctions contraires à la Charte des Nations Unies et au droit international, les embargos, les blocus et le gel ciblé des avoirs, imposées par les États-Unis et l’Union européenne contre la République bolivarienne du Venezuela ;

• Des réparations intégrales pour tous les dommages causés par le recours à des actes d’agression illicites, y compris des mesures coercitives unilatérales, en conformité au droit international.

Comme le dit si bien le grand écrivain vénézuélien Luis Britto Garcia, ancien membre du Conseil d’Etat : " Le Venezuela doit redevenir le Venezuela".

Nous prenons l’engagement d’y contribuer !

Il faut envoyer les signatures à Jean-Pierre Page : jean.pierre.page@gmail.com Si vous le jugez utile, vous pouvez diffuser cet Appel autour de vous

Noms Pays Fonction/Organisation

1. Jean-Pierre Page, France, Syndicaliste, ancien Responsable du Département International de la Confédération Générale du Travail (CGT)

2. Tamara Kunanayakam, Sri Lanka, Ancienne Présidente du Groupe de Travail Intergouvernemental de l’ONU sur le Droit au Développement

3. Bruno Drweski, France, Professeur d’Université, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

4. Jose Antonio Egido, Venezuela/Espagne, Docteur en Sociologie Université de Provence, Enseignant à l’Académie Diplomatique Vénézuélienne, ancien membre d’un groupe de conseillers du Président Hugo Chavez.

5. Eduardo Soares, Argentine, Avocat, Défenseur des droits de l’Homme

6. Mikhaïl Kononovych, Ukraine, Prisonnier politique Ukrainien, Dirigeant de l’Union de la Jeunesse Communiste Léniniste (Komsomol d’Ukraine) et Communiste Antifasciste emprisonné, torturé, menacé de mort par les Services Secrets (SBU) de V. Zelenski et des groupes néo-nazis ukrainiens

7. Alexandr Kononovych, Ukraine, Prisonnier Politique Ukrainien, Dirigeant de l’Association pour les Droits des Prisonniers Politiques et les Droits de l’Homme et Communiste Antifasciste, emprisonné, torturé, menacé de mort par les Services Secrets (SBU) de V. Zelenski et des groupes néo-nazis ukrainiens.

8. Isabel Vileya, Chili, Journaliste, Chaîne Replica Communista.

9. Annie Lacroix-Riz, France, Professeur Emérite d’Histoire Contemporaine

10. Marco Paulsen Figueroa, Chili, Chaîne Replica Communista.

11. Julio Gambina, Argentine, Economiste, Professeur Université de Rosario

12. Michael Dundford, Grande Bretagne, Professeur émérite, School of Global Studies, University of Sussex, Professeur associé à la Chinese Academy of Sciences

13. Freddy Parra, Venezuela, Coordinadora Simon Bolivar (C.S.B)

14. Joseph Francis Hancock, U.S.A, Rédacteur en Chef, Labor Today International

15. Victor Sarkis, France, Professeur de philosophie

16. Jacqueline Lavy, France, Retraitée de l’Education Nationale, Confédération générale du Travail (CGT), militante.

17. Bernard Gerbier, France, Economiste, Professeur d’Université

18. Albert Ettinger, Luxembourg, Historien, Professeur, Auteur, Spécialiste du Tibet

19. Angeles Maestro Martin, Espagne, Médecin, Coordinacion de Nucleos Communistas.

20. Hassan Hamdan, Liban, Sociologue Université Libanaise Beyrouth

21. Antonio Balbino, Brésil, Secrétaire Politique du Sindicato dos Metalurgicos de Dias Davila et de la Région de Salvador de Bahia

22. Crispin Kabasele Tshimanga B.K., République Démocratique du Congo, Président national de l’Union des Démocrates Socialistes (UDS)

23. Jaime Salamandra Martinez, Colombie, Président du Sindicato de Trabajadores de las Universidades Publicas Nacionales de Colombia(SINTRAUNAL)

24. Docteur Firas Alcharani, Syrie, Ancien médecin de l’Armée Syrienne

25. Quim Boix, Espagne, Secrétaire général de l’Union Internationale des Syndicats de Retraités et Pensionnés de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)

26. Georges Gastaud, France, Philosophe

27. Seddiq Kargar, Afghanistan, Association Sociale des Travailleurs Afghans.

28. Ernesto Monteagudo, France

29. Jacques Cheminade, France, Président de Solidarité et Progrès

30. Jean-Louis Brunati, France, Peintre et Plasticien

31. Vania Martinic-Papic, Argentine, retraitée

32. Massimo « Max » Lioce, Italie, Coordinateur du Comité Internationaliste Alexis Castillo

33. Francis Arzalier, France, Historien, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

34. Christophe Saulière, France

35. Hassen Bouabdellah, Français d’origine Algérienne, Cinéaste, écrivain

36. Sophie Baena, Colombie, Mima

37. Jean-Pierre Réau, France, Professeur de Mathématiques

38. Marie-Pascale Chevance-Bertin, France psychanalyste et psychologue, reconnue pour son engagement auprès des réfugiés latino-américains et des familles des victimes de la dictature argentine,

39. Nasir, Afghanistan, Left Radical of Afghanistan

40. Hacène Elmekeddem

41. Odile Mojon-Cheminade, France, Responsable de l’Institut Schiller-France

42. Francisco Abad Diaz-Tendero, Panama, Militant internationaliste

43. Francisco Pena Torres, Venezuela, Enseignant Université Paris 1, Journaliste

44. Jean Pierre Gausset, France

45. André Valentin, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

46. Patrick Marguerettaz, France, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)

47. Jacques Delepine, France, Docteur es Sciences en « géophysique appliquée »

48. Robert Bibeau, Québec, Les 7 du Québec

49. David Cacchione, Italie, Banda Bassotti , Caravana Antifascista

50. Domar Idrissi, France

51. Yves Vargas, France, Philosophe

52. Ghislaine Cottreau, France, Militante marxiste et internationaliste

53. Zin Sebbag, France

54. Régis de Castelnau, France, avocat, administrateur du site Vu du droit, Chevalier de la Légion d’Honneur, auteur

55. Nic Enet, France,

56. Luis Dapelo, France, Directeur de la collection Hispanoamericana, Essais et Littérature

57. Nicole Sainz, France, Nos Révolutions

58. Henri Amiel de Menard, France, Psychanalyste

59. Joseph Garcia, France,

60. Mercé Escudé Sicart, Catalogne-Espagne, Syndicaliste du secteur des banques, Photographe

61. Carlos Acha Moteron, France, Syndicaliste

62. Charlotte Buimpe Diombelayi, République Démocratique du Congo, Présidente nationale, Ligue des Femmes de l’UDS (LIFUDS)

63. Frederic Sohe, France, Militant du Parti Communiste Français

64. Robert Montagney, France, Militant, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)

65. Michel Guinard, France, Militant EDF Centrale de Cordemais, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

66. Anna Louise Fontaine, Québec, Ecrivaine

67. Laurent MTG, France,

68. Jean-Paul Batisse, France, Agrégé de l’Université, Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

69. Nicole Guerichtiger, France,

70. Abdel Honorio Garcia, U.S.A, Rédacteur adjoint et Trésorier, Labor Today International

71. Miguel Quintereau, France,

72. Sergio Avalos, France/Mexique, Poète, Politologue, Enseignant à l’Université Paris-Saclay

73. Jean-Jacques Lagarde, France, Retraité, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

74. Jean-François Loubière, France

75. Philippe Gendrault, France, Psychiatre, vit à San Francisco (USA)

76. Alain Chancogne, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

77. Nicole Sainz, France, Militante communiste

78. Danielle Riva, France, Utopie-critique

79. Marc Mangin, France

80. Salah Lamrani, France, Professeur, syndicaliste, militant de la cause arabe et palestinienne

81. Olga Daric, France, Syndicaliste

82. Ali Ben Dris

83. Hélène Gressin, France, Syndicaliste SNTEP-CGT

84. Henri Batholoméus, France

85. Danielle Tronche, France, Retraitée, Union pour la reconstruction Communiste (URC)

86. Jérome Pelissier, France

87. Dr. Frank Goldsmith, U.S.A, Rédacteur en Chef adjoint et Rédacteur International de Labor Today International

88. Segundo Cimbron

89. Loulou Berki Ribot, France, Parti Communiste Français (PCF)

90. Bruno Fourre, France

91. Les 7 du Québec, Québec/Canada

92. Fadi Kassem, France, Secrétaire National, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)

93. Anne Morelli, Belgique, Professeur honoraire Université Libre de Belgique (ULB)

94. Philippe Cordat, France, Syndicaliste

95. Docteur Jean-Paul Chardon, France, Médecin

96. Pierre Paolo Leonardi, Italie, Secretaire General, Unione Sindacale di Base (USB) et Secrétaire, Fédération Syndicale Mondiale (FSM)

97. Cinzia Della Porta, Italie, Responsable relations internationales, Unione Sindacale di Base (USB) et membre Bureau, Fédération Syndicale Mondiale (FSM)

98. André Fadda, France, Syndicaliste, Responsable Amérique Latine de l’Union pour la Reconstruction Communiste(URC)

99. Abderhaim Afarki, France, Défenseur droits humains

100. Vladimir Caller, Perou, Journaliste

101. Andres Bryant, France, Retraité, Education nationale

102. Jean Yves Bourron, France

103. Catherine Sechet, France

104. Pierre Besse, France

105. Philippe Peligrini, France

106. Maurice Dantan, France

107. Patrick Varache, France

108. Robert Injey, France

109. Thibault Diederichs, France

110. Michel Massaglia, France

111. Claudie Mortier, France

112. Bernard Mounier, France

113. Alhem Rouatbi, France

114. Christiane Rozier, France

115. Papi Jim, France

116. Marie Thé, France

117. Colette Mo, France

118. Pascal Tournois, France

119. Pascal Collemine, France, La France Insoumise (LFI)

120. Raymond Liabaste, France, Cheminot CGT

121. Pierre Bertoux, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

122. Francoise Fette, France, Ingénieur de l’aviation civile

123. Pierre Peuch, France, Militant CGT PTT

124. René Barchi, France, Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF)

125. Alain Julian, France, Professeur à Paris

126. Karel Vereycken, France, Peintre-graveur, Directeur de publication du mensuel Nouvelle Solidarité

127. Christine Bierre, France, Rédactrice-en-chef du mensuel Nouvelle Solidarité

128. Peter Dontzov, France, Ancien secrétaire de l’Union Départementale CGT de Loire Atlantique, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

129. Jean-Francois Dron, France

130. Christine Hilde Chalaye, France

131. Sylvie Bertuit, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

132. Jean-Louis Pisicchio, France

133. Lucien Frau, France

134. Pac Ome, France

135. Athalie Lapointe, France

136. Bernard Gilleron, France, Apprenti Anthropologue

137. Paule Djiane-Lecaille, France, Professeur d’Espagnol, retraitée

138. Didier Frassin, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

139. Jean Claude Lacombe, France, Cheminot CGT, retraité

140. Me El Hadji Omar Youm, Sénégal, Avocat

141. Bill Lowry, Irlande, Ex. consultant United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)

142. Claude Butinelli, Italie, Traducteur multilingue en ligne

143. André Lacroix, Belgique, enseignant, syndicaliste retraité

144. Marie Debs, Liban, Universitaire, journaliste, féministe, écrivaine

145. Gérard del Maschio, France, Energéticien

146. Abdel Benatia, Franco-Algérien, Communiste, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

147. Patrick Biondi, France, Syndicaliste, Fédération Nationale des Industries Chimiques-CGT (FNIC-CGT)

148. Laurent Nardi, France, ancien Maire adjoint de Passy (74)

149. Pierre Lenormand, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

150. Jany Sanfelieu, France, Pôle de renaissance Communiste en France (PRCF)

151. Roger Dormard, France, Syndicaliste FAPT-CGT retraité,

152. Philippe Bourguignon, France, retraité sympathisant URC

153. Andoni Baserrigorri , Pays Basque, Communicant, Haize Gorriak

154. Bernard Rieu, France, ancien responsable Amérique Latine, Fédération des Mines et Energie CGT (FNME-CGT)

155. Eric Conquet, France

156. Laurent de Wangen, France, Enseignant

157. Nicole Roger, France, Citoyenne du Monde

158. Thibault Diedrichs, France, Jeunesse Communiste

159. Dominique Robert, France, Retraité de la Fonction Publique d’Etat

160. Gabriel Casadesus, France, Infirmier, Pole de Renaissance Communiste en France (PRCF)

161. François Le Pivert, France, Président de la Libre Pensée des Côtes-d’Armor

162. Shabir Ahmad, Afghanistan, Left Radical of Afghanistan

163. Gérard Tollet, France, Enseignant, Ancien membre du Bureau National du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur- Fédération Syndicale Unitaire (SNESUP-FSU)

164. Jeanne Lenormand, France, Union pour la Reconstruction Communiste (URC)

165. Michel Duchaine, France, Retraité

166. Kamila SEFTA, France, Maître de conférence, Sorbonne Nouvelle (Paris 3)

167. Lucien Mascart, France, Cheminot SNCF, Pôle de Renaissance Communiste en France(PRCF)

168. Txema Sanchez, Espagne, Membre du Bureau Politique du Collectif Antiimpérialistas.com et membre du Red de Intellectuales y Artistas en Defenso de la Humanidad (REDH)

169. Inaki Gil, Pays Basque, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y Artistas en Defenso de la Humanidad (REDH)

170. Ramon Pedregal, Espagne, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)

171. Max Lioce, Italie, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)

172. Henry Boisrolin, Haiti, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)

173. JuanLu Gonzales, Andalousie, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)

174. Antonio Lopez, Andalousie, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)

175. Lorena Serantes, Galice, , membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)

176. Christian Nader, Mexico, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)

177. Laura Taffetani, Argentine, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)

178. J.Carlos Rios, Andalousie/Espagne, Nacion Andaluza, membre du Bureau Politique du Collectif Antiimperialistas.com et membre du Red de Intellectuales y artistas en Defenso de la Humanidad(REDH)

179. Collectif Les grosses Orchades, les Amples Thalamèges, Belgique

180. Luc Wajs, France, Coordinateur Européen, Union Internationale des Syndicats de Pensionnés et Retraités, de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)

181. Catherine Lieutenant, Belgique, Les grosses Orchades, les Amples Thalamèges, blog

182. Charlotte Muffang, France, retraitée

183. François Fabregat, Togo/France, Directeur Communication collectif pour la Vérité des Urnes CVU-Togo-Diaspora

184. Patrice Vermillet, Belgique

185. Ismaele Calaciura Errante, Italie, Membre de l’Union pour la Reconstruction Communiste-IDF

186. Marie-Claire Bauwerearts

187. Richard Calabria, France, Militant internationaliste

188. Jean-Luc Muller, France Retraité

189. Nathalie Parent, Allemagne, Militante pour la paix, la Tolérance, l’Egalité, l’Humanité

190. Philippe Gries, France retraité

191. François Gout, France, Journaliste indépendant, Militant La France Insoumise

192. Mario Beltramin, France retraité CGT Ardèche

193. Vincent Glevarec, Nouvelle Calédonie, Citoyen Français

194. Paul G, France, Union pour la Reconstruction Communiste-Ile de France (URC),

195. Zoé R, France, Union pour la Reconstruction Communiste-Ile de France (URC)

196. Lucie L, France, Union pour la Reconstruction Communiste-Ile de France (URC)

197. Dominique Naz, France, Mouvement des Gilets Jaunes

198. Denis Le Bobinnec, France, Simple citoyen

199. Claude Fromager, France,

200. Caroline Lhomme, France, Journaliste, Rédactrice, Autrice

201. Bourlet Thaïs, France Professeur agrégée

202. Brigitte Calvo-Gammino, Italie, ancienne Conseillère Principale d’éducation en France

203. François de Reilhan, France, La France insoumise

204. Fabrice Braham, France, Chauffeur RATP

205. Benoit Marigot, France,

206. Marc Taliano, France, Auteur, Associé de recherche, Recherche Mondiale.

207. Danie Guyon, France

208. Jean-Robert Perrin, France, Syndicaliste à Air France

209. Marc Pujol, France, La Dynamique Populaire Constituante

210. Ludomir Betus, Slovaquie, Civil Protection Union of the Population-East

211. René Dufour, France/Nicaragua, Consul honoraire du Nicaragua à Lyon, Maire adjoint honoraire de Vaulx-en-Velin, Fondateur de SEBACO association qui soutient la Révolution Sandiniste et mène des actions de solidarité au Nicaragua. Militant communiste depuis 1958.

212. Dallas C. Galvin, France,